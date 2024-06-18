Японская морская пехота
Хотя официально декларируется, что Силы самообороны предназначены исключительно для защиты территории Японии от нападения с моря, обороны островных владений Японии и исключительной экономической зоны, в 2018 году была сформирована Амфибийная бригада быстрого реагирования, фактически являющаяся экспедиционной бригадой морской пехоты. Это подразделение заточено на проведение морских десантных операций на значительном удалении от мест постоянной дислокации и непосредственно подчинено Командованию Сухопутных сил самообороны.
Структура амфибийной бригады быстрого реагирования
Штаб Амфибийной бригады находится в гарнизоне Айноура в городе Сасебо, префектура Нагасаки. В её составе имеется три полка амфибийной (морской) пехоты, батальон тяжелого вооружения, батальон тылового и материально-технического снабжения, отдельная рота специального назначения (разведывательно-диверсионная) и рота связи. После окончания формирования и развёртывания всех структурных подразделений, к 2025 году численность бригады должна превысить 3500 человек. С учётом имеющегося подготовленного резерва это можно сделать уже сейчас.
Каждый полк численностью более 700 человек состоит из штабной роты, роты ПВО и двух батальонов морской пехоты (по 220 человек). Полку придаётся вертолётная эскадрилья, бронированные десантные машины, катера и лодки.
В батальоне тяжелого вооружения имеется штабная рота, радиолокационный взвод с контрбатарейной РЛС JMPQ-P13, взвод управления огнём, подразделение материально-технического снабжения и три огневые батареи, вооружённые 120-мм миномётами.
Части бригады рассредоточены по нескольким базам. Два амфибийных полка (1-й и 2-й), приданные им подразделения связи, материально-технического обеспечения и учебный центр дислоцированы в гарнизоне Айноура. Штаб и часть батальона тяжелого вооружения, подразделения материально-технического обеспечения и мобильный учебный корпус базируются в гарнизоне Сакибэ, префектура Нагасаки. В гарнизоне Такемацу, город Омура, префектура Нагасаки находятся казармы 3-го амфибийного полка, подразделения связи и обеспечения. В гарнизоне Юфуин, город Юфу, префектура Оита, дислоцирована одна из батарей батальона тяжелого вооружения и приданный ему взвод снабжения. Гарнизон Кусу, город Кусу, префектура Оита, является местом постоянной дислокации ещё одной батареи батальона тяжелого вооружения и подразделения обеспечения. Штаб батальона тылового и материально-технического обеспечения находится в гарнизоне Айноура. Здесь же размещена база двух рот по ремонту и обслуживанию техники и вооружения. Взводы поддержки и обеспечения десантных операций развёрнуты в гарнизонах Сакибэ, Такемацу и Кусу. В составе батальона также имеются транспортные и медицинские подразделения.
При наборе военнослужащих в Амфибийную бригаду к ним предъявляются повышенные требования в части физической подготовки, выносливости и морально-волевых качеств. Большая часть морских пехотинцев владеет смежными воинскими специальностями, многие имеют водолазную и парашютную подготовку.
В Сухопутных силах самообороны это подразделение наряду с воздушно-десантной бригадой считаются элитными, и служить в них очень престижно.
Вооружение и оснащение японских морских пехотинцев
Каждому японскому морскому пехотинцу, участвующему в высадке на вражеское побережье, помимо личного оружия положен комплект боевого снаряжения: камуфляжная форма, соответствующая местности и климатическому сезону, рюкзак, запас воды и продовольствия, водонепроницаемое и теплосберегающее пончо, устройство для очистки воды, аптечка, шлем и бронежилет, прибор ночного видения, средства связи и защиты от ОМП. Снайперам и бойцам диверсионно-разведывательных подразделений выдают «мохнатые» маскировочные костюмы и накидки. В случае действий в отрыве от тыловых частей для японских морских пехотинцев предусмотрены компактные палатки камуфляжного цвета, комплект посуды, миниатюрные газовые плиты для приготовления пищи и очистители воды.
