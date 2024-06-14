Зеленский назвал предложение Путина «ультиматумом», отказавшись от мирных переговоров с Россией

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Зеленский назвал предложение Путина «ультиматумом», отказавшись от мирных переговоров с Россией

Зеленский вслед за своим офисом отказался от переговоров с Россией, назвав предложенные Путиным условия «ультиматумом». Об этом он заявил в интервью итальянскому каналу SkyTG24.

Киев не пойдет на условия Путина, которые, как заявил Зеленский, ничем не отличаются от предыдущих предложений. К тому же Зеленский уверен, что даже если Украина выполнит все условия России, то наступление российской армии все равно не остановится. Поэтому Киев не доверяет посланиям из Кремля.



Отвергли российское предложение и в МИД Украины, назвав его попыткой «сорвать» так называемый «саммит мира» в Швейцарии. В заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится, что Путин специально озвучил свое предложение перед саммитом, чтобы помешать участию в нем «мировых лидеров». В Киеве считают, что чем больше народу соберется в Швейцарии, тем быстрее Украина с помощью «мирового сообщества» якобы заставит Россию пойти на переговоры на украинских условиях. Но этого не будет, Путин сегодня ясно выразился: или всё будет по-нашему, или будем воевать дальше.

В том же ключе высказался и глава НАТО Столтенберг, заявивший, что не считает российское предложение по Украине «мирным», так что страны альянса продолжат поставлять оружие киевскому режиму.

Таким образом, можно констатировать: ни Украине, ни Западу мирные переговоры не нужны, им требуется поражение России.
32 комментария
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  1. frruc Звание
    frruc
    +8
    Сегодня, 17:29
    Зеленский ..... отказавшись от мирных переговоров с Россией

    Для нас этот ушлепок "НИКТО" и зовут его "НИКАК" , нелегитимный .
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 17:43
      Диктатор-укрофюрер - просроченный презик. wink laughing good
      Вполне конкретное определение. winked
      На ультиматум США Россия ответила своим ультиматумом и подогнала к вражеским берегам два корабля "без ЯО". wink laughing
      1. Комментарий был удален.
    2. Караванщик Звание
      Караванщик
      +7
      Сегодня, 17:44
      Цитата: frruc
      Зеленский ..... отказавшись от мирных переговоров с Россией

      Для нас этот ушлепок "НИКТО" и зовут его "НИКАК" , нелегитимный .

      Поймаем упырка и он умрет смешной смертью !!!
      Искать не будем,просто на одну маленькую,но хитрую страну надавим и они его нам в клетке привезут ...И повесим его вместе со всей гоп компанией прилюдно

      Только так и никаких хрущевских амнистий и брежневских
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +11
    Сегодня, 17:30
    Можно подумать что "формула мира зеленского" это не ультиматум. Как говорится, и в эту игру можно играть вдвоем.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +6
    Сегодня, 17:31
    Ну,это его сексуальная драма.Плевать,что он там порешал.Или за него порешали..Честно говоря очень хотелось что бы это все скорее закончилось.И не так,как заявлено-"мы все в рай"..
  4. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +7
    Сегодня, 17:31
    а в Швейцарии не ультиматум будет что ли для России..нарк?
    МО РФ !
    Накидайте им лучше еще "репараций"..
    1. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 18:06
      Цитата: Яро Полк
      Накидайте им лучше еще "репараций"..
      Как только полетят репарации с ТЯО тот туже начнут все принимать. А если еще ветер будет в сторону Польши, то еще быстрее начнут принимать.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 17:32
    Какой догадливый ,так оно и есть - сорвать саммит.Больше Путину В.В делать нечего как саммиты срывать.Значит такой управляемый из вне саммит.
  6. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 17:35
    Зелякокс думает, что он important, но немного ошибся в паре букв - inpotent laughing
  7. Electrical Звание
    Electrical
    +5
    Сегодня, 17:38
    назвав его попыткой «сорвать» так называемый «саммит мира» в Швейцарии.
    Я так и представил, какой нибуть Да Сильва, в последний момент передумал, и если бы не Путин то срочно бы приехал в швейцарию. За одно по пути захватив бидона и Си. laughing
    Кто нибуть, вызовите наконец еврею санитаров.
  8. EXPrompt Звание
    EXPrompt
    +7
    Сегодня, 17:42
    А Путину точно нужно чтобы ЗЕ пошёл на его условия?
    Переговоры и выкатывания каких то условий, не всегда для того чтобы начать и вести реальные переговоры.
    Там реально перговариваться не с кем, даже если приползут капитуляцию подписать.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 18:03
      А тут предлагали укрофюрера грохнуть... Да на него молиться надо - кто другой принял бы предложение, и три года войны и сотни тысяч смертей коту под хвост... Ибо то, что двинул наш гарант - отдаёт изменой и предательством. Потому что не решает ни одной из проблем России на Украине, и означает железное возобновление боевых действий лет через 10, только в ещё более худших для нас раскладах...

