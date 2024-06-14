Страны G7 ограничат доступ «поддерживающим» СВО компаниям и физлицам доступ к своим финсистемам

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Страны G7 ограничат доступ «поддерживающим» СВО компаниям и физлицам доступ к своим финсистемам

Западные лидеры продолжают упражняться в изобретении все новых санкций уже не только напрямую против России, но и третьих стран. Получается шумно, масштабно, но как-то не очень эффективно, исходя из объявленных целей и реального состояния экономики РФ, рост которой опережает средние показатели государств так называемой «Большой семерки».

Именно на очередном саммите G7, который проходит под председательством Италии с 13 по 15 июня, наши западные бывшие партнеры придумали, как они, наверное считают, очередной «мощный удар» по России. К слову, эти страны, лидеры которых все еще мнят себя вершителями мира и гегемонами, уже давно не в большинстве как по населению, так и объему ВВП по сравнению с БРИКС. И это без учета того большого количества стран, желающих вступить в альтернативное западному экономическое объединение. Но от нажитых десятилетиями, а для некоторых и столетиями, привычек одномоментно избавиться сложно.



На этот раз лидеры G7 намереваются ограничить доступ к своим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах, которые «поддерживают» проведение российской спецоперации. Проект соответствующего коммюнике на эту тему попал к агентству «Рейтер» (Reuters).

Организации, включая финансовые институты, которые способствуют приобретению Россией предметов или оборудования для ее оборонной промышленной базы, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. <...> Мы (страны G7) ограничим доступ к нашим финансовым системам для определенных физических и юридических лиц в третьих странах, включая китайские организации, которые занимаются подобной практикой

— написано в документе.

По данным агентства, лидеры также заявят о намерении ввести санкции против компаний, которые якобы помогают Москве «обходить санкции на нефть», транспортируя ее «обманным путем». К слову, в том числе в Евросоюз.

Читая этот материал, складывается твердое ощущение дежавю. Нечто подобное, почти слово в слово, западными странами декларировалось и угрожающе заявлялось неоднократно и ранее. При этом стоит понимать, что подобные действия, произойди они в по-настоящему широком масштабе, конечно, сильно встряхнут мировую экономику, международный товарооборот и финансовые системы. Глубокой частью которых являются и страны «Большой семерки».

Тем более, когда речь идет о Китае, то Пекин никогда не оставляет без зеркального ответа любые рестрикции в отношении своих граждан и компаний. Да и российскую продукцию и сырье страны ЕС и США продолжают покупать, а некоторые даже объемы импорта из нашей страны нарастили, причем как раз за последние два года. А что касается «теневого» танкерного флота, которым, несомненно, пользуется Россия для экспорта нефти и ГСМ, то на то он и «теневой», что официальные рестрикции и ограничения для него — это обыденное явление, его владельцы давно научились решать такие проблемы.
16 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 16:38
    Ну так введите санкции сами против себя... поставками оружия 404 вы сами СВО и поддерживаете... "...."(с) Лавров laughing
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:39
    С танкерным теневым флотом руки коротки,сами себя пусть секут! laughingСами говорят ,мы их плющим ,а средняя цена нефти из России 72- 74$,счас конечно поменьше Вrent ниже 80 $.
  3. Караванщик Звание
    Караванщик
    +5
    Сегодня, 16:40
    Спасибо животворящим санкциям !!!!! Наконец то мужики креститься начали и перестали надеяться на русское "авось пронесет" и т.д. На себя начали надеятся,а не на дядю за океаном ,как в 90-х ..
    Работаем мужики и черти нам не братья ! Либо грудь в крестах,либо голова в кустах !
    Прорвемся ив этот раз
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:56
    Меня сейчас очень интересует откуда у Новатека появились 4 танкера СПГ,копии заарестованых санкциямии США танкеров построенных для Новатека Южной Кореей .Их просто не может быть у Новатэка,какая женщина с низкой социальной ответственностью в США это разрешила? Каждый танкерок этого класса 400 000 000$ кстати
  5. shm_kv Звание
    shm_kv
    0
    Сегодня, 17:06
    Как бы такие компании для обхода санкций и создаются. В случае их обнаружения они быстро ликвидируются и открываются новые.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:21
      Открою страшную тайну ,у КНР каждые полгода ротация руководителей таких морских танкерных фирм.
  6. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 17:06
    Организации, включая финансовые институты, которые способствуют приобретению Россией предметов или оборудования для ее оборонной промышленной базы, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. <...> Мы (страны G7) ограничим доступ к нашим финансовым системам для определенных физических и юридических лиц в третьих странах, включая китайские организации, которые занимаются подобной практикой

