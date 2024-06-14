Президент РФ предложил создать новую систему безопасности в Евразии без участия внешних сил

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Президент РФ предложил создать новую систему безопасности в Евразии без участия внешних сил

Россия никогда не стремилась к войне и всегда, как и сейчас выстраивает политику равноправного взаимовыгодного отношения с другими странами по всему миру, а уж тем более на Евразийском континенте. То что происходит на Украине — это наш вынужденный выбор по защите от агрессивного поведения Запада и в особенности НАТО во главе с США. Но и из этого кризиса есть взаимоприемлемый для Европы и Азии выход.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с руководством Министерства иностранных дел, предложил нашим соседям по двум континентам, на которых исторически расположены территории России, создать новую систему безопасности в Евразии без участия внешних сил. К слову, даже некоторые рьяные русофобы в Европе согласны с тем, что при любом развитии событий наша страна никуда не денется, все войны заканчиваются миром, и придет время, когда с Москвой придется не просто считаться, но и договариваться.



Пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе

— считает глава государства.

Он напомнил, что страны Содружества Независимых Государств (СНГ), созданного после распада СССР, накануне приняли совместный документ о международных отношениях в многополярном мире. В нем к диалогу приглашены члены постоянно расширяющихся международных объединений ШОС и БРИКС, которые созданы изначально вовсе не в противовес Западу (кроме американской пресловутой «гегемонии», разве что), а как союзы равноправных участников. Кроме того, отметил Путин, все члены этих объединений заинтересованы в серьезном развитии высказанных инициатив и на площадке ООН.

Важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые захотят принять участие в ее создании, подчеркнул российский президент. Особенно это актуально для стран Европы, попавших из-за недальновидных политиков под полное влияние США и действующих в ущерб себе ради интересов Вашингтона.

Президент уточнил, что в нынешней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в евразийском регионе может показаться нереалистичным, но если получится выстроить общую надежную систему безопасности, в таких контингентах просто не будет необходимости. Если все делать правильно, то государства нынешней Европы, входящие в НАТО, не будут нуждаться в так называемой защите США от внешних угроз по той простой причине, что их просто не станет, заключил российский лидер.
39 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Штааль Звание
    Штааль
    +12
    Сегодня, 14:57
    Эта политическая декларация будет безусловно отвергнута евроатлантической элитой, находящейся у власти в Европе.
    Не для того они столько лет строили фашистский режим на территории бывш. УССР, чтобы взять и согласится с предложением "а давайте жить дружно".
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +8
      Сегодня, 15:04
      Европа еще не поумнела. Обьяснять и доказывать ей что то- нет смысла. Доллар- все еще- востребованная валюта. Да и мы еще не в Одессе. Надо ждать... В подобной ситцации лучший аргумент- победы нашей армии.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +4
        Сегодня, 15:19
        Изначально неприемлемый план по безопасности для Запада. Главная опасность для мира - это США и Европа со своей гегемонией и неоколониальной политикой.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 15:31
          Свержение Владимира Путина - задача-минимум для врагов России, заявил Генри Сардарян. Он указал, что Запад уже одержал две большие победы над Москвой, и теперь встаёт вопрос, будет ли третья?

          Западные политики на сегодня уже и не скрывают, что одна из их главных целей в рамках противостояния с Россией - это ликвидация конституционного строя в нашей стране, заметил в программе "Царьград. Главное" профессор, декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук Генри Сардарян.

          Это вполне очевидно. Но важно понимать, что свержение нашего президента Владимира Путина и слом той политической системы, которая сегодня есть в России, - это лишь задача-минимум для нашего противника.

          Это то, что они для себя посчитают, по крайней мере, каким-то индикатором того, что у них что-то наконец-то получилось. А цель-максимум - это распад России. И это цель, к которой вражеские страны движутся уже на протяжении порядка 130 лет,
          - подчеркнул собеседник "Первого русского".

          Он напомнил, что де-факто Запад за последние сто с небольшим лет уже одержал две большие победы над Москвой, и теперь остро встаёт вопрос, будет ли третья. Нам важно учесть ошибки прошлого и не допустить новой геополитической катастрофы, призвал эксперт.

