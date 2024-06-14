Американские аналитики признали провал операции против йеменских хуситов в акватории Красного моря
Американский аналитический центр "Атлантический совет" в своем докладе признал, что на фоне очередных успешных атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море операция "Страж процветания", которая, как предполагалось, должна была положить конец атакам на связанные с Израилем торговые суда, терпит неудачу.
Атаки хуситов с использованием ракет и беспилотников не только не прекратились, но и напротив - интенсифицировались, их результативность растет. При этом продолжает расширяться инструментарий, применяемый повстанцами - помимо БПЛА и ракет разных типов, в настоящее время хуситами активно внедряются БЭКи.
Более того, география атак йеменских повстанцев, помимо акватории Красного моря, распространилась на Индийский океан и Средиземное море, вследствие чего возрастает зона риска для торгового судоходства.
Англо-американская авианосная ударная группировка под давлением хуситов была вынуждена отступить от берегов Йемена. Военное командование США и Британии предпринимают усилия по сокрытию реальных последствий ударов по боевым кораблям у побережья Йемена.
Вследствие рисков для прохода торговых судов израильская экономика несет системный ущерб, в то время как хуситы установили разрешительный режим прохода торговых судов у побережья Йемена, выполняемый судовладельцами, публично указывающими на то, что никак не связаны с Израилем.
Таким образом, в то время как хуситы успешно добиваются своих целей, США и Британия терпят очевидную неудачу, оказавшись неспособными добиться победы над йеменскими повстанцами ни путем бомбардировок, ни путем ввода значительной группировки ВМС в акваторию Красного моря.
Кроме того, «Атлантический совет» признал провал попыток США объединить вокруг себя страны мира с целью борьбы с хуситами. В обзоре центра отмечается, что страны ЕС оказались неспособны выставить необходимое количество боевого флота и средств противовоздушной обороны для участия в совместной операции против немногочисленной и довольно плохо вооруженной группировки йеменских повстанцев «Ансар Аллах». И после всего этого НАТО замахивается на войну с Россией и Китаем...
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