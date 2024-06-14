«В дальнейшем они будут уже другими»: Путин назвал основные условия для мирных переговоров с Украиной

Причем обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах тех административных границ, которые существовали в момент их вхождения в Украину

Россия готова к мирным переговорам, но для их начала Украина должна полностью вывести свои войска с территории новых российских регионов. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством российского МИДа.Российский лидер сделал недвусмысленное заявление об условиях, на которых Россия пойдет на переговоры о заключении мирного договора с Украиной. Первым из них Путин назвал полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, а не по линии фронта, как предлагали некоторые западные политики.— заявил Путин, добавив, что боевые действия прекратятся сразу же, как Украина выполнит это условие, а также официально откажется от вступления в НАТО.Своим заявлением Путин еще раз довел до Запада, что Россия готова к заключению мира на своих условиях, а не к заморозке конфликта, как это предлагает Запад. Полностью условия выглядят так: ВСУ полностью выводятся с территории четырех новых российских регионов, их статус в составе России прописывается в международных договорах. Украина дает обязательство не вступать в НАТО, сохраняя нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Проводится демилитаризация и денацификация на основе Стамбульских соглашений. Русскоязычному населению возвращаются все права. Естественно, с России снимаются все санкции.Путин подчеркнул, что Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, если Запад и Украина его не примут, то вина за дальнейшее кровопролитие ложится полностью на них. В дальнейшем условия мира будут уже другими.