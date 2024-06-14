Российские войска продвинулись южнее Новоалександровки, что позволяет взять под огневой контроль транспортный узел в н.п. Прогресс

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Российские войска продвинулись южнее Новоалександровки, что позволяет взять под огневой контроль транспортный узел в н.п. Прогресс

В результате успешных действий российские войска расширили территорию контроля к югу и юго-западу от населённого пункта Новоалександровка. Это Очеретинско-Покровское направление.

По итогам минувших суток Вооружённые силы России выбили противника из Новоалександровки и перевели под свой контроль территории южнее этого населённого пункта на глубину около 1 км при ширине фронта около 2 км. Таким образом, южнее и юго-западнее Новоалександровки ВС РФ взяли под контроль территории площадью около 2 кв. км.



Что особенно в данном случае важно, так это продвижение к дороге Очеретино-Прогресс теперь и с севера. Сейчас до Прогресса, являющегося важным узловым населённым пунктом, остаётся менее 4,5 км. Для ВСУ потеря Прогресса будет означать потерю контроля транспортного узла, имеющего соединение как с Покровском на западе, так и с автодорогой Покровск-Константиновка на севере. А это значительный удар по логистике украинских войск на этом направлении – сопоставимый с потерей ВСУ пгт Очеретино.



Продвижение южнее Новоалександровки уже сейчас позволяет наладить огневой контроль над пересечением дорог в упомянутом посёлке Прогресс, то есть над всем узлом логистики ВСУ.
23 комментария
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  1. Рус_80 Звание
    Рус_80
    +4
    Сегодня, 08:11
    Каток Российской Армии продолжает медленное, но уверенное движение вперёд!
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +4
    Сегодня, 08:13
    Автор забыл упомянуть о нашем продвижении в Соколе. Половина Сокола точно наша, а то и весь. На очереди Евгеньевка.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 08:26
      Ура-патриотические новости в жовто-блакитном зомбоящике о "разгроме" ВС РФ в северной части Волчанска опровергаются Институтом изучения войны (ISW), который в своей сводке, опубликованной 13 июня, информирует, что «российские войска недавно незначительно продвинулись в Волчанске на фоне продолжающихся наступательных операций к северу и северо-востоку от Харькова».Эксперты ISW пишут, что «видеозапись с геолокацией (размещенная в Сети 12 июня) показывает, что группа российской пехоты при поддержке бронетехники продвинулась к югу от улицы Михаила Коцюбинского». Интересно это тем, что речь идет о небольшой улице на самом востоке города, от которой до реки Волчья где-то 500 метров. Западная и центральная части Северного района, за исключением Агрегатного завода, подтверждённо контролируются россиянами.Кроме того, ISW считает, что ВС РФ взяли под контроль еще одно здание на северо-востоке вблизи Агрегатного завода, продвинувшись на 200 метров вглубь города, а также имели успехи к востоку от Волчанска.

      Сразу несколько наших телеграм-каналов сообщили, что «армия России нанесла мощный удар к северо-востоку от Волчанска и продвинулась в направлении Бочкова на четыре километра. [ВСУшники] в панике: „коварные“ русские сместили вектор удара и не желают продавливать оборону нациста там, где он к этому готов и ожидает нападения».

      Паблик «Військова Країна» (заблокированный в РФ) сообщает, что в районе Агрегатного завода, где идут наиболее ожесточенные бои, нацики бросают на амбразуру русских боевиков из РДК** и «побратимов-белорусов» из БДК***, а также лучшие пiдроздiли 117-го штурмового батальона 57-й ОМБр и 2-го батальона 36-й ОБрМП. Чтобы им было сподручнее отбиваться от наших солдат, тылы им прикрывает батальон «Тимур» ГУР, действующий как заградотряд и расстрельная команда в одном флаконе.
      Видео-рапорты командиров этих «хероев», снятые на южной стороне Волчанска, противоречат даже бандеровскому паблику DeepState (заблокированному в нашей стране), который обновил карту не в пользу ВСУ.

      DS фактически подтвердил новости «Военкоров Русской Весны»: «Штурмовые подразделения „Северян“ с тяжелыми боями продвигаются в районе Агрегатного завода и полностью заняли очередное здание… Общее продвижение российских войск на Липцевском направлении — до 250 м».



      Здесь оборону держали наспех «могилизованные людины» 125 ОБрТРо, разбавленные спецназом «Кракен» *. Боевики из этого неонацистского бандформирования, как рассказал попавший в российский плен солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко, плевать хотели на «мобиков», во время боев эвакуируют только своих раненых «хероев».


      * «Кракен» — Украинское военизированное националистическое объединение признано в РФ террористическим, его деятельность на территории нашей страны запрещена.

      ** Украинская националистическая организация «Русский добровольческий корпус» (РДК) решением 2-го Западного окружного военного суда от 16.11.2023 признана террористической, её деятельность в России запрещена.