Личный состав бригады вооружён 9-мм пистолетами Minebea P9 и H&K SFP9-M, 9-мм пистолетами-пулемётами Minebea PM-9, 5,56-мм штурмовыми винтовками Howa Type 89 и Howa Type 20, 7,62-мм снайперскими винтовками M24А2, 5,56-мм пулемётами Sumitomo MINIMI, 7,62-мм пулемётами FN MAG, 12,7-мм пулемётами Sumitomo M2, 84-мм гранатомётами Howa 84RR и Carl Gustaf M3, 60-мм миномётами Hirtenberger M6C-210, 81-мм миномётами L16 и 120-мм миномётами RT. В ротах ПВО используются ПЗРК Type 91.
Пистолеты Minebea P9 и H&K SFP9-M под патрон 9×19 мм являются вполне современными и эффективными образцами.
Пистолет Minebea P9 – это лицензионная копия швейцарско-германского SIG P220, который выпускался японской оружейной компанией Minebea (Nippon Miniature Bearing Company) с середины 1980-х.
Пистолет Minebea P9
Minebea P9, как и его исходный вариант, является весьма прочным и надёжным оружием. Пистолет имеет магазин на 8 патронов. Вес неснаряжённого пистолета составляет 800 г. Длина – 198 мм.
Хотя выпуск пистолетов Minebea P9 прекращён, и по ряду признаков он уже не вполне соответствует современным требованиям, ввиду значительного запаса прочности и ресурса он ещё долго будет оставаться на вооружении Сил самообороны Японии.
Более подходящим для использования в морском климате признан германский H&K SFP9-M. Закупки этого пистолета начались в 2020 году.
Пистолет H&K SFP9-M
Пистолет с полимерной рамкой адаптирован для эксплуатации в условиях высокой влажности и имеет покрытие, устойчивое к солёной воде. С пустым магазином на 17 патронов он весит 710 г. Длина – 186,5 мм.
Пистолет-пулемёт Minebea PM-9, принятый на вооружение в 1999 году, является лицензионным японским вариантом IMI Mini Uzi. Это оружие заменило американский 11,43-мм пистолет-пулемёт М3А1 и в первую очередь предназначалось для военнослужащих, не участвующих непосредственно в боевых действиях: военной полиции, водителей, связистов, экипажей бронированных машин и т. д. Но какое-то количество 9-мм ПП Minebea PM-9, оснащённых глушителями, имеется в подразделениях специального назначения.
Японский военнослужащий с ПП Minebea PM-9
Пистолет-пулемёт Minebea PM-9 отличается от израильского прототипа рядом деталей. Масса оружия без патронов составляет 2,8 кг. Длина – 399 мм. Магазин на 25 патронов. Темп стрельбы – 1100 выстр./мин. Прицельная дальность – до 100 м.
5,56-мм штурмовая винтовка Howa Type 89 под патрон 5,56 × 45 мм создана компанией Howa Kogyo на базе Armalite AR-18 и принята на вооружение в 1989 году.
Японский пехотинец с 5,56-мм штурмовой винтовкой Howa Type 89
Штурмовая винтовка с газоотводной автоматикой частично выполнена из алюминиевого сплава. При длине 916 мм масса оружия составляет 3,5 кг. Темп стрельбы – 750 выстр./мин. Эффективная дальность – до 500 м. Для удобства стрельбы из положения лёжа имеются складные сошки. Магазины на 30 патронов взаимозаменяемы с магазинами американской винтовки М16.
Вариант, известный как Type 89F, предназначен для десантников и экипажей боевых машин. Длина этого оружия со сложенным прикладом – 670 мм.
Штурмовую винтовку Type 89 должна постепенно заменить Howa Type 20. Первые поставки серийных автоматов Type 20 начались в 2021 году. Согласно заявлениям представителей японского военного ведомства, Type 20 обладает устойчивостью к воздействию агрессивной внешней среды и высокой надёжностью.
