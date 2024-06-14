Херсонское подполье: Администрация Херсона вывозит из города имущество и архивы

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Херсонское подполье: Администрация Херсона вывозит из города имущество и архивы

Несмотря на победные реляции, звучащие из Киева, украинские чиновники бегут с пока еще подконтрольных Киеву территорий. Как сообщили подпольщики из «Херсонского сопротивления», местная администрация начала вывозить имущество из города.

Чиновники Херсонской ВГА не верят заявлениям Зеленского о том, что украинская армия сумеет нанести поражение российской и вернет себе «оккупированные» территории. Да и на местах гораздо виднее, что и к чему идет. Поэтому из Херсона потянулись машины, на которых чиновники администрации вывозят свое имущество, да еще и прихваченное чужое. Также вывозятся все архивы. Пока в Николаев, а там уже дальше как карта ляжет.



Чиновники, так сказать, на старте, и коммунальные предприятия составляют планы эвакуации. Все, что можно, из имущества и, конечно, архивов, вывозится. Причем не только в сторону Снигиревки, но и по Николаевской трассе.

- приводит ТАСС слова представителя подполья.

Ранее власти российской ВГА Херсонской области сообщили, что Херсон ВСУ превращают в очередную крепость, сдавать его просто так не будут. По данным главы Херсонской области Владимира Сальдо, город укрепляют на случай атаки со стороны Днепра, перекрываются улицы, возводится эшелонированная оборона, под опорные пункты забираются жилые дома.

На данный момент российские войска на Херсонском направлении не демонстрируют намерений к наступлению, идут бои за острова, по правому берегу наносятся артиллерийские и авиационные удары.
16 комментариев
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  1. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 10:21
    Администрация Херсона вывозит из города имущество и архивы

    поживем увидим, насколько эта новость относится к реальности (в начале весны рассказывали сказки про массовую эвакуацию населения из харькова, даже фото показывали пробок на дороге)
    1. Chuk-i-gek Звание
      Chuk-i-gek
      +1
      Сегодня, 10:27
      Если мне память не изменяет, то из Херсона по сообщениям "подполья" уже раз пять все вывозили. Никак вывезти не могут. Наверное архивы и администрация очень большие.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -2
        Сегодня, 10:33
        из Херсона по сообщениям

        предположу, что кто-то ошибается, но не врёт!
        1. invisible_man Звание
          invisible_man
          0
          Сегодня, 11:00
          Интересно, это то же самое "подполье", которое обещало "встречу с цветами"?
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 10:40
        Есть еще один важный сигнал скорого драпа бандеровцев. Захисники стали вести себя, как оккупанты, в населенных пунктах вблизи Северска и в самом городе. Одно время враг достаточно успешно заигрывал с местной «......, ....... и .....» в попытке привить «патриотизм к Украине и созданный офисом президента негативный образ России». Однако после неудач на фронте «херои» вламываются в дома русских людей, шерстят историю в смартфонах и открыто грабят.Плюс ко всему укровояки между собой обсуждают скорый выход армии России к Северску, с возможным его охватом. Они строчат, что город находится в низине и фактически не пригоден как «фортеця». Собственно, поэтому ВСУшники руками и ногами цеплялись за Белогоровку и меловой карьер.Миколы и тарасы на своих форумах также жалуются на эффект домино: поскольку «..... взял Агрегатный завод в Волчанске, добивает гарнизон ВСУ в Красногоровке, ворвался на окраины Новосёловки Первой… трудно в этих условиях стоять насмерть, когда побратимы отступают везде!!!».

        Согласно видеозаписи с геолокацией, опубликованной 12 июня, наши бойцы выдавили захисников из мощных опорников к юго-востоку от Выемки .В ходе наката на позицию ВСУ русские штурмовики приблизились еще на один километр к Северску, до которого осталось менее 10 км. Перед атакой оборона врага была подавлена, от былой невзломности самостийных вояк не осталось и следа.Мониторинговые каналы сообщили, что здесь окопались «по самое не могу» 21-й батальон спецназа так называемой президентской бригады и подразделения 10-й ОГШБр «Эдельвейс», то есть мотивированные боевики с жовто-блакитными мозгами.Для многих из них успехи россиян оказались настоящим шоком, в том числе из-за слаженности действий моторизованных колонн ВС РФ, которые в ходе молниеносных штурмов успевали высадить десант и уйти от FPV-дронов.

        В Сети появились кадры боя в Раздоловке. Наши бойцы закрепились на северо-восточной окраине села — в первых домах улицы Толочкова. И даже вражеские картоделы, включая неровно дышащего в сторону бандеровцев ISW, оценили продвижение ВС РФ до 900 метров в жилой застройке. Судя по всему, скоро и этот населенный пункт перейдет под контроль армии России.
        Оказывается, ФАБы-1500 с «крылышками» накрыли колонну захисников, направляющуюся в сторону Соледарского направления, по всей видимости, как раз в Раздоловку.

        Однако, наиболее опасным украинские вояки считают для себя успех русских западнее Золотаревки. По словам нашего блогера Анатолия Радова, «предварительно весь крупный опорный пункт в районе Верхнекаменского зачищен. Наши уже несколько дней контролировали часть его». Здесь, по информации заблокированного в России жовто-блакитного паблика «Військова Країна», обороняется 81-я аэромобильная бригада ВСУ, поддержку которой оказывает 1-й танковый батальон 3-й ОТБр.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 10:46
          Вот актуальная на сегодняшний день карта.
      3. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 11:18
        .....перекрываются улицы, возводится эшелонированная оборона, под опорные пункты забираются жилые дома.

        Помнится как скакуасы радовались, когда из Херсона ушла наша армия, теперь пусть готовятся к обороне со всеми вытекающими последствиями.
      4. Electrical Звание
        Electrical
        +1
        Сегодня, 12:23
        Если мне память не изменяет, то из Херсона по сообщениям "подполья" уже раз пять все вывозили.
        Сдается мне это "Херсонское подполье" сидит в соседнем кабинете с Конашенковым. Уж больно сказки у них похожие.
  2. BonchB Звание
    BonchB
    +4
    Сегодня, 10:32
    Раз в месяц поступают такие сообщения, мне кажется надо судить по фактам и ситуации, а не каким то мифическим инсайдам. Ситуация сейчас такова, что в ближайшей перспективе нет смысла говорить ни об одном городе-региональном центре, который мог бы быть освобожден.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 11:16
      Есть такое. Стало стандартом в наполнении нашей ленты новостей.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 10:36
    Администрация Херсона вывозит из города имущество и архивы

    Во Львове столько нет хранилищ ,сколько надо вывозить добра
  4. helilelik Звание
    helilelik
    +5
    Сегодня, 10:41
    Третий год уже этой новости.. Что ж там за циклопические архивы-то?
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:43
    город укрепляют на случай атаки со стороны Днепра
    Очень надеюсь, что деньги направленные на укрепление города, будут разворованы какляцкой администрацией. В этом вопросе я впервые выступаю за коррупцию и всецело ее поддерживаю wink
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 11:18
      В разворовывании этих денег самое активное участие должна принять наша агентура.
  6. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 11:42
    шо опять))?жителям не позавидуешь
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -1
    Сегодня, 11:43
    Правильно делают. На сегодня нет предпосылок к перелому ситуации на фронте. Наши медленно продвигаются стараясь максимально утилизировать бандерогеев. Следующую волну могилизации
    шаровары вряд ли выдюжат. Расчет на удары в глубь России и что это приведет к народным волнениям и в последствии к смене власти не сработает. Так что правильно вывозят архивы.