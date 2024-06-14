Херсонское подполье: Администрация Херсона вывозит из города имущество и архивы
Несмотря на победные реляции, звучащие из Киева, украинские чиновники бегут с пока еще подконтрольных Киеву территорий. Как сообщили подпольщики из «Херсонского сопротивления», местная администрация начала вывозить имущество из города.
Чиновники Херсонской ВГА не верят заявлениям Зеленского о том, что украинская армия сумеет нанести поражение российской и вернет себе «оккупированные» территории. Да и на местах гораздо виднее, что и к чему идет. Поэтому из Херсона потянулись машины, на которых чиновники администрации вывозят свое имущество, да еще и прихваченное чужое. Также вывозятся все архивы. Пока в Николаев, а там уже дальше как карта ляжет.
- приводит ТАСС слова представителя подполья.
Ранее власти российской ВГА Херсонской области сообщили, что Херсон ВСУ превращают в очередную крепость, сдавать его просто так не будут. По данным главы Херсонской области Владимира Сальдо, город укрепляют на случай атаки со стороны Днепра, перекрываются улицы, возводится эшелонированная оборона, под опорные пункты забираются жилые дома.
На данный момент российские войска на Херсонском направлении не демонстрируют намерений к наступлению, идут бои за острова, по правому берегу наносятся артиллерийские и авиационные удары.
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