5,56-мм штурмовая винтовка Howa Type 20
Винтовка Howa Type 20 имеет телескопический приклад, двусторонний переключатель предохранителя, возможен монтаж различных прицельных приспособлений, подствольного гранатомёта, фонаря и лёгкой сошки. Масса оружия составляет 3,5 кг. Длина в зависимости от положения приклада: 780-850 мм. Темп стрельбы: 650-800 выстр./мин. Магазин на 30 патронов. Так как на Type 20 ствол укорочен до 330 мм, в этом оружии используется специально разработанный патрон J-3, с оптимизированный для такой длины ствола пороховым зарядом и бронебойной пулей. Впрочем, сохранена возможность стрельбы другими патронами размерности 5,56 × 45 мм, но эффективность может быть ниже.
В 2002 году на вооружение принята снайперская винтовка M24A2 производства американской компании Remington Arms. Это оружие под патрон 7,62 × 51 мм имеет ручное перезаряжание.
Снайперская винтовка M24A2
Полностью снаряжённая винтовка с оптикой и сошками весит 7,3 кг. Длина составляет 1092 мм. Благодаря использованию отъёмных магазинов на 5 и 10 патронов тренированный стрелок в минуту может сделать до 20 выстрелов.
Хорошо подготовленная снайперская пара способна из этого оружия с высокой вероятностью поражать цели на дистанции до 800 м и вести беспокоящий огонь на дальность до 1200 м.
Лицензионный выпуск 5,56-мм ручного пулемёта MINIMI осуществляет компания Sumitomo.
5,56-мм пулемёт Sumitomo MINIMI
Пулемёт с газоотводной автоматикой имеет универсальную систему питания, позволяющую использовать коробки с лентой на 100 или 200 патронов, а также магазины от винтовки М16. Автоматика функционирует за счёт отвода части пороховых газов, огонь ведётся с открытого затвора. Масса без патронов – 7,1 кг, длина – 1040 мм. Темп стрельбы в зависимости от степени загрязнения и положения газового крана составляет 700-1150 выстр./мин. Прицельные приспособления рассчитаны на дистанцию до 1000 м.
Этот пулемёт используется всеми родами войск Сил самообороны и может устанавливаться на различный транспорт и плавсредства
Специально для Амфибийной бригады были закуплены пулемёты FN MAG, в которых используются патроны 7,62 × 51 мм. Это связано с тем, что стандартный японский пулемёт винтовочного калибра Sumitomo Type 62 не в полной мере соответствует требованиям при эксплуатации в экстремальных условиях.
Пулемёт FN MAG
Автоматика работает за счёт отвода части пороховых газов. Ствол пулемёта выполнен быстросменным, на нём установлена рукоятка для переноски, используемая также и при замене горячего ствола. Питание осуществляется лентой на 100-200 патронов. Пулемёт с прикладом и сошкой весит 10,85 кг. Длина – 1263 мм. Темп стрельбы – 600-1000 выстр./мин. Прицельная дальность – до 1200 м.
Крупнокалиберный пулемёт Sumitomo M2 под патрон 12,7×99 мм является лицензионной версией пулемёта 50-го калибра Browning М2НВ с тяжелым стволом воздушного охлаждения и производится с 1985 года. Это оружие с автоматикой, функционирующей за счёт отдачи ствола, в японской армии монтируется на различную технику и используется как для стрельбы по наземным целям, так и в качестве средства ПВО.
При установке на треногу 12,7-мм пулемёт Sumitomo M2 весит около 60 кг. Длина тела пулемёта – 1143 мм. Темп стрельбы составляет 480-550 выстр./мин. Дальность по наземным целям достигает 1500 м, по воздушным – до 800 м.
Многоцелевой 84-мм гранатомёт Howa 84RR является местной копией шведского Carl Gustaf M2, который был принят Силами самообороны в 1984 году.
84-мм гранатомёт Howa 84RR
Незаряженный гранатомёт с оптическим прицелом весит 14,2 кг и имеет длину 1065 мм. Заряжание Howa 84RR производится с казённой части оружия. Откидывающийся влево затвор оснащён коническим соплом (трубка Вентури). В минуту расчёт из двух человек производит до 6 прицельных выстрелов. Для стрельбы из положения лёжа, в дополнение к регулируемой по высоте опоре-моноподу, которая также используется как плечевой упор, применяется двуногая сошка.
