«Замволт»: без пушек и на веслах?
У меня волосы встали дыбом, когда я прочитал на TNI, что «Военно-морской флот меняет пушки на «гиперзвуковую мощь» на эсминцах «Zumwalt». Покойный Задорнов ощутимо увеличил скорость вращения на том свете, но Михаилу Николаевичу обижаться не стоит, нечего столько эпитетов было про американцев выдумывать. Кто же знал, что все правдой обернется? Или почти все.
Итак, по приказу руководства ВМС США на судостроительном заводе Huntington Ingalls Industries в Паскагуле, штат Миссисипи, рабочие сняли с борта USS «Zumwalt» две усовершенствованные артиллерийские системы. Точнее было бы сказать – обе, потому что каждый эсминец этого класса был вооружен двумя 155-мм артиллерийскими установками AGS.
Пушки, согласно планам, будут заменены гиперзвуковыми ракетами. Их, правда, пока нет, но…
План такой: убрать 100-тонные орудийные башни и на их месте разместить пусковые ячейки гипотетических гиперзвуковых ракет.
Для начала стоит напомнить, что из себя представляют эти орудия.
Башенные 155-мм орудия с длиной ствола 62 калибра. Подпалубная система автоматического заряжания. Выстрелы раздельно-гильзовые, стрельба полностью автоматическая до полного истощения боезапаса. Живучесть ствола – 3 000 выстрелов.
О снарядах, потому что именно они и стали причиной начавшегося карнавала.
Единственный боеприпас для этих орудий - управляемый снаряд LRLAP.
Состоит из самого снаряда и двигательного отсека, то есть, это можно обозвать ракетным снарядом по типу РСЗО. Длина снаряда составляет 2,24 м, масса — 102 кг, масса взрывчатого вещества — 11 кг. В носовой части снаряда имеются 4 управляющих крыла, в хвостовой части находится 8-лопастный стабилизатор. Система управления снаряда инерциальная с использованием GPS. КВО снаряда составляет 20–50 м. На испытаниях в 2011 году два снаряда LRLAP успешно поразили мишени на расстоянии 81 км. Снаряды производятся компанией Lockheed Martin, стоимость одного снаряда около 800 000 долларов.
Вообще изначально планировалось, что один такой снаряд будет стоить «всего» 35 000 долларов. При такой цене LRLAP нельзя было назвать дешевым, но в долгосрочной перспективе снаряд экономил деньги, так как его высокоточность позволяла тратить меньшее количество боеприпасов на цель.
Суть AGM была проста: основная задача заключалась в поддержке высадки десанта, то есть, заливания снарядами прибрежной территории, уничтожая на ней все, что могло мешать десанту. Потому и два орудия со скорострельностью 6 выстрелов в минуту каждое.
Но что-то пошло не так и экономический спад и получившийся, как всегда, перерасход средств на постройку кораблей, обрекли на гибель сперва «Замволты», а затем и сами пушки. Военно-морской флот сократил количество эсминцев, которые намеревались заказать, с 32 до трех. Это, в свою очередь, вынудило ВМС сократить количество патронов LRLAP, которые они намеревались купить, в результате чего цена взлетела до 800 000 долларов за штуку — слишком дорого даже для ВМС США.
Но тут надо понимать, что Lockheed Martin благотворительностью не занимается, а если и занимается, то не в отношении военных заказов. Поэтому сокращение программы строительства эсминцев типа «Замволт» не лучшим образом отразилось на программе LRLAP. Одно дело – выпускать снаряды для трех десятков кораблей, и совсем другое – для трех. НИОКР и мелкосерийное производство – короче, «Армата» во плоти, интересно, современно, навороченно, но очень дорого.
Командование флота США слегка (или не слегка) обалдело от ценника на снаряд, но переговоры ни к чему не привели. Lockheed Martin не увидел, где можно в таких условиях снизить цену, а затем и вовсе выдал информацию, что компании совершенно не выгодно производить эти снаряды в таком объеме. В общем, изготовив около 3 000 снарядов, Lockheed Martin выдохнули и забыли программу, как страшный сон.
В общем, процесс пошел, всем спасибо (особенно Lockheed Martin), все свободны. Но возникает вопрос: а дальше что? 127-мм орудия были предназначены в основном для работы по целям на берегу с относительно безопасного расстояния. Предполагалось, что более дешевыми артиллерийскими снарядами.
Однако, посмотрим на «Топор», то есть, весьма уважаемый нами «Томагавк».
Эта ракета, конкретно ее морская модификация RGM/UGM-109E от 2004 года, летит на 1600 км, имеет КВО немного лучше, чем у LRLAP (5-10 м) и несет боевую часть весом в 340 кг, из которых на взрывчатку приходится никак не 11 кг, как у чудо-снаряда.
