«Нужно охотиться за всем российским»: Глава МИД Британии Кэмерон призвал задерживать танкеры с российской нефтью

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«Нужно охотиться за всем российским»: Глава МИД Британии Кэмерон призвал задерживать танкеры с российской нефтью

Россия продолжает торговать нефтью, несмотря на наложенные на нее санкции, поэтому необходимо задерживать танкеры, ее перевозящие. С таким предложением выступил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

Британского министра не устраивает сегодняшняя ситуация, при которой Россия продолжает зарабатывать деньги, несмотря на введенные против нее санкции. Поэтому Кэмерон призывает западные страны задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть и газ, а также блокировать все, что возможно, чтобы полностью перекрыть получение Россией средств, которые она, естественно, тратит исключительно на войну с Украиной.



Нам нужно отлавливать теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по миру. Каждый раз, если эти танкеры приближаются к итальянскому порту, я хочу, чтобы можно было их задерживать. Нужно охотиться за всем — деньгами, нефтью, остановить газ, корабли — все, что позволяет работать российской военной машине.

— заявил глава МИД Соединенного королевства.

Кроме того, Кэмерон хотел бы наложить санкции и на другие страны мира, ведущие дела с Россией и поставляющие ей товары двойного назначения. Речь идет о Китае, Турции, Киргизии и даже Израиле.

Между тем, как отмечают западные эксперты, никто не даст Великобритании блокировать теневой флот, перевозящий российскую нефть, поскольку основным ее покупателем являются как раз США и западные страны. Получается интересная ситуация, при которой те же США накладывают на поставки российской нефти санкции, а потом ищут обходные пути, чтобы ее закупать.
48 комментариев
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  1. Лешак Звание
    Лешак
    +10
    Сегодня, 18:14
    Нам нужно отлавливать теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по миру.

    Значит пора, хотя бы, начать "отлавливать" натовские беспилотники следящие за Россией.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +2
      Сегодня, 18:39
      Цитата: Лешак
      Нам нужно отлавливать теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по миру.

      Значит пора, хотя бы, начать "отлавливать" натовские беспилотники следящие за Россией.

      Да что их отлавливать ? Спутники заглушить и все попадает.. hi Но это уже мировая война начнется ..Пробы идут ,но не на всю мощь..Нельзя пока палить контору полностью.
  2. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +5
    Сегодня, 18:17
    Это, такие действия, можно считать объявлением войны: де юре.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +11
    Сегодня, 18:19
    Любопытно - как он предлагает задерживать суда под нашим флагом? Вообще-то это война - корабль по любому территория нашей страны. Хочет попробовать??

    Мне вот другое интересно - когда гарант наконец наложит полное и всеобъемлющее эмбарго на любые экономические отношения с наглосаксами и Мелкобританией в частности? Сколько можно всё это терпеть?
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      +14
      Сегодня, 18:24
      Никогда! Пока они сами не откажутся, у влиятельных "друзей" просто бизнес на ресурсах.
      Вы посмотрите, мы опять ищем под кого бы лечь и продать ему наши ресурсы, ни производство наукоемкое, не станки, оборудование продать, а ресурсы!
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 18:35
        Вообще-то Россия, в том числе и на эти деньги воюет.
        1. ettore Звание
          ettore
          -2
          Сегодня, 19:04
          Цитата: Уарабей
          Вообще-то Россия, в том числе и на эти деньги воюет.

          Эта отмазка давно и сильно тухлая и выглядит как минимум лицемерно и глупо.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            0
            Сегодня, 19:08
            Ааа... ну да, ну да... Только претензии к товарищу Кэмерону. Это его слова - ""Нужно охотиться за всем — деньгами, нефтью, остановить газ, корабли — все, что позволяет работать российской военной машине.""
            1. ettore Звание
              ettore
              +2
              Сегодня, 19:11
              Цитата: Уарабей
              Только претензии к товарищу Кэмерону. Это его слова

