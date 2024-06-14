Белорусов и Дюмин провели совещание по поводу поставок беспилотников в ВС РФ

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Белорусов и Дюмин провели совещание по поводу поставок беспилотников в ВС РФ

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин провели совещание, на котором рассматривались вопросы поставок в российскую армию беспилотных систем.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что в ходе совещания помощник главы государства заявил о необходимости повышения координации регионов и бизнеса с МО РФ в разработке и производстве беспилотников и систем РЭБ. Белоусов в свою очередь подчеркнул, что регионы с самого начала спецоперации на Украине оказывают значительную помощь армии в поставках техники и экипировки.



Однако, при этом глава Минобороны отметил необходимость упорядочивания и координации поставок на фронт оборудования, особенно средств РЭБ и разведки, а также обучения их применению.

СВО наглядно демонстрирует важную роль, которую играет в ходе боевых действий применение малоразмерных БПЛА. Тогда как ранее наиболее эффективными считались тихоходные средневысотные БПЛА типа турецкого "Байрактара", то на нынешнем этапе боевых действий современные средства ПВО сделали их практически бесполезными, при этом показав эффективность малоразмерных FPV-дронов.

В условиях современных боевых действий беспилотные системы по-прежнему являются чрезвычайно эффективным средством, насыщение которым подразделений действующей армии жизненно необходимо.
14 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 11:55
    Там таких вопросов вагон, и не только по новым видам оружия но и по более классическим темам.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 12:03
      Тяжелый БПЛА «Альтаир» недавно засветился в необычном окрасе. Главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Александру Моисееву продемонстрировали тяжелый двухмоторный БПЛА «Альтаир» («Альтиус-РУ»).Он имеет взлетную массу до 5 тонн. Его грузоподъемность около 1 тонны. Продолжительность полета до 48 часов. Скорость – 150-250 км/ч. Может подниматься на высоту до 12 тыс. м. Дальность полета – 10 тыс. км.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 12:05
        Orange Bigg hi, у нас этих демонстраций, презинтаций, и разработок на долго хватит а вот серийно и массово тут возникают вопросы и проблемы.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 12:07
          Или вот.Опытный прототип самолёта ДРЛОиУ А-100 «Премьер» выходит на заключительный этап натурных испытаний бортового радиолокационного комплекса дальнего радиолокационного обнаружения в условиях, приближенных к боевым. Детали сообщают авторы профильного канала «Русское оружие».

          Самолёт А-100 получил перспективный высокоэнергетический радиолокационный комплекс на базе пассивной, либо активной ФАР S-диапазона волн (вероятно, - S/X-диапазона, либо L/S-диапазона волн) с пропускной способностью до 301 одновременно сопровождаемой цели и дальностью обнаружения целей с ЭОП 0,1 кв. м - 200 км, 3 кв. м - 550 км, 0,01 кв м - 110 км и крупных напдводных целей типа эсминец - до 450 км.В случае наличия X-диапазона реализуем режим сканирования земной поверхности с синтезированной апертурой и возможностью обнаружения и классификации наземных целей.Помехозащищённость изделия в сравнении с прежним РЛК "Шмель-М" увеличена в несколько раз.

          Учитывая оснащение новыми экономичными турбовентиляторными двигателями ПС-90А-76, радиус действия машины может составлять 4250 - 4750 км.
        2. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 12:10
          а вот серийно и массово тут возникают вопросы и проблемы.
          Если за дело берутся волонтеры дела идут, если государственные люди все заканчивается распилом, и не потому что одни хорошие а другие плохие...
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 12:07
      Там таких вопросов вагон, и не только по новым видам оружия но и по более классическим темам.

      Судя по тому что на фронте наши бойцы очень удачно применяют "старичков" - ЗСУ, Т-62, обычные гражданские дробовики и прочие "устаревшие" образцы советского вооружения - очень даже нелицеприятный вопрос хочется задать нашим политикам и военноначальникам - "У нас профильные ведомства и институты реально прогнозируют боевые действия будущих войн или всё поставили исключительно за применение яо?" soldier
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +1
        Сегодня, 12:12
        "У нас профильные ведомства и институты реально прогнозируют боевые действия будущих войн или всё поставили исключительно за применение яо?"

