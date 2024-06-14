Белорусов и Дюмин провели совещание по поводу поставок беспилотников в ВС РФ
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Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин провели совещание, на котором рассматривались вопросы поставок в российскую армию беспилотных систем.
В сообщении оборонного ведомства отмечается, что в ходе совещания помощник главы государства заявил о необходимости повышения координации регионов и бизнеса с МО РФ в разработке и производстве беспилотников и систем РЭБ. Белоусов в свою очередь подчеркнул, что регионы с самого начала спецоперации на Украине оказывают значительную помощь армии в поставках техники и экипировки.
Однако, при этом глава Минобороны отметил необходимость упорядочивания и координации поставок на фронт оборудования, особенно средств РЭБ и разведки, а также обучения их применению.
СВО наглядно демонстрирует важную роль, которую играет в ходе боевых действий применение малоразмерных БПЛА. Тогда как ранее наиболее эффективными считались тихоходные средневысотные БПЛА типа турецкого "Байрактара", то на нынешнем этапе боевых действий современные средства ПВО сделали их практически бесполезными, при этом показав эффективность малоразмерных FPV-дронов.
В условиях современных боевых действий беспилотные системы по-прежнему являются чрезвычайно эффективным средством, насыщение которым подразделений действующей армии жизненно необходимо.
Wikipedia
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