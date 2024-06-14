Опубликованы фотографии истребителей F-35A ВВС Норвегии в подземных укрытиях

37
Опубликованы фотографии истребителей F-35A ВВС Норвегии в подземных укрытиях

В сети опубликованы фотографии, на которых можно увидеть подземные укрытия на норвежской базе ВВС Бардуфосс. Судя по всему, фотографии были сделаны во время недавних учений ВВС Норвегии, в ходе которых отрабатывалось размещение истребителей пятого поколения F-35A Lightning II в подземных укрытиях горного комплекса. Стоит отметить, что Норвегия является членом НАТО, а самолеты F-35 полностью сертифицированы для применения тактических ядерных вооружений. Базирование самолетов в подземных укрытиях делает их практически неуязвимыми для ракетных и дроновых ударов.

После вступления Норвегии в НАТО в Скандинавском регионе практически постоянно проводятся разноплановые военные учения. Это является прямым свидетельством милитаризации Скандинавии на фоне возрастающей вероятности грядущего военного противостояния в Арктике.







Бардуфосс является старейшей авиабазой норвежских ВВС. В годы Второй мировой войны после вывода сил союзников из Норвегии авиабаза была захвачена немцами и использовалась ими в качестве базы для истребителей, бомбардировщиков и самолетов-разведчиков, действовавших против морских конвоев в районе Мурманска. Кроме того, базировавшиеся на этой авиабазе истребители люфтваффе обеспечивали воздушную поддержку немецких военно-морских операций в этом районе.

Проведение учений стран НАТО вблизи российских северных границ объясняется растущей напряженностью в регионе, обусловленной искусственным нагнетанием на Западе якобы существующей угрозы со стороны России.
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил Драбкин Звание
    Михаил Драбкин
    +10
    Сегодня, 10:35
    Что тут скажешь - так надо технику беречь…. Ээх-ма…
    1. Аргон Звание
      Аргон
      -15
      Сегодня, 10:47
      Аха. Видно как берегут. Заржавеют в таких подвалах. Интересно одно. А они ф35 на такие условия содержания готовы?!
      1. BecmepH Звание
        BecmepH
        -2
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Аргон
        Аха. Видно как берегут. Заржавеют в таких подвалах. Интересно одно. А они ф35 на такие условия содержания готовы?!

        Всё верно. Стены внизу разрушаются от влаги. На полу вода. ТВР (температурно-влажностный режим ) не соблюдается.
        В своё время у нас на танках Т-80, находящихся на открытых площадках хранения контакты на электронике окислялись. А тут.. Нам на руку. Мы им не будем подсказывать, о ненадлежащих условиях хранения технических средств.
        Такие помещения пригодны лишь для временного укрытия. Тут ничего не скажешь - здОрово.
    2. северный кавказ Звание
      северный кавказ
      +8
      Сегодня, 10:56
      Ага! Передайте царю, англичане ружья кирпичём не чистят! ( НАТО технику укрывает!) Но в России этот вопрос не актуален. У нас дядя на военном заподе работает и этой техники просто завались!?
  2. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +7
    Сегодня, 10:36
    Базирование самолетов в подземных укрытиях делает их практически неуязвимыми для ракетных и дроновых ударов.

    это в "загнивающей" норвегии так можно, а у нас все ценные специалисты заняты строительством аппартаментов и человейников, некому ангары из лстк сделать...
    1. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +14
      Сегодня, 10:46
      Цитата: Владимир80
      это в "загнивающей" норвегии так можно, а у нас все ценные специалисты заняты строительством аппартаментов и человейников, некому ангары из лстк сделать...
      Все спутниковые фото наших военных аэродромов, после украинских ударов, говорят об отсутствии простых капониров, не то что подземных укрытиях. Странно что вам минусуют, вы же все верно сказали hi
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 12:17
        а тут серая масса охранителей с диванов охраняет
    2. роман66 Звание
      роман66
      -5
      Сегодня, 11:12
      А вот ворота нет, и послать кинжал туда вполне можно, и запечатать горшочек с ф-35
    3. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 11:19
      Отделение в Бардуфоссе было создано в начале марта 1944 года, когда туда были переведены 400 заключённых.
      Примерно 300 из них прибыли из Грини, остальные из Фальстада. Переводы из Грини имели место и позднее.
      Таким образом, число заключённых в Бардуфосском лагере возросло до 800 человек. Лагерь действовал до конца
      войны, и к её окончанию в нём находилось около 550 заключённых. Его узникам приходилось работать в течение
      12—13 часов в день при скудным питании. Их труд использовался для работ на местном аэродроме.

