Путин: Запад своим эгоизмом и высокомерием подталкивает мир к точке невозврата

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Путин: Запад своим эгоизмом и высокомерием подталкивает мир к точке невозврата

Мир слишком близко подошел к точке невозврата, Запад слишком сильно уверовал в свои силы, призывая нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим в мире арсеналом ядерных средств. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в российском МИДе.

Высокомерие и эгоизм коллективного Запада привели к сегодняшней ситуации, когда мир подошел слишком близко к точке невозврата. По словам российского президента, именно США начали игнорировать международные договоры в сфере ядерного сдерживания, но обвиняли в этом Россию. Сейчас Вашингтон призывает западные страны нанести России стратегическое поражение, забывая, что у России крупнейший арсенал ядерных средств.



(...) именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу. (...) В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата

— заявил Путин.

На сегодняшний день Россия заинтересована в диалоге по созданию системы неделимой безопасности, Западу давно нужно понять, что так, как было раньше, уже не будет, мир меняется. Угроза для Европы — не Россия, а США, которые задвигают ее на задворки, намереваясь в одиночку «править миром». Для того чтобы сохраниться, Европе нужно дружить с Россией, но она выбрала США со всеми вытекающими из этого последствиями.
63 комментария
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +14
    Сегодня, 13:17
    А этот эгоцентризм и развился в критическую точку за последние пару лет.Ибо Западу противопоставить стало нечего.А надувание щек и понты только подталкивают к точке невозврата
    1. Александр41
      Александр41
      +4
      Сегодня, 13:42
      А вы бы на месте Путина как бы вопрос решили? Что противопоставили бы западу?
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 13:46
        Европе нужно дружить с Россией, но она выбрала США
        Насильно мил не будешь ! request
        1. seamen2 Звание
          seamen2
          +2
          Сегодня, 14:08
          *Насильно мил не будешь !*
          правда? А вот японцы так не думают. Пару атомных бомб на башку--и вечная дружба и самурайская преданность сбросившим.
      2. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +2
        Сегодня, 13:55
        Ядерный шантаж, так чтобы верили и/или военный союз. Все остальное не сработает.
        1. Болторез Звание
          Болторез
          +2
          Сегодня, 14:06
          Ядерный шантаж
          Создается ощущение что на Западе знают о ядерных арсеналах РФ что-то что не положено знать боевым троллям с ВО.
      3. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 13:59
        В данный момент уже никто ситуацию не сможет изменить.Запад закусил удила.Время было упущено девять лет назад.Я бы тогда,к примеру предложил бы ввести армию России в аосточные регионы Украины,от Сум и Чернигова,до Херсона,каа минимум.Противник тогда был фактически в разобранном состоянии,да и население на востоке поддержало.Сейчас уже что то предпринимать именно на вна поздно.И именно эта нерешительность привела к отношению Запада к нам в настоящий момент
        1. Кузнец 55 Звание
          Кузнец 55
          0
          Сегодня, 14:06
          Ничего никогда не вернуть , Как на солнце не вытравить пятна . И , в обратный отправившись путь , Никогда не вернуться обратно . Эта истина очень проста , И она , словно смерть непреложна : Можно в те же вернуться места , Но вернуться назад невозможно .
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          -2
          Сегодня, 14:08
          Добавлю.Сегодня в новостях прочитал про заявление Путина про мирные переговоры.Фактически этим заяалением Путин слил в унитаз(мягко говоря) асе жертвы наши,потери людские и материальные.Остается только одно-воевать...
        3. Штааль Звание
          Штааль
          -1
          Сегодня, 14:23
          А если бы 9 лет назад ввели такие же санкции как сейчас, выстояла бы экономика, банковская и политическая система и тд?
          А была готова наша армия 10 лет назад?
          А был готов наш ВПК 9 лет назад?
          1. Практик23354df Звание
            Практик23354df
            0
            Сегодня, 14:27
            Цитата: Штааль
            А была готова наша армия 10 лет назад?
            А был готов наш ВПК 9 лет назад?