      *** Белорусский добровольческий корпус (БДК) признан в Белоруссии экстремисткой организацией и запрещен.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 08:35
        Вчера в Телеграм было сообщение, что наши уже чуть ли не весь ВАЗ взяли (тг-канал Река Перемен). Со взятием ВАЗа положение ВСУ в северной части Волчанска становится критическим.
      2. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 08:53
        Цитата: OrangeBigg
        также лучшие пiдроздiли 117-го батальона

        Господи belay а это, что в переводе? "Голубые" что-ли?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 09:11
          В переводе желто-"голубые".
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 09:16
      н.п.Сокол дочищают , движение идет по всему Авдеевскому направлению -от Карловки( где мы уже на окраинах) - до "Очеретинского цветка" , который распускается в сторону Покровска.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +3
        Сегодня, 09:25
        Вот актуальные на сегодняшний день карты.Невельское должны дозачистить и оттуда уже пойти по полям на Красногоровку с севера,чтобы замкнуть котёл.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:48
    Надо двигаться вперёд, освобождать, брать под контроль территорию и строить на ней систему контроля воздушного пространства! Размещать системы ПВО!
    Это, сейчас, единственная возможность урезать возможности противника в организации ударов по нашим объектам, территории.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 09:17
      Цитата: rocket757
      Надо двигаться вперёд, освобождать, брать под контроль территорию и строить на ней систему контроля воздушного пространства! Размещать системы ПВО!
      Это, сейчас, единственная возможность урезать возможности противника в организации ударов по нашим объектам, территории.

      hi
      В таком случае нужно признавать, что это не Операция а Война, которую нужно объявлять Украине со всеми вытекающими.
      Кстати, в Киеве братский народ в кафешках и ресторанах в ночное время оттягивается от души.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 09:19
        Как не назови, идут интенсивные боевые действия с применением всех имеющихся сил и средств, вооружений.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 09:18
      В сторону Северска тоже начала активно наша десантура работать , это тревожный знак для "севших на шпагат" оперативных резервов ВСУ.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 09:23
        Пока противник находит резервы и проводит какие то контр меры...
        Какие цели он перед собой ставит, это их дела, а вот наши действия идут... идут, короче, по плану или нет, мы этого не знаем наверняка.
        Будем подождать промежуточные итоги, тогда будет возможность понять, что хотели, а что получилось?
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 09:29
          Итоги раздергивания резервов укропов видны в принципе уже сейчас - элитные бригады ВСУ , "контрнаступавшие " под Липцами и Волчанском ,отправляются на переформирование. Эта участь уже настигла 13 бригаду, 82 (ее готовила Великобритания) – сейчас они отправлены в Чугуев.
          36 -ую (это бригада морской пехоты) – она известна тем, что уже трижды была разбита. И это только на Харьковском участке фронта , что касается Авдеевского участка то он продолжает сыпаться у укропа поступательно и ежедневно. Ну циплят ,как известно, по осени считают , поэтому подождем, посмотрим.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 09:42
            Оно и предыдущие временные периоды спокойными не были, но лето уже есть жаркая пора...
            К осени можно ожидать значительные изменения по всей линии противостояния!
            1. oleg-nekrasov-19 Звание
              oleg-nekrasov-19
              0
              Сегодня, 10:08
              именно к осени и будем ожидать , вот тогда , думаю, результат будет на лицо.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 09:32
        К югу от Северска идёт продвижение.
        Белогоровку взять не удалось. Она и во время ВОВ была занозой в заднице.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 09:36
          Ну вчера уже говорили ( практически все военкоры), что меловые отвалы наши зачищают у Белогоровки , что касается Северска , то на окраине Раздоловки вчера высадился десант ВС РФ и успешно закрепился на восточной окраине посёлка. Движение пошло.
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Сегодня, 09:43
            Вот этот меловой карьер никак и не возьмут. ВСУ там здорово окопались, как крысы в норах.
            1. oleg-nekrasov-19 Звание
              oleg-nekrasov-19
              0
              Сегодня, 10:07
              время было у них окапываться и никто не мешал , это не так как сейчас в Сумской области -только начнут копать тут же наши ушатывают их строительную технику и военных инженеров.
  4. Single-n Звание
    Single-n
    +3
    Сегодня, 09:24
    Сейчас до Прогресса, являющегося важным узловым населённым пунктом, остаётся менее 4,5 км. Для ВСУ потеря Прогресса будет означать потерю контроля транспортного узла, имеющего соединение как с Покровском на западе, так и с автодорогой Покровск-Константиновка на севере.

    Кто нибудь объяснит -КАК потеря нп Прогресс которрый ВОСТОЧНЕЕ Покровска скажется на его логистике? Или почему потеря Прогресса который на 10 км ЮЖНЕЕ трассы на Константиновку как то нарушит ее функционирование? А что сейчас мешает? Мы и так в 10-12 км от трассы стоим.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 10:01
      Кто нибудь объяснит

      вряд ли это возможно, главное включить в статью (новость) ключевые тезисы, актуализировать название населенного пункта - и готово! (примерно как с отчетами "мистера К." по тв - никто не проверит, а позитивный фон создается, что с учетом уменьшения мыслящего народонаселения позволяет кормить "лапшой" многие годы!)
  5. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 09:28
    Да тяжелая работа у наших парней!
    Мужества и отваги ребятам!
    Работайте братья!!!
    Победа будет за нами!!!
    С Вами Бог!!!