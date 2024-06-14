«В дальнейшем они будут уже другими»: Путин назвал основные условия для мирных переговоров с Украиной

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«В дальнейшем они будут уже другими»: Путин назвал основные условия для мирных переговоров с Украиной

Россия готова к мирным переговорам, но для их начала Украина должна полностью вывести свои войска с территории новых российских регионов. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством российского МИДа.

Российский лидер сделал недвусмысленное заявление об условиях, на которых Россия пойдет на переговоры о заключении мирного договора с Украиной. Первым из них Путин назвал полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, а не по линии фронта, как предлагали некоторые западные политики.



Причем обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах тех административных границ, которые существовали в момент их вхождения в Украину

— заявил Путин, добавив, что боевые действия прекратятся сразу же, как Украина выполнит это условие, а также официально откажется от вступления в НАТО.

Своим заявлением Путин еще раз довел до Запада, что Россия готова к заключению мира на своих условиях, а не к заморозке конфликта, как это предлагает Запад. Полностью условия выглядят так: ВСУ полностью выводятся с территории четырех новых российских регионов, их статус в составе России прописывается в международных договорах. Украина дает обязательство не вступать в НАТО, сохраняя нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Проводится демилитаризация и денацификация на основе Стамбульских соглашений. Русскоязычному населению возвращаются все права. Естественно, с России снимаются все санкции.

Путин подчеркнул, что Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, если Запад и Украина его не примут, то вина за дальнейшее кровопролитие ложится полностью на них. В дальнейшем условия мира будут уже другими.
36 комментариев
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  1. BlackMokona Звание
    BlackMokona
    +4
    Сегодня, 14:11
    Т.е денацификация, демилитаризация и прочие штуки уже полностью отменены? Больше никакого похода на Киев, дайте только эти регионы утащить? winked
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 14:16
      Т.е денацификация, демилитаризация и прочие штуки уже полностью отменены

      пройдет еще пару лет и сегодняшние "условия" будут вспоминать с ностальгией
      Больше никакого похода на Киев

      "не до жиру, быть бы живу!"
    2. major071 Звание
      major071
      +3
      Сегодня, 14:19
      Прежде чем задавать вопросы, прочитайте всю новость, в тексте все написано:

      ВСУ полностью выводятся с территории четырех новых российских регионов, их статус в составе России прописывается в международных договорах. Украина дает обязательство не вступать в НАТО, сохраняя нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Проводится демилитаризация и денацификация на основе Стамбульских соглашений. Русскоязычному населению возвращаются все права. Естественно, с России снимаются все санкции

      hi
    3. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 14:22
      Так ВВП уже устал говорить, что нам Украина не нужна. Но у нас куча комментаторов все на что-то надается. Нет у нас в текущем варианте экономики (которая далеко не военная и даже не СССР мирного времени) шансов на военную победу. Для этого нужны и массовая мобилизация и кратное наращивание выпуска военной продукции.
    4. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 14:22
      Читать по русски умеете? " ...Проводится денацификация и демилитаризация на осное Стамбульских соглашений..."
    5. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 14:25
      Да все остается.....только 404 не способна договариваться. Ни о чем....что показали еще Минск 1 и 2.
    6. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 14:25
      Т.е денацификация, демилитаризация и прочие штуки уже полностью отменены?...

      А похоже всё наоборот, если только прочитать внимательно условия озвученные В.В.Путиным.
      Сразу становится ясным, что мы заранее выдвигаем такие условия на которые Запад не пойдёт. soldier
  2. Heda Звание
    Heda
    -1
    Сегодня, 14:11
    Наконец-то озвучилось то, что любому адекватному человеку и так было понятно.
    А то многие ура-патриоты заявляли что Россия должна стоять минимум на линии Одесса - Киев - Чернигов.
    Так смешно было за ними наблюдать)

    Проводится демилитаризация и денацификация на основе Стамбульских соглашений.

    Может я слепой, но я не нашел ни слова про демилитаризацию и денацификацию в заявлениях Путина.
    1. isv000 Звание
      isv000
      -2
      Сегодня, 14:19
      Не надо передёргивать. Сказано чёрным по белому - мы предложили мирный план теперь слово за Западом, поскольку у "украины" права голоса нет. Переговорный процесс предусматривает остановку войск обеих сторон, так что никто никуда не едет. Мы успели перегруппироваться, а то что х охлы не успели - так и не надо, всё равно винтовки на склад сдавать. А если где то хоть палка выстрелит - мы не виноваты - не мы сорвали мирный процесс, бить будем крепко!
      1. Heda Звание
        Heda
        +2
        Сегодня, 14:21
        А если где то хоть палка выстрелит - мы не виноваты - не мы сорвали мирный процесс, бить будем крепко!

        Понятно. Очередной хитрый план.
        Завтра Ставер очередную победную статью на эту тему выкатит. fellow
    2. kit88 Звание
      kit88
      0
      Сегодня, 14:27
      Цитата: Heda
      Может я слепой, но я не нашел ни слова про демилитаризацию


      Это же развод двухходовый классический.
      Вы считаете, что кто-то на Западе примет эти условия?
      если Запад и Украина его не примут...
      В дальнейшем условия мира будут уже другими.

