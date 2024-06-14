Украинское формирование опубликовало кадры своей ротации под огнём артиллерии

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Украинское формирование опубликовало кадры своей ротации под огнём артиллерии

Украинское нацистское формирование "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная в РФ) опубликовало кадры, на которых можно увидеть процесс ротации одного из подразделений под огнем российской артиллерии.

Судя по опубликованным кадрам, можно убедиться, что ВСУ испытывают определенные трудности в осуществлении ротаций подразделений на передовой линии из-за фактически тотального доминирования ВС РФ в артиллерийских системах и боеприпасах.






На кадрах несколько боевиков киевского режима бегут по лесопосадке к окопу, чтобы занять позиции. Судя по многочисленным поваленным деревьям и воронкам от взрывов, местность находится под постоянным огневым воздействием.

Ранее сообщалось, что власти США сняли запрет на поставку американских вооружений украинскому неонацистскому формированию "Азов*", поскольку Вашингтон считает, что это подразделение соответствует критериям, согласно которым регулируется предоставление военной помощи иностранным военным подразделениям.

Как сообщает американская газета The Washington Post, в заявлении Госдепартамента утверждается, что отмена запрета являлась одним из основных приоритетов для Киева, поскольку, по мнению украинского командования, в 2022 году "Азов*" мог бы эффективнее обороняться в Мариуполе, если бы у него был доступ к американскому оружию. После отмены запрета украинское нацистское формирование, помимо прочего, получило возможность получать финансирование из американских источников.

12 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 13:01
    за такой пафос им наверно списком сразу звузду хероя, шмат сала и ящик горилки внеочередное генеральское звание. laughing
    Обычные будни.... обычная ситуация request везде и у всех все также... чего донести хотели то? Что типа они теперь не драпают как раньше? laughing
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 13:06
      Ну трудно сказать чего хотел донести автор новости. Хотя, может он тоже стал сомневаться, что у всушников всё плохо и вот вот начнут отступать до Лемберга.
    2. кредо Звание
      кредо
      +4
      Сегодня, 13:11
      ...Судя по опубликованным кадрам, можно убедиться, что ВСУ испытывают определенные трудности в осуществлении ротаций подразделений на передовой линии из-за фактически тотального доминирования ВС РФ в артиллерийских системах и боеприпасах...

      Где про трудности в этом сюжете?
      Судя по тому как неспешно идёт это отребье, впечатление такое что идут они не на передовую а на вторую линию в качестве заградотряда.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 14:01
        Цитата: кредо
        Где про трудности в этом сюжете?

        Так они ещё не дошли. И вообще, где они идут, куда идут? request один нацик весь ролик орет по поросячьи: "давай двигай!", а ему в ответ, тоже весь ролик: "шо?, шо, говоришь, шо?...
    3. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 13:50
      Enceladus
      Обычные будни.... обычная ситуация

      Ползают тараканы недобитые, это им не Белгород обстреливать.
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 13:03
    получило возможность получать финансирование из американских источников.
    ну и ладно....хотя в зоне ЛБС бумажками можно только анус подтереть....да и то не безопасно
  3. Konnick Звание
    Konnick
    +3
    Сегодня, 13:06
    Судя по опубликованным кадрам, можно убедиться, что ВСУ испытывают определенные трудности в осуществлении ротаций подразделений на передовой линии из-за фактически тотального доминирования ВС РФ в артиллерийских системах и боеприпасах.

    Тотальное доминирование? А почему мы не в Киеве? Авторы, урежьте осетра.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 14:03
      Цитата: Konnick
      Судя по опубликованным кадрам, можно убедиться, что ВСУ испытывают определенные трудности в осуществлении ротаций подразделений на передовой линии из-за фактически тотального доминирования ВС РФ в артиллерийских системах и боеприпасах.

      Тотальное доминирование? А почему мы не в Киеве? Авторы, урежьте осетра.

      Не почему "мы не в Киеве", а почему до сих пор в Киеве кафе и рестораны работают как при маскарадах?
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 13:14
    Из всей новости цепануло только слово "ротация".
    А давайте его ещё будем рисовать латинскими буквами?!..
    Так красивее...
    А серьёзно...
    Неужели в русском языке слова закончились?
    Хотя... Украина цэ ж Европа?
    Может у них там, и правда, "ротация"?! belay
  5. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 13:38
    Ничего критичного, так воевать ещё 100 лет можно
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 14:08
      Цитата: 75Сергей
      Ничего критичного, так воевать ещё 100 лет можно

      Если не дольше. Можно посчитать время нашего продвижения имея данные о количестве нас.пунктов.
      Итак, на Украине насчитывается 490 районов, 459 городов, 885 посёлков городского типа и 28 450 сёл и прочих населённых пунктов.
      1. Фразах Звание
        Фразах
        0
        Сегодня, 14:26
        Да, это не Сирия, где хрен его знает, что происходило и происходит и, где была "безоговорочная победа". Был шанс два с половиной года назад... блестящая операция, генштаб не пострадал.