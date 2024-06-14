«Обсудили три вопроса»: Очередное заседание Рамштайна снова закончилось для Украины пустыми обещаниями

Очередное заседание контактной группы по Украине «Рамштайн» снова оказалось для Киева пустым, однако это не помешало министру обороны Украины Рустему Умерову рассказать об очередных «достижениях».Очередной «Рамштайн» снова закончился для Киева одними обещаниями, западные союзники Украины не стремятся передавать Зеленскому новые партии военной техники и вооружений, хотя он ежедневно напоминает им об этом. Как пояснил журналистам Умеров, все заседание свелось к обсуждению трех «ключевых вопросов».Первый и он же основной вопрос — где взять для Украины дополнительные системы ПВО, потому что имеющиеся в наличии у стран НАТО системы Киеву никто отдавать не хочет. В итоге так ничего и не решили, системы если и будут, то гораздо позже. Также Киев получил отказ в вопросе применения систем ПВО стран НАТО для прикрытия неба Украины.Второй вопрос — это подготовка и оснащение новых бригад ВСУ. Здесь отличилась Франция, заявившая о планах подготовить одну бригаду. Другие страны пообещали подумать.А третьим вопросом были инвестиции в украинскую промышленность. Умеров призвал страны Запада активнее вкладываться в Украину. Все согласились, но денег сразу не дали. Сказали, что подумают. В общем очередная куча обещаний на фоне проблем ВСУ на фронте.

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