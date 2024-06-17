Уроки Первой мировой войны
Западня Первой мировой и Украинского фронта
Многое, что происходит сейчас, мы уже проходили в прошлом. Так, в начале Первой мировой войны почти во всех столицах верили в скоротечность боевых действий. В Вене, что быстро раздавят Сербию, решат все вопросы на Балканах. В Берлине, что стремительно ворвутся в Париж, продиктуют условия мира. А русский медведь ничего не успеет сделать, а англичане сохранят нейтралитет. В Петербурге думали, что победоносные русские полки будут маршировать в Берлине. Славянский паровой каток размажет Германию.
На деле всё вылилось в жесточайшую кровопролитную бойню. Длительную позиционную войну на истощение материальных и людских ресурсов. В которой жертвами стали русский, германский (Второй рейх и Австро-Венгрия) и исламский (Османская империя) миры. А все выгоды получили организаторы войны и лучшие стратеги – Англия и США. Они продиктовали условия мира Европе. В дураках остались русские и немцы.
Прошло чуть больше столетия, и хозяева Запада снова подготовили и заманили Россию в капкан. Причём ситуация ещё хуже. Стратегическое одиночество РФ. Братоубийственная бойня: два русских государства (историческую Россию расчленили в 1991 году), две части русского суперэтноса, на Русской земле. Хозяевам Запада только нужно подбрасывать в костёр «дровишки»: резанную бумагу – доллары и евро, и залежалые запасы оружия и боеприпасов, меняя старую технику у себя в арсеналах на новую. И снова новый мировой порядок собираются строить на руинах Русской цивилизации и за счёт нас (Чего добивается Запад).
Детонатор войны
Русское общество накануне 1914-1917 гг. было уже готово к взрыву, смуте. Накопленные при Романовых противоречия, и особенно социальная несправедливость (т. н. «хруст французской булки»), были готовы разрушить империю. Но для большого взрыва нужен был детонатор, катализатор.
Первую революционную волну в 1905-1907 гг., спровоцированную Русско-японской войной, царские власти смогли сбить за счёт преданной престолу кадровой армии и «чёрной сотни» – глубинного народа, недовольного революционной «пеной» (беспорядки, анархия, убийства, грабежи, стачки).
Таким детонатором стала мировая война, в которую хозяева Парижа и Лондона втянули Петербург. Вступать в большую войну с раздробленным, поражённым взаимной ненавистью социумом было смертельно опасно. Это понимали лучшие умы империи. В частности, Столыпин (поэтому его убили), мужик Распутин (убит британской разведкой), бывший министр Дурново.
Война была изначально совершенно ненужной и крайне опасной, непонятной народу. Воевали, в сущности, за интересы Франции, Англии, отрабатывали их кредиты. Жизненные, экономические интересы России и германского мира не сталкивались. Сербия была второстепенным вопросом, можно было договориться. При этом война вызывала внутреннюю дестабилизацию, грозила масштабной смутой.
С Германией России нужно было жить в мире, сотрудничать. Их союз был крайне опасен для англосаксов и их глобального проекта. Об этом писал русский разведчик той эпохи Алексей Вандам (Едрихин) в работе «Наше положение».
Однако Романовы целеустремлённо шли к самоубийству Российской империи. Лезли в дела Германии, спасали Францию. Царские сановники срывали все попытки сближения Германии и России. В частности, Витте, который торпедировал Бьоркский договор между Россией и Германией. Россию втягивают в Антанту, которую создали, чтобы с помощью «русского пушечного мяса» спасти Францию и торпедировать конкурентов англосаксов – Русский и германский миры («Сердечное согласие», направленное против Германии и России). Об этом хорошо рассказано в книгах русского писателя С. Кремлёва: «Россия и Германия: стравить!»; «Россия и Германия: вместе или порознь?» и др.
Война уложила в землю кадровую императорскую армию, спасать Петроград и императора стало некому. Землю удобрил и «глубинный народ». Простые мужики умирали и гнили в окопах. Наливались ненавистью к «офицерью», к «буржуинам», которые гуляют по кабакам и ресторанам. К тыловым крысам, которые набивают карманы, пока крестьяне с винтовками умирают.
