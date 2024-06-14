Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область
Украинские вооруженные формирования переходят к новой тактике ударов беспилотниками по российским регионам, сегодня ночью российская ПВО отразила самую массированную атаку за последнее время. Об этом сообщает Минобороны.
Киев переходит от атак несколькими дронами к атакам десятками беспилотников. Подтверждением может служить сегодняшняя ночь, в течение которой российская ПВО сбила и перехватила над Ростовской областью семьдесят украинских БПЛА самолетного типа. Целью были объекты топливно-энергетического сектора России, но большого ущерба удалось избежать благодаря работе зенитчиков.
Также были атакованы и другие российские регионы, о чем уже сообщало сегодня «Военное обозрение». В атаках участвовало от двух до шести беспилотников ВСУ.
— говорится в сообщении Минобороны.
Власти Ростовской области массированный налет подтверждают, как сообщил глава региона Василий Голубев, в результате атаки БПЛА нарушено электроснабжение в Морозовском районе, без электроэнергии остались несколько населенных пунктов. На данный момент экстренные службы занимаются устранением последствий массированной атаки.
— добавил губернатор.
Отметим, что Киев уже проводил массированные атаки на российские регионы, в частности на Крым, но такое количество беспилотников было в первый раз, но не последний.
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