Зампред Совбеза РФ: Недалёк день, когда от Украины может остаться лишь узкая полоска

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Зампред Совбеза РФ: Недалёк день, когда от Украины может остаться лишь узкая полоска

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя озвученные президентом России Владимиром Путиным условия предложенного Киеву мирного процесса, отметил, что события развиваются по катастрофическому для захватившего на Украине власть бандеровского режима сценарию. Медведев напомнил, что глава государства, определяя базу для возможных переговоров, прямо сказал, что дальше ситуация будет развиваться только хуже для Киева. Существующее сейчас пространство для компромиссов уменьшается, как шагреневая кожа, вместе с уменьшением территории умирающей страны. При этом, по мнению Медведева, недалек день, когда от Украины может остаться лишь узкая полоска территории.

Медведев также подчеркнул, что Россия должна защитить себя на долгие годы, на что прямо указал глава государства, выдвинув идею создания санитарной зоны. Зампред Совбеза не исключает, что в санитарную зону может попасть вся территория бывшей Украины вплоть до польской границы, поскольку именно с этих территорий непрерывно исходит угроза. Хотя президент прямо об этом не сказал, однако, является очевидным, что такие территории при желании живущих там людей смогут стать частью России.



По мнению Медведева, организованный главой киевского режима Владимиром Зеленским "мирный саммит" в Швейцарии неизбежно закончится полным фиаско, поскольку проведение любых переговоров по урегулированию украинского кризиса без участия России на основании мертворожденной формулы представляет собой не более чем вербовку новых статистов для участия в "дурацкой пьеске по легализации киевского паяца в качестве полноценного главы государства". При этом всем, даже Западу, понятно, что Зеленский является всего лишь узурпатором, фактически присвоившим себе властные полномочия на подконтрольных Киеву территориях.
19 комментариев
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  1. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +3
    Сегодня, 15:51
    Если принимать полумеры в отношении откровенно враждебных людей, то всё затем перейдет в исключительно нехорошую стадию.
    1. ААК Звание
      ААК
      +1
      Сегодня, 16:14
      Действительно, очень-бы хотелось чтобы слова что ДАМ-а, что ВВП совпадали с их реальными поступками хотя-бы наполовину, а не на одну-две десятых как сейчас... ну и всё-таки надо отметить, что при президентстве ДАМ-а тогдашняя СВО была закончена за 10 дней....
  2. Alien From Звание
    Alien From
    +1
    Сегодня, 15:54
    ДАМ разбушевался не на шутку.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +4
      Сегодня, 15:56
      ДАМ разбушевался не на шутку.
      Пятница...
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 16:23
      Тут на сайте полно таких,как ДАМ.Главное сходство межлу тем и теми одно.Никаких действенных последствий врагу они не несут.
    3. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 16:24
      Цитата: Alien From
      ДАМ разбушевался не на шутку.

      Дмитрий Анатольевич прекрасно знает о чем говорит, у него за плечами СВО с Грузией
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 15:55
    А теперь слово взял "плохой полицейский" Дмитрий Анатольевич Медведев.У западных мазохистов только два варианта .Путина и Медведева.
  4. al3x Звание
    al3x
    +5
    Сегодня, 15:55
    Димон получил апгрейд для боевого дивана? Ну могуч... Вот бы его с таким воинственным духом да в штурмовики. Эх, мечты...
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 16:05
      Да Вы что - попробуй его тогда остановить... Порвёт всех и вся! (Ирония) feel
  5. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 15:56
    Недалёк день, когда от Украины может остаться лишь узкая полоска

    в масштабах истории и 100 лет небольшой срок ... и тут есть ключевое слово "может" laughing
  6. rs777 Звание
    rs777
    +2
    Сегодня, 15:57
    Напоминает мне салтыковского градоначальника со сломанным органчиком в голове. Песни, конечно, разные поет, но смысл как раз и сводится к грозному: "Не потерплю!"
    Он что-нибудь вообще делает, кроме постов в соцсетях? За все эти годы хоть что-нибудь было реализовано из того, чего он высказал с грозным видом?
  7. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 15:57
    Тут без полминуты писториус всему миру подходит, а ДАМ всё грозится....
    1. faiver Звание
      faiver
      +3
      Сегодня, 16:00
      ну вжился в роль, никак остановиться не может....
  8. spirit Звание
    spirit
    +5
    Сегодня, 15:58
    У "Американ боя" после "пятничной за воротник" видимо полоса фронта уже у границ Польши.Сама по карте передвигаеться и двоица drinks
  9. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 15:59
    Зампред Совбеза РФ: Недалёк день, когда от Украины может остаться лишь узкая полоска

    Хотел бы я дожить до этого дня и я ещё сравнительно молод.
  10. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 16:12
    Мне одному кажется, что ДАМ отыгрывает сольный спектакль? И что некому ему сказать о том, что зрители ушли? При всем уважении к государственным должностям, занимающие их люди совсем думать не обязаны? Мы смеемся на кварталом 95, а зря...
  11. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 16:17
    Очень похоже на использование чат-жи-пи-ти под известным именем. Плоды тайной разработки искусственного интеллекта во глубине сибирских руд.
  12. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 16:18
    При этом всем, даже Западу, понятно, что Зеленский является всего лишь узурпатором, фактически присвоившим себе властные полномочия на подконтрольных Киеву территориях.
    Западу то может и понятно. Да только вот конференция все равно будет проведена. По ее итогам наркоклоун будет признан легитимным, вне зависимости кто и как там собрался. А Димону останется лишь продолжать строчить грозные посты в соц.сетях. Так как на его мнение, ну вообще уже ни кто внимания не обращает.
  13. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    0
    Сегодня, 16:24
    Говорить, это не мешки таскать с песком.. Язык погубит..