          Сначала они сделали всё, чтобы разрушить Российскую Империю. Затем расшатать возникшую на её месте власть уже в Советском Союзе. И у них это тоже получилось. Мы в XX веке проигрывали Западу дважды. И оба раза - из-за внутренних перипетий, но не на поле боя. Там, где речь шла о том, чтобы сражаться непосредственно, наши враги, в общем-то, получали то, что им причитается. А вот все наши проигрыши связаны только с неспособностью обеспечить внутриполитическую устойчивость в стране. И наши противники этот урок усвоили. Они знают, что наши самые большие проблемы кроются на внутреннем периметре, не на внешнем,
          - констатировал Сардарян.
          1. guest Звание
            guest
            +2
            Сегодня, 15:47
            Цитата: OrangeBigg
            Сначала они сделали всё, чтобы разрушить Российскую Империю. Затем расшатать возникшую на её месте власть уже в Советском Союзе. И у них это тоже получилось. Мы в XX веке проигрывали Западу дважды. И оба раза - из-за внутренних перипетий, но не на поле боя. Там, где речь шла о том, чтобы сражаться непосредственно, наши враги, в общем-то, получали то, что им причитается. А вот все наши проигрыши связаны только с неспособностью обеспечить внутриполитическую устойчивость в стране. И наши противники этот урок усвоили. Они знают, что наши самые большие проблемы кроются на внутреннем периметре, не на внешнем,
            - констатировал Сардарян.

            С этим на все 100% согласен.
      2. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +3
        Сегодня, 15:34
        Европа еще не поумнела
        Это Европа не поумнела?) Может кое какая личность, которая не в курсе что страны ШОС,БРИКС и есть подозрение некоторые из ОДКБ зарабатывают на истекающей кровью РФ?
    2. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      -3
      Сегодня, 15:39
      Это предложение по сколачиванию военно-политического блока на основе союза КНР-РФ. Открытого для присоединения всех желающих стран евро-азиатского континента.
      В первую очередь, как противовес США-НАТО.
      Если уж вознамерились организовать новый мировой порядок (отобрать у Запада все плюшки и оставить его с голым задом), то без коллективной защиты своих интересов не обойтись, т.к. Запад отстаивать свои интересы будет жестко и сообща.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 15:03
    На западе не кто не верил что мы начнём СВО.Из за европейской безопасности,а теперь них ни дня без Путина.И самое главное Путин виноват в их проблемах, везде его рука,что Германией правит " светофор" ,по последним выборам в ЕП у него только 30% и Макрон что то заткнулся, последнее несколько дней.А в экономике вообще мрак,волотильность западной экономики- Путин виноват.Если завтра не упомянут Путина на Западе,значит они умерли.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +2
      Сегодня, 15:42
      На западе не кто не верил что мы начнём СВО
      Что бы увидеть приготовления не надо было быть гигантом мысли или аналитиком, просто смотреть ТВ и интернеты всякие и если это было понятно даже мне, то они были в курсе 100%
      Trapp1st
      3
      +2
      21 февраля 2022 10:44
      Новый
      Эвакуация, всеобщая мобилизация, "ихтамнеты", загорелые бородачи в больших количествах, складывается впечатление, что на этот раз просто так все не закончится.
      Скорее ни кто не верил что можно так лажануть.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 16:10
      Как же никто не верил, если Запад ещё за месяц предупреждал о начале операции.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 16:15
        А какими карами запад нам грозил не напомните,если мы начнём?Всё равно начали.
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +9
    Сегодня, 15:06
    Прикольно. Уже вокруг волки собрались, готовятся отведать блюдо, а блюдо предлагает действовать вместе.
  4. Комментарий был удален.
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 15:08
    В сухом остатке - Америка, вон из Евразии?!
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 15:12
      Типа того, вопрос - кто готов начать процесс деамериканизации континента? Уж очень партнеры у нас стеснительные
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +3
        Сегодня, 15:28
        Уж очень партнеры у нас стеснительные
        А наши "партнёры" это действительно партнёры? Или:
        "Если друг оказался вдруг
        И не друг, и не враг – а так…
        Если сразу не разберёшь,
        Плох он или хорош..."
        В. С. Высоцкий.
        По моему у нас всё по этим словам Высоцкого.
  6. parusnik Звание
    parusnik
    +5
    Сегодня, 15:10
    Союза Независимых Государств
     Что-то пропустил,Содружество переименовали в Союз и давно?
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      +2
      Сегодня, 15:22
      Да пофиг!
      Интересно, а чем там люди в аппарате занимаются, ведь зарплату то справно получают?!
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 15:51
        Цитата: 75Сергей
        Интересно, а чем там люди в аппарате занимаются

