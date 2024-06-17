Беспилотные тайны: БПЛА «Мохаджер-6» в Спецоперации
Иранский БПЛА "Мохаджер-6" на выставке, 2019 г. Фото Fars News
Согласно разным данным, с осени 2022 г. российские вооруженные силы эксплуатируют разведывательно-ударные БПЛА «Мохаджер-6» иранского производства. Пока известно только несколько эпизодов применения такой техники, но ее использование может иметь совсем иные масштабы. При этом министерство обороны, как и в случае с рядом других образцов, не спешит раскрывать информацию и делиться подробностями.
По отрывочным данным
В середине 2022 г. за рубежом появились слухи о возможном сотрудничестве России и Ирана в сфере беспилотной авиации военного назначения. Якобы готовилась поставка иранских БПЛА для применения в рамках Спецоперации. В сентябре эти слухи получили косвенное подтверждение в виде одноразового ударного аппарата «Герань-2», похожего на иранский «Шахед-136». Вскоре появилась информация о еще одном эпизоде сотрудничества.
В начале двадцатых чисел сентября украинская сторона сообщила о начале применения российской армией нового разведывательно-ударного БПЛА, в котором узнали иранский «Мохаджер-6». Такие беспилотники нанесли удары по объектам в Одесской и Днепропетровской областях. Российское министерство обороны не стало комментировать эти сообщения.
Всего через несколько дней киевский режим сообщил о поражении первого «Мохаджера». БПЛА совершал полет над западной частью Черного моря, подконтрольной Украине. Вследствие воздействия неназванной системы ПВО аппарат упал в воду, откуда его достали для изучения. Были опубликованы фотографии беспилотника на воде и на суше, которые позволили без затруднений определить его тип.
Якобы сбитый "Мохаджер-6" в Черном море, сентябрь 2022 г. Фото Telegram / BMPD
Следует отметить, что на всех снимках присутствует БПЛА без значительных повреждений. Это указывает на отсутствие воздействия каких-либо зенитных систем. По всей видимости, беспилотник упал в воду по техническим причинам. Несмотря на это, украинская ПВО, известная низким уровнем подготовки и постоянными проблемами, поспешила записать упавший БПЛА на свой боевой счет.
В течение нескольких следующих месяцев информация о, предположительно, «Мохаджерах-6» на вооружении российской армии не поступала. Новые неясные данные появились лишь в июне 2023 г. Тогда профильные ресурсы опубликовали видео, снятое где-то в Крыму. В объектив случайного оператора попал БПЛА, похожий на «Мохаджер-6». Прямо во время съемки в аппарат попала зенитная ракета. Горящий и дымящий объект полетел вниз.
Согласно разным оценкам, это действительно был «Мохаджер-6» российской армии, а поразила его наша ПВО. Имел место инцидент с «дружественным огнем». Этот эпизод привел к некоторому сокращению парка БПЛА и уменьшению его боеспособности. Однако он продемонстрировал, как на самом деле выглядят результаты воздействия современного ЗРК на беспилотник такого рода.
В следующий раз публика увидела «Мохаджер-6» в конце мая 2024 г. Аппарат этого типа со штатным вооружением совершил вынужденную посадку в полях Курской области. Вероятно, причиной прерывания боевого вылета стали технические неполадки. При посадке БПЛА получил некоторые повреждения, которые вряд ли требуют большого ремонта или смогут привести к списанию.
Поднятый из воды беспилотник. Фото Imp-navigator.livejournal.com
14 июня министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт ВКС. В частности, он проконтролировал работу группы управления БПЛА, использующей современные средства разного рода. В официальном репортаже Минобороны об этом визите в кадр на несколько секунд попал один из экранов командного пункта, на который выводится видео с беспилотников. Несмотря на ретушь, характерные элементы интерфейса позволяют предполагать, что видео поступало именно с БПЛА «Мохаджер». Это указывает на продолжение применения подобных беспилотников в целях разведки и нанесения ударов.
В закрытом режиме
Таким образом, российские вооруженные силы, как минимум, с осени 2022 г. применяют разведывательно-ударный БПЛА новой модели, но о нем известно крайне мало. По внешнему виду в нем опознали иранский «Мохаджер-6», однако официальная информация о поставках из Ирана отсутствует. Российское Минобороны никак не комментирует слухи и версии об иранских БПЛА, а Тегеран прямо отвергает все подозрения в поставке беспилотников.