            А сейчас, прямо, и армия и ВПК готовы донельзя.
      4. кредо Звание
        кредо
        +2
        Сегодня, 14:09
        А вы бы на месте Путина как бы вопрос решили? Что противопоставили бы западу?

        Как то Владимир Владимирович вспоминал своё ленинградское детское прошлое и сказал очень правильную мысль - "Если предстоит драка надо бить первым".
        Кстати, американцы, чтобы не класть сотни тысяч своих солдат на японских островах во Второй Мировой войне в августе 1945 года нашли возможно единственно правильный способ как вывести японцев из эйфории своей непобедимости.
        Похоже мы вот-вот приблизимся к тому же выводы что и американцы в 1945 году.
        На Россию уже навешали столько ярлыков что изображать из себя мальчиков для битья скоро не будет никакого смысла. hi
        1. Штааль Звание
          Штааль
          0
          Сегодня, 14:25
          Я очень надеюсь, что ВВП знает разницу между дракой и войной, между бить и убить.
          1. кредо Звание
            кредо
            0
            Сегодня, 14:27
            Я очень надеюсь, что ВВП знает разницу между дракой и войной, между бить и убить.

            Применительно к СВО и "цивилизованному миру" в чём разница?
  2. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +9
    Сегодня, 13:19
    Вашингтон призывает западные страны нанести России стратегическое поражение, забывая, что у России крупнейший арсенал ядерных средств.
    Опять едрен батоном решил потрясти? Какая линия по счету?
    1. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      +4
      Сегодня, 13:24
      Та же первая мысль "опять потряхивание ядеркой, сколько там с прошлого раза прошло, минут пятнадцать?"
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 13:43
        На сегодняшний день Россия заинтересована в диалоге по созданию системы неделимой безопасности

        А Западу нужна ли такая система безопасности, глубоко сомневаюсь. США могут пойти на это, если только у них в подбрюшье заверещит. А страны Европы (особенно восточной) это расходный материал, который в случае чего, сразу бросят в топку.
      2. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 13:59
        Та же первая мысль "опять потряхивание ядеркой, сколько там с прошлого раза прошло, минут пятнадцать?"

        Да, тряска без обязательств. Типа можем гипотетически, что равно сотрясению воздуха.
    2. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 13:34
      Опять едрен батоном решил потрясти?

      Ну, хоть цели определил. Киев , Сумы , Чернигов - Украинские . Наши Херсон и Запорожье . Потом как только Зеленский отводит войска - весёлым пирком за свадебку . Короче - новый призыв к переговорам . Так и сказал прямым текстом - прекращаем огонь и садимся за стол переговоров.
      1. isv000 Звание
        isv000
        -4
        Сегодня, 13:47
        Цитата: dauria
        Опять едрен батоном решил потрясти?

        Ну, хоть цели определил. Киев , Сумы , Чернигов - Украинские . Наши Херсон и Запорожье . Потом как только Зеленский отводит войска - весёлым пирком за свадебку . Короче - новый призыв к переговорам . Так и сказал прямым текстом - прекращаем огонь и садимся за стол переговоров.

        В этом заявлении ясно прописано между строк право России на первую брачную ночь! feel
        1. dauria Звание
          dauria
          0
          Сегодня, 13:59
          право России на первую брачную ночь!

          Не , тут хуже . Мол , обещайте, что в НАТО не вступите. Ну, обещать , не значит жениться. А там как пойдёт .Ах да , ещё снять санкции .
          Не пойму только , как можно быть таким наивным ? Санкции можно снова ввести , а в НАТО взять на следующий год . Опять хочет подарить им время .
          1. isv000 Звание
            isv000
            0
            Сегодня, 14:12
            Цитата: dauria
            право России на первую брачную ночь!

            Не , тут хуже . Мол , обещайте, что в НАТО не вступите. Ну, обещать , не значит жениться. А там как пойдёт .Ах да , ещё снять санкции .
            Не пойму только , как можно быть таким наивным ? Санкции можно снова ввести , а в НАТО взять на следующий год . Опять хочет подарить им время .