        Устроился мужик на работу пожарником. Через месяц встречает друга, тот спрашивает как работается.
        - Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование...
        Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино... Но б..., как пожар, так хоть увольняйся!
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 12:16
      Позабавило название статьи. Автор и модераторы даже название статьи не могут отредактировать. Министра обороны назначили Белорусовым. laughing lol wassat
      Хорошо, что министр обороны особое внимание уделяет производству дронов. Их производство нужно быстро, в экстренном порядке наращивать на порядки. Иначе мы скоро не только на фронте, но и в городах будем сидеть в бомбоубежищах.
  2. Doccor18 Звание
    Doccor18
    +1
    Сегодня, 12:00
    Исправьте ошибку фамилии министра обороны
  3. алабурга Звание
    алабурга
    +5
    Сегодня, 12:00
    Сколько же времени Кремль профукал. Пока хуженетович строгал деревянный рейхстаг, а его тимуровская команда воровала и предавала, кремлевские западные партнеры беспилотные технологии в армию внедряли повсеместно. А российская армия получила храм цвета хаки и осталась без военной связи.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 12:01
      aлабуга hi, можно подумать что только в М. О. такие.
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 12:24
      Профукали не вчера, это началось задолго.
      «Развал Советского Союза и распад Варшавского договора были звеньями одной цепи. Одинаковые процессы происходили и в Восточной Европе, и у нас в стране, — убежден член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Андрей Соболев. — Лейтмотивом этих процессов был лозунг — «кого нам бояться,  на нас никто не нападает». На этой волне, что  никаких врагов у нас не осталось, и начался, по сути, развал армии, а вслед за этим и Варшавского договора.  Ну а после развала Союза находиться в составе блока странам Восточной Европы было попросту неуместно».

      Сенатор убеждён, что мы предали не только своих партнёров в Восточной Европе, мы предали самих себя, в первую очередь историю, идеалы, достижения целой страны.

      «Ну а предательство партнёров по блоку, это уже вторично, они пошли, что называется «прицепом», — сказал Андрей Соболев «Парламентской газете».

      Нельзя сказать, что никто в стране не видел, к чему может привести развал вооруженных сил, ослабление Варшавского договора. Эти голоса не были услышаны. В Советском Союзе были люди, которые работали против Горбачёва и настаивали на том, что плоды победы в 1945 году нельзя выпускать из рук. Но эта группа не нашла широкой поддержки.

      Вот что писал в  своей  книге «Неповторимое» Герой Советского Союза генерал армии, в 1991 году — главнокомандующий Сухопутными войсками СССР, замминистра обороны Валентин Варенников:  «Обычно он (Горбачёв. — Прим. ред.) разглагольствовал о том, что военная промышленность изуродовала нашу экономику и что вооруженные силы — это бремя для советского народа. К этим выводам он подталкивал и других (Арбатова, Коротича). Эта демагогия и постоянное угнетение армии и ВПК имели главную цель — развалить эти две силы в угоду Западу, в первую очередь США. Часто с трибун и со страниц журналов и газет эти лица задавали «эффектные» вопросы: «С кем вы собираетесь воевать? Скажите, кто собирается на вас нападать?» Это была открытая провокация».

      (Из статьи 2017 года)
  4. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    0
    Сегодня, 12:05
    Поглядим как этот дуэт справится с проблемой!
    Ведь одно дело - говорить, что видишь её.
    А другое - реально решать!
    Как там Белоусов говорил?
    "Ошибаться можно, врать нельзя..."?
    Тут я его поддерживаю!
    Главное - приступить к исполнению, а ошибки позже исправим по ходу дела!
    А ещё бы я заменил слово "врать" на слово "брать"!
    Поактуальней как-то!..
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:07
    КНР не против,только нужна китайская прокладка ,за толику малую.КНР ведёт жёсткий бизнес.Маленький пример.КНР настоятельно рекомендует ,чтобы насладиться китайским гостепримством скачивать и переходить на китайские платёжные системы всем туристым,рептилоидов с альфа - центавры это тоже касается.Зайдите в любое англоязычное сми КНР.Эта реклама на первом месте.