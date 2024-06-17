Беспилотные тайны: БПЛА «Мохаджер-6» в Спецоперации

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Беспилотные тайны: БПЛА «Мохаджер-6» в Спецоперации
Иранский БПЛА "Мохаджер-6" на выставке, 2019 г. Фото Fars News


Согласно разным данным, с осени 2022 г. российские вооруженные силы эксплуатируют разведывательно-ударные БПЛА «Мохаджер-6» иранского производства. Пока известно только несколько эпизодов применения такой техники, но ее использование может иметь совсем иные масштабы. При этом министерство обороны, как и в случае с рядом других образцов, не спешит раскрывать информацию и делиться подробностями.



По отрывочным данным


В середине 2022 г. за рубежом появились слухи о возможном сотрудничестве России и Ирана в сфере беспилотной авиации военного назначения. Якобы готовилась поставка иранских БПЛА для применения в рамках Спецоперации. В сентябре эти слухи получили косвенное подтверждение в виде одноразового ударного аппарата «Герань-2», похожего на иранский «Шахед-136». Вскоре появилась информация о еще одном эпизоде сотрудничества.

В начале двадцатых чисел сентября украинская сторона сообщила о начале применения российской армией нового разведывательно-ударного БПЛА, в котором узнали иранский «Мохаджер-6». Такие беспилотники нанесли удары по объектам в Одесской и Днепропетровской областях. Российское министерство обороны не стало комментировать эти сообщения.

Всего через несколько дней киевский режим сообщил о поражении первого «Мохаджера». БПЛА совершал полет над западной частью Черного моря, подконтрольной Украине. Вследствие воздействия неназванной системы ПВО аппарат упал в воду, откуда его достали для изучения. Были опубликованы фотографии беспилотника на воде и на суше, которые позволили без затруднений определить его тип.


Якобы сбитый "Мохаджер-6" в Черном море, сентябрь 2022 г. Фото Telegram / BMPD

Следует отметить, что на всех снимках присутствует БПЛА без значительных повреждений. Это указывает на отсутствие воздействия каких-либо зенитных систем. По всей видимости, беспилотник упал в воду по техническим причинам. Несмотря на это, украинская ПВО, известная низким уровнем подготовки и постоянными проблемами, поспешила записать упавший БПЛА на свой боевой счет.

В течение нескольких следующих месяцев информация о, предположительно, «Мохаджерах-6» на вооружении российской армии не поступала. Новые неясные данные появились лишь в июне 2023 г. Тогда профильные ресурсы опубликовали видео, снятое где-то в Крыму. В объектив случайного оператора попал БПЛА, похожий на «Мохаджер-6». Прямо во время съемки в аппарат попала зенитная ракета. Горящий и дымящий объект полетел вниз.

Согласно разным оценкам, это действительно был «Мохаджер-6» российской армии, а поразила его наша ПВО. Имел место инцидент с «дружественным огнем». Этот эпизод привел к некоторому сокращению парка БПЛА и уменьшению его боеспособности. Однако он продемонстрировал, как на самом деле выглядят результаты воздействия современного ЗРК на беспилотник такого рода.

В следующий раз публика увидела «Мохаджер-6» в конце мая 2024 г. Аппарат этого типа со штатным вооружением совершил вынужденную посадку в полях Курской области. Вероятно, причиной прерывания боевого вылета стали технические неполадки. При посадке БПЛА получил некоторые повреждения, которые вряд ли требуют большого ремонта или смогут привести к списанию.


Поднятый из воды беспилотник. Фото Imp-navigator.livejournal.com

14 июня министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт ВКС. В частности, он проконтролировал работу группы управления БПЛА, использующей современные средства разного рода. В официальном репортаже Минобороны об этом визите в кадр на несколько секунд попал один из экранов командного пункта, на который выводится видео с беспилотников. Несмотря на ретушь, характерные элементы интерфейса позволяют предполагать, что видео поступало именно с БПЛА «Мохаджер». Это указывает на продолжение применения подобных беспилотников в целях разведки и нанесения ударов.

В закрытом режиме


Таким образом, российские вооруженные силы, как минимум, с осени 2022 г. применяют разведывательно-ударный БПЛА новой модели, но о нем известно крайне мало. По внешнему виду в нем опознали иранский «Мохаджер-6», однако официальная информация о поставках из Ирана отсутствует. Российское Минобороны никак не комментирует слухи и версии об иранских БПЛА, а Тегеран прямо отвергает все подозрения в поставке беспилотников.

Тем не менее, изделия, похоже на «Мохаджер-6», находятся в эксплуатации и решают боевые задачи. Как часто они совершают вылеты, как ведут разведку и в интересах каких систем, применяют ли собственное вооружение и т.д., неизвестно. Вполне возможно, что такие БПЛА находятся в интенсивной эксплуатации, работают посменно и решают все предполагаемые задачи.

