За неделю боевых действий подразделениями группировки войск «Запад» и «Восток» освобождены три населённых пункта
В течение недели с 8 по 14 июня 2024 года ВС России нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет, склады боеприпасов, цеха производства, пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.
Ударами беспилотников и ракет на аэродромах базирования уничтожены истребители Су-27 и Су-25 Воздушных сил Украины.
В течение недели подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырех соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины. Отражено 45 контратак. Потери ВСУ: до 1710 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 32 автомобиля, три РСЗО «Град», 16 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Нота», а также восемь полевых складов боеприпасов.
За неделю боевых действий подразделениями группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Артемовка ЛНР и Тимковка Харьковской области. Подразделениями группировки войск «Восток» освобождено Старомайорское ДНР. По остальным направлениям без больших изменений, хотя продвижение отмечается на всех. Ожесточенные бои идут под Часовым Яром, на Покровском направлении, на Купянском и т. д.
Общие потери ВСУ по всему фронту за неделю, кроме северного направления, — 11085 человек убитыми и ранеными, в плен сдалось 46 украинских военнослужащих; по бронетехнике — два танка и 35 бронемашин, включая БМП и БТР, 152 единицы автотранспорта; по артиллерии — 159 единиц полевой артиллерии, из них 38 иностранного производства, две РСЗО Vampire, семь станций РЭБ «Анклав» и «Нота». Уничтожено 22 полевых склада боеприпасов.
Средствами ПВО сбит истребитель МиГ-29, а также два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины. Уничтожены: 13 оперативно-тактических ракет ATACMS, три ракеты ЗРК Patriot, две ПКР «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM, восемь управляемых авиабомб «Hammer» и JDAM, 46 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire», «Ураган» и «Ольха», а также 465 беспилотных летательных аппаратов.
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