В ходе многолетней эксплуатации Howa 84RR проявил себя как надёжное и точное оружие, способное вести огонь широким спектром боеприпасов. Однако масса гранатомёта для переноски на значительные расстояния является чрезмерной. В связи с этим в 2012 году было закуплено 300 модернизированных облегчённых гранатомётов Carl Gustaf M3.
Военнослужащий Сил самообороны с гранатомётом Carl Gustaf M3
По сравнению с предыдущей моделью вес Carl Gustaf M3 снизился более чем на 3 кг. Облегчить оружие удалось благодаря применению армированного стеклопластикового ствола, в который вставлен тонкостенный стальной нарезной вкладыш. Назначенный ресурс составляет 1000 выстрелов. Для наведения оружия используется трёхкратный оптический прицел или дублирующие механические прицельные приспособления. В состав боекомплекта входят выстрелы с кумулятивными (в том числе с тандемными) боевыми частями с бронепробиваемостью 600-700 мм, бронебойно-фугасные (противобункерные), осколочно-фугасные, осколочные с программируемым воздушным подрывом, картечные, осветительные и дымовые. Снаряды, предназначенные для борьбы с бронетехникой, имеют реактивный двигатель, запускаемый на безопасной дистанции после вылета из ствола.
В японских Силах самообороны гранатомёты Howa 84RR и Carl Gustaf M3 рассматриваются как многоцелевое средство, предназначенное для поражения широкого спектра целей: бронетехники, живой силы и укреплений.
Каждой японской амфибийной роте придаётся лёгкий 60-мм миномёт австрийского производства Hirtenberger M6C-210. Это оружие отличается высокой мобильностью, что должно удовлетворять потребностям огневой поддержки небольших мобильных подразделений. У него нет опорных стоек, и огонь из миномёта наводчик ведёт, удерживая его рукой за верхнюю часть ствола.
Расчёт 60-мм миномёта Hirtenberger M6C-210
Обычно расчёт 60-мм миномёта состоит из двух человек, но в случае необходимости с ним управляется один военнослужащий. Масса миномёта – 5,1 кг. Длина ствола – 815 мм. Скорострельность – до 20 выстр./мин. Дальность – до 2000 м. Новые 60-мм мины, снаряжённые взрывчатым веществом повышенного могущества, с корпусом, имеющим контролируемое дробление, по эффективности сравнимы с 81-мм минами.
В распоряжении командира амфибийного батальона имеются 81-мм миномёты L16, производящиеся компанией Howa Kogyo на основе британской лицензии.
81-мм миномёт L16
Для такого калибра миномёт весит немного – в сборе 36,6 кг. L16 разбирается на три основных части массой 11,6-12,7 кг. Длина ствола – 1280 мм. Огонь ведётся минами стандарта НАТО массой 4,2 кг. Максимальная дальность стрельбы – 5650 м. Расчёт – 3 человека.
Ударной силой батальона тяжелого вооружения являются 120-мм миномёты RT с нарезным стволом. Это лицензионная копия французского миномёта Mortier 120 mm Rayé Tracté Modele F. MO-120-RT-61, производимая с 1992 года компанией Howa Kogyo. В 2021 году на вооружении Сухопутных сил самообороны имелось 460 таких миномётов.
Выстрел из 120-мм миномёта RT
Миномёт с неотделяемым колёсным ходом достаточно тяжёлый – 582 кг. Длина ствола составляет 2800 мм. Дальность стрельбы сравнима с лёгкой гаубицей, обычной миной, весящей 16 кг – 8000 м, активно-реактивной – 13 000 м. Скорострельность – 10 выстр./мин. Расчёт – 6 человек.
Для засечки координат позиций вражеской артиллерии и ведения контрбатарейной борьбы в батальоне имеется РЛС JTPS-P16 разработки компании Toshiba Electric.
