Генштаб ВСУ выводит на переформирование третью по счёту бригаду, потерявшую боеспособность на Харьковском направлении

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Генштаб ВСУ выводит на переформирование третью по счёту бригаду, потерявшую боеспособность на Харьковском направлении

Российские войска на Харьковском направлении продолжают предпринимать попытки наступательных действий, противник в желании остановить наше продвижение вводит в бой резервы. Как сообщает ТГ-канал «Северный ветер», ВСУ несут большие потери.

Генштаб ВСУ выводит с Харьковского направления третью бригаду, потерявшую боеспособность из-за больших потерь. По имеющимся данным, на переформирование отправлена 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, на ее позиции вошли подразделения 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Спартан».



Между тем угроза окружения нависла над подразделениями 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, засевшими в районе многоэтажек в Волчанске. На данный момент наши штурмовые группы продолжают выдавливать ВСУшников с территории Агрегатного завода, одновременно наступая на востоке города. Когда завод полностью перейдет под наш контроль, 71-я бригада может оказаться в котле. Тем не менее говорить о том, что российские войска безусловно побеждают, еще рано, противник оказывает ожесточенное сопротивление, идут встречные бои.

В районе Липцев ситуация без изменений, также идут встречные бои. Противник давит в районе Глубокое, наши — в районе Лукьянцев. В целом, без особых пока результатов как для нас, так и для них. А вот в районе Зеленое наши штурмовые подразделения продолжают медленно, но верно продвигаться вперед.

По имеющимся данным, противник не оставил планов провести контрнаступление на данном направлении в ближайшее время.
5 комментариев
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  1. Ясная Звание
    Ясная
    +4
    Сегодня, 09:20
    Генштаб ВСУ выводит на переформирование третью по счёту бригаду, потерявшую боеспособность на Харьковском направлении

    А, нельзя сделать так, чтобы потерял боеспособность -Генштаб ВСУ?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 09:41
      Генштаб ВСУ не может потерять боеспособность, потому что на территории Украины находится только оперативный отдел, а Генштаб находится за границей.
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 09:24
    Генштаб ВСУ выводит с Харьковского направления третью бригаду, потерявшую боеспособность из-за больших потерь. По имеющимся данным, на переформирование отправлена 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, на ее позиции вошли подразделения 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Спартан».
    Надеюсь не последняя.
  3. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 09:39
    Вчера военкор Хайруллин сообщал, что "элитные части" бандерогеев, переброшенные по харьков, попали в ощип и уже не хотят быть пушечным мясом. Если в самой бандерлогии уже начинают в открытую говорить о нарушениях тцк при мобилизации, то дело там действительно швах... А в общем правильной дорогой идете скачущие шаровары.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:46
    Стабилизация Харьковского направления по " Пентагоновски" ,а мы и не знаем об этой стабилизации.