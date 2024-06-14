Президент РФ предложил создать новую систему безопасности в Евразии без участия внешних сил

Пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе

Россия никогда не стремилась к войне и всегда, как и сейчас выстраивает политику равноправного взаимовыгодного отношения с другими странами по всему миру, а уж тем более на Евразийском континенте. То что происходит на Украине — это наш вынужденный выбор по защите от агрессивного поведения Запада и в особенности НАТО во главе с США. Но и из этого кризиса есть взаимоприемлемый для Европы и Азии выход.Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с руководством Министерства иностранных дел, предложил нашим соседям по двум континентам, на которых исторически расположены территории России, создать новую систему безопасности в Евразии без участия внешних сил. К слову, даже некоторые рьяные русофобы в Европе согласны с тем, что при любом развитии событий наша страна никуда не денется, все войны заканчиваются миром, и придет время, когда с Москвой придется не просто считаться, но и договариваться.— считает глава государства.Он напомнил, что страны Содружества Независимых Государств (СНГ), созданного после распада СССР, накануне приняли совместный документ о международных отношениях в многополярном мире. В нем к диалогу приглашены члены постоянно расширяющихся международных объединений ШОС и БРИКС, которые созданы изначально вовсе не в противовес Западу (кроме американской пресловутой «гегемонии», разве что), а как союзы равноправных участников. Кроме того, отметил Путин, все члены этих объединений заинтересованы в серьезном развитии высказанных инициатив и на площадке ООН.Важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые захотят принять участие в ее создании, подчеркнул российский президент. Особенно это актуально для стран Европы, попавших из-за недальновидных политиков под полное влияние США и действующих в ущерб себе ради интересов Вашингтона.Президент уточнил, что в нынешней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в евразийском регионе может показаться нереалистичным, но если получится выстроить общую надежную систему безопасности, в таких контингентах просто не будет необходимости. Если все делать правильно, то государства нынешней Европы, входящие в НАТО, не будут нуждаться в так называемой защите США от внешних угроз по той простой причине, что их просто не станет, заключил российский лидер.