      Может я и ошибаюсь, но скажите пожалуйста когда были эти ангары выдолблены?
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +9
    Сегодня, 10:37
    Сразу встаёт вопрос глядя на норвегов...почему у нас боевые самолёты на наших стоянках открыты всем ветра для ударов беспилотниками, ракетами НАТО?
    1. Арка Звание
      Арка
      +1
      Сегодня, 10:56
      Алексей, тут надо учитывать множество фактов начиная от начала строительства этих укрытий до их количества. Плюс особенности местности. Я представляю себе как некоторые особо умные вначале ищут и отказывают скальные массивы под Энгельсом, а затем вырубают там укрытия.
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 11:52
      Эти укрытия для двух десятков мелких самолетов строились лет 50. В них наверное еще немцы свои "Фокке-Вульфы" укрывали. Смогли бы норвеги хотя бы один Ту-95 спрятать?
  4. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +3
    Сегодня, 10:38
    Ну какие бы крепкие и глубокие укрытия не были, есть вход и выход на поверхность, и удары по так называемым штольням, перекроет надолго доступ к ним и будут они ждать когда их оттуда выцарапают, это то же довольно трудное занятие откапать и укрепить обрушившиеся штольни.
    1. ИгУ Звание
      ИгУ
      +4
      Сегодня, 11:16
      Выход на поверхность может быть и не один. Запасные выходы легко маскируются. Это лучше чем нарисованный на бетоне самолет, как это у нас привыкли делать.. И прочность его может быть достаточной. что бы выдержать удар дрона. Сей час же на третий год самолеты под открытым небом.
      Строительство ангаров на бумаге.
    2. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 12:20
      выходов там не 1 и 2, а 10, а может и 20, и все спрятаны в складках местности
      что бы обрушить такие штольни - калибра не хватит и 10 калибров не хватит, только тяо
  5. spirit Звание
    spirit
    +12
    Сегодня, 10:39
    А могли бы "оптимизировать" эти укрытия денежки сэкономить/распилить и держать дорогущую технику под открытым небом вблизи потенциального противника.Ну ТУПЫЕ!!!Ерундой какой-то занимаються.Паркетного на них нету)))
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 10:41
      Ну ТУПЫЕ!!!Ерундой какой-то заниматься.
      Они не тупые, а жадные. bully
    2. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 12:21
      или могли бы силуэты самолетов рисовать на взлетках
      на потеху оперторов спутников и интернету
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 10:41
    Эти укрытия в Бардуфоссе явно времён холодной войны,пару ТЯО по ВПП базы ( иначе ни как) и F 35 станут пленниками в горе.Но красиво смотрится.Утром уже видел в норвежских СМИ.А у нас только воспоминания ( детские,по службе) мол видел как истребители из горы или из под земли вылетели.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -5
      Сегодня, 10:47
      А можно просто сломать буксировщики ,пусть руками катают Ф35.Мощной вытяжной вентиляции не наблюдается в штольнях.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -4
        Сегодня, 11:01
        Если посмотреть на фото базы Бардуфосс ,то эти F35 стоят в конце ВПП в сопочке слева. bully Цель малоподвижная но укреплённая ,можно для начала Кинжалом попробовать вскрыть.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          -1
          Сегодня, 11:13
          И вообще в Норвегии на Шпицбергене в посёлке российского присутствия Баренцбург чуть ли не каждый день происходят " страшные вещи" ,Швартуются яхты ,экспедиционные круизные суда ,европейцы не прочувствовав Есовскую политику партии во всю идут испытывать на себе российское гостеприимство.А яхта под норвежским флагом " Красин" это вообще наглость. laughingСкоро китайцы с японцами подгребут.
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -4
    Сегодня, 10:42
    Базирование самолетов в подземных укрытиях делает их практически неуязвимыми для ракетных и дроновых ударов.
    Это с одной стороны.
    А с другой...
    Ракетным ударом завалить входы-выходы...
    Много толку от этих приблуд в могиле?
    1. spirit Звание
      spirit
      +8
      Сегодня, 10:50
      Много толку от этих приблуд в могиле?
      Ну про Иран можно то же самое сказать,у них там вообще города под землёй.Но почему то они все копают и копают.Я думаю и тут и в Иране все эти завалы предусмотрели и сделали множество альтернативных выходов на поверхность.Главное что техника будет живой ,а откуда можно будет взлететь найдется.
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        -3
        Сегодня, 11:13
        Речь в заметке о литаках.
        Нехай закапывают. Целее будут и вреда нам не нанесут. drinks
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 10:52
      Ракетным ударом завалить входы-выходы..