            С момента подписания этого документа появится возможность создания Временного правительства. Вот тут-то и может пригодится наш "Петрушка" - легитимный президент Украины в изгнании В. Янукович, с последующим проведением перевыборов и, возможно, референдума о том, с кем жить они станут дальше...
            1. dauria Звание
              dauria
              +1
              Сегодня, 14:21
              Вот тут-то и может пригодится наш "Петрушка" - легитимный президент Украины в изгнании В. Янукович,


              Кому он нужен там ? А будет корейский вариант -ни войны , ни мира . С той стороны постепенное появление якобы украинского оружия из НАТО и время на подготовку у новому витку войны. Да там молодёжь ненавидит "Я бандеровская сволочь ". Не поленитесь , зайдите на украинские ТВ каналы - обалдеете .
              1. isv000 Звание
                isv000
                0
                Сегодня, 14:25
                Янык никому не нужен, потому и назван Петрушкой. Зеленский такой же, однако это не мешает ему удобно устроится на руке кукловода в заднице. Янык? Возглавит Врем. пр-во, подпишет что дадут и - на покой, после перевыборов, если, конечно, его "народ Украины" не переизберёт на новый срок...
      2. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +3
        Сегодня, 13:47
        Так и сказал прямым текстом - прекращаем огонь и садимся за стол переговоров.

        Причем, садимся и отводим "тут же". Чем закончились прошлые "тут же" хорошо помним.
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +14
    Сегодня, 13:19
    В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел.
    Я думаю, на той стороне лужи думают так же.
    Не удивлюсь, если в какой-нибудь Политико обнаружим:
    "Мир слишком близко подошел к точке невозврата, Россия слишком сильно уверовала в свои силы, надеясь нанести стратегическое поражение цивилизованному Западу, обладающему крупнейшим в мире арсеналом ядерных средств."
    И?..
    Чего делать-то будем?
    Ждём , когда Западу станет стыдно за собственное поведение? feel
    Дядя Вова, драка неизбежна!
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 13:54
      Цитата: Смею_заметить_
      Чего делать-то будем?
      Ждём , когда Западу станет стыдно за собственное поведение?
      Дядя Вова, драка неизбежна!

      Интересная ситуация складывается: с одной стороны если Киев подпишет предложенное Путиным, отведёт армию и начнёт разоружаться то в дальнейшем можно будет аккуратненько и по-тихому ввести б. УССР в состав РФ.
      С другой стороны Зе - нелегитимен, как тут же указал ВВП, так с кем подписывать?! Х охлы, как выйдут из за стола, выкинут сей документ в ближайшем сортире... Там их и мочить?! recourse
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        +1
        Сегодня, 14:04
        Я послушал прямую речь...
        Идёт констатация.
        В зале сидят свои. Значит это - не предложение противнику.
        Тогда... по законам развития сюжета, должна быть постановляющая часть.
        Как в приказах: сначала запев (о том, что происходит и что сделано до этого), а потом - ПРИКАЗЫВАЮ:
        1. В срок.... силами.... с применением... нанести... Ответственный:...
        2. Одновременно объявить... с целью недопущения... Огонь по готовности.
        Ответственный:..
        3. Если кому-то будет мало - насыпать с горкой!
        4. Контроль за исполнением оставляю за собой.
        А её... я так и не дождался. request
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +12
    Сегодня, 13:20
    Запад своим эгоизмом и высокомерием подталкивает мир к точке невозврата

