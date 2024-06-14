Восстановленный в качестве «летающей лаборатории» Ту-214 совершил первый полет

«Летающая лаборатория» будет использоваться для испытаний ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования по программе полного импортозамещения, а также для модернизации и дальнейшего развития платформы Ту-214.

Этот самолет станет первым за последние десятилетия абсолютно российским самолетом. Можно сказать, что он будет «прародителем» линейки полностью отечественных «туполевых».

Восстановленная на Казанском авиазаводе «летающая лаборатория» Ту-214 совершила первый полет. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).На заводском аэродроме Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова состоялся первый полет после восстановления полетной годности самолета Ту-214, предназначенного для использования в качестве «летающей лаборатории». Самолет пилотировал экипаж «Туполева», полет продлился 1,5 часа. За это время самолет поднимался на высоту 10 тысяч метров, экипаж провел необходимые проверки оборудования и систем. Все прошло в штатном режиме.— говорится в сообщении.Как пояснили в ОАК, на самолет будут устанавливать российские системы и устройства, постепенно заменяя ими зарубежные комплектующие, с ними он будет производить полеты. До конца этого года данный Ту-214 должен стать полностью российским самолетом, на базе которого начнут выпускать уже полностью отечественные машины.— заявил первый замгендиректора ОАК Константин Тимофеев.