      точно, хотя у них возможно "заговоренные" тоннели, как у хох.лоу бескидский тоннель...
    3. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 12:24
      диванные фантазии
      ну иди, "завали" с десяток замаскированных в складках местности выходов. укрепленных и спроектированных так, что бы их было не завалить
  8. exo Звание
    exo
    +8
    Сегодня, 10:49
    А у нас важнее два небоскреба Газпрома(народное достояние) в Питере, построить. Чем вложить эти деньги в срочное строительство укрытий для самолётов. Хотя бы, пятого поколения.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +5
      Сегодня, 10:59
      важнее два небоскреба Газпрома

      возможно это будущие башни-излучатели (как в романе "обитаемый остров"), они будут излучать позитив, добро и всеобщую цифровизацию!
      1. al3x Звание
        al3x
        +2
        Сегодня, 11:44
        Или башня Саурона....
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      0
      Сегодня, 12:22
      Так там же олигархи будут сидеть, а вы про какие-то самолёты.


      ЗЫ: Вот бы Газпром взял шефство над одним хотяб аэродромом и построил им капониры.
      Нет, это фантастика ненаучная причём, понимаю...

      ЗЗЫ: Подскажите безумно глупой девочке Даше, а сколько бетона уйдёт на фундамент очередных небоскрёбов если считать в папугаях тьфу в капонирах?
  9. Rom8681 Звание
    Rom8681
    0
    Сегодня, 11:03
    Цитата: Владимир80
    точно, хотя у них возможно "заговоренные" тоннели, как у хох.лоу бескидский тоннель...

    Когда,у нас бездарей перестанут к власти подпускать,тогда никакие заговоры врагам не помогут,да и укрытия для авиации построим
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      +2
      Сегодня, 11:12
      Цитата: Rom8681
      Цитата: Владимир80
      точно, хотя у них возможно "заговоренные" тоннели, как у хох.лоу бескидский тоннель...

      Когда,у нас бездарей перестанут к власти подпускать,тогда никакие заговоры врагам не помогут,да и укрытия для авиации построим

      там умные ненужны- там надобны преданные
  10. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -2
    Сегодня, 11:04
    5 миллионов человек жителей страны и ещё думают про ядерное оружие. Они в этих шхерах с ума сходят. Точно муми тролли ими командуют. Что там викинги жрали перед тем как идти в бой? Не мухоморы ли? bully
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:29
      Солдатов В.В Норвегии сходят с ума правители ,одновременно сидя на двух стульях.С Норвегией не так всё просто.Русские норвежцы ( большинство) за СВО.
      1. Strannik96 Звание
        Strannik96
        +1
        Сегодня, 11:45
        У них там место для двух самолётов нашлось согласно разведке, а так кучкуются немало на фото
  11. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    0
    Сегодня, 12:24
    Да не от хорошей жизни оне строят такие кротовины.Фе-35 штука нежная.Эт наш МиГ 31 может стоять неукрытым с августа по декабрь.Свидетелем был .В Амдерме.Двигуны кабину и все дыры законопатили И простоял он сердешный 4 месяца на южном побережье северного ледовитого океана.Потом прислали запчастюльку.Его чуть прогрели,вставили этот несчастный блочок.Слили топливо залили новое и он улетел..А смог бы фе 35 так?