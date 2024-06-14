К моему большому удивлению, огромные поставки американской военной помощи, которая за последний месяц уже поступила в подразделения украинской армии, не повлияли каким-либо существенным образом на ситуацию на фронте. Украинская армия продолжает отступать

Западные прогнозы в отношении украинской армии перестали сбываться, ВСУ продолжают отступать, несмотря на полученную военную помощь от США и других стран. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.Украинская армия получила очень большие партии военной помощи от американцев, но продолжает отступать. Обозреватель польского издания Кшиштоф Подгурский не может понять, в чем тут дело и почему так происходит. По его мнению, ВСУ уже должны были перейти в наступление и громить российские войска, а они вместо этого продолжают отсиживаться в обороне.- написал польский эксперт, добавив, что одной из причин может стать используемая российскими войсками тактика "тысячи порезов", в рамках которой ВС России атакуют сразу во многих местах, вводя дополнительные войска в прорывы.Польский обозреватель считает, что такая тактика российских войск вынудит украинскую армию отступать еще дальше, поскольку ВСУ не хватает личного состава и вооружений даже на фоне поставок из США. При этом поляк не исключает, что ВС России уже начали летнее наступление, про которое неоднократно писали западные СМИ. Но вот где последует основной удар, если он будет, никто не знает.