    Смешно, когда под торговую операцию подводят запрет на денежную проводку, курсовой обмен и кредитование.
    При этом склонен думать, что значительная доля приходится на обмен и кредитование.
    Можно только предполагать, что началась внутренняя цифровизация национальной валюты. А значит рубят выходы и будет формироваться анализ по курсу нац. валюты там. Т.е. танцы с бубном по переоценке активов и производимому ВВП.
    Да и может оказаться так, что сверх доходов не окажется для кредитования (вывода и обмена во вне), после подведения сальдо и учета всех кредитов, долгов и % обслуживания долгов.
    Я так помнится где-то читал, что начали вывозить драг металлы из тамошних банков. А значит обеспечение металлом хоть и чужим, сокращается.
  7. Electrical Звание
    Electrical
    +1
    Сегодня, 17:08
    Мы (страны G7) ограничим доступ к нашим финансовым системам для определенных физических и юридических лиц в третьих странах,
    Ну все, хана дубаям где жены да детишки министров-генералов любят нажитое непосильным трудом тратить.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:14
      Да щаз.... Эти найдут как извернуться. У них жонки с двойными гражданствами и есть через кого мутить.
      1. Electrical Звание
        Electrical
        +1
        Сегодня, 17:18
        Значит опять одни китайцы пострадают? lol
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 17:19
          Ну формально то да. Детишки то у "наших" тоже давно за бугром ошиваются. Эт только у ДАМа сынулю оттуда выкинули, вот он и отрывается в Твиттере....
          1. Electrical Звание
            Electrical
            0
            Сегодня, 17:25
            А, я понял смысл приравнивания рубля к юаню. Сейчас китай в качестве контрсанкций установит курс 1к1 с евро. Оп, и вся европа с голым задом. Будут у батьки в Гомеле штанами закупаться. laughing
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 17:27
        Дмитрий ,запад и до жёнок с детьми добрался .Дети правда должны быть совершенолетними.Всеми любимый Рома ,переписал всё на своих несовершеннолетних детей ,а у него их много.Сейчас посмеивается над западом ,но с Челси его обули где то на 4 млрд.Не обиднел,7 млрд заныкал.Вместе с флотом яхт.
  8. Griffit Звание
    Griffit
    +2
    Сегодня, 17:40
    2022 г. Отрежем Россию от СВИФТ. 2023 г. Доля России в мировом ВВП упала. России хана. Данные СВИФТ не врут. 2024 г. Отрежем Россию от нашей финанансовой системы. 2025 г. Экономика России в разрухе. ВВП практически равна нулю. Наша финансовпя система не врет. laughing Ванную, что в 2026 г. США на основании данных от своей финансовой системы делают вывод о безоговорочной победе над Россией. wassat
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:49
    Понятно, санкции, это некоторые потери для нашей экономики... с другой стороны, все, чно нас не убивает, делает нас сильнее!!!
  10. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 18:04
    Похоже,в итоге они сами запутаются в своих санкциях -на кого наложили,а кто выскочил из под них....и будут думать как бы самим не влететь под свои же санкции за несоблюдение своих же санкций... fool