То есть, летит дальше, немного точнее, шарахает сильнее, а как насчет стоимости?
Да шикарно у «Топора» со стоимостью. Такая модификация стоит 1 870 000 полновесных американских долларов. То есть, чуть больше, чем ДВА снаряда для чудо-орудия.
И вот тут поневоле задумаешься, а стоит ли овчинка выделки? Вообще куда и как можно стрелять такими снарядами? Что за цели должны быть, что ракетой дорого, а снарядом в самый раз? Ну вот в голову пришло, что можно бамкнуть в портовую инфраструктуру типа нефтехранилища. Да, будет увесисто, недорого и очень сердито. Ну или действительно при высадке десанта по позициям сил противника на берегу.
Но давайте посмотрим, скажем, на место, где такое действительно можно устроить. Скажем, Феодосия. Да, теоретически из-за пределов территориальных вод можно пальнуть. 80 км полета снаряда вроде как позволяют. И перехватить снаряд, который летит со скоростью около 2500 км/ч сложнее, чем ракету, которая летит 800 км/ч. Но уже запросто перехватывают.
Однако, даже не модернизированный «Оникс» из пусковой установки «Бастиона» летит на 300 км. И как раз со скоростью снаряда LRLAP. А на такую цель, как «Замволт» «Оникс» потратят, можно быть уверенным. И как там на корабле, смогут отмахаться от такого гостя, сказать сложно. У соседей даже при помощи «Пэтриотов» что-то не сильно получается.
В итоге – орудие, пусть и такое продвинутое – только для работы по папуасам. Даже по хуситам не пойдет, те влепят чем-нибудь из своего арсенала, не попадут, так напугают. И тогда вполне очевидный вопрос: куда такие деньги?
Вот потому (внимание, самое смешное!!!) командование ВМС США так и не купило НИ ОДНОГО снаряда LRLAP. То есть, 13 лет три смешных корыта изображают из себя боевые корабли, но за это время не было проведено ни одной стрельбы.
В общем, Advanced Gun System оказалась такой же тупиковой ветвью развития, как и сам «Замволт» сотоварищи. И теперь, чтобы не потратить дальше огромные суммы на снаряды, надо потратить не менее огромные суммы на ракеты.
Да, а что там у них в плане того, что неплохо было бы засунуть вместо пушек?
Вообще там пространства после демонтажа башен на приличную упаковку ячеек вертикального пуска. И флотские деятели так и собираются поступить – разместить ПУ для десятка гиперзвуковых ракет Conventional Prompt Strike.
Идея Conventional Prompt Strike (CPS), ранее называвшаяся Prompt Global Strike (PGS), представляет собой систему, которая может нанести высокоточный удар обычным оружием в любую точку мира в течение одного часа, аналогично ядерной межконтинентальной баллистической ракете, но без ядерной боеголовки. Предназначалось для поражения критически важных целей.
И вот в 2021 году ВМС объявили, что рассматривают возможность установки новых ракет Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), а точнее, морской версии CPS на эсминцы класса Zumwalt.
C-HGB — гиперзвуковая система вооружения с разгонно-планирующим двигателем. Это оружие, по сути, представляет собой большую ракету, причем, настолько большую, что она не помещается в шахты ячеек вертикального пуска Mk.41 ВМС США. После запуска C-HGB разгоняется ввысь, но, в отличие от баллистических ракет большой дальности, не выходит на низкую околоземную орбиту. Вместо этого он остается в атмосфере, где в горизонтальном полете двигается к своей цели.
Официально скорость C-HGB «превышает 5 Махов», или 5 000 км/ч. Но это сами понимаете, цифры на бумаге. Считается, что реальная скорость C-HGB может составить 17Махов при заявленной дальность полета 2 800 км миль — при такой скорости C-HGB может преодолеть это расстояние чуть более чем за 9 минут. Но это, подчеркну, только цифры на бумаге. Вот российский «Кинжал», что бы не говорили в его сторону на Западе и сколько бы раз эту ракету не «сбивали», он мало того, что существует, так еще и реально наносит урон. А так как сбитый «Кинжал» так никто и не показал, то и говорить пока не о чем.
Считается, что разгонно-планирующее гиперзвуковое оружие сбить сложнее — оно летит выше, чем радары ЗРК малой и средней дальности (по крайней мере, на первых порах), но ниже, чем работают радары, предназначенные для обнаружения боеголовок баллистических ракет. Считается, что только ракеты класса «земля-воздух», предназначенные для поражения баллистических ракет (такие как американский Patriot и российский С-400), имеют шанс сбить их. Считается, что российское гиперзвуковое оружие «Кинжал» несколько раз было сбито украинскими ракетами Patriot.
