Путин: Запад своим эгоизмом и высокомерием подталкивает мир к точке невозврата

(...) именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу. (...) В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата

Мир слишком близко подошел к точке невозврата, Запад слишком сильно уверовал в свои силы, призывая нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим в мире арсеналом ядерных средств. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в российском МИДе.Высокомерие и эгоизм коллективного Запада привели к сегодняшней ситуации, когда мир подошел слишком близко к точке невозврата. По словам российского президента, именно США начали игнорировать международные договоры в сфере ядерного сдерживания, но обвиняли в этом Россию. Сейчас Вашингтон призывает западные страны нанести России стратегическое поражение, забывая, что у России крупнейший арсенал ядерных средств.— заявил Путин.На сегодняшний день Россия заинтересована в диалоге по созданию системы неделимой безопасности, Западу давно нужно понять, что так, как было раньше, уже не будет, мир меняется. Угроза для Европы — не Россия, а США, которые задвигают ее на задворки, намереваясь в одиночку «править миром». Для того чтобы сохраниться, Европе нужно дружить с Россией, но она выбрала США со всеми вытекающими из этого последствиями.