Эта станция весьма громоздкая и не очень хорошо подходит для использования в морской пехоте. Система смонтирована на двух грузовиках повышенной проходимости. Антенна с АФАР и газотурбинным генератором установлены на 7 т грузовике. Аппаратная часть и операторы размещаются в фургоне на шасси 3,5 т грузовика.
Для борьбы с вражеской авиацией в ротах ПВО используются зенитные 12,7-мм пулемёты и ПЗРК Туре 91.
Переносной комплекс Туре 91, разработанный и производимый компанией Toshiba Electric, принят на вооружение в 1991 году. Для ускорения работ и снижения стоимости разработки некоторые второстепенные детали были заимствованы у «Стингера», но в целом, несмотря на внешнее сходство с американским ПЗРК, японский Туре 91 – это оригинальный, самостоятельно созданный комплекс.
ПЗРК Туре 91
Масса готового к применению комплекса составляет 17 кг. Длина пусковой установки – 1470 мм. Диаметр ракеты – 80 мм. Масса ракеты – 9 кг. Масса пусковой трубы – 2,5 кг. Масса пускового механизма с радиолокационным запросчиком и прицелом – 5,5 кг. Максимальная скорость полёта ракеты – 650 м/с. Максимальная дальность стрельбы – 5 км. Ракета поступает в войска снаряжённой в одноразовую стеклопластиковую пусковую трубу, на которую монтируется съёмное оборудование: радиолокационный запросчик системы «свой-чужой», пусковой механизм с баллоном хладогента и прицел. Охлаждаемая головка самонаведения Туре 91, в отличие от использовавшегося в Силах самообороны ПЗРК FIM-92А Stinger, с самого начала имела комбинированную систему наведения: инфракрасную и фотоконтрастную.
С 2007 года серийно производится ПЗРК Туре 91 Kai (войсковое обозначение SAM-2В) с улучшенной головкой самонаведения и оптоэлектронным прицелом. Новая модификация лучше защищена от тепловых помех и может использоваться в условиях плохой видимости, также снижена минимальная высота поражения.
Высадочные и транспортные средства Амфибийной бригады Сухопутных сил самообороны Японии
Перевозка личного состава амфибийной бригады, вооружения, снаряжения, продовольствия и боеприпасов, а также буксировка 120-мм миномётов осуществляется автомобилями повышенной проходимости.
Для ведения разведки, патрулирования и перевозки офицеров в зоне боевых действий предназначен лёгкий бронированный автомобиль LAV.
Машина, производимая Komatsu Manufacturing, имеет массу 4,5 т и защищена противопульной бронёй. Внутри салона располагаются 4 человека. На турели могут устанавливаться пулемёты калибра 5,56-12,7-мм. Дизель мощностью 160 л.с. позволяет разогнаться на шоссе до 95 км/ч. Запас хода составляет 500 км.
Масса и габариты бронеавтомобиля LAV позволяют транспортировать его внутри тяжелого транспортного вертолёта CH-47J Chinook. Однако для ускорения процесса погрузки и разгрузки машины обычно перевозят на внешней подвеске.
В начале 1990-х Toyota Motor Corporation разработала для Сил самообороны автомобиль высокой проходимости HMV, используемый для перевозки пехотного отделения (10 человек) и буксировки легкого вооружения.
Машина массой 2,64 т оснащена турбодизелем мощностью 170 л.с. Максимальная скорость – 125 км/ч. Запас хода – 420 км.
С 1996 года Силы самообороны получали лёгкие автомобили повышенной проходимости Туре 2 производства компании Mitsubishi Motors. Эта модель имеет много общего с гражданским внедорожником Pajero.
Автомобиль способен вместить 6 человек. Его снаряжённая масса составляет 1940 кг. Турбодизель мощностью 125 л.с. позволяет разогнаться до 135 км/ч.
При необходимости лёгкий верх может быть снят, и установлена турель с пулемётом или разместится оператор ПЗРК.
