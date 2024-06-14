Российский суд признал террористической организацией воюющий на стороне ВСУ «Грузинский национальный легион»
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Воюющее на стороне ВСУ военизированное формирование «Грузинский национальный легион»* признано в России террористической организацией, соответствующее решение принял Южный окружной военный суд.
Созданный в 2014 году при непосредственном участии ГУР МО Украины «Грузинский национальный легион»* является террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России. Доказательства террористической деятельности суду представили силовики из ФСБ.
На основании собранных Федеральной службой безопасности Российской Федерации доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион»*… террористической организацией.
- говорится в определении суда.
На сегодняшний день «Грузинский национальный легион»* является одним из самых крупных иностранных формирований в составе ВСУ, подразделения комплектуются по национальному признаку, в основном из сбежавших на Украину противников нынешней грузинской власти. Формирование не только участвует в боевых действиях против российской армии, но и причастно к диверсионной работе, к совершению терактов, убийствам мирных жителей и пыткам российских военнослужащих.
В последнее время «Грузинский легион»* понес большие потери, в том числе в Харьковской области, куда наемников кинули для затыкания дыр в обороне.
* - террористическая группировка, запрещена в России.
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