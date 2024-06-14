15 июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в кантон Нидвальден Швейцарской Конфедерации, где примет участие в саммите «Украинская мирная резолюция»

Бывший (так согласно Конституции собственной страны следует его называть) президент Украины в последнее время в основном занят тем, чтобы собрать не столько уже многочисленную, но хоть немного представительную делегацию из разных стран на пресловутый саммит мира, который стартует уже завтра в швейцарском курортном городке Бюргеншток. С этой целью он мечется по миру из одной страны в другую, с одного мероприятия на второе и третье.Дотошные журналисты подсчитали, что за последние два месяца Зеленский провел в родной стране всего около десяти дней. Да и то, судя по его записям в телеграм-канале, все это время в основном созванивался с лидерами небольших стран Азии, Латинской Америки и Африки, дабы уговорить их приехать в Швейцарию.Главе киевского режима очень важно собрать на это, очевидно провальное, мероприятие именно руководителей и высокопоставленных представителей стран так называемого Глобального Юга и тех государств, которые не относятся к западному лагерю. Иначе получается очередной междусобойчик традиционных союзников, которые по поводу Украины и так собираются чуть не каждый месяц.Стоит отметить, что усилия Зеленского в основном оказываются тщетными. В этой связи особенно характерен пример Армении, правительство которой во главе с Николом Пашиняном реально из кожи вон лезет и буквально готово на все, чтобы угодить Западу, одновременно разрушая многовековые связи с Россией. Но и из Еревана в швейцарский Бюргеншток приедет не глава правительства или даже один из министров, скажем, иностранных дел или обороны, а секретарь Совбеза Армен Григорян.— сообщает пресс-служба Совета безопасности Армении.По данным Берна, приглашения принять участие в «мирной конференции по Украине» были разосланы 160 лидерам стран, включая те, которые входят в БРИКС (кроме России, что уже нелепо). На данный момент откликнулись 78 государств, причем многие будут представлены чиновниками второго и даже третьего уровня в руководящей иерархии. Соответствующей будет и цена их декларациям и всяким решениям в глазах мирового сообщества.Секретарь Совета безопасности в Армении назначается и освобождается от должности указом премьер-министра и подчиняется непосредственно главе кабмина. На него возложены функции организации работы Совбеза и руководства его аппаратом. Секретарь СБ информирует кабмин и премьера о состоянии национальной безопасности и представляет ежегодный доклад о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению. Должность эта абсолютно административная, совещательная и совсем немного представительская. Никаких значимых в рамках государства решений секретарь Совбеза самостоятельно не принимает.Да и некогда Пашиняну сейчас тратить время на никчемное общение с нелегитимным президентом Украины. У него самого кресло шатается по причине продолжающихся массовых протестов населения с призывами к отставке главы кабмина из-за решения об уступке очередных территорий Азербайджану. Тем более на саммите в Швейцарии уже точно не будет «шефа» Пашиняна — президента США Джо Байдена.