              Нее, это претезия именно к тем, кто оправдывает такое поведение наших начальников.
              1. Уарабей Звание
                Уарабей
                0
                Сегодня, 19:30
                Ну так Кэмерон и оправдывает, получается. request
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 18:34
      Наши суда даже под удобным флагом в порты недружественных стран не заходят- арест сразу.Можно только рыбакам в три порта в Норвегии заходить и вроде на Фареры ,но не уверен.
      1. 3x3zsave Звание
        3x3zsave
        +1
        Сегодня, 18:46
        вроде на Фареры
        На счет захода не знаю, но большая доля доходов Фарерской автономии складывается из торговли рыбой с Россией. И плевать они хотели на всякие санкции, к которым присоединилась датская метрополия.
      2. 3x3zsave Звание
        3x3zsave
        0
        Сегодня, 19:06
        Можно только рыбакам в три порта в Норвегии заходить
        Не уверен, что это результат санкционной политики. В норвежских портах российских рыбаков с начала "нулевых" крайне не любят.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 19:08
          Любят и ещё как любят,покупать свою же тресочку выловленную в Норвежской зоне.
          1. 3x3zsave Звание
            3x3zsave
            0
            Сегодня, 19:32
            Сейчас - может быть. Может помните, была ситуация, в указанное время, когда портовый сбор в каком-нибудь Тремсе, был ниже чем в Мурманске, а закупочные цены на рыбу - выше. И с квотами на вылов было попроще. Вот наши и разгружались в Норвегии, демпингуя насколько можно. Дело дошло до того, что профсоюз норвежских рыбаков подал петицию в Сроттинг...
    3. fsvlad Звание
      fsvlad
      +2
      Сегодня, 18:37
      У РФ теневой торговый флот ходит под нейтральными флагами. На то он и теневой :)

      А "эмбарго" - нельзя. Самой РФ столько ресурсов не надо, да и валюта нужна. Мы же свои, буржуинские. Часть мировой экономики. По-другому жить не умеем и не желаем..
    4. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 18:40
      Именно так.Однако нам сейчас начнут обьяснять,что это наш бюджет,и это тоже на войну..А странно было бы,если СССР ,к примеру продолжал бы гнать сырье в Германию,году этак в я1942-ом
      1. ettore Звание
        ettore
        +1
        Сегодня, 19:09
        Цитата: dmi.pris1
        Однако нам сейчас начнут обьяснять,что это наш бюджет,и это тоже на войну..

        Эти объяснители либо глупы либо сволочи прямо говорящие - Вы тут с ними воюйте до смерти, а мы с ними поторгуем в это время, ну и кинем вам подачку из этих денег.
    5. Дес Звание
      Дес
      0
      Сегодня, 19:19
      Цитата: paul3390
      Любопытно - как он предлагает задерживать суда под нашим флагом?
      Разве эти суда под флагом РФ ?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 18:20
    Наглы всегда пиратствовали... хотя тряхнуть стариной!?
  5. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +5
    Сегодня, 18:21
    Задержалка не отвалится?
    Пусть пробует!
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 18:41
      Пусть попробует.А кстати,чем ответим на это?МИД напишет писульку гневную?Подобное пиратство было уже.Тайвань захватил торговое советское судно.Фильм даже про это был снят.Даже СССР не решился стереть Формозу с лица Земли
  6. Irokez Звание
    Irokez
    +4
    Сегодня, 18:21
    Получается интересная ситуация, при которой те же США накладывают на поставки российской нефти санкции, а потом ищут обходные пути, чтобы ее закупать.

    Так это основной принцип Англосаксов говоить одно, а делать совсем другое (наоборот). Учитесь как править миром.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 18:23
    Владимир Владимирович хватит Европу пугать, на ТТФ на панике ,после вашего заявления газ чуть не пробил 400 $ рубеж,счас вроде успокоились.Смотрим за нефтью ,хочу Brent 84- 85$.Кэмерон будет арестовывать западные суда с оплаченной российской нефтью.Силён однако этот англичанин.Как бы самоходный Джо по башке не дал бы за такие призывы.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 18:47
      400 бакинских?Всего то?Помнитмя мы ржали как кони,когда газ зашкаливал за 2000 зелен feel ых...
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 18:50
        В США меньше 100 $.А такую зооблачную цену более 2000 $ сделали европейские спикулянты и уехали на канары
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 19:05
          За день брокер мог сделать себе на карман 1 лям зеленью.Попадались их воспоминания об этом золотом для них периоде и всё честно.
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 18:26
    Ну вот идиот же. Как такой мог быть руководителем страны?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 18:37
      После " железной леди" Англией с каждыми выборами политики тупее и тупее.Сейчас максимум тупых.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 18:59
        Цитата: tralflot1832
        После " железной леди"

        правды ради баронесса то же особо то успехов для страны не добилась
  9. Комментарий был удален.
  10. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 18:28
    Кэмерон, это такой британский вариант железного Димона laughing
  11. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 18:33
    Получается интересная ситуация, при которой те же США накладывают на поставки российской нефти санкции, а потом ищут обходные пути, чтобы ее закупать

