Восстановленный в качестве «летающей лаборатории» Ту-214 совершил первый полет
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Восстановленная на Казанском авиазаводе «летающая лаборатория» Ту-214 совершила первый полет. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
На заводском аэродроме Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова состоялся первый полет после восстановления полетной годности самолета Ту-214, предназначенного для использования в качестве «летающей лаборатории». Самолет пилотировал экипаж «Туполева», полет продлился 1,5 часа. За это время самолет поднимался на высоту 10 тысяч метров, экипаж провел необходимые проверки оборудования и систем. Все прошло в штатном режиме.
«Летающая лаборатория» будет использоваться для испытаний ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования по программе полного импортозамещения, а также для модернизации и дальнейшего развития платформы Ту-214.
— говорится в сообщении.
Как пояснили в ОАК, на самолет будут устанавливать российские системы и устройства, постепенно заменяя ими зарубежные комплектующие, с ними он будет производить полеты. До конца этого года данный Ту-214 должен стать полностью российским самолетом, на базе которого начнут выпускать уже полностью отечественные машины.
Этот самолет станет первым за последние десятилетия абсолютно российским самолетом. Можно сказать, что он будет «прародителем» линейки полностью отечественных «туполевых».
— заявил первый замгендиректора ОАК Константин Тимофеев.
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