Российский суд признал террористической организацией воюющий на стороне ВСУ «Грузинский национальный легион»

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Российский суд признал террористической организацией воюющий на стороне ВСУ «Грузинский национальный легион»

Воюющее на стороне ВСУ военизированное формирование «Грузинский национальный легион»* признано в России террористической организацией, соответствующее решение принял Южный окружной военный суд.

Созданный в 2014 году при непосредственном участии ГУР МО Украины «Грузинский национальный легион»* является террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России. Доказательства террористической деятельности суду представили силовики из ФСБ.

На основании собранных Федеральной службой безопасности Российской Федерации доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион»*… террористической организацией.

- говорится в определении суда.

На сегодняшний день «Грузинский национальный легион»* является одним из самых крупных иностранных формирований в составе ВСУ, подразделения комплектуются по национальному признаку, в основном из сбежавших на Украину противников нынешней грузинской власти. Формирование не только участвует в боевых действиях против российской армии, но и причастно к диверсионной работе, к совершению терактов, убийствам мирных жителей и пыткам российских военнослужащих.

В последнее время «Грузинский легион»* понес большие потери, в том числе в Харьковской области, куда наемников кинули для затыкания дыр в обороне.



* - террористическая группировка, запрещена в России.
12 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 10:58
    Как долго мы к этому шли, просто удивительно.
    Уничтожать их тоже так же долго будем или всё-таки возьмёмся делать всё по взрослому. angry
    1. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      +1
      Сегодня, 12:00
      На основании собранных Федеральной службой безопасности Российской Федерации доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион»*… террористической организацией.

      Ага. Ну другое дело!
      А мы то думали, что Грузинский легион мандаринами торгует.
      Спасибо чекистам, глаза окружному военному суду раскрыли.
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 12:14
        Трудно обсуждать судебное решение без его прочтения, но если взглянуть на наш закон "О противодействие терроризму" от 2006 года, то там даже прописано, что до признания судом организации террористической её члены, успевшие выйти из её рядов до данного акта, освобождаются от уголовной ответственности.
        Не хочется верить в то, что наши погибшие бойцы и гражданские от рук этого изуверского сброда останутся неотмщёнными. angry
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 10:59
    военизированное формирование «Грузинский национальный легион»* признано в России террористической организацией
    Осталось уничтожить !
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 11:05
    А чего сразу не признали? Они и видео снимали и сайт свой, а мы ждали чего то
  4. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +4
    Сегодня, 11:20
    Никогда не забуду видео 2022 года, где xoxлы с грузинскими подельниками из "Легиона" режут горла нашим раненым десантникам, попавшим в засаду.
    Их истеричные вопли "Слава Украине!", животную радость, лезгинку с окровавленными ножами над телами наших растерзанных бойцов!
    Этих животных - только в расход!
    Хорошо бы отдать приказ по ЛБС - грузинов в плен не брать!
    Как не брали в плен венгров в 1943 году!.. Кончали на месте!
    Собакам - собачья смерть!
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 11:20
    Интересно получается . Терроризировать мирное население может армия Украины ,но террористы там только грузины ?
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:28
    Созданный в 2014 году при непосредственном участии ГУР МО Украины «Грузинский национальный легион»* является террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России.
    и для этого нужно было 10 лет. request
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 11:43
    На основании собранных Федеральной службой безопасности Российской Федерации доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион»*… террористической организацией.
    - говорится в определении суда.
    На сегодняшний день «Грузинский национальный легион»* является одним из самых крупных иностранных формирований в составе ВСУ
    В Украине как и всегда усиленно заботятся о грузинском этносе на радость п-ву США в том числе и в Тбилиси. Вопрос: Кому надо ? риторический ...
    1. даэтоя Звание
      даэтоя
      0
      Сегодня, 12:05
      На украине.или на вас все же подействовала уропропаганда?
  8. Master2030 Звание
    Master2030
    0
    Сегодня, 11:47
    "Легион" отожранцев.
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
  9. bandabas Звание
    bandabas
    +1
    Сегодня, 12:05
    Зато сколько средств потрачено, как денежных, так и людских- на проверки, согласования, "беганье с этажа на этаж" и т. д. и т. п. Типичная аномальная судебная бюрократия в условиях СВО.