Ну очень много теории, не подтвержденной практикой.
Первоначально предполагалось, что C-HGB будет использоваться на ударных подводных лодках класса «Вирджиния» Block V, но практически недовооруженные и с большим количеством пустующего объема «Замволты» оказались в начале очереди. Все три корабля — Elmo Zumwalt, Michael Monsoor и Lyndon B. Johnson будут оснащены гиперзвуковыми ракетами к концу 2020-х годов, когда ракеты появятся в реальности. Но до этого светлого события очень много времени и столько же работы: выдрать орудийные башни «с мясом» - это только начало.
Каждую башню нужно будет заменить шестью шахтами, в которых будет размещено вооружение C-HGB, в общей сложности 12 пусковых на эсминец. Ну а к шахтам еще провести сотни метров кабелей управления, установить систему «холодного старта» и так далее. Плюс работы с БИУСом корабля, который надо будет переделывать под использование нового вооружения.
В целом – это уже тянет больше на капремонт, чем на модернизацию.
Эсминцы типа «Замволт» были первыми крупными надводными кораблями, спроектированными по принципам малозаметности. Их острые углы и в значительной степени гладкие поверхности означают, что относительно небольшое количество радиолокационных волн отражается от корабля и возвращается к радару противника. Обещано, что военный корабль длиной 200 метров на экранах радаров будет выглядеть размером с небольшую рыбацкую лодку.
В целом малозаметность эта была не такая уж и малозаметная, да, для радаров Х-диапазона эсминцы действительно менее заметны, но что касается других средств обнаружения, здесь все не так радужно.
Однако, если оставить малозаметность в стороне и поговорить о вооружении, комбинация обычных и гиперзвуковых ракет позволит создать военный корабль, который противнику будет сложно обнаружить. Большой радиус действия ракет C-HGB означает, что эсминец типа «Замволт» может прятаться в огромном пространстве океана, оставаясь при этом угрозой для вражеских целей. А гиперзвуковое оружие может дать неоспоримое преимущество, так как у обороняющегося будет всего несколько минут, чтобы обнаружить, отследить и сбить гиперзвуковое оружие, если это вообще в его силах.
Выбросив два (пока два) абсолютно бесполезных, хотя и более чем перспективных орудия, руководство военно-морского флота США считает, что они нашли возможность внести осмысленность в существование для трех гигантских (в плане цены) военных кораблей.
Несмотря на огромные различия между орудием корабельного базирования и гиперзвуковой ракетой, задача остается прежней: точечные удары по силам противника на суше. Возможность размещения высокоточных гиперзвуковых ракет в море на мобильной платформе, которая может скрываться на тысячах квадратных миль океана, ни много ни мало — это возможность, которая должна заставить любого потенциального противника задуматься.
Однако в нашем случае, все больше похоже на метания с целью придать хоть малейшую осмысленность 22,5 миллиардам долларов, потраченным на разработку и строительство трех эсминцев. Вообще проектирование и строительство «Джеральда Форда», который, между прочим, авианосец, обошлось в 13,5 миллиарда долларов. Следующие авианосцы будут стоить дешевле, 9-10 миллиардов. Почувствуйте, как говорится, разницу.
Но выбросить из эсминцев орудия, для которых нет снарядов и установить ПУ, для которых нет ракет – это шедеврально! Представляете, сколько миллиардов потребуется для того, чтобы все это провернуть?
Нехорошо завидовать, но есть чему. Сколько можно купить всего полезного на эти суммы, и как все-таки хорошо, что миллионы и возможно даже миллиарды долларов будут потрачены не на помощь Киеву, а на исправление собственных ошибок.
Да, от ошибок не застрахован никто. И у нас были явно провальные проекты, но они не стоили столь дорого. И это хорошо, чем больше денег потратит на черт знает что наш враг, тем меньше у него будет возможностей в будущем.
О гиперзвуковых проектах США мы поговорим в следующий раз, эти проекты заслуживают того, чтобы их разобрать по винтикам, что касается эсминцев «Замволт», то здесь можно не то что пособолезновать, а просто удивиться тому, как легко в США разбрасываются деньгами, пытаясь извлечь хоть что-то из ничего.
Однако физика одинакова для всех, и если черная дыра «Замволтов» есть, то деньги будут уходить в нее без возврата. И с эти ничего не поделать, потому что то, что изначально мертво, больше умереть не сможет.
Самое простое, что можно было бы предпринять – это установить на «Замволты» обычные орудия. Но когда это в США искали дешевые решения?
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