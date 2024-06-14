Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область

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Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область

Украинские вооруженные формирования переходят к новой тактике ударов беспилотниками по российским регионам, сегодня ночью российская ПВО отразила самую массированную атаку за последнее время. Об этом сообщает Минобороны.

Киев переходит от атак несколькими дронами к атакам десятками беспилотников. Подтверждением может служить сегодняшняя ночь, в течение которой российская ПВО сбила и перехватила над Ростовской областью семьдесят украинских БПЛА самолетного типа. Целью были объекты топливно-энергетического сектора России, но большого ущерба удалось избежать благодаря работе зенитчиков.



Также были атакованы и другие российские регионы, о чем уже сообщало сегодня «Военное обозрение». В атаках участвовало от двух до шести беспилотников ВСУ.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, семьдесят БПЛА над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА над территорией Республики Крым.

— говорится в сообщении Минобороны.

Власти Ростовской области массированный налет подтверждают, как сообщил глава региона Василий Голубев, в результате атаки БПЛА нарушено электроснабжение в Морозовском районе, без электроэнергии остались несколько населенных пунктов. На данный момент экстренные службы занимаются устранением последствий массированной атаки.

В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме.

— добавил губернатор.

Отметим, что Киев уже проводил массированные атаки на российские регионы, в частности на Крым, но такое количество беспилотников было в первый раз, но не последний.
41 комментарий
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  1. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    0
    Сегодня, 07:54
    Молодцы что отразили.
    Весело будет когда украинцы 70 БПЛА на одну цель направят.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +4
      Сегодня, 08:00
      Угу. Это будет некое соревнование, кто больше?! Несколько десятков стран мира с выпуском беспилотников для "Украины" или силы ПВО.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 08:06
        А по другому уже не выходит.Привет "миротворцам " на Смоленской и "обманутым" в Кремле
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 08:42
          А по другому уже не выходит

          У вас, кстати, тоже. По поводу и без вибрации в скамейку.
        2. Ясная Звание
          Ясная
          +1
          Сегодня, 08:44
          Цитата: dmi.pris1
          А по другому уже не выходит.Привет "миротворцам " на Смоленской и "обманутым" в Кремле

          Слов нет. Этих адресатов уже никто не понимает. Толдычат одно и то же про братские народы... Хорошо, пусть считают их братскими, но только не на период войны.

          А, гвинеец Сэм Брук Обошёл меня на круг! Нужен мне такой друг...?
          В.Высоцкий
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            0
            Сегодня, 08:51
            А народы не ,то что братские,один народ - русский. Только когда нувориши хапали заводы- газеты - пароходы заодно и вотчины делили. А потом взяли и пустили селячью заразу на окраину. Вот теперь и расхлебываем хотелки любителей спекульнуть. Как всегда умирать достается простым людям,барыги только наживаются.
            1. Ясная Звание
              Ясная
              +1
              Сегодня, 08:55
              Цитата: Essex62
              Как всегда умирать достается простым людям,барыги только наживаются.

              Хорошо, а кто в этом случае первый пошёл скакать и умирать за евробарыг? Не кЫевляне ли?
              1. Essex62 Звание
                Essex62
                +3
                Сегодня, 09:02
                Скакали тысячи,расхлёбывают миллионы,которым совсем не хочется стать мясом за идею пана Бандеры и шизофреника и наркоши киношного клоуна. Но "попала собака в колесо,пищи но бежи". По другому не бывает, власть всегда через колено гнет. Молодняк разбегается,взрослому мужику, семьёй обремененному деваться некуда. Ну а попав в окопы" а сам стреляй,а то убьют". Нас для того и разделяли,что- бы стравить.
                1. Ясная Звание
                  Ясная
                  0
                  Сегодня, 09:09
                  Цитата: Essex62
                  Ну а попав в окопы" а сам стреляй,а то убьют". Нас для того и разделяли,что- бы стравить.

                  Вот именно. Вон ролики ходят в инете драки в окопах... Там бандеровцы (язык не поднимается назвать "один с нами народ") подыхают, но сдаваться и не думают.
                  1. Essex62 Звание
                    Essex62
                    0
                    Сегодня, 09:24
                    Селюков там мало,но они агрессивные нелюди и идут на все,чтобы заставить воевать русских. ГВ на то она и гражданская,когда брат на брата. В этой войне правила другие.
                    1. Ясная Звание
                      Ясная
                      +1
                      Сегодня, 09:29
                      Цитата: Essex62
                      Селюков там мало,но они агрессивные нелюди и идут на все,чтобы заставить воевать русских. ГВ на то она и гражданская,когда брат на брата. В этой войне правила другие.

