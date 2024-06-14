Страны G7 посчитали сумму «компенсации», которую Россия якобы должна выплатить Украине за вторжение

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Страны G7 посчитали сумму «компенсации», которую Россия якобы должна выплатить Украине за вторжение

Россия «должна» выплатить Украине компенсацию за нанесенный в результате боевых действий ущерб. Такое решение приняли на саммите в Италии страны «Большой семерки», порадовав приглашенного туда Зеленского.

Собравшиеся в Италии представители стран G7 приняли решение о том, что Россия должна выплатить ущерб Украине, они даже сумму удосужились подсчитать — 486 млрд долларов и ни центом меньше. Кроме того, члены «Большой семерки» пригрозили России тем, что замороженные активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не «прекратит конфликт», а также не выплатит всю затребованную сумму Украине.



Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за причиненный Украине ущерб

— говорится в итоговом документе G7.

Ранее «Большая семерка» приняла решение о выдаче кредита Украине в размере 50 млрд долларов под залог, который будет обеспечен за счет замороженных российских средств. Все заявления о том, что будут задействованы якобы только доходы, являются попыткой ввести в заблуждение, поскольку сумма залога не может быть меньше суммы кредита.

В Москве неоднократно предупреждали, что попытки Запада украсть российские замороженные средства могут привести к негативным последствиям для западных банковских систем. Россия в этом случае ответит зеркально, компенсируя все потери за счет западных средств.
40 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 18:45
    Вот 486 млрд $ G 7 нам и заплатит,помимо процентов вместе с нашими активами.Спасибо за подсчёт.Платить будут Золотом по нашему спецкурсу в рублях ,как в наших ломбардах.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 18:46
      . Собравшиеся в Италии представители стран G7 приняли решение о том, что Россия должна выплатить ущерб Украине, они даже сумму удосужились подсчитать — 486 млрд долларов и ни центом меньше. Кроме того, члены «Большой семерки» пригрозили России тем, что замороженные активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не «прекратит конфликт», а также не выплатит всю затребованную сумму Украине.


      Клоуны.Замороженных активов меньше,чем с какого то фига назначенная непонятно на каком основании непонятно кем сумма в размере 486 млрд.Так что выгоднее послать тех кто всё это требует. Ну короче насмеялись вдоволь на саммите клоунов и все довольные и смешные разъехались по домам.Вечер юмора. Одни клоуны собрались.
      1. Chuk-i-gek Звание
        Chuk-i-gek
        +2
        Сегодня, 19:26
        Проскакивала как-то на днях статья, что замороженных активов не 300 млрд, а около 500 млрд. Сдается мне, что эти нехорошие люди, как раз эту сумму и озвучили в качестве ущерба. Не надо считать их идиотами. Все гораздо сложнее.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 19:57
          А почему мы проценты по вкладам западных инвесторов в российские активы не конфискуем и не направляем на денацификацию?
          Возмущённых западных инвесторов можно послать за их процентами прямо в Жо-7. laughing
          Грабёж - дело тонкое. good
          Грабителя тоже можно ограбить. wink
          1. Chuk-i-gek Звание
            Chuk-i-gek
            -1
            Сегодня, 20:01
            Ну наверное потому, что вкладов западных инвесторов из недружественных стран в российские активы на 3 копейки.
            1. Бородач Звание
              Бородач
              0
              Сегодня, 20:05
              Ну, вы вот совсем не угадали со вкладами.
              Спросите, например, у японцев про Сахалин-2. Если его конфисковать, то у японцев глаза станут круглыми, как у коровы. laughing А нас то за шо? recourse
              И таких инвесторов по матушке России - пруд пруди. yes
        2. Glagol1 Звание
          Glagol1
          0
          Сегодня, 20:05
          Именно так. 300 млрд Центробанк и минфин профукали, и до 150 млрд деньги компаний и частных инвесторов. На круг 450 млрд. Примерно оно. Но радует то, что встречно тоже можем. Одного не могу понять: почему продолжаются выплаты по внешнему госдолгу в адрес западных юрисдикций? Или не продолжаются?
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        -1
        Сегодня, 19:36
        Клоуны.Замороженных активов меньше,чем с какого то фига назначенная непонятно на каком основании непонятно кем сумма в размере 486 млрд.

