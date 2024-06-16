Ружейные патроны для борьбы с БПЛА от компании «Техкрим»
Дробовые патроны для борьбы с БПЛА - "Жирный гусь КС" и "12/76 Служебный"
В зоне проведения Спецоперации российские войска сталкиваются с большим количеством вражеских БПЛА легкого класса разведывательного и ударного назначения. Для защиты от них используются разные средства и устройства. В частности, хорошо показывают себя гладкоствольные ружья с дробовыми патронами. Недавно российская компания «Техкрим» развила эту идею и разработала новые ружейные патроны, оптимизированные для применения по беспилотникам.
Новые разработки
В начале апреля 2024 г. ЗАО «Техкрим» (г. Ижевск) на своих интернет-ресурсах впервые представило новый дробовой патрон в рамках семейства 12/76 «Жирный гусь». Это изделие получило название «Жирный гусь КС» («Короткий ствол») и предназначается для использования в гражданском гладкоствольном оружии. Согласно рекламным материалам, такой патрон предназначается для поражения малых БПЛА на дальностях до 75 м.
Вскоре компания-разработчик сообщила о начале продаж нового патрона 12/76 «Служебный». Он предназначается для использования в служебном гладкоствольном оружии с целью поражения беспилотников. Служебный патрон предлагается юридическим лицам с особыми уставными задачами – частным охранным предприятиям, ведомственной охране и т.д.
Следует отметить, что по конструкции и характеристикам патроны «Жирный гусь КС» и «Служебный» идентичны. Выпуск одного изделия под двумя названиями в разных категориях связан со спецификой сертификации и продаж патронов. За счет такого решения компания «Техкрим» может представлять свою продукцию сразу в двух категориях и работать с более широким кругом покупателей.
В первых числах мая представили еще один патрон для борьбы с БПЛА под названием «Перехват», предназначенный для гражданского оружия. Как и предыдущие разработки, он выполнен в 12-м калибре, но отличается использованием 70-мм гильзы. Также изменилось снаряжение патрона: вместо дроби использована т.н. связанная картечь, выполненная из современных материалов. Заявлена возможность поражения типовых БПЛА на дальностях до 100 м.
Патроны "Перехват" в сборе и их компоненты. На переднем плане - связанная картечь
11 июня компания-разработчик сообщила о запуске продаж служебной модификации «Перехвата». Изделие 12/70 «Перехват-С» ничем не отличается от ранее выпущенного образца и имеет те же характеристики.
Все новые дробовые и картечные патроны от «Техкрима» прошли необходимые испытания на полигоне и подтвердили расчетные характеристики. Компания-разработчик даже опубликовала видео с испытаний, показывающее поражение воздушной цели. Также оформлены необходимые документы для начала продаж.
Так же 11 июня издание «Известия» рассказало о новом этапе проверок перспективных патронов. Со ссылкой на директора ЗАО «Техкрим» Олега Кузьменко сообщается, что первые партии боеприпасов отправлены в части, задействованные в Спецоперации для проведения войсковых испытаний. Войска постоянно сталкиваются с угрозой беспилотников, и теперь получат новое средство для противодействия ей.
Дробь против беспилотника
Новые изделия 12/76 «Служебный» и «Жирный гусь КС» по своей конструкции и составу практически не отличаются от распространенных патронов других моделей. При этом компоненты и характеристики этих боеприпасов были определены с учетом работы по специфической цели в виде БПЛА, собранного из пластиковых и металлических деталей. Примечательно, что при создании патронов удалось обойтись только известными и отработанными решениями.
Дробовые патроны выпускаются в пластиковой гильзе длиной 76 мм с металлическим донцем. Внутрь гильзы последовательно помещены метательный заряд, пороховой и термостабильный пыж, а также заряд дроби. Патрон несет 43 г дроби №3 в виде твердых металлических омедненных шариков диаметром 3,5 мм. Вблизи дульца гильзы помещено пластиковое кольцо Элея. Начальная скорость дроби составляет 420 м/с, дальность эффективного огня по БПЛА – 75 м.
Компоновка боеприпаса "Перехват"
О. Кузьменко в недавнем интервью для «Известий» отметил, что дробь №3 является оптимальной для поражения легких БПЛА. Менее крупная дробь может не нанести цели требуемый урон, а более крупная сокращает количество шариков в патроне и вероятность поражения. Кольцо Элея в виде небольшого цилиндра не позволяет дроби разлетаться после выхода из дула, за счет чего улучшается кучность.
Сообщается, что патроны «Жирный гусь КС» и «Служебный» совместимы с любыми ружьями 12-го калибра. Обеспечивается работа автоматики самозарядных систем, а также требуемые боевые характеристики вне зависимости от длины ствола.
