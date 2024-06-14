В Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома

20
В Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома

В приграничном городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела боевиков киевского режима серьезные повреждения получил многоквартирный жилой дом. Под завалами, образовавшимся в результате обрушения подъезда, по некоторым данным, могут находиться люди.

По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела ВСУ пострадали как минимум пятеро местных жителей, кроме того, по данным ряда источников, по меньшей мере три человека погибли.



Всего в обрушившемся подъезде находилось 15 квартир. Двоих пострадавших удалось эвакуировать при помощи автолестницы, однако, по данным спасателей, под завалами остаются люди. На месте обрушения продолжаются спасательные работы.

По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по Шебекино ракетой "Точка-У". Годом ранее в Шебекино один из украинских снарядов повредил подъезд жилого здания на Железнодорожной улице, расположенного неподалеку от пострадавшего дома.

Кроме того, в результате украинских обстрелов, в Шебекино повреждены еще десять частных домов и один автомобиль. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал. По словам главы региона, территория оцеплена, на месте работают сотрудники оперативных служб.

Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные районы Белгородской области. Эти обстрелы носят сугубо террористический характер, поскольку удары наносятся преимущественно по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:08
    Это всё на что хохлота способна , этим ещё их деды занимались , кошмарили мирных жителей.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +2
      Сегодня, 17:16
      Цитата: Ирек
      Это всё на что хохлота способна , этим ещё их деды занимались , кошмарили мирных жителей.

      По жилым домам бьют падлы нацистские натовскими ракетами..
      Кто еще сомневается ,в том что эта территория 404 должна быть ликвидирована ?
      Ау галкины урганты слепаковы с макаревичами и т.д.
      Почему молчите ? Ваш Израиль сравнял уже Газу с землей ..Так же хотите ?
      Но мы другие ,сомнем нацистскую территорию вычистим гаденышей ..Дайте время !
    2. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      0
      Сегодня, 17:22
      Отнюдь не все, и совсем не хохлота. Эти тридварасы англосаксонские, наконец нашли шавку, которая не только гавкать, и гадить под дверь, но и кусаться будет. И прекратиться это может только в случае удара по ним самим. Но увы нам, это фантастика. Впрочем итог будет один, всеочищающий ядерный взрыв. Рано или поздно (скорее рано) это случиться.
    3. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      +2
      Сегодня, 17:41
      Это не то, на что "лишь", " украинцы" способны... Это результат неспособности наших ( или "наших") властей выполнять государственные функции( защита граждан, урегулирование, планирование, и т.д., и т.п.).
      Самое обидное, - на публику глаголят почти правильно, - многие ведутся... Тем больнее будет "пробуждение"...
      Ну не нравиться мне Мединский, - не внушает уважения. Но, даже он в канун 12.06. на "Вести-ФМ" выдал историческую справку по поводу даты. Поинтересуйтесь, пожалуйста, - прежде чем судить...
      Вообще, парни, - многое могу понять, часть принять, - но когда нехилая часть населения озадачена покупкой авиабилетов на курорты Турции( и т.п.).
      Да, даже в Крым! ( И эти же люди упрекают СССР в создании картинки?!) Тогда НАТО и допустить не могла каким либо образом реально угрожать на Балтике, Ч. море....
  2. frruc Звание
    frruc
    +4
    Сегодня, 17:10
    В Шебекино .... в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома.

    Вот это и есть ответ на мирный план ВВП. Иного ожидать было нечего.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 17:11
      Опередили. То же самое хотел написать.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 17:23
        Мирный план Путина рассчитан на страны Глобального Юга.
        Для России есть только один мирный план - безоговорочная капитуляция.
        Ну, ещё можно Рейхстаг разрушить или Букингемский дворец вместе с Белым домом. am good
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 17:32
          г. Суджа Курской области тоже подвергся обстрелу ВСУ. В ТГ ВО написали недавно.
          Пока двое мирных раненых....

          зы В общем думаю всё понятно....
    2. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 17:24
      Цитата: frruc
      Вот это и есть ответ на мирный план ВВП.

      Ну так кто между войной и позором выбирает позор, получит и то и другое.
    3. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      0
      Сегодня, 17:32
      Не пора ли закончить этот аттракцион щедрости с еженедельным предложением мирных планов? Стыдно уже слышать про очередное предложение на которое не б/у
      дет ответа.
  3. senima56 Звание
    senima56
    +1
    Сегодня, 17:19
    Чисто бандеровские методы: террор против мирного населения прежде всего! fool hi negative
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 17:20
    А помните у нас был когда-то президент, который в ответ на пару терактов с взорванными домами сказал что будет мочить в сортире, а потом взял и замочил! Эх, жаль что он после двух сроков ушёл в отставку...
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 17:25
      Цитата: alexoff
      Эх, жаль что он после двух сроков ушёл в отставку...

      Сарказм?
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 17:33
      Так вот же он-"новый"..Сейчас как начнет....Не?
  5. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    -1
    Сегодня, 17:29
    Нужно вырубить всю энергетику в Киеве и др. городах 404. Чтобы людям для того чтобы сходить в туалет, нужно было бы или спуститься вниз на улицу в кабинку или сходить дома, а после вылить на улице. После этого они эту укро власть поднимут на вилы. Но наши почему-то этим не озадачены. Делал эту работу Суровикин, но его почему-то убрали. Кстати, это будет гуманнее для украинцев, поскольку в этом случае будет меньше убитых на сво.
  6. certero Звание
    certero
    +1
    Сегодня, 17:31
    "обеспечить безопасность России"
    Интересно, Шебекино и вообще Белгородская область к России относятся?
    Я подписана на телегу Гладкова губернатора Белгородской области, даже не представляю как он ещё держится пытаясь восстановить все эти разрушения.
    Вот если бы на выборах президента была бы его кандидатура Я бы за него проголосовал. Уверен, что он бы не подписал никаких стамбульских соглашений с противником.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 17:36
      Таких ,как Гладков,очень много.Даже во власти..Деятельных,перспективных..Но таких далеко по карьерной лестницы не пускают
  7. Караванщик Звание
    Караванщик
    -1
    Сегодня, 17:33
    Нужно открывать архивы закрытые и показывать всему миру ,что творили бандеровщина -наймиты сперва гестапо ,а потом и западных спецслужб на украине
    Хрущь и потом Брежнев укрину на первое место ставили ..Вот сейчас наши парни кровь проливают опять зачищая этих продажных мразей ..
  8. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 17:57
    Терпеть и не портить фон для мирных переговоров. Вон Путин, снова, хочет разменять жизни российских солдат и мирных на четыре области, которые и так российские.
  9. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 18:00
    Ну это, скорее всего, перехваченная ракета/её остатки, которая по неконтролируемой траектории угодила в жилой дом. Если бы взорвалась бч точки-у, то там бы бОльшая часть дома сложилось, а не один подъезд частично.