«Обсудили три вопроса»: Очередное заседание Рамштайна снова закончилось для Украины пустыми обещаниями

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«Обсудили три вопроса»: Очередное заседание Рамштайна снова закончилось для Украины пустыми обещаниями

Очередное заседание контактной группы по Украине «Рамштайн» снова оказалось для Киева пустым, однако это не помешало министру обороны Украины Рустему Умерову рассказать об очередных «достижениях».

Очередной «Рамштайн» снова закончился для Киева одними обещаниями, западные союзники Украины не стремятся передавать Зеленскому новые партии военной техники и вооружений, хотя он ежедневно напоминает им об этом. Как пояснил журналистам Умеров, все заседание свелось к обсуждению трех «ключевых вопросов».



Первый и он же основной вопрос — где взять для Украины дополнительные системы ПВО, потому что имеющиеся в наличии у стран НАТО системы Киеву никто отдавать не хочет. В итоге так ничего и не решили, системы если и будут, то гораздо позже. Также Киев получил отказ в вопросе применения систем ПВО стран НАТО для прикрытия неба Украины.

Второй вопрос — это подготовка и оснащение новых бригад ВСУ. Здесь отличилась Франция, заявившая о планах подготовить одну бригаду. Другие страны пообещали подумать.

А третьим вопросом были инвестиции в украинскую промышленность. Умеров призвал страны Запада активнее вкладываться в Украину. Все согласились, но денег сразу не дали. Сказали, что подумают. В общем очередная куча обещаний на фоне проблем ВСУ на фронте.
13 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +5
    Сегодня, 11:21
    Очередное заседание контактной группы по Украине «Рамштайн» снова оказалось для Киева пустым,...

    Это всё иллюзии пишущей братии.
    На самом деле всё иначе, потому что вопросы использования Украины и украинцев против России решаются не на открытых междусобойчиках а в кабинетах англосаксов за закрытыми дверями. И все эти решения совсем не пустые а очень даже наполненные и деньгами и оружием. hi
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 11:30
      Цитата: кредо
      Это всё иллюзии пишущей братии.
      На самом деле всё иначе, потому что вопросы использования Украины и украинцев против России решаются не на открытых междусобойчиках а в кабинетах англосаксов за закрытыми дверями. И все эти решения совсем не пустые а очень даже наполненные и деньгами и оружием.

      На таких саммитах решаются стратегические задачи ,а не тактические . И пока это работает,можно за обещания купить страну
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 11:47
        Не столь важно какие задачи они решают - тактические или стратегические - важно усвоить одно, и в-первую очередь нашим политикам, чиновникам и депутатам, что англосаксы играют в долгую и уже более пятьсот лет настроены очень серьёзно на расчленение и уничтожение России.
        Расчленить им удалось в 1991 году, теперь осталось уничтожить нас. soldier
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 11:22
    Ну да, ну да, только вот у ВСУ проблем с мат. тех. базой не наблюдается, так что да официально вроде как ничего конкретного а по факту как гнали оружие, бабки, и спецов так и гонят.
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      0
      Сегодня, 11:43
      А в чем противоречие? Им нечего БОЛЬШЕ предложить, а им и не надо. Они вышли на необходимый им уровень и ждут (cyки) пока одни славяне мочат других славян. И конца этому не видно, и выхода тож.
      Только "бахнуть" (с)
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 11:51
        Roman VH hi, а кто виноват что славяне с готовностью повелись на туфту от Запада. И теперь с готовностью готовы сгинуть ради этого Запада? Может хватит все валить на этих коварных западников и изралетян? Если народ так легко стравить может дело не в интриганах? Это так просто вопросы.
  3. Uno Звание
    Uno
    +1
    Сегодня, 11:24
    новости Ставер пишет, не иначе
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:25
    Это говорит что НАТО смотрит не только сводки от ВСУ,но и от Каношенкова.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 11:31
      Смотрю как укры нашу кровь пьют и думаю,что предательство Мазепы- детская шалость. Украинство превращается в использованный контроцептив. Причем,для всех..
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 11:46
        Андрей Николаевич .30 лет талдонить в мозг ,что вы исклюзивная нация.А потом признать что это в понятии запада это фарш?
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 11:45
    Ну логично. Видимо второй раз они не будут насыщать Украину средствами для наступления, а будут поддерживать линию конфликта +- километр откуда к нам всё больше станет прилетать дронов разрушая экономику. Умные люди.
  6. fiv Звание
    fiv
    +1
    Сегодня, 11:46
    На заседания собираются, когда готов проект решения и все вопросы повестки решены и согласованы. Просто автор описал свои впечатления от чьего-то изложения событий и проглотил дезу, свой вариант которой и выложил. А укроине деваться некуда с подводной лодки, ее при любых раскладах ждет туманное, но оч печальное будущее.
  7. Everevil Звание
    Everevil
    0
    Сегодня, 11:52
    Очередное заседание Рамштайна снова закончилось для Украины пустыми обещаниями

    Так для того оно и проводилось, чтобы "Киев получил отказ в вопросе применения систем ПВО стран НАТО для прикрытия неба Украины", чтобы "другие страны пообещали подумать" и традиционно "все согласились, но денег сразу не дали". Главное - красиво собраться, скроить озабоченную мину и выразить солидарную озабоченность. Опять же, надо ведь и "министру обороны Украины Рустему Умерову рассказать об очередных достижениях" yes