Картечный патрон
Изделия линейки «Перехват» так же построены на основе хорошо известных идей. Их реализовали с использованием современных материалов, позволяющих повысить эффективность огня при решении специфических задач. При этом патроны обеспечивают комбинированное воздействие на цель, что повышает вероятность успешного перехвата.
«Перехват» и «Перехват-С» выполнены в пластиковой гильзе 12-го калибра длиной 70 мм с металлическим донцем. Внутри нее находятся пороховая навеска, пыж контейнер и заряд т.н. связанной картечи общей массой 20 г. При выстреле такой «снаряд» выбрасывается из ствола со скоростью 550-580 м/с. Заявлена эффективная дальность стрельбы в 100 м.
В качестве поражающих элементов используются шесть свинцовых картечин массой по 3 г. Они выполнены в виде треугольных призм и плотно укладываются в пыж-контейнер в виде цилиндра. Картечины попарно соединены кевларовой или нейлоновой нитью длиной 1 м. Три нити пересекаются и скрепляются центрами. При выстреле поражающие элементы выходят из ствола и стремятся разлететься в разные стороны. На дистанции до 15-20 м от дульного среза картечины расходятся на максимальное расстояние друг от друга, ограниченное нитями.
Связанная картечь в полете (отмечена кругом)
Размеры шестиугольного «снаряда» повышают вероятность поражения типовой воздушной цели – в беспилотник попадут картечины и/или нити. При этом достигается комбинированное воздействие на БПЛА. Свинцовые элементы должны разрушать его конструкцию, а нити могут блокировать вращение воздушных винтов. В любом случае попадание связанной картечи не позволяет беспилотнику продолжать полет.
Специализированное средство
Для борьбы с легкими БПЛА применяются самые разные средства, подавляющие или поражающие такие цели. Хорошее соотношение стоимости, сложности использования и эффективности показывают гладкоствольные ружья с дробовыми патронами. Подготовленный стрелок с таким оружием может уверенно поражать висящие и движущиеся беспилотники на дистанции в десятки метров.
Идея компании «Техкрим» разработать новые патроны, оптимизированные для поражения специфических воздушных целей, выглядит логичной и своевременной. Появление подобных боеприпасов, вне зависимости от их разработчиков и производителей, должно положительно повлиять на возможности наших подразделений в борьбе с БПЛА противника.
Два проекта «Техкрима» имеют несколько любопытных особенностей, которые могут стать преимуществами. В первую очередь, это простота конструкции патронов и отсутствие принципиально новых решений. Так, при создании «12/76 Служебного» или «Жирного гуся КС» компания-разработчик по сути незначительно перестроила существующую конструкцию боеприпаса и получила новый образец с особыми возможностями. Изделие «Перехват» тоже обошлось без больших нововведений.
Как показали проведенные испытания в условиях полигона, получившиеся патроны справляются с поставленными задачами и демонстрируют преимущества перед боеприпасами иных типов. Теперь планируется провести войсковые испытания в условиях зоны боевых действий с применением оружия и патронов по реальным БПЛА противника. Точные результаты таких мероприятий остаются неясными, но в целом есть повод для оптимизма.
Беспилотник-мишень на испытаниях дробового патрона. Попадание поражающих элементов привело к остановке пары двигателей и потере способности к полету
Отдельно следует рассмотреть вопрос стоимости. Для патронов 12/76 производитель поставил розничную цену 72 руб., что примерно на 6% больше, чем у аналогичных валовых патронов с той же дробью. Изделия «Перехват» продают по 215 руб., но сравнивать их не с чем – это единственный патрон со связанной картечью в каталоге «Техкрима».
В текущих испытаниях, среди прочего, предстоит определить экономические показатели и целесообразность новых патронов. В частности, «Перехватам» придется показать, что троекратная разница в стоимости сопровождается сопоставимым ростом эффективности.
Ответ на угрозу
Таким образом, противник пытается наращивать беспилотный воздушный «флот» и активно применять его против российских войск, а наша оборонная промышленность ищет новые способы противодействия такой угрозе. Разработано множество радиотехнических систем, а также предлагаются специализированные огневые средства. Кроме того, хорошо показывают себя ружья, и для них создаются новые более эффективные боеприпасы.
Все подобные средства защиты, подавления и поражения образуют эшелонированную систему, при помощи которой войска могут защитить себя, города и территории. При этом подобная система нуждается в постоянной проверке и совершенствовании. Очередным дополнением к ней становятся новые ружейные патроны, и вскоре станет ясно, справляются ли они со своими задачами.
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