    Я думаю - мы своим эльфизмом и толстовством тоже вносим в этот процесс немалую лепту... Ибо Запад - понимает только одно, кирзачом в рыло. А политика типа непротивления злу нашего руководства - ни фига не стимулирует понимание-то...
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +4
      Сегодня, 13:21
      Ибо Запад - понимает только одно, кирзачом в рыло.
      Кирзачи украли request
    2. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +3
      Сегодня, 13:23
      Именно!
      Не дружеский поджопник.
      А именно, "кирзачом в рыло"!
      Чтоб юшкой умылись и просветление наступило.
      1. Electrical Звание
        Electrical
        +2
        Сегодня, 13:46
        Именно!
        Не дружеский поджопник.
        А именно, "кирзачом в рыло"!
        Чтоб юшкой умылись и просветление наступило.
        А что, наши руками водители уже все своих детишек с запада вывезли, что б разрешить там кирзачами махать на лево и на право?
        1. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 14:07
          А поименно слабо?..
          Кто там, там уже и останется.
          Это был их выбор.
          Они надеются, что они угадали...
          Ага!
    3. ИгУ Звание
      ИгУ
      +8
      Сегодня, 13:25
      Это слишком быстрый переход! Мы только-только перестали их партнёрами называть. Через пару лет начнем называть вероятным противником и после какого-то времени (лет пять) задумаемся о кирзачах в рыло. Этож сколько нагадить успеют...
    4. Гардамир Звание
      Гардамир
      +3
      Сегодня, 13:57
      кирзачом в рыло.

      Илья Клебанов - Израиль;
      Альфред Кох - Германия;
      Аркадий Дворкович -США;
      Александр Хлопонин - Израиль;
      Алексей Кудрин - Израиль;
      Яков Уринсон - Израиль;
      Максим Акимов - Израиль;
      Анатолий Чубайс - Италия;
      Виктор Христенко - Испания;
      Ольга Голодец - Испания.
      отьехавшие министры. И нынешние "не будут кирзачом в рыло", а вдруг придётся уехать.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 13:59
        Согласен. Начинать использовать кирзач надо обязательно с типа своих. Окопавшихся на самых верхах. А заодно поинтересоваться у всенародно любимого - как же ты сподобился пригреть такую жуткую хевру откровенных предателей-то? И почему никто из них так и не понёс никакой ответственности?
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -7
    Сегодня, 13:21
    Запад сейчас порыпается и через пару дней ответит.Надеюсь не ядерным ударом.У нас РВСН в режиме - всегда готов.РМСД развёрнуты с неизвестной дальность,с СУ25 смешно выглядело,а вот " блюренье" Искандера М с кормы где дюзы это интересно.Подождём реакцию запада.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -7
      Сегодня, 13:32
      Давно ждал такого заявления от Верховного.И куда выходил " на кадр" наш носитель Посейдонов?
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +4
        Сегодня, 13:47
        Море, ты отмечаешь что ли сегодня?
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          -2
          Сегодня, 14:00
          Нет, я нахожусь не в матрице, а в реалиях нашей жизни.
  6. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +3
    Сегодня, 13:36
    Пора, Владимир Владимирович . Во Франции , пока только, хочется надеяться , в пылу предвыборных дебатов уже обсуждается вопрос о поставках ядерного оружия украине . Вопрос к "мы не таким" - сомневаетесь , что его доставят ? Есть недоумки , у кого возникают сомнения после всего двух лет от броников до Ф-16 (носителей яо) ? (За пределами двух сигм есть варианты у нас , статистика - наука точная , но есть ли у нас люди , которые смогут такие варианты реализовать ...)
  7. rs777 Звание
    rs777
    +6
    Сегодня, 13:39
    У меня все 24 года уверенность, что этот персонаж хуже ельцмана с горбачевым вместе взятых. С 85 года разыгрывается очередной этап "многоходовочки" по окончательному решению русского вопроса. Через 100 лет благодаря стараниям этого персонажа по подталкиванию к точке невозврата РФ исчезнет... Но я хотя бы не доживу.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 13:50
      Цитата: rs777
      этот персонаж хуже ельцмана с горбачевым вместе взятых.

      У меня тоже сложилось такое же мнение....
    2. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      0
      Сегодня, 13:59
      Цитата: rs777
      Через 100 лет благодаря стараниям этого персонажа по подталкиванию к точке невозврата РФ исчезнет..