      А вот тогда уже можно и Киев с Одессой упомянуть.
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 14:13
    Ну, по сути... это встречное предложение швейцарской шарашке.
    Протянутая рука для очередного плевка.
    Хотя... У них ещё есть время почесать рога...
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 14:26
      Скорее это предложение для Глобального Юга (практически полностью созвучное с Китайско-Бразильским). При этом ВВП понимает, что сегодня никто на западе в миру не готов. Но максимальная поддержка ГЮ нам нужна именно сегодня.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:14
    Довольно интересное предложение ,чтобы мы получили плацдарм за Днепром мирным путём( относительно).Запад не это не пойдёт ' однозначно,нас нельзя пускать за Днепр,для запада .Там не идиоты сидят.
    1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      0
      Сегодня, 14:23
      при любом будущем "шухере" наша группировка на той стороне Днепра в Херсонской области опять столкнётся с "непростыми решениями". Если посмотреть карту - там всего ДВА моста в сторону Херсона ведут. Оба разбиты. Т.е. мы отремонтируем, но их точно также потом можно будет 2-3 ракетами уничтожить и привести в негодность.
      Т.е. любое мирное соглашение по текущим границам Херсонской области - положенная мина "дедушки Ленина", о которой так любит говорить наш Гарант.

      ПС: без Одессы и Николаева вся эта область за Днепром - уязвима.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:26
      Для первого этапа выглядит неплохо ,запустить нас на правый берег Днепра.Без продолжения ни как ,но это уже будет другая история - ещё поживём без третьей мировой полгода.
    3. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 14:27
      Совершенно Верно. Херсон за Днепром - подарок РФ...а для того, что бы его забрать силой придеться обходить через Запорожье ( с соответствующим объемом работы, там города большие)
  5. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +2
    Сегодня, 14:14
    Первым из них Путин назвал полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, а не по линии фронта, как предлагали некоторые западные политики.

    Вот это поворот!
    А как же денацификация?
    С бандеровцами что делать будем? Ничего?
    А с военными преступниками? То же ничего? Всех простим?
    Гарант как всегда в своем репертуаре. Уже готовит общественное мнение.
  6. Reindeer Звание
    Reindeer
    +2
    Сегодня, 14:14
    Оч надеюсь что условия эти не будут приняты и дальнейшие условия будут другими :)
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 14:15
      Надеюсь, на это и расчет.
    2. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      -3
      Сегодня, 14:18
      Не надейтесь, надя умерла.
      Наши воры-капиталисты во главе с гарантом только о своих деньгах думают.
      А Россия и народ это все от лукавого. Просто не вписались в капитализьм.
      1. Reindeer Звание
        Reindeer
        -2
        Сегодня, 14:22
        Ну это обычный жопоголизм, сдувающийся на первом же вопросе "тогда зачем все это вообще начиналось?".
  7. Xenofont Звание
    Xenofont
    0
    Сегодня, 14:14
    Опять в атмосфере ощущение готовности к Минск-1, -2 и Стамбулу. С чего бы это? Где то утеряли оптимизм?
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 14:18
      Где то утеряли оптимизм?
      На полях сражений.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 14:23
      Как то все это весьма и весьма интересно.. А кто кричал,что устроит денацификацию в Одессе и " Одесса- русский город"? Не понимаю...
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -1
        Сегодня, 14:24
        Пацаны к успеху шли, не фартануло...
  8. Бомба Звание
    Бомба
    -2
    Сегодня, 14:16
    Это называется "Юра, мы все просрали!"
  9. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +2
    Сегодня, 14:16
    Путин еще раз довел до Запада, что Россия готова к заключению мира на своих условиях
    Он может ныть сколько угодно, что бы ему дали хоть как то выйти сохранив рейтинг. Позиция США однозначная, стратегическое поражение.
  10. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 14:18
    . Полностью условия выглядят так: ВСУ полностью выводятся с территории четырех новых российских регионов, их статус в составе России прописывается в международных договорах. Украина дает обязательство не вступать в НАТО, сохраняя нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

    Вообще-то Путин так говорил. А то сейчас раздуете
    И вот из статьи
    . . Проводится демилитаризация и денацификация на основе Стамбульских соглашений. Русскоязычному населению возвращаются все права. Естественно, с России снимаются все санкции.
  11. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 14:19
    Вот интересно, для чего это было озвучено?
    Чтобы враг понял, что мы готовы свернуть боевые действия под угрозой вмешательства войск стран НАТО?
    Дальновидно!
    Так что денацификация и демилитаризация плюс внеблоковый статус - это такой же по-сути сигнал.
  12. Дмитрий Иванов_1991 Звание
    Дмитрий Иванов_1991
    0
    Сегодня, 14:20
    опять наш Вождь , имея поддержку 81.7% (главная яндекса об этом сообщила) выпрашивает у победителей мирные переговоры.
    Слушал сегодня. Противно даже стало.

    Победители не выпрашивают переговоров, победители ДИКТУЮТ условия капитуляции.
  13. sever41 Звание
    sever41
    -1
    Сегодня, 14:20
    Ему ЧАТ-ДЖИ-ПИ-ТИ такие тексты генерирует? Или он сам нейросетью уже стал?
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 14:22
      Ему ЧАТ-ДЖИ-ПИ-ТИ такие тексты генерирует?
      Это было бы гораздо лучше его нынешних советников.
  14. 77alex77 Звание
    77alex77
    0
    Сегодня, 14:24
    А Кимский волость???? Я я Кимский волость
  15. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 14:27
    Никто на эти условия не пойдёт, по крайней мере до результатов выборов или инаугурации нового Президента США. Так, что : Украина готовьтесь к худшему.
  16. matwey Звание
    matwey
    0
    Сегодня, 14:27
    Что так все переполошились? Читать надо внимательно "Путин подчеркнул, что Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, если Запад и Украина его не примут, то вина за дальнейшее кровопролитие ложится полностью на них. В дальнейшем условия мира будут уже другими,,
    И он прекрасно понимает что его условия не кто не примет.