                      Вот и получается, что братья второстепеннее, чем агрессивный нелюдь заставивший их убивать друг друга? Какие же эти братья!?
                      1. Essex62 Звание
                        Essex62
                        0
                        Сегодня, 09:32
                        Заумь или сознательное передёргиваенте башен не доступно пониманию адекватного,думающего человека. Вообще,что они там "обманутые" бормочут ,ни какого значения не имеет. Маховик ГВ раскручен и победа в ней будет Пирова. Нацию сократят и заменят среднеазиатами,а те легко сдадут ресурсы. Играть в долгую англосаксы мастера.
    2. Vita VKO Звание
      Vita VKO
      +1
      Сегодня, 08:02
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      70 БПЛА на одну цель направят

      Количество в качество в этом случае не перейдёт. Проблема в том, что НАТО постоянно следит за радиолокационным полем и украинские террористы направляют БПЛА по уязвимым для нас маршрутам.
    3. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 08:05
      Весело будет когда украинцы 70 БПЛА на одну цель направят

      Только какой в этом смысл?
      Вы видимо полагаете, что беспилотники встречают в каком-то одном конкретном месте? Их по пути следования ощипывают не один раз.
      1. Оби Ван Кеноби Звание
        Оби Ван Кеноби
        0
        Сегодня, 08:40
        Только какой в этом смысл?

        Посмотрите как массированно обстреливают Израиль ну или почитайте, как украинцы уничтожили крейсер "Москву".
        Как наши массированно атакуют нужные объекты на Украине.
        И как вообще в принципе преодолевается ПВО противника.
        Может поймете какой смысл направить 70 или 170 БПЛА на атомную АЭС, на большой город, станцию загоризотного видения типа "Воронеж". Да на любой стратегический объект.
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 09:18
          Посмотреть возможность была вживую. Когда на Таганрог(относительно небольшой город) был налет из двадцати беспилотников.
          Израиль массированно не обстреливают, не считая пары раз. И самая большая атака длилась около пяти часов(не одномоментный налет).
          Это Россию массированно обстреливают. Так что Израиль - не показатель.
          Может поймете какой смысл направить 70 или 170 БПЛА

          Это вы похоже не поняли. Системы ПВО в Ростовской области не сконцентрированы тупо в одном районе и никто тут не собирается встречать всё это количество в одном месте. Эти беспилотники уничтожаются и на подлёте к области. И не так просто, как вы себе представляете, такой стае долететь до конкретной точки неощипанной.
          Крейсер "Москва" тут никаким боком, т.к. условия совершенно разные.
    4. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 08:31
      Не далёк тот день, когда БПЛА будут атаковать тысячами.
      А мы ещё и не начинали. Когда начнём то?
      Что там с электростанциями, ПХГ, газом, нефтью на Украине? Всё это нужно отключать ещё вчера. Экономика врага должна быть уничтожена. А на Украине до сих пор работает военное производство. Как будто мало им оружия с Запада таскают. Украина ещё и дроны и комплектующие к ним в Китае закупает. Почему мы не можем скупить на корню все дроны в Китае? Денег у нас предостаточно. Желания нет. am
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 08:35
        Да что вы пристали к этой экономике Украины. Ну будут они все сидеть при свечах в землянках без работы, от этого поставки тех же дронов и помощь в их наводке на объекты в России, не перестанет быть. Но конечно похвальное занятие да, соревноваться практически одним с группой стран. Это достойно.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 08:37
          Вы эту сказку ВСУ расскажите. Или вы думаете, что нацисты атакуют наши НПЗ, потому что любят факельные шествия? Они хотят оставить нас без топлива, чтобы у нас цены на всё улетели в небеса.
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            -1
            Сегодня, 08:38
            А нас не украинские нацисты атакуют, а НАЦИОНАЛИСТЫ. Их руками коллеги по капиталистическому образу жизни.
            1. Бородач Звание
              Бородач
              -1
              Сегодня, 08:44
              Ну, конечно. Вы ещё скажите, что на Украине нацистов, фашистов - нет. А если и есть, то очень мало: почти нет никого. Какая разница кто управляет руками? Эти руки нужно укоротить по самые гланды. am
              Хусситы вроде бы тоже проиранские прокси, а американские корабли уже покинули ВМБ в Джибути. И что теперь США атаковать Иран? Они с хусситами разобраться не могут.
              1. Копчёный Звание
                Копчёный
                -3
                Сегодня, 08:45
                Националисты, нацисты, фашисты, черносотенцы и тп это всё сорта одной субстанции при капитализме.
                1. Бородач Звание
                  Бородач
                  0
                  Сегодня, 08:47
                  Вы ещё пацифистов и филателистов забыли перечислить. laughing lol wassat
        2. Ясная Звание
          Ясная
          +1
          Сегодня, 09:05
          Цитата: Копчёный
          Да что вы пристали к этой экономике Украины. Ну будут они все сидеть при свечах в землянках без работы, от этого поставки тех же дронов и помощь в их наводке на объекты в России, не перестанет быть. Но конечно похвальное занятие да, соревноваться практически одним с группой стран. Это достойно.

          Понятно, что у нас просто недостаточно сил и средств, чтобы кардинально переломить ход военных действий на третьем году СВО. А, переламывать кому-то кого-то придётся.
          Пошла война экономик России и запада.
      2. Тима Звание
        Тима
        +3
        Сегодня, 09:21
        Более 30 лет развала, воровства и коррупции не прошли бесследно для обороноспособности России!
      3. spirit Звание
        spirit
        +1
        Сегодня, 10:06
        Почему мы не можем скупить на корню все дроны в Китае?

