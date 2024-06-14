Американские аналитики признали провал операции против йеменских хуситов в акватории Красного моря

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Американские аналитики признали провал операции против йеменских хуситов в акватории Красного моря

Американский аналитический центр "Атлантический совет" в своем докладе признал, что на фоне очередных успешных атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море операция "Страж процветания", которая, как предполагалось, должна была положить конец атакам на связанные с Израилем торговые суда, терпит неудачу.

Атаки хуситов с использованием ракет и беспилотников не только не прекратились, но и напротив - интенсифицировались, их результативность растет. При этом продолжает расширяться инструментарий, применяемый повстанцами - помимо БПЛА и ракет разных типов, в настоящее время хуситами активно внедряются БЭКи.



Более того, география атак йеменских повстанцев, помимо акватории Красного моря, распространилась на Индийский океан и Средиземное море, вследствие чего возрастает зона риска для торгового судоходства.

Англо-американская авианосная ударная группировка под давлением хуситов была вынуждена отступить от берегов Йемена. Военное командование США и Британии предпринимают усилия по сокрытию реальных последствий ударов по боевым кораблям у побережья Йемена.

Вследствие рисков для прохода торговых судов израильская экономика несет системный ущерб, в то время как хуситы установили разрешительный режим прохода торговых судов у побережья Йемена, выполняемый судовладельцами, публично указывающими на то, что никак не связаны с Израилем.

Таким образом, в то время как хуситы успешно добиваются своих целей, США и Британия терпят очевидную неудачу, оказавшись неспособными добиться победы над йеменскими повстанцами ни путем бомбардировок, ни путем ввода значительной группировки ВМС в акваторию Красного моря.

Кроме того, «Атлантический совет» признал провал попыток США объединить вокруг себя страны мира с целью борьбы с хуситами. В обзоре центра отмечается, что страны ЕС оказались неспособны выставить необходимое количество боевого флота и средств противовоздушной обороны для участия в совместной операции против немногочисленной и довольно плохо вооруженной группировки йеменских повстанцев «Ансар Аллах». И после всего этого НАТО замахивается на войну с Россией и Китаем...
6 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 18:42
    Последние три дня хуситы перестали " шутить",начались попадания .Наверно новые " шутихи" кто то подвёз.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +4
      Сегодня, 19:06
      Цитата: tralflot1832
      Наверно новые " шутихи" кто то подвёз.

      С учетом того, как они драпанули.... видимо очень забористые передали lol good
      Военное командование США и Британии предпринимают усилия по сокрытию реальных последствий ударов по боевым кораблям у побережья Йемена

      З.Ы, hi
  2. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 18:49
    С партизанами вообще воевать сложно. То они есть, то по домам разошлись ;)
    1. evgen1221 Звание
      evgen1221
      +2
      Сегодня, 18:58
      Но не у каждого партизана пкр и гиперзвук имеется в нычке.))) а как закончится то другой подвезут
  3. Дес Звание
    Дес
    +1
    Сегодня, 19:14
    "Американский аналитический центр "Атлантический совет" в своем докладе..." кто то же его прочитал, что бы здесь нам сообщить эту новость)). Но скромен. Тем не менее высказывает уже своё мнение.
    "В обзоре центра отмечается, что страны ЕС оказались неспособны выставить необходимое количество боевого флота и средств противовоздушной обороны для участия в совместной операции против немногочисленной и довольно плохо вооруженной группировки йеменских повстанцев «Ансар Аллах». И после всего этого НАТО замахивается на войну с Россией и Китаем..."
    Так ведь они и не начинали ещё. Как и мы. И наверняка не желают начинать.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:20
    А если хуситы перейдут на русский: Выстрел! Есть пробитие! wassat