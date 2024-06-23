Ещё одна винтовка из музея



Автор с винтовкой «Мартини-Генри», предназначенной для спортивной стрельбы. Это не военный образец (о нём на ВО статья об этой винтовке армейского образца уже была), поэтому он очень элегантно отделан и имеет некоторые чисто спортивные усовершенствования. Тем не менее винтовка эта показалась ему совсем не лёгкой, и долго удерживать её в руках и при этом целиться из неё, было довольно тяжело! Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора

«Но видя, что мы, страшные люди, не боящиеся его патентованной английской винтовки Пибоди и Мартини, всё лезем и лезем вперед, он пришел в ужас. Когда он хотел уйти, какой-то маленький человечек, которого он мог бы убить одним ударом своего черного кулака, подскочил и воткнул ему штык в сердце.»

«Четыре дня». В. М. Гаршин



Винтовка «Мартини-Генри» образца 1871 г. из собрания Музея Армии в Стокгольме



Вот такими пулями стреляла эта винтовка...



А это патроны к винтовкам «Мартини-Генри» разных лет выпуска. Фотография Джима Майлза



Сечение ствола



Винтовка, которая находится в собрании Пензенского областного краеведческого музея, не является боевым оружием. Это спортивный образец, поскольку имеет прекрасную «тигровую» отделку приклада и ложи, на армейских винтовках не встречающуюся. О том, что это не боевая, а спортивная винтовка для меткой стрельбы, говорит и особое устройство тыльной части приклада, и отсутствие указателя взведения ударника справа на затворной коробке. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора



Эта же винтовка крупным планом. Вид справа



Затворная коробка и «спортивный приклад». Вид слева



Вид на открытый затвор



Вид на ствольную коробку во время перезаряжания



Карабин на основе винтовки «Мартини-Генри» образца 1878 г. Музей Окленда, Новая Зеландия



Румынская винтовка «Мартини-Генри» 1879 г. Музей Армии, Стокгольм



Потом винтовки «Мартини-Генри» ещё долго изготавливались доморощенными оружейниками из Зоны Племён в Пакистане. Нередко при этом они вот так инкрустировались перламутром…

