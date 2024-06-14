Страны G7 ограничат доступ «поддерживающим» СВО компаниям и физлицам доступ к своим финсистемам
Западные лидеры продолжают упражняться в изобретении все новых санкций уже не только напрямую против России, но и третьих стран. Получается шумно, масштабно, но как-то не очень эффективно, исходя из объявленных целей и реального состояния экономики РФ, рост которой опережает средние показатели государств так называемой «Большой семерки».
Именно на очередном саммите G7, который проходит под председательством Италии с 13 по 15 июня, наши западные бывшие партнеры придумали, как они, наверное считают, очередной «мощный удар» по России. К слову, эти страны, лидеры которых все еще мнят себя вершителями мира и гегемонами, уже давно не в большинстве как по населению, так и объему ВВП по сравнению с БРИКС. И это без учета того большого количества стран, желающих вступить в альтернативное западному экономическое объединение. Но от нажитых десятилетиями, а для некоторых и столетиями, привычек одномоментно избавиться сложно.
На этот раз лидеры G7 намереваются ограничить доступ к своим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах, которые «поддерживают» проведение российской спецоперации. Проект соответствующего коммюнике на эту тему попал к агентству «Рейтер» (Reuters).
— написано в документе.
По данным агентства, лидеры также заявят о намерении ввести санкции против компаний, которые якобы помогают Москве «обходить санкции на нефть», транспортируя ее «обманным путем». К слову, в том числе в Евросоюз.
Читая этот материал, складывается твердое ощущение дежавю. Нечто подобное, почти слово в слово, западными странами декларировалось и угрожающе заявлялось неоднократно и ранее. При этом стоит понимать, что подобные действия, произойди они в по-настоящему широком масштабе, конечно, сильно встряхнут мировую экономику, международный товарооборот и финансовые системы. Глубокой частью которых являются и страны «Большой семерки».
Тем более, когда речь идет о Китае, то Пекин никогда не оставляет без зеркального ответа любые рестрикции в отношении своих граждан и компаний. Да и российскую продукцию и сырье страны ЕС и США продолжают покупать, а некоторые даже объемы импорта из нашей страны нарастили, причем как раз за последние два года. А что касается «теневого» танкерного флота, которым, несомненно, пользуется Россия для экспорта нефти и ГСМ, то на то он и «теневой», что официальные рестрикции и ограничения для него — это обыденное явление, его владельцы давно научились решать такие проблемы.
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