        Потому что это только по зомбоящику Китай нам "друг и брат" а на деле, 80процентов транзакций с Крупными банками Китая за расчеты по электронике заморожены, а некоторые компании и вовсе слиняли всем составом из России.Товаришь СИ как истинный друг хочет раздеть нас до трусов(покупать газ по внутренним ценам России).Так что положение дел с дронами из Китая может стать гораздо хуже.Такова реальность hi
  2. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +3
    Сегодня, 08:00
    Надо послать к ним беспилотник со спец боеголовкой, иначе они не поймут. Поверьте мне, я отлично знаю украинцев - они понимают только тогда когда получают по морде.
    1. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      -1
      Сегодня, 08:32
      Я позавчера отметил, что дело кончится применением ЯО. Причем не факт, что нами. Могут натовские упыри по атомной электростанции шарахнуть.
      Но нет. Ура-патриоты этого не понимают.
  3. юрий Л Звание
    юрий Л
    +4
    Сегодня, 08:18
    Если так пойдет,то через год дронов уже будут тысячи за ночь( они уже хвастаются этим),хватит ли тогда ракет ПВО на всех -далеко не факт.А факт будет в смерти тысяч русских людей.Вот к чему приводит политика умиротворения нелюди на Банковой ,11,которая просто уже ошалела от далеко не ожидаемой ей безнаказанности за свои нечеловеческие деяния( вспомните,как они прятались в крысиные норы в марте 2022г)При отсутствии череподробительного ответа Бандиту за преступный удар Бандит действует всегда абсолютно одинаково- забивает Терпилу до смерти,такова суть любого Бандита.
  4. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    -4
    Сегодня, 08:19
    А не пора ли дубину ядерную расчехлить..И хряснуть, щирого украинца.. Раздавить как таракана , тапком на кухне. Хрясь и нет Украины
    1. Тикси-3 Звание
      Тикси-3
      -2
      Сегодня, 08:23
      Цитата: Turbuta Dave
      .И хряснуть, щирого украинца..

      зачем по окраине?? она нам еще будет нужна, а вот сбивать все!! над Черным морем и БПЛА и пилотируемые + поднять громко вопрос о русских в трибалтике и необходимости их защиты , усилить группировку войск на границе и море, блокировать и выдвинуть ультиматум!
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:23
    российская ПВО сбила и перехватила над Ростовской областью семьдесят украинских БПЛА самолетного типа.
    Удивляться к сожалению нечему. Пока есть что запускать и очевидно будет в дальнейшем, т.к. поставки идут.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 09:14
      Цитата: rotmistr60
      российская ПВО сбила и перехватила над Ростовской областью семьдесят украинских БПЛА самолетного типа.
      Удивляться к сожалению нечему. Пока есть что запускать и очевидно будет в дальнейшем, т.к. поставки идут.

      hi
      Я, бы тут добавила, что пока есть кому запускать. А, всех этих поворов и водителей, при возможности убить русского, рука не дрогнет.
  6. Жнец Звание
    Жнец
    +5
    Сегодня, 08:26
    Потихоньку начинаем привыкать, что европейская часть России становится регулярно обстреливаемой. Пора бомбоубежища в городах приводить в порядок.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 08:37
      Просто Кремль ещё не начинал. Вот как начнут так сразу отодвинут линию, что перестанет прилетать по Ярославлю, Владимиру или Казани.
  7. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 08:27
    Через полгода сотнями будут запускать + всякие дальнобойные ракеты. Всё по плану... negative
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:46
    Повторять, что только "свои танки на аэродромах противника" выправят ситуацию радикально и окончательно... да кто ж этого не понял ещё!?
    А так... ПВО и "профилактические мероприятия", ровнять всех и вся кто в этом участвует, технику, ЛС и командиров, кто отдаёт команды!
    Ничего нового, в общем то.
  9. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    +2
    Сегодня, 09:10
    Недавно футбольный матч был прерван из-за срабатывания сирен из-за приближающихся украинских дронов. Если бы мне год назад кто-то сказал, что Украина нападет на российскую территорию сотнями дронов, я бы такого человека отправил в психиатрическую больницу. Мы зашли далеко. hi
  10. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 09:34
    Хотелось бы услышать уряколок, которые вопили, что время работает на нас. Блаженные . А, способ избавиться от этой напасти один- уничтожение всей транспортной инфраструктуры. Нет доставки- нет западного оружия. Ну, или кардинально меньше. Лесными тропами, в рюкзаках много не не носишься .
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 09:50
      Некоторые такие ещё пишут что у запада беспилотники закончатся для передачи их всу. Такие вообще видимо не в чём не понимают, пишут лишь бы что.
      1. Юлиан_Б Звание
        Юлиан_Б
        0
        Сегодня, 10:04
        Некоторые такие ещё пишут что у запада беспилотники закончатся для передачи их всу. Такие вообще видимо не в чём не понимают, пишут лишь бы что

        Думаю через годик-два СВО, их будут запускать на одну цель тысячами, сотнями.
        Запрограммировать не сложно. Но массовое более масштабное производство это уже задача.