        Псакингом
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 16:15
      Не будьте привередливыми. Он однажды советские ордена и медали назвал значками и всё равно 146% обожания.
  7. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +3
    Сегодня, 15:11
    Эта война может закончится только военным поражение одной из сторон. А до этого пока очень далеко. По крайней мере не один год.
    1. К_4 Звание
      К_4
      +10
      Сегодня, 15:14
      А мы выдержим " не один год"? А мобики которых запрягли непонятно на сколько, не возбухнут? А солдаты смотря на "новые мирные предложение" и кудеж верхов, захотят дальше воевать за них? Война в долгую явно не для нас и не менее разрушительна чем для Украины.
      1. vladimirvn Звание
        vladimirvn
        +2
        Сегодня, 15:19
        А мы выдержим " не один год"?..
        А я и не говорю, что победа нам гарантированна. Я говорю о том, что у нас в этой ситуации, другого выхода нет. Делай, что должно, и будь, что будет!
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:13
    Предлагать могут что угодно, главное усиливать мощ страны во всех отношениях и сделать жизнь наших людей мирной, счастливой!!!
    А для этого... как обычно, хочешь МИРА, готовься к ВОЙНЕ!!!
    Прописные истины, давно так и никто ничего другого, лучше, не придумал и тем более не смог реализовать!!! soldier
  9. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 15:15
    Президент РФ предложил создать новую систему безопасности в Евразии без участия внешних сил

    Вопрос тут пожалуй не много не в тему ,а с кем создавать этот мир в Евразии ? С Макроном ,Сунаком,АннойЛеной Бербок ,с нарком Зе .Вот то то ! Мысль президента стоит внимания ,но не с кем . Времена де Голля прошли ,остались одни клоуны.Тут как не крути ,американцы на горизонте
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 15:52
      Цитата: APASUS
      Времена де Голля прошли ,остались одни клоуны.

      Ну есть Орбан, Фицо И Вучич, как последние более менее адекватные политики в Европе.
  10. PVV66 Звание
    PVV66
    +6
    Сегодня, 15:17
    Сначала нужно закончить начатую войну нашей победой! Принять капитуляцию наты и 404, а уж затем рассуждать об обустройстве послевоенного мира. Иначе "партнеры" ВВП, примут его разглагольствования о мире за слабость.Сейчас разговаривать о мире, это предать память погибших солдат.
  11. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 15:19
    ОДКБ, БРИКС, СНГ, союз с разными ...не считая ООН и прочей.
    Куда уж больше,ведь каждой организации нужен аппарат и система ее жизнедеятельности.
    Или дети у многих выросли?!
    Давайте что-нибудь для начала закроем, а потом будем открывать новое.
  12. fsvlad Звание
    fsvlad
    +1
    Сегодня, 15:27
    нашим соседям по двум континентам, на которых исторически расположены территории России

    Это частей Света, в которых расположены территории РФ, две, а континент - один :)
    1. Rage66 Звание
      Rage66
      +1
      Сегодня, 15:33
      Континентов два - Европа и Азия. Материк один - Евразия.
      "Континент - это часть суши, которая может омываться водой не со всех сторон.
      Материк - это географическое понятие. Материк - это часть суши, которая полностью отделена от другой части суши и со всех сторон омывается океанами." hi
      1. fsvlad Звание
        fsvlad
        0
        Сегодня, 16:00
        Цитата предполагает ссылку на источник. Ибо мы живем во времена подлинного многообразия рассадников заблуждений :)
  13. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 15:30
    Эти слова должны порадовать наших "патриотов", для которых они и предназначены.
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 16:16
      Ххлов что-ли?! Так они и так радуются постоянно.
  14. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +6
    Сегодня, 15:31
    Путин все время хочет быть белым пушистым одуванчиком...ну нельзя быть в нашем мире кормом для США... НАТО... сожрут же.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 15:34
      Йенс трындит что типа 500 тыщ военнослужащих НАТО находятся в высокой степени готовности. Типа готовы развернуться в течении 30 дней....
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +3
      Сегодня, 15:52
      Все бы ничего, но провалы политики одуванчика заканчиваются не летней метелью, а реальной кровью парней на лбс и гражданских стариков, детей, женщин.
  15. Alien From Звание
    Alien From
    +2
    Сегодня, 15:39
    Чушь это всё собачья. Запад впился словно клещ, его только физически устранять, но на это нету.....чего? ЖЕЛАНИЯ, УВЫ.
  16. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 15:39
    Кто ему пишет эти предложения? Сам то он понимает что это чушь несусветная. Нас собираются зажарить как свинью над костром а он талдычит о дружбе, об условиях переговоров с бандеровцами. Белоусов вон говорит о триллионных хищениях в министерстве обороны, там сначала надо наводить порядок. Как и в авиации, в финансах и т.д. А потом уже выходить в новом мундире в мир. soldier
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 15:57
      Цитата: Солдатов В.
      Кто ему пишет эти предложения? Сам то он понимает что это чушь несусветная.

      Нет, не понимает. Это-то и страшно. Человек окончательно связь с реальностью утратил
  17. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 16:09
    Президент РФ предложил создать новую систему безопасности в Евразии

    У меня почему то очень не хорошее дежавю, один уже в 80ых хотел создать общую систему безопасности, закончилось трагедией.