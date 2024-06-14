Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя озвученные президентом России Владимиром Путиным условия предложенного Киеву мирного процесса, отметил, что события развиваются по катастрофическому для захватившего на Украине власть бандеровского режима сценарию. Медведев напомнил, что глава государства, определяя базу для возможных переговоров, прямо сказал, что дальше ситуация будет развиваться только хуже для Киева. Существующее сейчас пространство для компромиссов уменьшается, как шагреневая кожа, вместе с уменьшением территории умирающей страны. При этом, по мнению Медведева, недалек день, когда от Украины может остаться лишь узкая полоска территории.Медведев также подчеркнул, что Россия должна защитить себя на долгие годы, на что прямо указал глава государства, выдвинув идею создания санитарной зоны. Зампред Совбеза не исключает, что в санитарную зону может попасть вся территория бывшей Украины вплоть до польской границы, поскольку именно с этих территорий непрерывно исходит угроза. Хотя президент прямо об этом не сказал, однако, является очевидным, что такие территории при желании живущих там людей смогут стать частью России.По мнению Медведева, организованный главой киевского режима Владимиром Зеленским "мирный саммит" в Швейцарии неизбежно закончится полным фиаско, поскольку проведение любых переговоров по урегулированию украинского кризиса без участия России на основании мертворожденной формулы представляет собой не более чем вербовку новых статистов для участия в "дурацкой пьеске по легализации киевского паяца в качестве полноценного главы государства". При этом всем, даже Западу, понятно, что Зеленский является всего лишь узурпатором, фактически присвоившим себе властные полномочия на подконтрольных Киеву территориях.

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