Показаны кадры, как боевики украинской ДРГ сдались российским FPV-дронам

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Показаны кадры, как боевики украинской ДРГ сдались российским FPV-дронам

Судя по всему, операторы FPV-дронов 4-й военной базы ВС РФ проводили дежурное патрулирование приграничья в Запорожской области, что уже говорит о непрестанном контроле наших рубежей на этом непростом участке, когда засекли диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Боевики явно рассчитывали незамеченными проникнуть либо в тыл нашей группировки, либо вообще на территорию России. Не вышло.





Украинские диверсанты тоже заметили наши дроны-камикадзе, когда те уже пошли в атаку, и пытались от них просто убежать. Стоит отметить, что окажись в аналогичной ситуации наши бойцы, операторы беспилотников противника без вариантов нанесли бы удары. Но не таков гуманный российский воин.

Когда украинские боевики поняли, что им не скрыться от дронов, они упали на колени и подняли руки. Всё, на этом атака наших беспилотников была прекращена — «лежачего» (сдающегося) мы не добиваем, это не в наших правилах.



Операторы FPV-дронов ВС РФ прекратили атаку. Сообщается, что принявшие абсолютно правильное решение выбрать жизнь украинские военные уже находятся в центре временного содержания.



Для понимания разницы между нами и «ими». Вчера украинские националисты в районе Горловки в ДНР (это прифронтовой тыл) нанесли целенаправленные удары сбросом боеприпасов с БПЛА по репортеру телеканала НТВ Алексею Ивлиеву и оператору Валерию Кожину. Ивлиев лишился руки, находится в московской клинике, состояние журналиста стабильное. Он уже записал короткое обращение:

Одной руки нет, но так, нормально. Мы русские, мы прорвемся.

Оператор телеканала Кожин, к сожалению, от ранений скончался в больнице. Пострадал также сопровождавший съемочную группу военнослужащий ВС РФ, о его состоянии ничего неизвестно. Нет сомнений, что оператор украинского дрона охотился именно за журналистами.

Здесь можно провести историческую параллель, как вели себя советские солдаты в Германии после тех зверств, которые чинили фашисты на оккупированных территориях СССР. Даже на войне надо оставаться людьми.

8 комментариев
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  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +4
    Сегодня, 19:30
    Дезертирство и сдача в плен становятся все более распространенным явлением в рядах украинских войск.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +1
      Сегодня, 19:40
      Цитата: Carlos Sala
      Дезертирство и сдача в плен становятся все более распространенным явлением в рядах украинских войск.

      Как сказал один генерал ВПК России ,скоро на каждого хохлосакса и прочих наемников будет по десять ФПВ дронов и даже когда СВО закончится !!!!
      Кружить и жужать будут очень долго .
      Доскакались ! negative soldier
      1. alexandreII Звание
        alexandreII
        +1
        Сегодня, 19:53
        Кстати, что то я не вижу факельных шествий и визга -москаляку на гиляку-, что то изменилось? Или я не в курсах?
  2. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 19:32
    Даже на войне надо оставаться людьми.

    На войне надо оставаться людьми при общении с людьми, а не с нацистским зверьём.
  3. Rage66 Звание
    Rage66
    +3
    Сегодня, 19:33
    Надо дроны динамиками оснащать, для инструкций yes
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      -1
      Сегодня, 19:41
      Это нужно быть умственно отсталым, чтоб не понять.... хотя может нада - сейчас и таких гребут на могилизацию wassat
  4. Roust Звание
    Roust
    -2
    Сегодня, 19:50
    Эй! Автор.... Ты об этом нашим парням скажи...
  5. Decimalegio Звание
    Decimalegio
    0
    Сегодня, 19:58
    Когда это стало группой?? Допустим, украинский солдат сдался дрону. Тем более, с каких это пор ДРГ будет двигаться средь бела дня, учитывая, что дронов с тепловизионными камерами стало явно меньше??