Ромейский император Цимисхий против киевского князя Святослава
Реконструкция лица Цимисхия на шёлковом византийском гобелене, привезённом в XII веке из Константинополя епископом Гюнтером Бамбергским
В предыдущей статье было рассказано о происхождении и молодости Иоанна Цимисхия и обстоятельствах его восшествия на престол. Сегодня мы продолжим этот рассказ.
Взойдя на престол, Иоанн обнаружил, что дела в империи, мягко говоря, не слишком блестящи. Третий год подряд в стране собирались плохие урожаи. Арабы готовились к новой войне, в которой рассчитывали вернуть потерянные города и земли. А на севере неожиданно появился новый грозный противник – молодой киевский князь Святослав.
Опрометчивое решение Никифора Фоки
Как это часто бывает, ромеи сами призвали на помощь будущего врага. Святослав, по их мысли, должен был ударить по болгарам, которые тогда получали с ромеев дань. В 966 году Никифор Фока решил покончить с этим и, чтобы связать болгарам руки войной, для найма новых союзников направил в Киев патрикия Калокира – сына стратига Херсонеса. Кавлокир привёз довольно большую сумму в золоте – 15 кентинариев, то есть 108 тысяч монет. Однако посланец Никифора «перевыполнил» поручение – он побратался со Святославом и, похоже, договорился с ним о небескорыстной помощи в захвате Константинополя, трон которого должен был достаться Калокиру. Союзниками русского князя выступили также венгры и некоторые печенежские племена.
Начало войны
Святослав подошёл к устью Дуная, где разгромил армию выступивших против него болгар, после чего завладел многими крепостями. Новые земли ему понравились – настолько, что, если верить сообщению летописца, он тогда заявил:
Некоторая часть болгар вступила в соглашение со Святославом, другие искали помощи у ромеев. Цимисхий попытался договориться, однако успехов его послы не добились. После этого Иоанн и Святослав обменялись письмами с угрозами. Император писал:
Святослав ответил:
Константинополь охватила тревога. Характерна обращённая к Никифору Фоке эпитафия, которую весной 970 года написал Иоанн Геометр. В ней он призывал убитого императора восстать из гроба и защитить столицу либо принять в свою могилу всех её жителей.
Однако Цимисхий также был очень хорошим полководцем. Готовясь к решающим сражениям с пришельцами с севера, он, в частности, создал новый гвардейский отряд из 500 тяжеловооруженных всадников (катафрактов), который получил название «Бессмертные» (возможно, по аналогии с подобным подразделением персидского царя Дария). В этот отряд попали лучшие воины, которые получили доспехи, украшенные золотом и серебром – их латы буквально сияли на солнце, что производило большое впечатление и на врагов, и на самих ромеев. Во Фракии собирали войска два опытных полководца – магистр Варда Склир и патрикий Пётр. На востоке в это время руководил оставшимися войсками патрикий Николай.
Уже в 970 году произошли первые столкновения русских и ромеев. Вначале Пётр сумел нанести поражение передовым отрядам Святослава, но затем его армия потерпела сокрушительное поражение. Имя этого патриция больше нигде не упоминается – возможно, он погиб в бою.
Б. Чориков. Святослав в битве с греками у Адрианополя
Другой отряд русов у Аркадиополя вступил в бой с войском Варды Склира. В византийских источниках имеется описание этой битвы:
Преследование русских византийцами, миниатюра «Мадридской рукописи» Скилицы
Цимисхий в это время собирал войска анатолийских фем, которые пришли во Фракию весной 971 года.
Мятеж Варды Фоки
Между тем в Кесарии (современный турецкий город Кайсери) попытался поднять мятеж племянник убитого императора – Варда Фока. Михаил Пселл писал о нём:
Цимисхий вступил в переговоры, обещая прощение и сохранение всех владений мятежников, но Варда Фока даже не ответил на его письмо. Пришлось отзывать из Фракии Варду Склира, брат которого – тот самый Константин, был женат на сестре мятежника. Полностью доверявший Склиру император надеялся, что тот сможет договориться со своим родственником. Варда Склир отправил в неприятельский лагерь лазутчиков, которые быстро распропагандировали армию сторонников Фоки, так что у того вскоре оказалось не более 300 верных ему солдат. С ними он отправился в крепость Тиранов, в которой затем сдался на милость победителя, был пострижен в монахи и сослан на остров Хиос. А вот сопровождавшим его воинам император приказал выколоть глаза.
