Советник главы офиса Зеленского: Киев отвергает предложение Путина по мирным переговорам, так как оно «неприемлемо»

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Советник главы офиса Зеленского: Киев отвергает предложение Путина по мирным переговорам, так как оно «неприемлемо»

Как и ожидалось, Украина отвергла прозвучавшее предложение Владимира Путина по мирным переговорам, Киев намерен продолжать боевые действия. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Власти Украины отвергают предложенный российским президентом план мирного урегулирования, в Киеве назвали предложение Путина «стандартным набором агрессора», а выдвинутые условия неприемлемыми. По словам советника, Россия якобы не в состоянии трезво оценивать реалии, а заявление российского президента не содержит «реального мирного предложения». Хотя куда уж реальней, предложение было конкретное, но, по-видимому, это в Киеве с реалиями все плохо.



Никаких новых «мирных предложений» от России нет. Путин озвучил лишь «стандартный набор агрессора», который звучал уже много раз. Его содержание вполне конкретно, крайне оскорбительно для международного права и абсолютно красноречиво говорит о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии.

— заявил Подоляк.

Ранее российский президент предложил Западу и Украине сесть за стол переговоров для завершения конфликта. При этом он озвучил условия, на которых Россия пойдет на диалог. Среди них полный вывод украинских войск с территории новых регионов России, нейтральный и внеблоковый статус Украины, демилитаризация и денацификация страны согласно Стамбульским соглашениям и т. д. При этом Путин предупредил, что эти условия работают только сейчас, далее они будут совсем другими.
18 комментариев
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  1. Бомба Звание
    Бомба
    +1
    Сегодня, 16:00
    Дед бидон четко сказал, что провел переговоры с пятью самыми влиятельными союзниками и все необходимое для войны чубатым будет предоставлено.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      -3
      Сегодня, 16:10
      Никаких новых «мирных предложений» от России нет. Путин озвучил лишь «стандартный набор агрессора», который звучал уже много раз.

      ВВП просто высказывает ,что не с кем договариваться на западе (одни клоуны и самоходы))))) А на украине так вообще безвластие ..
      Темпы СВО наращиваются ,ФАБ-ми мочить стали,энергетику повыбивали и т.д.
      Цель СВО денацификация и демилитаризация идут по плану (каждый день по 1000 к бандере отправляются ,бронетехнику натовскую уже перестали считать горят как свечки )))
      Время работает на Россию soldier Нам чужих территорий не нужно(своих хватает) Просто заберем,то что России принадлежало и обезопасим границы Санитарную зону сделаем !
      Нв Халяву не надейтесь ,как во времена СССР ! Мы теперь другие и "братьев" уже нет ферштейн ?
    2. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 16:25
      А вот и ответ на предложение нашего президента) СВО продолжится
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +9
    Сегодня, 16:02
    Думается расчёт и был на такой результат.
    Как говорится: "Мы предлагали, вы отказались. Дальше мы не виноваты. Получите, распишитесь". request
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 16:18
      Думается расчёт и был на такой результат.

      Дипломатия наука хитрая.
      Я то думаю это в основном ради Китая делалось. Теперь они скажут а в чем проблема все за мир.
      1. Лешак Звание
        Лешак
        0
        Сегодня, 16:21
        Возможно ради Китая, возможно для ряда других стран склоняющихся в нашу сторону.
        В одном полностью с Вами согласен:
        Дипломатия наука хитрая.
        Иногда скрытый смысл важнее того что на виду. hi
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 16:04
    Значит, не все еще новые регионы России сформулировались, будут и другие. В которых на русском говорить можно, и статус даже не нейтральный, а россиский будет.
  4. Виктор Масюк Звание
    Виктор Масюк
    +1
    Сегодня, 16:04
    Сейчас в мире говорят, что Стамбульские соглашения могли стать спасением для Украины. Те отказались. Где-то через полгода будут говорить, что нынешние условия могли стать спасительными для Украины. Но следующее предложение станет для обезумевшей Мазепии гораздо хуже сегодняшнего...
  5. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 16:05
    Как и ожидалось, Украина отвергла прозвучавшее предложение Владимира Путина по мирным переговорам

    Ну как я и ожидал, на врага можно положится, он нас хоть "не предаст". laughing
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:09
    Как будто этот ушлёпок что то решает.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 16:19
      Как будто этот ушлёпок что то решает.

      Он и в правду ни чего не решает , а лишь озвучил волю своих хозяев. Сказано же было в самом начале что война до последнего укра, так и будет. Вот скоро ещё гейропейские страны начнут выдворять этих беженцев домой на скотобойню конечно не всех а лишь тех кто живёт на дотации. А что начнут даже сомневаться не стоит эти трутни ни кому не нужны.
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 16:10
    Всю свою службу я готовился ядерной войне: теперь на пенсии я могу повторить слова классика: " ...Вот и она; наша ядерная война..."
  8. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +1
    Сегодня, 16:10
    Нет, значит нет. Я только рад - в любом случае надо уничтожить этот гнойник под боком.
  9. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    +2
    Сегодня, 16:14
    Всем в России должно уже понять, что нужно побеждать, другого выхода у нас просто нет, как бы тяжело нам не было, никто на приемлемых условиях для России мир заключать не будет, выход один-побеждать. Испытания для нас будут ещё долго, никто пусть не настраивается, что всё закончится в этом, либо в следующем году. Победа будет трудная, но она будет за нами.
  10. Велизарий Звание
    Велизарий
    +2
    Сегодня, 16:16
    В нашем положении нужно везде искать хоть искорку позитива. То что " на третий день индеец по прозвищу Зоркий глаз заметил, что в тюрьме не было четвертой стены ", то есть то ,что на 3 год войны власти РФ впервые внятно и четко сказали , что они хотят уже является большим шагом вперед (правда попутно был раскрыт "секрет полишинеля" сказано,что в марте 2022 вдобавок ко всему остальному готовы были отказаться и от Херсонской и Запорожской, но это так,мелочи жизни )
    Понятно что противник от таких условий отказался сразу, но то ,что хотя бы сформулирована своя повестка это,повторюсь,большой шаг вперед.
    Осталось всего ничего 1) Попытаться реализовать ее практически 2) Собрать свою международную коалицию которая была бы согласна на такую формулу мира
    1. bk316 Звание
      bk316
      -1
      Сегодня, 16:21
      Осталось всего нечего 1) Попытаться реализовать ее практически

      А я бы не торопился.
      Пусть добавятся сумская, черниговская и харьковская области.
      Ну а в идеале и Одесская с Николаевской, хотя это сложнее.

      С военной точки зрения это оптимально.
  11. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 16:20
    Путин предупредил, что эти условия работают только сейчас, далее они будут совсем другими.


    Видимо всё-таки планируются масштабные результативные действия на левом берегу. Если что-то меньшее, то условия не "совсем другие."
  12. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 16:21
    СВО имеет начало, но не имеет конца.
    В принципе, уже все привыкли.