      Ох, гораздо, гораздо раньше.
    3. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 14:04
      "Решить русский вопрос" при явном желании можно было гораздо проще - дальнейшим распадом РФ в финале 90х. Все предпосылки к тому были. Странные метания больше похожи на результат горбачевской каши в голове, когда вроде и государственные инстинкты присутствуют и тонна перестроечного мусора в умах никуда не делась.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 13:44
    У Запада кризис жанра и по этому пытаются на ходу изменить правила игры. Проблема скорее в исполнителях воли ,это никчемные людишки, типа Макрона и семейства Бидонов
  9. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 13:44
    Двойственное впечатление от речи, мягко говоря. Действия и планы запада оценены верно, намерение интенсифицировать переговоры по региональной безопасности и, тем более, планы по вытеснению внерегиональных контингентов можно только приветствовать. Правда конкретики не прозвучало. Зато прозвучали привычные оправдания по украине, описание позорной, детской стамбульской ловушки, последствия которой выгребаем до сих пор. Прозвучали и "замечательные" новости - намерение в 22-м году, накануне "перегруппировки", организовать херсонский "сервитут" для сухопутной дороги в Крым. Чем может закончится сервитут уже показали нам "балтийские тигры", и конечно, новые мирные инициативы кремля - очередной шедевр.
  10. opuonmed Звание
    opuonmed
    +6
    Сегодня, 13:45
    именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу. (...) В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата


    Ну, на Западе был план, они по нему идут. Когда стали передавать каски РФ, молчала. Когда стали передавать автоматы РФ, молчала. Когда стали передавать танки РФ, молчала. Когда стали передавать ракеты РФ, молчала. Так о каком близком невозврате идет речь ? Уже давно перешли этот не возврат! сша и европа дальше переходят все и вся !

    Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан.

    пока у сша и ес нету не каких последствий а они вмешались !


    Возможно, мое мнение ошибочное, и я чего-то просто не понял!
  11. kvv Звание
    kvv
    +5
    Сегодня, 13:45
    кот Леопольд - "ребята, давайте жить дружно", тьфу ...Этот персонаж войну никогда не закончит, его будут возить фэйсом об тэйбл а он будет ныть про переговоры
  12. osp Звание
    osp
    +6
    Сегодня, 13:47
    А он ничего не перепутал ?
    Это разве благодаря эгоизму и высокомерию Запада Россия например осталась без современных противолодочных самолетов и самолетов ДРЛО так остро необходимых для защиты своей территории?
    Разве благодаря Западу Россия осталась без легких фронтовых истребителей и оказалась неспособной подавить украинскую ПВО?

    А может тут все проще?
    Может дело в проведенной деиндустриализации страны, умышленного разрушения тысяч предприятий связанных с обороной?
    Умышленным уничтожением науки и образования в стране.
    Так может дело именно в этом?
  13. К_4 Звание
    К_4
    +5
    Сегодня, 13:50
    Бла-бла- бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла - действий ноль. Уже только саркастические смешки вызывает своей болтовней.
  14. g_ae Звание
    g_ae
    +4
    Сегодня, 13:51
    Шо?! Опять?! Очередная жесть доброй воли на подходе?
  15. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 13:54
    Такое ощущение, что у России не было и до сих пор, на третий год СВО нет никаких планов и целей на Украине.
  16. osp Звание
    osp
    -1
    Сегодня, 13:55
    Цитата: Серж9901
    Пора, Владимир Владимирович . Во Франции , пока только, хочется надеяться , в пылу предвыборных дебатов уже обсуждается вопрос о поставках ядерного оружия украине . Вопрос к "мы не таким" - сомневаетесь , что его доставят ? Есть недоумки , у кого возникают сомнения после всего двух лет от броников до Ф-16 (носителей яо) ? (За пределами двух сигм есть варианты у нас , статистика - наука точная , но есть ли у нас люди , которые смогут такие варианты реализовать ...)

