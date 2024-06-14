Восстановленный в качестве «летающей лаборатории» Ту-214 совершил первый полет

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Восстановленный в качестве «летающей лаборатории» Ту-214 совершил первый полет

Восстановленная на Казанском авиазаводе «летающая лаборатория» Ту-214 совершила первый полет. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

На заводском аэродроме Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова состоялся первый полет после восстановления полетной годности самолета Ту-214, предназначенного для использования в качестве «летающей лаборатории». Самолет пилотировал экипаж «Туполева», полет продлился 1,5 часа. За это время самолет поднимался на высоту 10 тысяч метров, экипаж провел необходимые проверки оборудования и систем. Все прошло в штатном режиме.



«Летающая лаборатория» будет использоваться для испытаний ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования по программе полного импортозамещения, а также для модернизации и дальнейшего развития платформы Ту-214.

— говорится в сообщении.

Как пояснили в ОАК, на самолет будут устанавливать российские системы и устройства, постепенно заменяя ими зарубежные комплектующие, с ними он будет производить полеты. До конца этого года данный Ту-214 должен стать полностью российским самолетом, на базе которого начнут выпускать уже полностью отечественные машины.

Этот самолет станет первым за последние десятилетия абсолютно российским самолетом. Можно сказать, что он будет «прародителем» линейки полностью отечественных «туполевых».

— заявил первый замгендиректора ОАК Константин Тимофеев.
19 комментариев
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  1. Штааль Звание
    Штааль
    +10
    Сегодня, 14:45
    Сейчас многие будут стебаться над этой новостью, но всё-равно отмечу - хорошо что делают!
    1. ААК Звание
      ААК
      +2
      Сегодня, 16:01
      У нормальных людей никакого стёба не будет, надо хоть по шажочку выбираться из задницы, в которой находимся и нет иных чувств кроме злости на тупость, жадность и стремление угодить "партнёрам" со стороны правящей верхушки и "богатеньких Буратин"...
  2. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    -1
    Сегодня, 14:46
    А что слышно про работу Ту204 РЦ и бывшие ОН...они нашли применение в СВО? по ним вообще тихо.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +6
      Сегодня, 14:59
      Российские Ту-214ОН с учётом того, что большую часть времени они простаивали, сохранили лётный ресурс. Поэтому вполне логично, что принято решение переоборудовать их в самолёт-разведчик Ту-214Р. В принципе, особо и переделывать ничего не нужно, так, добавить немного «шпионских штучек». Эти два самолёта пополнят, скорее всего, имеющийся авиапарк ГРУ (ныне Главное управление Генштаба ВС РФ), в который входят и два самолёта Ту-214Р.
      Самолёты-разведчики — объекты секретные и доподлинные возможности аппаратуры не афишируются. Из известного можно отметить, что Ту-214Р оснащены многочастотным радиотехническим комплексом МРК-411, состоящим из нескольких радиолокационных станций с активными фазированными антенными решётками бокового и кругового обзора, который обеспечивает получение информации как в активном, так и в пассивном режиме. Аппаратура также позволяет вести перехват радиопереговоров.
      Эти самолёты оснащены и оптико-волоконной системой высокого разрешения «Фракция», которая располагается в обтекателе нижней части фюзеляжа, позволяющая получать в реальном масштабе времени, в видимом и инфракрасных диапазонах, изображения поверхности. Эта система обеспечивает сканирование огромным по площади участков, выдачу обработанной и синтезированной «картинки» на экраны операторов и в наземные штабы. А благодаря наличию георадара, этот самолёт-разведчик способен обнаруживать даже скрытые под землей или замаскированные объекты.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 15:00
        эта информация была на начало СВО.....шли года...
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +3
          Сегодня, 15:09
          Ну так а что вы хотите если только сейчас за ум взялись и заявленно что серийные самолёты начнём получать только начиная с 2026 года. О чём только раньше думали?
          1. faiver Звание
            faiver
            +1
            Сегодня, 15:24
            О чём только раньше думали?
            - о виллах на Багамах или Французской ривьере, об обучении детишек в Лондоне, о красивых яхтах размером с ракетный крейсер....
          2. Владимир80 Звание
            Владимир80
            -1
            Сегодня, 15:35
            серийные самолёты начнём получать только начиная с 2026 года

            предположу, что в следующем году еще на год сдвинут срок laughing
            1. faiver Звание
              faiver
              0
              Сегодня, 16:05
              сплюньте через левое плечо и постучите по дереву....
              1. Владимир80 Звание
                Владимир80
                -1
                Сегодня, 16:07
                сплюньте через левое плечо и постучите по дереву....

                и вот тогда точно, честно-честно начнут свои самолеты производить??!! belay
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 14:58
    «Летающая лаборатория» будет использоваться для испытаний ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования по программе полного импортозамещения, а также для модернизации и дальнейшего развития платформы Ту-214. — говорится в сообщении.
    Отрадно что работы по импортозамещению не останавливаются.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 15:36
      Отрадно что работы по импортозамещению не останавливаются.

      не останавливаются, и конца и края им не видно laughing
  4. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +3
    Сегодня, 15:03
    Цитата: Zaurbek
    эта информация была на начало СВО.....шли года...

    Было бы странно . Что работа этих машин афишировалось бы.
  5. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +2
    Сегодня, 15:03
    Ту-214 как пассажирский может и опоздать. Но как платформа для военных будет незаменим.
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 15:50
      Цитата: Pavel57
      Ту-214 как пассажирский может и опоздать. Но как платформа для военных будет незаменим.

      Куда опоздать? Боинг-737 куда как старше, а о завершении производства пока никто не заикается.
      Если постоянно совершенствовать Ту-214, то он ещё может жить долгие годы.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:27
    Когда за всякими планами, обещаниями, начнут реальные дела, будут получены реальные результата... как то все очень долго, даже с учётом всех трудностей, ограничений и прочего, прочего...
  7. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 15:28
    чистого неба ему и его собратьям
  8. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 15:57
    Цитата: Капитан Пушкин
    Цитата: Pavel57
    Ту-214 как пассажирский может и опоздать. Но как платформа для военных будет незаменим.

    Куда опоздать? Боинг-737 куда как старше, а о завершении производства пока никто не заикается.
    Если постоянно совершенствовать Ту-214, то он ещё может жить долгие годы.

    С Боингом плохой пример- 737МАХ - пример неудачной стратегии вытянуть старый проект на новый уровень.
    А Ту-214 интересен , пока МС-21 не раскрутят.
  9. senima56 Звание
    senima56
    0
    Сегодня, 15:59
    Только и слышно о ТУ-204 (214), что "ремонтируют и восстанавливаю"! fool А когда уже новые выпускать начнут? hi