При этом простые люди не понимали, за что воюют. Немцы ведь не наступали на Москву и Петроград. Галиция, проливы и Царьград? Что это!? Зачем? Для простого, необразованного человека это были не те мотивы, чтобы идти умирать. Так и сейчас для простого россиянина Харьков и Одесса ничего не значат. Для понимания нужно соответствующее воспитание и образование. А образование только деградирует, год за годом, министр за министром.
Дойная корова
В Первую мировую войну, как и сейчас, Россию просто использовали. Для решения кризиса капитализма – классическая война. Для решения стратегических задач США, Англии, Франции. Романовскую империю и РФ использовали как «дойную корову», выкачивая за бесценок ресурсы на Запад и Восток.
Русские, обливаясь кровью, спасали Европу, чтобы она могла построить новую цивилизацию, техноуклад. Тогда русские спасали Сербию, Францию, срывая вторжения германцев. Именно благодаря России немцы не взяли Париж в 1914 г., не разгромили англичан и французов в 1915-1917 гг. Разгромив турок на Кавказе, Россия открыла британцам дорогу на Ближний Восток.
Россия стала «дойной коровой» Антанты. Сотни тонн золота шли на закупку оружия, боеприпасов, снаряжения. Так как Россия Романовых технологически отставала, зависела от Запада. Была сырьевой «трубой», только гнали тогда зерно, другие продукты сельского хозяйства, а не нефть, газ и металлы, как сейчас.
Самое интересное, что деньги и золото Запад и Япония тогда брали, но многие заказы не выполнили либо тянули время до развала империи. Царскую Россию «обманули», как РФ с Минскими или Стамбульскими соглашениями. Когда обещали Кремлю не расширять НАТО на Восток.
Затем Запад «отблагодарит»: поможет организовать Февральский переворот; откажется принимать семью Романовых, бывшего царя, обрекая её на гибель; будет готовить расчленение России, поддержит всех национал-сепаратистов; начнёт интервенцию с целью раздела России на сферы влияния; до нитки ограбит Россию; будет обманывать белых генералов, заигрывать с большевиками, чтобы продлить братоубийственную бойню и пр.
Социальная катастрофа
Вопрос социальной справедливости станет коренным для России. Под ружьё поставят миллионы мужиков. «Глубинную Россию», которая столетиями копила ненависть в отношении господ-бояр с их балами, красавицами и французским (немецким, английским) языком, чтобы отличать от «смердов». Эту массу приучили к оружию и смерти. Не надо было быть гением, чтобы понять, чем это кончится. Это понимали и боялись Распутин, Дурново и Столыпин.
Но Николай II этого не понял либо решил, что «Запад поможет». Рыцарски бросился воевать, спасая Сербию и Францию. И попал в западню, заплатил за ошибку самой дорогой ценой. Потерял державу и семью.
Патриотизм быстро закончился. Часто липовый, когда люди просто делали деньги. И миллионы людей пошли за радикалами, за революционерами, за анархистами. Проект Романовых рухнул, как гнилой дуб. Рухнула цивилизация и государство.
Временное правительство, которое установили буржуазия, капиталисты, либеральная интеллигенция, конституционные демократы и социалисты всех мастей (включая украинских социалистов, продвигавших национальный вопрос), моментально слило историческую Россию. Разогнало полицию и жандармерию, вызвав криминальную революцию. «Демократизировало» армию, которая тут же развалилась. Начался «парад суверенитетов», включая области русских казаков. Экономика и транспорт пришли в хаос. Крестьяне начали погромы поместий и делёж земли, отказывались поставлять хлеб, назревал голод.
Это была катастрофа. Смута. Тогда в октябре 1917 года власть взяли большевики в союзе с левыми эсерами. Просто подобрали её. У них был свой проект – Красная Россия. Идея – социальная справедливость. Этика совести и честного труда (отсутствие социального паразитизма). Программа. Большевики спасли цивилизацию и народ (Красный проект стал спасением для России).
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