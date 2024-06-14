Польский эксперт: Несмотря на полученную от США военную помощь, украинская армия продолжает отступать

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Польский эксперт: Несмотря на полученную от США военную помощь, украинская армия продолжает отступать

Западные прогнозы в отношении украинской армии перестали сбываться, ВСУ продолжают отступать, несмотря на полученную военную помощь от США и других стран. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

Украинская армия получила очень большие партии военной помощи от американцев, но продолжает отступать. Обозреватель польского издания Кшиштоф Подгурский не может понять, в чем тут дело и почему так происходит. По его мнению, ВСУ уже должны были перейти в наступление и громить российские войска, а они вместо этого продолжают отсиживаться в обороне.



К моему большому удивлению, огромные поставки американской военной помощи, которая за последний месяц уже поступила в подразделения украинской армии, не повлияли каким-либо существенным образом на ситуацию на фронте. Украинская армия продолжает отступать

- написал польский эксперт, добавив, что одной из причин может стать используемая российскими войсками тактика "тысячи порезов", в рамках которой ВС России атакуют сразу во многих местах, вводя дополнительные войска в прорывы.

Польский обозреватель считает, что такая тактика российских войск вынудит украинскую армию отступать еще дальше, поскольку ВСУ не хватает личного состава и вооружений даже на фоне поставок из США. При этом поляк не исключает, что ВС России уже начали летнее наступление, про которое неоднократно писали западные СМИ. Но вот где последует основной удар, если он будет, никто не знает.
9 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 12:08
    - написал польский эксперт
    Белка продолжает кошмарить экспертов.
  2. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    -1
    Сегодня, 12:10
    Да, пшек, трясись от страха!
    Мы уже начали наступление!
    Ещё в мае!
    Сиди в своем Быгдоще и не кукарекай!
    Живее будешь!
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 12:19
      обозреватель ...... не может поняить request fool

      Да где же ему! Штатникам больше всех откат с этих переданных $$$$! Зелебобу ---- откат!Ну и дальше по списку! Кто может в укре --- тот и откусит по кусочку . request
  3. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +2
    Сегодня, 12:10
    И это не оставляет для Запада иного выбора, кроме как повышение градуса эскалации. Для нынешней элиты, заварившей эту кашу проигрыш краины, даже в варианте принятия условного Стамбула-3, это политический конец.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:14
      Цитата: blackGRAIL
      Для нынешней элиты, заварившей эту кашу проигрыш краины, даже в варианте принятия условного Стамбула-3, это политический конец.

      Это с чего такие выводы? В сегодняшней ситуации любое решение можно электорату пропихнуть... И что чёрное это белое и что война это мир...
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 12:21
        Не любое. И усиление позиций противников поддержки войны на краине только часть этого краха. После заключения мира в пользу России они поднимут вопрос ради чего было все это, все потери Европы. Пока линия фронта смещалась в пользу Киева продать любые издержки Европы действительно было возможно. А вот проиграть и остаться у разбитого корыта... Для Байдена, в условиях практически равновесия с Трампом, когда победа совершенно не ясна, проигрыш краины именно сейчас - это поражение на выборах. Потому Зе и ведет себя сверхнагло с США, выбора у Бадена (пока) нет и он будет держаться за Зе как минимум до выборов.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 12:22
      К сожалению - это вина и нашего руководства. Если в начале конфликта западники могли в любой момент плюнуть и сказать что это всё их не касается, то позволяя им безнаказанно раз за разом повышать градус, мы пришли к ситуации когда для Запада всё это превратилось в эпическую битву типа Добра со Злом, Света и Тьмы, в которой воины Света - уже не могут проиграть ни при каких обстоятельствах. Слишком много они уже на карту поставили, а мы спокойно смотрели как они поднимают ставки и ничего не делали.. Так что..

      Тем более - великий Китай стремительно наращивает мощь, и всего лет через 5 - Запад с ним и одним уже не справится. А если у него за спиной ещё и будет стоять непобеждённая Россия - шансов вообще нет. Поджимает времечко-то, за этот срок они кровь из носу должны попробовать нас таки уделать. Любой ценой.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 12:13
    не может понять, в чем тут дело и почему так происходит

    Потому что людей ещё минимум месяца три на эту технику учить надо.. И ещё три - крайне желательно боевое слаживание гонять..

    А если похищенному на улице тарасику это всучить в зубы и на второй день на передовую погнать - с тем же успехом ему можно было утюг выдать..

    В том-то и проблема укровермахта - похоже обученные заканчиваются гораздо быстрее, чем новых успевают хоть как-то готовить..
  5. BecmepH Звание
    BecmepH
    0
    Сегодня, 12:14
    Но вот где последует основной удар, если он будет, никто не знает.

    Мы и сами то не знаем...