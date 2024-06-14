Генштаб ВСУ выводит на переформирование третью по счёту бригаду, потерявшую боеспособность на Харьковском направлении

Российские войска на Харьковском направлении продолжают предпринимать попытки наступательных действий, противник в желании остановить наше продвижение вводит в бой резервы. Как сообщает ТГ-канал «Северный ветер», ВСУ несут большие потери.Генштаб ВСУ выводит с Харьковского направления третью бригаду, потерявшую боеспособность из-за больших потерь. По имеющимся данным, на переформирование отправлена 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, на ее позиции вошли подразделения 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Спартан».Между тем угроза окружения нависла над подразделениями 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, засевшими в районе многоэтажек в Волчанске. На данный момент наши штурмовые группы продолжают выдавливать ВСУшников с территории Агрегатного завода, одновременно наступая на востоке города. Когда завод полностью перейдет под наш контроль, 71-я бригада может оказаться в котле. Тем не менее говорить о том, что российские войска безусловно побеждают, еще рано, противник оказывает ожесточенное сопротивление, идут встречные бои.В районе Липцев ситуация без изменений, также идут встречные бои. Противник давит в районе Глубокое, наши — в районе Лукьянцев. В целом, без особых пока результатов как для нас, так и для них. А вот в районе Зеленое наши штурмовые подразделения продолжают медленно, но верно продвигаться вперед.По имеющимся данным, противник не оставил планов провести контрнаступление на данном направлении в ближайшее время.

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