Любопытно, что о наличии и применении «Мохаджеров» известно только из трех инцидентов, два из которых привели к потере техники. Об успешном применении пока не сообщалось. Впрочем, нельзя исключать, что боевые успехи таких БПЛА регулярно попадают в сводки Минобороны, но «в обезличенном виде». Уничтоженные беспилотниками цели упоминаются в общем списке и без уточнения, кто и как их поразил.


Двигательная установка крупным планом. Фото Imp-navigator.livejournal.com

Оценить эффективность БПЛА «Мохаджер-6» по доступным данным не удастся. Очевидно, что на поле боя и в тылах противника достаточно целей для таких беспилотников, их ракет и бомб, благодаря чему расчеты беспилотных комплексов могут набирать боевые счета. Однако предполагаемые иранские БПЛА не являются единственной техникой своего класса на вооружении, и им приходится делить цели с другими беспилотниками.

Технические аспекты


Разведывательно-ударный БПЛА «Мохаджер-6» был разработан и выпускается авиастроительной компанией «Кодс». Проект создавался в середине прошлого десятилетия, а первая демонстрация готового БПЛА состоялась в 2016 г. В начале 2018-го началось серийное производство для структур Ирана, а затем и для экспорта.

В Иране изделия «Мохаджер-6» поступили на вооружение беспилотных подразделений сухопутных войск вооруженных сил, а также сухопутных войск и военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции. Также БПЛА поставлены, как минимум, в пять зарубежных стран. Шестым эксплуатантом может быть Россия – если речь идет действительно о «Мохаджерах».

Изделие «Мохаджер-6» представляет собой тяжелый БПЛА, способный вести разведку и поражать найденные цели. Он построен на основе планера двухбалочной схемы из металла и пластика. Укороченный фюзеляж вмещает аппаратуру управления, разведывательные приборы и двигатель. Крыло выполнено прямым; хвостовое оперение – П-образное.

Общая длина БПЛА достигает 7,5 м при размахе крыла 10 м. Максимальная взлетная масса – 670 кг, из которых 150 кг приходится на полезную нагрузку. При помощи 115-сильного двигателя внутреннего сгорания с толкающим винтом «Мохаджер» развивает скорость до 200 км/ч. Дальность полета – не менее 2 тыс. км, но штатные средства связи дают боевой радиус не более 500 км. Продолжительность полета – 12 ч. Потолок – 7600 м.


Предположительно, "Мохаджер-6" в Курской области, май 2024 г. Фото Telegram / "ЧП Белгород"

Беспилотник несет стандартную для такой техники оптико-электронную станцию с камерой, тепловизором и лазерным дальномером-целеуказателем в общем сферическом корпусе. Аппарат имеет средства дистанционного управления и работает по командам двух операторов на наземной станции, между которыми распределены все основные функции.

Крыло «Мохаджера-6» оснащено четырьмя точками подвески боевой нагрузки. Еще два пилона имеются под днищем фюзеляжа. Заявлена совместимость с разнообразным вооружением для поражения наземных и надводных целей, но речь идет только о компактных и легких боеприпасах, соответствующих грузоподъемности БПЛА.

В реальных операциях иранские «Мохаджеры-6» регулярно применяют ракеты «воздух-поверхность» типа «Алмаз», выполненные на основе носимого ПТРК. Также разработана линейка легких авиабомб «Гаем». Последние были замечены на БПЛА, упавших в Черном море и в Курской области. Вероятно, в будущем номенклатура вооружений расширится за счет изделий новой разработки.

Проверка практикой


По всей видимости, иранский БПЛА «Мохаджер-6» действительно поступил на вооружение российской армии и эксплуатируется в рамках Спецоперации. Официальная информация на этот счет отсутствует, но этот факт не мешает боевому применению и получению желаемых результатов.

С технической точки зрения «Мохаджер-6» представляет собой достаточно интересную разработку с большим рабочим и боевым потенциалом. Сейчас его возможности проверяются на практике в боевых действиях против врага, имеющего разнообразные средства для борьбы с БПЛА. Вполне возможно, что иранский БПЛА или его российский вариант давно продемонстрировал свои лучшие качества и успел стать полноценной составляющей нашего беспилотного воздушного флота.
1 комментарий
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  1. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    0
    Сегодня, 04:30
    Беспилотник несет стандартную для такой техники оптико-электронную станцию с камерой, тепловизором и лазерным дальномером-целеуказателем в общем сферическом корпусе.

    Стандартную для техники чьего производства? Не думаю что там оптика иранской или российской выделки, скорее всего станция западного производства. Так что оптика это главное достоинство иранца на фоне наших "бездушных".