Тем не менее, изделия, похоже на «Мохаджер-6», находятся в эксплуатации и решают боевые задачи. Как часто они совершают вылеты, как ведут разведку и в интересах каких систем, применяют ли собственное вооружение и т.д., неизвестно. Вполне возможно, что такие БПЛА находятся в интенсивной эксплуатации, работают посменно и решают все предполагаемые задачи.
Любопытно, что о наличии и применении «Мохаджеров» известно только из трех инцидентов, два из которых привели к потере техники. Об успешном применении пока не сообщалось. Впрочем, нельзя исключать, что боевые успехи таких БПЛА регулярно попадают в сводки Минобороны, но «в обезличенном виде». Уничтоженные беспилотниками цели упоминаются в общем списке и без уточнения, кто и как их поразил.
Двигательная установка крупным планом. Фото Imp-navigator.livejournal.com
Оценить эффективность БПЛА «Мохаджер-6» по доступным данным не удастся. Очевидно, что на поле боя и в тылах противника достаточно целей для таких беспилотников, их ракет и бомб, благодаря чему расчеты беспилотных комплексов могут набирать боевые счета. Однако предполагаемые иранские БПЛА не являются единственной техникой своего класса на вооружении, и им приходится делить цели с другими беспилотниками.
Технические аспекты
Разведывательно-ударный БПЛА «Мохаджер-6» был разработан и выпускается авиастроительной компанией «Кодс». Проект создавался в середине прошлого десятилетия, а первая демонстрация готового БПЛА состоялась в 2016 г. В начале 2018-го началось серийное производство для структур Ирана, а затем и для экспорта.
В Иране изделия «Мохаджер-6» поступили на вооружение беспилотных подразделений сухопутных войск вооруженных сил, а также сухопутных войск и военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции. Также БПЛА поставлены, как минимум, в пять зарубежных стран. Шестым эксплуатантом может быть Россия – если речь идет действительно о «Мохаджерах».
Изделие «Мохаджер-6» представляет собой тяжелый БПЛА, способный вести разведку и поражать найденные цели. Он построен на основе планера двухбалочной схемы из металла и пластика. Укороченный фюзеляж вмещает аппаратуру управления, разведывательные приборы и двигатель. Крыло выполнено прямым; хвостовое оперение – П-образное.
Общая длина БПЛА достигает 7,5 м при размахе крыла 10 м. Максимальная взлетная масса – 670 кг, из которых 150 кг приходится на полезную нагрузку. При помощи 115-сильного двигателя внутреннего сгорания с толкающим винтом «Мохаджер» развивает скорость до 200 км/ч. Дальность полета – не менее 2 тыс. км, но штатные средства связи дают боевой радиус не более 500 км. Продолжительность полета – 12 ч. Потолок – 7600 м.
Предположительно, "Мохаджер-6" в Курской области, май 2024 г. Фото Telegram / "ЧП Белгород"
Беспилотник несет стандартную для такой техники оптико-электронную станцию с камерой, тепловизором и лазерным дальномером-целеуказателем в общем сферическом корпусе. Аппарат имеет средства дистанционного управления и работает по командам двух операторов на наземной станции, между которыми распределены все основные функции.
Крыло «Мохаджера-6» оснащено четырьмя точками подвески боевой нагрузки. Еще два пилона имеются под днищем фюзеляжа. Заявлена совместимость с разнообразным вооружением для поражения наземных и надводных целей, но речь идет только о компактных и легких боеприпасах, соответствующих грузоподъемности БПЛА.
В реальных операциях иранские «Мохаджеры-6» регулярно применяют ракеты «воздух-поверхность» типа «Алмаз», выполненные на основе носимого ПТРК. Также разработана линейка легких авиабомб «Гаем». Последние были замечены на БПЛА, упавших в Черном море и в Курской области. Вероятно, в будущем номенклатура вооружений расширится за счет изделий новой разработки.
Проверка практикой
По всей видимости, иранский БПЛА «Мохаджер-6» действительно поступил на вооружение российской армии и эксплуатируется в рамках Спецоперации. Официальная информация на этот счет отсутствует, но этот факт не мешает боевому применению и получению желаемых результатов.
С технической точки зрения «Мохаджер-6» представляет собой достаточно интересную разработку с большим рабочим и боевым потенциалом. Сейчас его возможности проверяются на практике в боевых действиях против врага, имеющего разнообразные средства для борьбы с БПЛА. Вполне возможно, что иранский БПЛА или его российский вариант давно продемонстрировал свои лучшие качества и успел стать полноценной составляющей нашего беспилотного воздушного флота.
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