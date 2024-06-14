Украинская погранслужба задержала более сорока мужчин, пытавшихся в кузове зерновоза сбежать из страны

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Украинская погранслужба задержала более сорока мужчин, пытавшихся в кузове зерновоза сбежать из страны

Украинская погранслужба сообщила о задержании более 40 мужчин, которые пытались в кузове зерновоза сбежать в Молдавию с подконтрольных киевскому режиму территорий. Беглецы были задержаны в Одесской области в нескольких километрах от границы. Организатору побега грозит уголовная ответственность. На остальных составлены административные протоколы, теперь они наверняка отправятся на фронт.

На фоне беспредельной мобилизации и крайне неблагоприятной для граждан обстановки на Украине все больше военнообязанных мужчин пытаются любыми путями сбежать из концлагеря, в который превратил свою страну глава киевского режима Владимир Зеленский.



Как правило, уклонисты покидают Украину, переплывая приграничную реку Тиса либо обойдя пограничные посты через горы, однако в последнее время все чаще стали появляться сообщения об успешных групповых побегах. Так, по данным украинских пограничников, около двадцати мужчин сбежали из страны, воспользовавшись микроавтобусом с поддельными номерами ВСУ. Кроме того, фиксировались случаи успешных массовых побегов, когда беглецы на грузовом автомобиле подъезжали вплотную к границе, после чего путем нехитрых манипуляций с колючей проволокой оказывались в Румынии или Венгрии.

Для охраны границы и приграничных территорий от своих же граждан киевский режим задействует значительные силы. Недавно увеличенный штат пограничной охраны для выявления беглецов активно использует разведывательные БПЛА с тепловизорами, кроме того на подходах к границе устанавливаются противопехотные мины. Осталось только вышки с пулеметами по периметру установить, чтобы остаувшиеся в стране граждане призывного возраста (а он становится все ниже) окончательно поняли, что Украине - «це Европа».

17 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 19:12
    Да уж помню на вопрос за что вы скачите на майдане,ответ мы хотим власть подотчетную нам и думающий только о народе.Надоели пророссийские корупционеры.
    1. kromer Звание
      kromer
      +3
      Сегодня, 19:36
      Цитата: tralflot1832
      Да уж помню на вопрос за что вы скачите на майдане


      Зачем они скакали на майдане и зачем реально их поставили скакать на майдан - это две большие разницы.

      Тем кто оплачивал их скакание, абсолютно было до фонаря на то, что они там требуют.
      1. Караванщик Звание
        Караванщик
        +3
        Сегодня, 19:47
        Цитата: kromer
        Зачем они скакали на майдане и зачем реально их поставили скакать на майдан - это две большие разницы.

        Тем кто оплачивал их скакание, абсолютно было до фонаря на то, что они там требуют.

        Самое интересное,скоро этих бегунков начнут обратно на украину возвращать ,принудительно Вот эти самые главные будут на передке и они нам нужны ..
        Вот этих стрелять нужно ! negative soldier
      2. Pandemic Звание
        Pandemic
        0
        Сегодня, 19:56
        участвовать в акциях, не состоя в политической организации с программой, которую разделяешь и руководством, которое ты можешь снять и наказать за плохое -значит вверять свою жизнь противнику. И не важно, что это за акция, митинг, сидение в окопе, или еще чего
      3. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 19:57
        ........теперь они наверняка отправятся на фронт.

        Что мешает им убежать с фронта. Для всук это даже хуже будет.
      4. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 20:02
        Организатору ухилянтства - повезло: посадят в тюрьму. Остальным - не повезло: отправят к Бандере. am
        Правда тюрьма на Украине нынче место ненадёжное: зэка запросто могут записать в "добровольцы" на могилизацию. am
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 19:15
    Они просто " йихалы на каву", до ПарЫжу. И за " кружевными труселями".
  3. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +2
    Сегодня, 19:18
    Бойтесь данайцев, дары приносящих.
    1. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 20:02
      Данайцами называли греков, а у Вас на на картинке жидовка, хотя какая разница посыл один.
  4. Шарнхорст Звание
    Шарнхорст
    0
    Сегодня, 19:26
    В какое же средневековье перекинулась окраина за последние 10 лет после майдана?! Когда же теперь там установится демократия хотя бы индийского образца?
    1. Rage66 Звание
      Rage66
      +3
      Сегодня, 19:36
      До индийского образца это далеко еще им... Начать надо с северо-корейского образца...
      Дисциплина чудеса творит yes
  5. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +3
    Сегодня, 19:32
    Все меньше и меньше желающих умирать за интересы США и шута Зеленского
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +1
      Сегодня, 19:49
      Цитата: Carlos Sala
      Все меньше и меньше желающих умирать за интересы США и шута Зеленского

      их гонят уже принудительно из ЕС И наши парни их ждут ,чтобы спросить
      Ну что помогли вам англосаксы ?

      Эти дэбилы верили ..Надо было их загасить сразу предателей,но они с западными журналюгами шли падлы
      1. Pandemic Звание
        Pandemic
        0
        Сегодня, 19:59
        есть конкретика, откуда и по какому сценарию гонят?
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 19:46
    Бежать нужно с автоматами, крошить погранцов и вперед.
  7. shark507 Звание
    shark507
    +1
    Сегодня, 19:50
    Да-а-а. Анекдот "хоть тушкой, хоть чучелом" заиграл новыми красками.
    Антисоветчики ударными темпами претворяют в жизнь все пасквильные анекдоты про СССР.
  8. Pandemic Звание
    Pandemic
    0
    Сегодня, 19:53
    Погранслужба украинских олигархов не отправит тебя на смерть, если ты нанесешь им огневое поражение, захватишь пропускной пункт и перейдешь границу, не оставляя живого противника за спиной