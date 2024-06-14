Украинская погранслужба задержала более сорока мужчин, пытавшихся в кузове зерновоза сбежать из страны
Украинская погранслужба сообщила о задержании более 40 мужчин, которые пытались в кузове зерновоза сбежать в Молдавию с подконтрольных киевскому режиму территорий. Беглецы были задержаны в Одесской области в нескольких километрах от границы. Организатору побега грозит уголовная ответственность. На остальных составлены административные протоколы, теперь они наверняка отправятся на фронт.
На фоне беспредельной мобилизации и крайне неблагоприятной для граждан обстановки на Украине все больше военнообязанных мужчин пытаются любыми путями сбежать из концлагеря, в который превратил свою страну глава киевского режима Владимир Зеленский.
Как правило, уклонисты покидают Украину, переплывая приграничную реку Тиса либо обойдя пограничные посты через горы, однако в последнее время все чаще стали появляться сообщения об успешных групповых побегах. Так, по данным украинских пограничников, около двадцати мужчин сбежали из страны, воспользовавшись микроавтобусом с поддельными номерами ВСУ. Кроме того, фиксировались случаи успешных массовых побегов, когда беглецы на грузовом автомобиле подъезжали вплотную к границе, после чего путем нехитрых манипуляций с колючей проволокой оказывались в Румынии или Венгрии.
Для охраны границы и приграничных территорий от своих же граждан киевский режим задействует значительные силы. Недавно увеличенный штат пограничной охраны для выявления беглецов активно использует разведывательные БПЛА с тепловизорами, кроме того на подходах к границе устанавливаются противопехотные мины. Осталось только вышки с пулеметами по периметру установить, чтобы остаувшиеся в стране граждане призывного возраста (а он становится все ниже) окончательно поняли, что Украине - «це Европа».
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