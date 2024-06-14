Украинское формирование опубликовало кадры своей ротации под огнём артиллерии
Украинское нацистское формирование "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная в РФ) опубликовало кадры, на которых можно увидеть процесс ротации одного из подразделений под огнем российской артиллерии.
Судя по опубликованным кадрам, можно убедиться, что ВСУ испытывают определенные трудности в осуществлении ротаций подразделений на передовой линии из-за фактически тотального доминирования ВС РФ в артиллерийских системах и боеприпасах.
На кадрах несколько боевиков киевского режима бегут по лесопосадке к окопу, чтобы занять позиции. Судя по многочисленным поваленным деревьям и воронкам от взрывов, местность находится под постоянным огневым воздействием.
Ранее сообщалось, что власти США сняли запрет на поставку американских вооружений украинскому неонацистскому формированию "Азов*", поскольку Вашингтон считает, что это подразделение соответствует критериям, согласно которым регулируется предоставление военной помощи иностранным военным подразделениям.
Как сообщает американская газета The Washington Post, в заявлении Госдепартамента утверждается, что отмена запрета являлась одним из основных приоритетов для Киева, поскольку, по мнению украинского командования, в 2022 году "Азов*" мог бы эффективнее обороняться в Мариуполе, если бы у него был доступ к американскому оружию. После отмены запрета украинское нацистское формирование, помимо прочего, получило возможность получать финансирование из американских источников.
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