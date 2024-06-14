Штурмовые группы ВС России взяли под контроль Георгиевку на Кураховском направлении, продвинувшись к Максимильяновке

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Штурмовые группы ВС России взяли под контроль Георгиевку на Кураховском направлении, продвинувшись к Максимильяновке

Хорошие новости приходят с Кураховского направления, наступающие там российские войска окончательно взяли Георгиевку, выбив из нее остатки украинских подразделений. Об этом сообщают российские ресурсы.

По имеющейся на данный момент информации, штурмовые подразделения ВС России полностью освободили Георгиевку и уже приступили к штурму соседней Максимильяновки, перекрывающей дорогу на Курахово. Этому способствовали действия наших бронегрупп, которые накануне вечером и сегодня утром предприняли ряд мощных атак на позиции украинских боевиков, закрепившихся на западной окраине Георгиевки. Сегодня днем штурмовые группы окончательно зачистили окраину села и двинулись к Максимильяновке.



В ходе наступательной операции российские войска окончательно зачистили позиции врага на западной окраине, взяли поселок под Марьинкой под полный контроль

— пишет «Русская весна».


На данный момент российские войска находятся в 7 км от Курахова, являющегося одним из важнейших логистических узлов ВСУ, через который идет снабжение украинских войск на Донбассе. С потерей этого города командование ВСУ получит определенные проблемы со снабжением. Но чтобы взять Курахово, нашим нужно брать Максимильяновку, а это будет сделать непросто.
6 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +4
    Сегодня, 13:53
    Но чтобы взять Курахово, нашим нужно брать Максимильяновку, а это будет сделать непросто.
    И еще тысячи и тысячи деревень, поселков, городов....
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 14:02
    Ну после Курахово, следующим важным логистическим центром станет какое - нибудь Мурахово и так далее, пока ВСУ медленно отступают и успевают подготовить следующие линии обороны. А уж деревень и ПГТ там очень много.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 14:07
      Ну если на карту взглянуть, то автор не врёт
  3. владимир 290 Звание
    владимир 290
    0
    Сегодня, 14:03
    Не пойму, что за орудие на заставке, похоже на М46, и какая-то уж очень "толстая" гильза у заряда или это визуальный эффект.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 14:18
      Цитата: владимир 290
      и какая-то уж очень "толстая" гильза у заряда или это визуальный эффект.

      Какая гильза? На земле там лежат 2 гильзы.
      1. владимир 290 Звание
        владимир 290
        0
        Сегодня, 14:19
        точно, мне показалось что одна такая странная