        Так уж и меньше ? Замороженные активы в гейропе плюс в америке и да плюс проценты от хранения этих активов в банках, Россия же их не просто так перевела а под проценты. Эти жулики давно всё просчитали и России этих денюжек не видать. А это значит можно смело перемаловать территорию усраины в пыль.
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 19:56
          В америке у нас всего 57 млрд. Больше в германии вроде
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 19:24
      G 7 убивают наших людей и платить они должны своими жизнями.
    3. Комментарий был удален.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 19:30
        А они поверили что получат от нас репорации?Какой замах такой и ответ .
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 18:46
    а я вот хочу предъявить иск всей империи лжи,...неспокойные ночи от летающего западного мусора довели меня до второго инфаркта.. казлы упоротые
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +7
      Сегодня, 18:51
      Надо ещё и в финансах им предъяву выложить за использование Крыма Украиной после незаконной передачи Крыма в состав УССР.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 19:00
        получило возможность получать финансирование из американских источников.
        ..ну Константинов уже счёт предоставил по этому поводу,. а меня интересует меркантильный интерес....хочу с гендерев вытрясти пару лярдов
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 18:47
    Собравшиеся в Италии представители стран G7 приняли решение о том, что Россия должна выплатить ущерб Украине, они даже сумму удосужились подсчитать — 486 млрд долларов и ни центом меньше.

    Как тут не вспомнить, про делëж шкуры неубитого медведя...request
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +3
      Сегодня, 19:10
      Цитата: Васян1971
      Как тут не вспомнить,

      Нет человека - нет проблемы
      Нет Украины -нет кредиторов
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 19:26
        «Нет человека - нет проблемы
        Нет Украины -нет кредиторов»©
        Ага. А потом: «Кемска волость. Мы ж воевали, так отдайте". Чтобы столько потратить и забыть? Сумлеваюсь...
  4. БаберметисКитай Звание
    БаберметисКитай
    0
    Сегодня, 18:48
    И это все? Об этой сумме весь "сырбор"? Ни Триллионы лежащее в земле?
    Они сильно ошибаются. Получить здесь и сейчас выгоду, теми у кого нет потомков это унизительно глупо. Как минимум они этого не получат.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 19:11
      С учётом того что Урсула Фон дер Ляйен по профессии гениколог понятно по какому месту пойдет ЕС и его будущее.Иначе и быть не может.
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 18:49
    Отвечайте, мы ждём: пиво разлито по бокалам, вобла почищена.
  6. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 18:59
    По данным президента, страны БРИКС с учетом четырех государств, которые недавно стали членами клуба, будут создавать около 36,6% глобального ВВП, а показатель стран G7 опустится до 27,8%.

    Кто еще кому платить то должен? belay
  7. fsvlad Звание
    fsvlad
    -1
    Сегодня, 18:59
    Россия в этом случае ответит зеркально, компенсируя все потери за счет западных средств

    Так себе вариант. Замороженные активы РФ номинированы в валюте Западных стран. Бери - используй. А вот активы Запада на территории РФ это сооружения и оборудование, а также пакеты акций в совместных проектах. Продать некому, использовать самим хлопотно..
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 19:28
      «использовать самим хлопотно»©
      Ну, да. Куды уж нам, лапотным... request
      1. fsvlad Звание
        fsvlad
        0
        Сегодня, 19:46
        Конечно, хлопотно. Например, тот же Volkswagen в Калуге. Перенастроить линию дорого и долго. Да и выпускать нечего. Китайцы на локализацию не подписываются, а отверточная сборка обойдется дороже прямого импорта. А пока завод простаивает, его содержание ежемесячно съедает по 200 млн. рублей..
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 19:40
      А вот активы Запада на территории РФ это сооружения и оборудование, а также пакеты акций в совместных проектах

