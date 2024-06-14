В Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома

В приграничном городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела боевиков киевского режима серьезные повреждения получил многоквартирный жилой дом. Под завалами, образовавшимся в результате обрушения подъезда, по некоторым данным, могут находиться люди.По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела ВСУ пострадали как минимум пятеро местных жителей, кроме того, по данным ряда источников, по меньшей мере три человека погибли.Всего в обрушившемся подъезде находилось 15 квартир. Двоих пострадавших удалось эвакуировать при помощи автолестницы, однако, по данным спасателей, под завалами остаются люди. На месте обрушения продолжаются спасательные работы.По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по Шебекино ракетой "Точка-У". Годом ранее в Шебекино один из украинских снарядов повредил подъезд жилого здания на Железнодорожной улице, расположенного неподалеку от пострадавшего дома.Кроме того, в результате украинских обстрелов, в Шебекино повреждены еще десять частных домов и один автомобиль. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал. По словам главы региона, территория оцеплена, на месте работают сотрудники оперативных служб.Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные районы Белгородской области. Эти обстрелы носят сугубо террористический характер, поскольку удары наносятся преимущественно по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

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