    Себя полосатые изначально вынесли за скобки. Все нужные Штатам товары российского происхождения до сих пор к ним поступают и даже беспрепятственно оплачиваются в долларах :)
  12. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 18:33
    Нам нужно отлавливать теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по миру. Каждый раз, если эти танкеры приближаются к итальянскому порту, я хочу, чтобы можно было их задерживать. - заявил глава МИД Соединенного королевства.
    В речах британских чиновников как всегда конспирология, а именно в итальянские порты на лодках беженцы прибывают из стран Ближнего Востока и Африки. request recourse
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 18:54
      А как Кэмерон собирается отличать российскую нефть от Казахстанской ,а тем более от Азербайджанской?Италия во всю эти сорта покупает.
  13. Electrical Звание
    Electrical
    +4
    Сегодня, 18:34
    По моему пора уже санитарам начать отлавливать английских политиков. А то там поголовно все психи буйные.
  14. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 18:38
    Свершилось. Что еще требуется от врага, что бы признать его врагом и сделать ему больно? Про фломастеры уже банально... военный ответ отменяется на неопределенное время, экономический - он есть или его нет? А в проекте? Уйти в глухую оборону в этом случае никаких дивидендов не принесет, другие страны смотрят и на ус мотают... и это нам грозит, прости господи, небольшая страна на острове, изолировать которую (кабели связи, трубопроводы, ресурсы, торговля, и прочее) хоть и не самое простое дело, но вполне возможно. И что? После выражения озобоченности?
  15. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    -1
    Сегодня, 18:38
    Надо потопить хотя бы один британский корабль для приличия
  16. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 18:42
    Цитата: 75Сергей
    Задержалка не отвалится?
    Пусть пробует!

    Вот не отвалится, к сожалению... у нас флота не хватит на обеспечение безопасности своих торговых маршрутов... а торговое судно не является гостерриторией, так что casus belli не просматривается
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -1
      Сегодня, 18:55
      Цитата: Василий_Островский
      у нас флота не хватит на обеспечение безопасности своих торговых маршрутов

      а у них своего хватит?!!
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        -1
        Сегодня, 18:58
        Для ограниченных инспекционных операций хватит, а дальше все "решит рынок", стоимость фрахта улетит в небеса, судовладельцы от перевозок наших грузов откажутся. Перспектива та еще...
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 18:59
          Цитата: Василий_Островский
          Для ограниченных инспекционных операций хватит

          так для ограниченных и нам хватит
  17. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 18:55
    наглы решили заняться своим традиционным бизнесом - пиратством?!
    только ведь в эту игру можно играть вдвоем
  18. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:59
    800 танкеров теневой флота умножить на среднюю цену 50 000 000 $.Кому они по ушам ездят с этим теневым флотом.Он не наш флот ,это флот G7- замаскировались ироды.
  19. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 19:00
    Цитата: Василенко Владимир
    наглы решили заняться своим традиционным бизнесом - пиратством?!
    только ведь в эту игру можно играть вдвоем

    можно... но нечем. По численности флота на это возможности есть только у Китая (из наших так сказать друзей)...
  20. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 19:03
    Цитата: Сергей Т19
    Надо потопить хотя бы один британский корабль для приличия

    чем? пальцем? смотрим численность нашего СФ и плачем... про КБФ молчу... а СФ еще нужно обеспечить защиту районов выхода наших РПКСН.. такая вот нелинейная задача.
  21. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 19:10
    Цитата: Василенко Владимир
    Цитата: Василий_Островский
    Для ограниченных инспекционных операций хватит

    так для ограниченных и нам хватит

    очень бы хотелось, но не хватит, надо смотреть правде в глаза... мы можем ударными темпами сейчас строить только "москитный флот" в виде МРК и им подобных по размеру. И их нужно много, очень много. А это в первую очередь даже не верфи - люди. Нужны экипажи и еще раз экипажи, офицеры... На все это нужно время и ... деньги.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 19:35
      только "москитный флот" в виде МРК и им подобных по размеру. И их нужно много, очень много

      Сомнительно, фпв или бэк - и нет катера. Прежде всего разведка - спутники, дрло и связь. И переселять приграничные города в собянинские человейники вместо смуглых и не говорящих по русски
  22. Berkut752 Звание
    Berkut752
    +1
    Сегодня, 19:32
    Как там сказал Сергей Викторович Лавров: " Дебил ......... "