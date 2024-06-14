Показаны кадры, как боевики украинской ДРГ сдались российским FPV-дронам
Судя по всему, операторы FPV-дронов 4-й военной базы ВС РФ проводили дежурное патрулирование приграничья в Запорожской области, что уже говорит о непрестанном контроле наших рубежей на этом непростом участке, когда засекли диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Боевики явно рассчитывали незамеченными проникнуть либо в тыл нашей группировки, либо вообще на территорию России. Не вышло.
Украинские диверсанты тоже заметили наши дроны-камикадзе, когда те уже пошли в атаку, и пытались от них просто убежать. Стоит отметить, что окажись в аналогичной ситуации наши бойцы, операторы беспилотников противника без вариантов нанесли бы удары. Но не таков гуманный российский воин.
Когда украинские боевики поняли, что им не скрыться от дронов, они упали на колени и подняли руки. Всё, на этом атака наших беспилотников была прекращена — «лежачего» (сдающегося) мы не добиваем, это не в наших правилах.
Операторы FPV-дронов ВС РФ прекратили атаку. Сообщается, что принявшие абсолютно правильное решение выбрать жизнь украинские военные уже находятся в центре временного содержания.
Для понимания разницы между нами и «ими». Вчера украинские националисты в районе Горловки в ДНР (это прифронтовой тыл) нанесли целенаправленные удары сбросом боеприпасов с БПЛА по репортеру телеканала НТВ Алексею Ивлиеву и оператору Валерию Кожину. Ивлиев лишился руки, находится в московской клинике, состояние журналиста стабильное. Он уже записал короткое обращение:
Оператор телеканала Кожин, к сожалению, от ранений скончался в больнице. Пострадал также сопровождавший съемочную группу военнослужащий ВС РФ, о его состоянии ничего неизвестно. Нет сомнений, что оператор украинского дрона охотился именно за журналистами.
Здесь можно провести историческую параллель, как вели себя советские солдаты в Германии после тех зверств, которые чинили фашисты на оккупированных территориях СССР. Даже на войне надо оставаться людьми.
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