      Так они сейчас продадут всё китайцем .
  8. Reindeer Звание
    Reindeer
    0
    Сегодня, 19:01
    "незаконная агрессивная война"... дайте мне это развидеть -_-
  9. Vall4
    Vall4
    0
    Сегодня, 19:06
    Почему Президент не заявляет , Россия вернет всему нее украденое имуществом этих государств-воров.
    Это надо четко заявить.
    Постепенно , нам некуда спешить.
  10. Vall4
    Vall4
    +2
    Сегодня, 19:09
    Нам тоже надо калькуляцию вести, на какую сумму был причинен вред России , западными боеприпасами , космической и авиа разведками и западным целеуказанием.
    Счет возможен на триллионы долларов Западным странам.
  11. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 19:12
    Слишком дорого нам обходится " братский" украинский народ. И так,300 лет. А учитывая склонность этого народа к непредсказуемости( это я дипломатично) то дружба получается- золотая.
  12. Караванщик Звание
    Караванщик
    0
    Сегодня, 19:12
    Опять Русские кому то должны ?..И так за все историю все одно и тоже

    Вот так и сейчас работают внуки и правнуки Против нечисти сатаны ..Храни их Бог ! Наши предки за нами смотрят с укором Просрали все внучки ? А мы им НЕТ мы все вернем простите
  13. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 19:15
    Не только 486 лярдов (Украина хочет 1 трилион), но и все кредиты Украины Россия оплатит.
    Мы же - братья, какие счеты между своими?
  14. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    -1
    Сегодня, 19:15
    Цитата: Vall4
    Нам тоже калькуляцию вести, на какую сумму был причинен вред России , западными боеприпасами , космической и авиа разведками и западным целеуказанием.
    Счет возможен на триллионы долларов Западным странам.

    Посчитать не проблема. Истребовать с Запада, вот проблема! Было бы желание, найдутся и возможности.
  15. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 19:17
    Цитата: fsvlad
    вот активы Запада на территории РФ это сооружения и оборудование, а также пакеты акций в совместных проектах

    Странно, а мне показалось ещё летом 2022 года всё вывели
  16. Havoc Звание
    Havoc
    +1
    Сегодня, 19:32
    А что всё так возбудились. С проигравшими только так.
    Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 июня во время встречи с руководством МИД назвал
    условиях на которых Россия готова проводить переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Смотрим заявление.
    Так что в лучшем случае четыре области, про Одессу и Николаев следует забыть. Денацификация и прочие не получилась. В сухом остатке оставляем государство где нас будут люто ненавидеть и противники и сторонники, если ещё остались.Эмоционально, но прошу прощения, эмоции через край.
    1. matwey Звание
      matwey
      0
      Сегодня, 19:50
      Что вы за это зацепились, посмотрите обращение сами и все эмоции отпадут.
  17. vvn_vl Звание
    vvn_vl
    -1
    Сегодня, 19:39
    Они не читали Буратино!! Заройте денежки на поле дураков
  18. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 19:43
    Цитата: Havoc
    С проигравшими только так.

    К сожалению именно так...
  19. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 19:44
    Говорить о репарации до побелы очередная наглость Запада. Торг о репарациях и контрибуциях еще впереди.
  20. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 19:46
    Цитата: Vall4
    Нам тоже надо калькуляцию вести, на какую сумму был причинен вред России , западными боеприпасами , космической и авиа разведками и западным целеуказанием.
    Счет возможен на триллионы долларов Западным странам.

    Плюс санкции , Северные потоки, упущеную выгоду и т.д.
  21. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 19:47
    Сходка порешала - поставить на счетчик.