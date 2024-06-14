Могут стать законной целью ВС РФ: Орбан против создания в стране военной базы НАТО для поставки оружия Украине

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Могут стать законной целью ВС РФ: Орбан против создания в стране военной базы НАТО для поставки оружия Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что создание так называемой миссии Украина-НАТО в первую очередь означает, что альянс будет координировать передачу украинской армии западных вооружений. Для этого предполагается создать три большие базы, откуда Запад будет передавать оружие Киеву.

Орбан отметил, что соответствующие базы будут располагаться на территории стран НАТО: Польши, Словакии и Румынии. Венгрия, в свою очередь, не готова к этому, поскольку Будапешт считает, что подобные объекты с высокой долей вероятностью могут стать военной целью с точки зрения России, вследствие чего там может произойти все что угодно.



Глава венгерского правительства подчеркнул, что деятельность "украинской миссии" заключается в создании пунктов координации передачи оружия, а также в совместном финансировании украинской армии странами-членами НАТО и в обучении украинских военнослужащих.

При этом на Западе продолжаются споры о том, будет ли происходить обучение боевиков ВСУ на их собственной территории или на территории Украины. Венгрия, в свою очередь, старается избежать вовлечения в процесс непосредственной подготовки украинских солдат, отправляющихся на передовую. Однако, по словам Орбана, на Буадапешт оказывается огромное давление со стороны 31 государства-члена альянса, подталкивающих Венгрию к переходу со стороны мира на сторону войны и вовлечению страны к оказанию разносторонней поддержки украинской армии.
4 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 14:03
    Могут, а вот станут ли???
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 14:22
      Орбан отметил, что соответствующие базы будут располагаться на территории стран НАТО: Польши, Словакии и Румынии. Венгрия, в свою очередь, не готова к этому, поскольку Будапешт считает, что подобные объекты с высокой долей вероятностью могут стать военной целью с точки зрения России, вследствие чего там может произойти все что угодно.

      Вспоминая слова В.В. Путина произнесённые на ПЭМФ-2024 о маленькой, густонаселённой стране, он почему то подумал о своей родной Венгрии и решил, что от греха подальше лучше воздержаться от баз НАТО на своей территории. Пока воздержаться. winked
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 14:03
    Да ладно - чего ему бояться, наши набольшие уже предельно чётко показали, Запад они ни за что не тронут. Как бы он не изгалялся. Всё-таки свои, буржуинские, да и кишка тонка..
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:04
    Орбан просто гнёт свою линию партии- Россия не враг,а у Венгрии есть свои национальный интересы ,которые отличаются от интересов ЕС и США