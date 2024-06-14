Зеленский назвал предложение Путина «ультиматумом», отказавшись от мирных переговоров с Россией
32
Зеленский вслед за своим офисом отказался от переговоров с Россией, назвав предложенные Путиным условия «ультиматумом». Об этом он заявил в интервью итальянскому каналу SkyTG24.
Киев не пойдет на условия Путина, которые, как заявил Зеленский, ничем не отличаются от предыдущих предложений. К тому же Зеленский уверен, что даже если Украина выполнит все условия России, то наступление российской армии все равно не остановится. Поэтому Киев не доверяет посланиям из Кремля.
Отвергли российское предложение и в МИД Украины, назвав его попыткой «сорвать» так называемый «саммит мира» в Швейцарии. В заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится, что Путин специально озвучил свое предложение перед саммитом, чтобы помешать участию в нем «мировых лидеров». В Киеве считают, что чем больше народу соберется в Швейцарии, тем быстрее Украина с помощью «мирового сообщества» якобы заставит Россию пойти на переговоры на украинских условиях. Но этого не будет, Путин сегодня ясно выразился: или всё будет по-нашему, или будем воевать дальше.
В том же ключе высказался и глава НАТО Столтенберг, заявивший, что не считает российское предложение по Украине «мирным», так что страны альянса продолжат поставлять оружие киевскому режиму.
Таким образом, можно констатировать: ни Украине, ни Западу мирные переговоры не нужны, им требуется поражение России.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация