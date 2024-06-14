Опубликованы кадры разработанной в Китае оснащённой ИИ турели, способной распознавать и сопровождать цели

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Опубликованы кадры разработанной в Китае оснащённой ИИ турели, способной распознавать и сопровождать цели

В сети опубликованы кадры испытаний созданной китайскими разработчиками турели, оснащенной системой обнаружения, распознавания и сопровождения целей с искусственным интеллектом.

Как утверждают разработчики, система способна распознавать цели размером 6,5x3 метра на расстоянии до 3,5 километров. Турель оснащена 905-нм лазерным дальномером, способным производить баллистический расчет до вражеской цели на расстоянии до двух километров.







Кроме того, система оснащена тепловизионным модулем с разрешением 640 x 512, что дает возможность осуществлять идентификацию и отслеживание целей вне зависимости от времени суток и погодных условий. Полученные изображения обрабатываются при помощи системы искусственного интеллекта.

Предполагается, что такие турели могут быть оснащены автоматическими винтовками, станковыми пулеметами и другими вооружениями. Система может устанавливаться на беспилотные платформы, включая робособак, беспилотные автомобили и БПЛА. Кроме того, возможна стационарная установка системы для выполнения оборонительных задач.

Также сообщается, что в Китае продолжается совершенствование робособак для выполнения различных задач. В частности, среди новых разработок представлены два робота-сапера, один из которых предназначен для обнаружения мин, а другой - для их обезвреживания. При этом оба устройства оснащены тепловизорами, что позволяет действовать ночью или в условиях плохой видимости, обеспечивая непрерывность проведения саперных работ.

20 комментариев
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  1. Canecat Звание
    Canecat
    +1
    Сегодня, 15:01
    Предполагается, что такие турели могут быть оснащены автоматическими винтовками, станковыми пулеметами и другими вооружениями.

    Запаздывает система в реагировании... при чем хорошо так запаздывает без упреждения.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      -1
      Сегодня, 15:16
      Когда цель перемещается и он перемещается... глазами так сказать перемещается... (с) ЕБН laughing
      Цитата: Canecat
      Запаздывает система в реагировании...
      вырезку не дали... тут в начале есть
    2. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:19
      Цитата: Canecat
      Запаздывает система в реагировании... при чем хорошо так запаздывает без упреждения.

      Когда то роботы Boston Dynamics по доске пройти не могли ,а сейчас сальто делает .Времена идут. А мы можем что то подобное продемонстрировать ,думаю нет. Вотв этом реальная проблема
      1. Canecat Звание
        Canecat
        +1
        Сегодня, 15:43
        Оцените
      2. JcVai Звание
        JcVai
        0
        Сегодня, 15:45
        Можем, легко!
        Мы это (слежение за целью) уже реализовали еще лет 60 назад (ЗРК с самонаведением).
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 16:15
          Система теле и радио наведения была реализована на Ту-22, без всяких "м'
  2. хоттабычччч Звание
    хоттабычччч
    +2
    Сегодня, 15:01
    да китайцы молодцы чего только не выдумают
  3. stelltok Звание
    stelltok
    +3
    Сегодня, 15:02
    Турель с автозахватом. Хорошая штука. Как для защиты кораблей, так и для сухопутной техники.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      -1
      Сегодня, 15:24
      Преодоление любой защиты, это вопрос затрат на создание эффективных средств нападения!
      Самая стойкая защита, комплексная, "многослойная"!!!
      Впрочем, когда нападение КОМПЛЕКСНОЕ, от него очень сложно защитится!
      Кто кого???
    2. JcVai Звание
      JcVai
      0
      Сегодня, 15:51
      Теоретически да. Но хотелось бы увидеть качество работы, например, по камуфляжу на фоне зеленки без тепловизора, а не отработку по цветному на фоне белого.
      И над скоростью реакции имеет смысл поработать, особенно, если предполагается мелкий калибр, а не, скажем, гранатомет.
  4. Дмитрий22 Звание
    Дмитрий22
    +1
    Сегодня, 15:13
    Вооот! А в качестве полезной нагрузки пром. лазер ... достаточной мощности, что бы слепить любые БПЛА которые посмотрят в его сторону.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 15:21
      Слепить лазером... против любого воздействия будут искать эффективную защиту, как индивидуальную, так и системную!
      Против ультимативному воздействия защититься сложнее, но и само такое воздействие, дело не лёгкое и наверняка затратно...
      В общем, смотреть за прогресс, развитием как систем нападения, так и систем противодействия. Кто кого, вопрос извечный!
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:16
    Можно предположить, что узко специализированные программы, компьютеризированные системы, будут достаточно "вумны" и эффективны!
    Есть ли оно ИИ, это кто и с какой стороны будет на это посмотреть.
    1. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 15:56
      В будущем будут бои между разными ИИми.....ничего нового..
      А китайцы научат свой "мочить" только европиодов....
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 15:28
    Опасная штука...поставил бы на дачу от воров...достали уже.
    Сделайте уж китайцы робособак с рогами буйвола и клыками тигра...с удовольствием бы ночью выпустил по огороду гулять.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 15:38
      Проще заминировать. Но я вам этого не предлагал.))
    2. JcVai Звание
      JcVai
      0
      Сегодня, 15:53
      Обычные камеры по периметру с детектором движения, ик подсветкой и фиксацией лиц: сработает на движение, зафиксирует лица, пришлет на смартфон. Останется лишь переслать участковому.
    3. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      +1
      Сегодня, 15:57
      Цитата: Леха с Андроида.
      Опасная штука...поставил бы на дачу от воров...достали уже.
      Сделайте уж китайцы робособак с рогами буйвола и клыками тигра...с удовольствием бы ночью выпустил по огороду гулять.

      Они бы в первую ночь все так бы вытоптали, что воры год больше бы не лазили, т.к. не за чем...
  7. Дмитрий Иванов_1991 Звание
    Дмитрий Иванов_1991
    0
    Сегодня, 16:14
    Чисто посмеяться - а почему они на ЖЕНЩИНЕ испытывают и демонстрируют?
    Тут же море шуток не раскрыто :)
  8. Nest Звание
    Nest
    0
    Сегодня, 16:16
    Да это обычная камера за 100$ для видеоконференций со слежением за участниками. Нет тут никакой военной составляющей. Используя простейшие компоненты (н.п. с mitov.com). Можно обрабатывать данные с высокоскоростной камеры и распознавать объекты на кадре программно. Это было возможно ещё лет 20 назад. У Митова даже есть демо пример, где в видеопотоке программа следит за самолётом и обводит его рамочкой в реальном времени. При возможностях камер обычных телефонов и их производительности всё устройство слежения-наведения схлопывается до размера смартфона за 25 тыс.руб.