Впервые эта винтовка поступила на вооружение британской армии в 1871 году, заменив переделочную систему «Снайдер-Энфильд». После этого винтовка «Мартини-Генри» применялась практически на всей территории Британской империи в течение долгих 47 лет. Винтовка представляла собой «солянку сборную»: затвор был сконструирован Генри О. Пибоди и улучшен швейцарским оружейником Фридрихом фон Мартини, тогда как ствол с многоугольными нарезами оригинальной формы разработал шотландец Александр Генри. Как это бывало очень часто, была создана специальная комиссия, которая протестировала полтора десятка различных винтовок, сначала отобрала ствол, а уже потом, опробовав вместе с ним девять затворов, остановилась на конструкции Фредерика Мартини.В исходном варианте винтовка стреляла мягкой свинцовой пулей с полым основанием диаметром 0,452 дюйма с конической головкой, которая обёртывалась бумажной лентой, что увеличивало её диаметр с 0,460 до 0,469 дюйма. Пороховой заряд находился внутри патрона из тонкой латунной фольги с закраиной, но позднее гильзу стали делать цельнотянутой. Гильза имела внутри покрытие из бумаги, чтобы предотвратить химическую реакцию между чёрным порохом и латунью.Известный сегодня как .577/450, этот патрон конструкции Боксера был заряжен 85 гранами (5,51 г) крупного чёрного пороха Кертиса и Харви № 6, известного сильной отдачей. Длина винтовки составляла 49 дюймов (1245 мм), стальной ствол имел длину 33,22 дюйма (844 мм). Запатентованная Генри нарезка была семиугольной с семью нарезами и одним оборотом на 22 дюйма (559 мм). Винтовка весила 8 фунтов 7 унций (3,83 кг). Штыки были двух видов: кинжальный, унтер-офицерский и игольчатый – для рядовых. Существовал также и штык с двойным рядом зубьев на обухе, который можно было использовать как пилу. Но он не производился в больших количествах и не был стандартным.Винтовка Mk II «Мартини-Генри» была самой массовой модификацией британской армии, принятой на вооружение в 1877 году и самым активным образом использовавшейся в ходе Зулусских войн. Дальность стрельбы по прицелу составляла 1800 ярдов (1600 м). На дистанции 1200 ярдов (1100 м) 20 выстрелов показывали среднее отклонение от центра мишени на 27 дюймов (69 см).В 1879 году на вооружение была принята винтовка Mk III, унифицированная с карабином «Мартини-Генри». В конце 1870-х годов британские военные решили унифицировать также боеприпасы для винтовок и пулемётов (оба были калибра .45, но были сделаны под разные патроны), при этом патроны .577/.450 для существующих коробчатых магазинов оказались для пулеметов неудобны.Одновременно с 1880 г. началась разработка нового патрона с более легкой пулей калибра примерно 0,4 дюйма. В апреле 1886 г. под него был одобрен новый вариант винтовки, получивший обозначение «Энфильд-Мартини». Всего было произведено более 21 тысяч таких винтовок, а год спустя к ним добавился новый заказ. Но ещё до того, как он был выполнен, было принято решение заменить однозарядные винтовки «Мартини-Генри» на магазинные с продольно-скользящим затвором калибра .303 «Ли-Метфорд» – те самые, что Луи Буссенар высмеял в своём антибританском романе «Капитан Сорви-голова».Следовательно, чтобы избежать использования на вооружении винтовок трёх разных калибров, винтовки «Энфилд-Мартини» были сняты с производства, перестволены на калибр 0,45 и получили название «Мартини-Генри» Mk IV моделей «A», «B» и «C». Также были произведены некоторые версии карабинов с чёрным порохом калибра 0,303, известные как Мартини-Метфорд, и даже кордитовые карабины калибра 0,303, называемые Мартини-Энфилдс (первое название по типу затвора, а второе – по схеме нарезов).За время службы винтовки «Мартини-Генри» британская армия участвовала в большом количестве колониальных войн, в первую очередь в Англо-зулусской войне в 1879 году. Винтовка использовалась в битве при Исандлване, а также в битве при Роркс-Дрифт, где 139 британских солдат успешно защищались от нескольких тысяч зулусов. Во время Зулусской войны у винтовки возникали проблемы с извлечением патронов, в основном из-за используемых тонких, слабых гильз из фольгированной латуни. Они слишком сильно расширялись в патроннике винтовки при выстреле до такой степени, что разрывались у него внутри. Управление артиллерийского вооружения британской армии установило, что основными причинами этой проблемы являются неудачная конструкция катаной латунной гильзы и загрязнение ствола и патронника нагаром от чёрного пороха. Чтобы это исправить, гильзу заменили на более прочную. А у модели винтовки MK-IV сделали более длинный рычаг перезаряжания, чтобы в случае загрязнения требовалось большее усилие для открывания затвора.Однако лишь в 1920-х годах, когда в этих винтовках были опробованы бездымные нитропороха и пули с медной оболочкой, точность и 100 % надёжность извлечения гильз были, наконец, достигнуты. Английские охотники, участвовавшие в различных сафари, в основном в Африке, также обнаружили, что «Мартини», использующий заряд кордита и пулю в цельнометаллической оболочке массой 500 гран, эффективно останавливает расстоянии до 80 ярдов даже таких крупных животных, как бегемот. Пороха на нитрооснове в латунных гильзах «Мартини-Генри» калибра .577/450 компании «Куно» использовались на коммерческом рынке даже в 1960-е годы прошлого века и оказались очень надёжными. А поскольку порох бездымный, то и проблема загрязнения была решена.Винтовка оставалась популярной и в качестве спортивного оружия для соревнований, организуемых Национальной стрелковой ассоциацией. С 1872 по 1904 год она использовалась для стрельбы на расстоянии до 1000 ярдов с применением стандартных боеприпасов того времени. Но к 1904 году всё большее количество стрелков стали использовать новый калибр .303, поэтому интерес к калибру .577/450 заметно упал.Кроме винтовки, существовал карабин «Мартини-Генри», представленный в 1878 году и имевший меньшую отдачу и меньший пороховой заряд в патронах. Наиболее уверенно и с помощью винтовки, и с помощью карабина противник поражался на расстоянии до 400 ярдов. Это нашло своё отражение в тактике их боевого применения. Так, во время большинства ключевых сражений, например, при Роркс-Дрифт и битве при Улунди, приказ о залповом огне не отдавался до тех пор, пока зулусы не оказывались на расстоянии 400 ярдов или в пределах 400 ярдов, после чего огонь из винтовок «Мартини-Генри» солдаты вели с максимально возможной скорострельностью.Интересно, что, не имея возможности приобрести винтовки «Мартини-Генри» у британцев, поскольку вся продукция их заводов шла на перевооружение британских войск, Османская империя купила оружие, идентичное винтовкам Mk I, у компании Providence Tool Company в Провиденсе, Род-Айленд, США (производившей похожую винтовку Пибоди), и эффективно использовала её в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. В Османской империи винтовка называлась «Айналы Мартин» и даже упоминалась в нескольких известных народных песнях.Румынский «Мартини-Генри» появился в 1879 году, когда Румыния решила заменить свои старые винтовки Пибоди модели 1867 года новыми винтовками «Мартини-Генри». Компания «Штейр» получила заказ на 130 000 винтовок, которые были доставлены в Румынию в начале 1880-х годов. Эти винтовки использовались и во время Первой мировой войны. Так, на 15 августа 1916 года на вооружении румынской армии находилось 142 906 винтовок и 8724 карабина этой системы. Значительное количество винтовок также было произведено для бурских республик, как в Бельгии, так и компанией Уэстли Ричардса в Бирмингеме ещё в конце 1890-х годов. В результате во время Второй англо-бурской войны многие буры использовали винтовки «Мартини-Генри», поскольку закуплено их было более 34 000 штук.Винтовка и карабин полюбились англичанам и выпускались до 1904 года, чему способствовала и её простота, и удобство использования. Качающийся затвор действовал в вертикальной плоскости, опускаясь и поднимаясь за счёт отведения вниз рычага на шейке ложи, который не являлся продолжением ограждения спускового крючка, как было, например, сделано на винтовках «Винчестер». Рычаг, отведённый вниз, опускал затвор, патронник открывался и выкидывал стреляную гильзу. Патрон вкладывался в патронник и досылался пальцем. После этого рычаг поднимался вместе с затвором и запирал патронник с патроном.Предохранителя у винтовки не было, но для того чтобы стрелок мог определить, взведён у неё ударник или нет, с правой стороны затворной коробки был установлен специальный рычажок-указатель. Предусматривалась также небольшая задвижка на внутренней стороне спусковой скобы, которую можно было продвинуть под спусковой крючок, после чего произвести выстрел было уже невозможно.Калибр 11,43 ммДлина ствола 889 ммХод нарезов 559 ммДлина винтовки 1295 ммДиаметр пули 11,56 ммВес пули 31,1 гВес заряда 5,5 гВес патрона 46,4 гСкорострельность винтовки определялась в 16 выстрелов в минуту.