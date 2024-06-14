Советник главы офиса Зеленского: Киев отвергает предложение Путина по мирным переговорам, так как оно «неприемлемо»

Никаких новых «мирных предложений» от России нет. Путин озвучил лишь «стандартный набор агрессора», который звучал уже много раз. Его содержание вполне конкретно, крайне оскорбительно для международного права и абсолютно красноречиво говорит о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии.

Как и ожидалось, Украина отвергла прозвучавшее предложение Владимира Путина по мирным переговорам, Киев намерен продолжать боевые действия. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Власти Украины отвергают предложенный российским президентом план мирного урегулирования, в Киеве назвали предложение Путина «стандартным набором агрессора», а выдвинутые условия неприемлемыми. По словам советника, Россия якобы не в состоянии трезво оценивать реалии, а заявление российского президента не содержит «реального мирного предложения». Хотя куда уж реальней, предложение было конкретное, но, по-видимому, это в Киеве с реалиями все плохо.— заявил Подоляк.Ранее российский президент предложил Западу и Украине сесть за стол переговоров для завершения конфликта. При этом он озвучил условия, на которых Россия пойдет на диалог. Среди них полный вывод украинских войск с территории новых регионов России, нейтральный и внеблоковый статус Украины, демилитаризация и денацификация страны согласно Стамбульским соглашениям и т. д. При этом Путин предупредил, что эти условия работают только сейчас, далее они будут совсем другими.