Продолжение войны в Болгарии
Между тем назначенный командующим на время отсутствия Склира Иоанн Куркуас (внук хорошего полководца, о котором мы говорили в предыдущей статье), ничего не предпринимал, прекратив все попытки противодействия отрядам Святослава, которые разоряли Фракию и Македонию. А император Иоанн Цимисхий всю зиму отмечал новый брак (с дочерью Константина Багрянородного Феодорой), который был заключён 3 ноября 970 года. Эта свадьба должна была укрепить позиции Иоанна как императора. В поход он выступил в апреле 971 года. Армия Святослава в это время была разделена на две части, первая из которых под командой воеводы Сфенкеля находилась в Преславе, вторая, которой командовал сам князь – в Доростоле (позже этот город получил название Силистрия). По мнению современных исследователей, силы противников были примерно равны – около 28 тысяч воинов с каждой стороны. Но, как уже отмечалось, две русские армии находились на расстоянии примерно 14 км одна от другой. При этом уверенный в своих силах Святослав не принял мер к охране проходов в Балканских горах. А ведь 160 лет назад в Вырбишском проходе, уже возвращаясь от сожжённый Плиски, окружённый болгарами, вместе со всем войском погиб император Никифор I. Своим подчинённым Цимисхий заявил:
Всего за четыре дня (с 9 по 12 апреля) армия Цимисхия прошла 180 километров и вышла к столице Болгарии – городу Преслав, который был взят штурмом уже через 2 дня.
Ромеи штурмуют Преслав
Болгарский царь попал в плен, была захвачена и казна царства, погибли около 7 тысяч русских, патрикий Калокир заблаговременно бежал к Святославу с известием о подходе императорской армии.
18 апреля Цимисхий повёл войско на Доростол, где находился Святослав – и численное преимущество теперь было на стороне ромеев. Тем не менее Святослав решил не укрываться за стенами крепости, а дать сражение в поле – примерно в 18 км от Доростола. Лев Диакон пишет:
Схватка русичей с византийцами на реконструкции М. Горелика
В решающий момент Цимисхий отправил в атаку катафрактов, которые смяли строй воинов Святослава, и князь вынужден был отступить к Доростолу. Ромеи, видимо, были так утомлены сражением, что не смогли организовать полноценное преследование – иначе вся армия Святослава была бы уничтожена на пути к Доростолу.
25 апреля началась осада Доростола, во время которой русы часто выходили из города для небольших стычек с ромеями. Между тем к Доростолу подошли ромейские боевые корабли, в том числе огнемётные дромоны, которые блокировали крепость со стороны реки.
Иоанн Цимисхий у стен Доростола. Миниатюра из Ватиканского манускрипта XIV в.
Скилица утверждает, что, опасаясь измены болгар, Святослав казнил в Доростоле около 300 «знаменитых родом и богатством мисян», а Цимисхий предложил ему решить дело поединком:
Во время вылазки русов 18 июля был убит упоминавшийся выше магистр Иоанн Куркуас, которого русские из-за богатых доспехов приняли за императора. Воодушевлённый этим успехом, на следующий день Святослав вновь вывел войско за стены, но прорвать блокаду не удалось и на этот раз, зато погиб русский воевода Икмор, которого называют вторым человеком в армии. Лев Диакон описывает церемонию погребения павших русов:
Генрих Семирадский. «Ночные жертвоприношения» («Тризна дружинников Святослава после боя под Доростолом в 971 году»)
И далее:
На совете оставшихся русских командиров, который собрался на следующий день, мнения разделились. Некоторые предлагали прорываться на кораблях, но был высокий риск, что их сожгут ромейские дромоны. И потому часть командиров настаивала на переговорах с императором. Но Святослав, как известно, решил дать ещё одно сражение, именно тогда он произнёс знаменитую фразу:
В тот день погиб ромейский воин Анемас, ранее победивший Икмора:
В какой-то момент казалось, что победа клонится на сторону русских – и тогда император сам возглавил атаку «бессмертных». Позже возникла легенда, что впереди этого отряда многие видели неизвестного всадника на белом коне, который был объявлен пришедшим на помощь христианам святым покровителем воинов Феодором Тироном.
Святой Федор Тирон на критской иконе XV века. Согласно апокрифу «Сказание о подвигах Фёдора Тиринина», этот святой был еще и змееборцем
Русские вынуждены были отступить.
В следующей статье мы продолжим рассказ о войне Иоанна Цимисхия и Святослава, поговорим о дипломатических успехах этого императора в Италии, двух успешных походах на Восток и неожиданной смерти.
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