    Освоение Украиной F-16 будет вероятно идти в несколько этапов.
    На первых парах эти истребители в связке со шведскими самолетами радиолокационного дозора будут
    усиливать ПВО Украины существенно разгрузив большие ЗРК и взяв на себя перехват дозвуковых КР и БПЛА.
    Это нужно чтобы снизить результативность воздушных ударов по украинским тылам и энергетике.
    Потом, по мере увеличения их количества они начнут выполнять ударные задачи как у линии фронта так и по приграничным российским регионам. С помощью крылатых ракет и планирующих бомб, а также атаки на ПВО.
    Начнется охота на штурмовики, бомбардировщики и вертолеты у линии фронта по наведению шведских ДРЛО.
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:57
    Подозреваю что после того как на ВО выложат условия для Мирного Соглашения от России сайт просто зависнет. bully
  18. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 14:00
    Пока не замаячет наша победа Запад на переговоры не пойдет.
  19. fsvlad Звание
    fsvlad
    -2
    Сегодня, 14:04
    Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата

    Ну сколько можно путизвонить. Добавил бы "И первой это почувствует на себе Великобритания. Заслужила. Остальным - приготовиться". Хоть какая-то интрига..
  20. osp Звание
    osp
    -1
    Сегодня, 14:06
    Цитата: Владимир М
    Такое ощущение, что у России не было и до сих пор, на третий год СВО нет никаких планов и целей на Украине.

    А какие тут уже могут быть планы если все время к переговорам взывают ?
    Появление у Украины десятков модернизированных F-16 и пары шведских самолетов ДРЛО вероятно вместе с пилотами-наемниками из стран НАТО имеющими боевой опыт даст ВСУ совсем другие боевые возможности.
    Сначала в воздухе а потом на земле и на море тоже.

    Единственна угроза для заморских самолетов на территории Украины это угроза поражения на аэродромах "Кинжалами" и "Искандерами".
    РАС-3 может брать такие цели весьма ограниченно.
    Но с учетом того что базироваться эти самолеты будут на Западной Украине проблема защиты украинских аэродромов будет как-то решена таки.
    Может даже THAAD развернут в Польше для такого прикрытия.
  21. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 14:08
    ВВП опять свою пластинку завел
    «Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение [Киеву]»
    ну до чего ж упертый президент у нас, ну не будет у нас мира с западом , не пойдет он на мир , в т.ч. на Украине
  22. Бомба Звание
    Бомба
    -1
    Сегодня, 14:10
    Если так дальше пойдет, великому комбинатору придется выводить войска со всеми вытекающими.
  23. A17ttt
    A17ttt
    -1
    Сегодня, 14:15
    Если эта новость не фейк, то кто-то готов забыть все понесенные потери ранее и те, что сейчас
    «Наша принципиальная позиция — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация»,— заявил Владимир Путин на встрече с руководством МИДа. Президент заявил, что базовые соглашения о мирном урегулировании должны быть зафиксированы международными договорами. Еще одним условием является отмена санкций против России, заявил Владимир Путин.

    Перед этим украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донбасса и Новороссии. Статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России должен быть зафиксирован в международных договорах, подчеркнул президент.

    «Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой»,— подчеркнул президент.


    ВЕДЬ ЭТО МОЖНО СЧИТАТЬ ПРЯМЫМ ПОСЫЛОМ (Туда) О ТОМ, ЧТО ВОТ ЗДЕСЬ БУДЕТ ГРАНИЦА - А ДАЛЬШЕ ВСЕ ТАЖЕ УКРАИНА.

    При этом в этом тезисе я не увидел ни слова о прилетах и налетах всякого рода БПЛА на территорию РФ (в разных частях Государства), терактах и потерях граждан от этого. А они были и есть.
    Т.е. по факту уже это гарант простил/забыл или попросту забил на это. А ведь это граждане твоей Страны и Государства.
  24. G.M.V Звание
    G.M.V
    0
    Сегодня, 14:16
    Все нормально, делаем как можем! ВВП еще раз предупредил, кому надо - услышали. Но и обычные люди на западе услышали. Они не станут умирать за (набившую оскомину) Украину. И выборы в ЕП уже обозначили их понимание. Умрёт последний украинец - война прекратится.
  25. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 14:20
    Похоже и правда целью СВО было попугать запад, сильно испугать Зеленского и посадить "править" кума на Украине. С кумом не получилось, отсюда и "выпрашивание договорняков". Вся загвоздка в том, что у запада в СВО свои цели и задачи.