Штурмовые группы ВС России взяли под контроль Георгиевку на Кураховском направлении, продвинувшись к Максимильяновке
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Хорошие новости приходят с Кураховского направления, наступающие там российские войска окончательно взяли Георгиевку, выбив из нее остатки украинских подразделений. Об этом сообщают российские ресурсы.
По имеющейся на данный момент информации, штурмовые подразделения ВС России полностью освободили Георгиевку и уже приступили к штурму соседней Максимильяновки, перекрывающей дорогу на Курахово. Этому способствовали действия наших бронегрупп, которые накануне вечером и сегодня утром предприняли ряд мощных атак на позиции украинских боевиков, закрепившихся на западной окраине Георгиевки. Сегодня днем штурмовые группы окончательно зачистили окраину села и двинулись к Максимильяновке.
В ходе наступательной операции российские войска окончательно зачистили позиции врага на западной окраине, взяли поселок под Марьинкой под полный контроль
— пишет «Русская весна».
На данный момент российские войска находятся в 7 км от Курахова, являющегося одним из важнейших логистических узлов ВСУ, через который идет снабжение украинских войск на Донбассе. С потерей этого города командование ВСУ получит определенные проблемы со снабжением. Но чтобы взять Курахово, нашим нужно брать Максимильяновку, а это будет сделать непросто.
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