      Искренне надеюсь, что наш безальтернативный и выдал эту тему в расчёте на то что её точно не примут. Потому что иначе...
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 18:12
        Цитата: paul3390
        Искренне надеюсь, что наш безальтернативный и выдал эту тему в расчёте на то что её точно не примут

        Поддерживаю. Еще далеко не все русские свободны. Но в любом случае потом можно будет сказать: "Мы предлагали - вы отказались".
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 17:44
    На все их визг пофиг, продолжаем бить!!!
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 17:53
      «На все их визг пофиг, продолжаем бить!!!»©
      Улыбаемся и мáшем.
      "Делай, что дóлжно и будь, что будет" ©
  10. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 17:44
    Эта просрочка еще что- то,комментирует.
  11. leks Звание
    leks
    +1
    Сегодня, 17:46
    Мирные переговоры нужны по ходу дела, только нашему военно-политическому руководству. Третий год войны идёт и только наше военно-политическое руководство талдычит о переговорах ежемесячно.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 17:52
      «Третий год войны идёт и только наше военно-политическое руководство талдычит о переговорах ежемесячно.»©
      Любая война рано или поздно заканчивается переговорами. request
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 18:09
      Талдычить о переговорах, это не то-же самое что их в реальности желать. Запад пытается делать из России агрессора, а Россия всем показывает что она за мирные переговоры. При этом сознательно выкатываются такие условия, что укроп на них не пойдет. Но факт готовности к миру, получается - налицо.
  12. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 17:48
    Да, предложения Путина - заведомо невыполнимые для Зеленского
    Но и предложения Зеленского, о границах 1991г - так же заведомо невыполнимы для Путина.
    О чем это говорит?
    Об уверенности каждой стороны.
    Нравится нам это, или нет, но, видимо, у каждого есть ещё какие-то козыри на руках.
    Даже, если нам кажется, что их нет.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +3
      Сегодня, 17:53
      У Зеленского козырь один - пока они с нами воюют, он живёт. Если он только заикнется, что готов обсуждать переговоры на условиях России - его повесят и не спасут даже британцы.
      1. sdivt Звание
        sdivt
        +1
        Сегодня, 18:02
        Цитата: Владимир М
        У Зеленского козырь один

        Да причем тут именно сам Зеленский?
        Путин озвучил эти предложения для всего коррективного противника.
        Кто хотел - тот услышал
        Зеленский всего лишь озвучивает коллективные ответ
        На то уж пошло, Путин тоже не единолично всё решает - там хватает экспертов в команде
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +1
          Сегодня, 18:05
          Как раз у "коллективного противника", если под ним понимается США и Британия, свои цели в СВО.... И им глубоко плевать на население б/у Украины. Если речь идёт о окружении Зеленского, то переговоры на условиях России - для них тоже петля.
      2. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 18:14
        Цитата: Владимир М
        его повесят и не спасут даже британцы.

        Вот британцы первые и повесят wassat
  13. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 17:50
    В принципе это было необходимо услышать именно сейчас,накануне "саммита мира".....цель практически достигнута.....теперь Зе и Стол с бергом хоть поют хоть пляшут....
    Послание ВВП не для них,для-- "колеблющихся"....
    Кохлы уже начали пугать сегодняшней "ужасной ночью" так как "рассердили" пана Зе...
  14. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +4
    Сегодня, 17:50
    Зеленский вслед за своим офисом отказался от переговоров с Россией, назвав предложенные Путиным условия «ультиматумом».

    Ну и зря. Сезон скидок скоро закончится.
  15. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 17:53
    Путин дал зеле и киевскому режиму шанс они отказались всё !
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 17:57
      Это не шанс для Зеле, а петля. Шансом для него был "стамбульский договорняк", но там британцы нам помогли.
  16. A17ttt
    A17ttt
    +1
    Сегодня, 17:55
    Эх Володька.
    Можно предположить, что Польская сторона чуть больше знает и сливает аккуратно эту информацию.
    А объективно это выглядит так:
    1. третья сторона примет решение, и тебя подвинет в твоих желаниях и заявлениях, по предложению Гаранта. Тебе будет обеспечен почет, преференции и гарем поклонниц
    2. в ноябре 25 картинка изменится на 180 градусов и придет забвение и предложение писать мемуары

    как рекомендация - стелить солому на высокую должность уже сейчас, в Канаде.
  17. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -1
    Сегодня, 18:07
    Условия РФ В.В.Путин сформулировал, опосля выдвижения встречных условий Бюргенштока начнётся торговля в результате которой обе стороны скорректируют свои требования и с большой долей вероятности подпишут перемирие.
    Украинские националисты займутся денацификацией, всех руководителей Украины с начала ими политики бандеровизации и руководство агитпрома отдадут на суд МУС, русский язык признают вторым государственным, восстановят советские памятники, а историю будут преподавать по учебнику господина Мединского.
    РФ не возражала против вступления Украины Ес. Вероятно не будет возражать и на новых переговорах. Украина вступит в Ес=Нато, которые на радостях отменят все введённые против РФ санкции, поставят памятник В.В.Путину как выдающемуся миротворцу который уберёг мир от ядерного апокалипсиса и установится мир во всём мире на все времена.
  18. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 18:12
    Отвергли российское предложение и в МИД Украины, назвав его попыткой «сорвать» так называемый «саммит мира» в Швейцарии.

    Это... собирались выпить на радостях, а теперь напьются с горя что ли.
    Испортил Путин праздник шестеркам США. what
  19. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 18:12
    Зеленский узурпатор, удерживающий и уничтожающий православный народ Украины, по приказу мирового сионизма.