Компании Hino Motors и Toyota Motor Corporation для Сил самообороны в начале 1970-х совместно разработали полноприводной двухосный грузовик Туре 73. Выпуск этой модели осуществлялся в течение более чем 30 лет, за это время в конструкцию был внесён ряд существенных изменений.
Снаряжённая масса автомобиля немногим превышает 3 т. У грузовика двухместная кабина, в кузове помещается 16 человек. Грузоподъёмность достигает 2 т. Скорость движения – до 115 км/ч.
В Силах самообороны эксплуатируются трёхосные полноприводные грузовики, также имеющие наименование Туре 73. Первый автомобиль такого типа был поставлен компанией Isuzu Motors более 50 лет назад. Сейчас в производстве находится модель восьмого поколения. На части новых машин кабина защищена бронестеклом и съёмной лёгкой бронёй.
Снаряжённая масса грузовика составляет 8570 кг. Восьмицилиндровый дизель мощностью 285 л.с. позволяет разогнаться до 105 км/ч. Вместимость кузова – 22 человека. Грузоподъёмность – до 6 т. Общая масса транспортного средства может достигать 15 780 кг.
Для проведения десантных операций закуплено 58 амфибийных машин AAV7, в том числе 46 машин, перевозящих десант, 6 машин управления и связи и 6 медико-эвакуационных.
Выход в море амфибийной машины AAV7 с борта десантного корабля
Десантная бронированная гусеничная машина AAV7 разработана американской компанией FMC Corporation (позже United Defense Industries) и поступила на вооружение КМП США в 1972 году. Корпус амфибии выполнен из алюминиевой брони толщиной 30-45 мм. Выход из десантного отделения осуществляется через люк-аппарель в корме машины. Для движения по воде имеется два водомёта, которые снабжены механизмом поворота, что обеспечивает маневрирование на воде. Вооружение состоит из 12,7-мм пулемёта с боекомплектом 1200 патронов, также дополнительно может устанавливаться 40-мм автоматический гранатомёт.
Экипаж три человека — водитель, командир и стрелок. В кормовой части машины расположено десантное отделение, в котором на трёх скамьях размещается 25 человек десанта; при перевозке груза скамьи могут быть демонтированы, грузоподъёмность машины при этом составляет 4,5 т.
Масса AAV7 достигает 29 т. Дизельный двигатель Cummins V903 мощностью 525 л.с. может разогнать амфибию на шоссе до 72 км/ч. Запас хода по хорошей дороге – более 400 км. Скорость на воде – 13 км/ч.
В распоряжении японских морских пехотинцев есть надувные моторные лодки CRRC производства копании Zodiac Boats.
Лодка имеет восемь отдельных герметичных отсеков. Пять из них установлены в основном корпусе, а внутреннее пространство разделено перегородками с клапанами и соединено между собой. Лодка длиной 4,7 м и шириной 1,9 м может вместить 10 десантников. Её масса без двигателя составляет 146 кг. Грузоподъёмность – 1250 кг. Обычно используется двухтактный двигатель мощностью 55 л.с. с водомётом.
Для переброски десантников их техники и вооружения в Силах самообороны раньше активно использовались вертолёты CH-47J Chinook и UH-60J Black Hawk.
С недавнего времени наряду с вертолётами стали применяться транспортно-пассажирские конвертопланы MV-22B Osprey, сочетающие скорость и дальность полёта турбовинтового самолёта, а также возможность вертикального взлёта и посадки.
Летательный аппарат с максимальной взлётной массой 27 442 кг может принять на борт 32 снаряжённых десантника или 9100 кг груза. Максимальная скорость полёта на высоте 4600 м составляет 565 км/ч. Боевой радиус – 720 км. Перегоночная дальность полёта – 4130 км.
В ноябре 2014 года было принято решение закупить 17 «Оспри». Первые поставки конвертопланов начались в 2020 году.
В сентябре 2023 года были проведены учебно-тренировочные высадки десантников, принятых с борта вертолётоносца «Исэ». Планируется разместить несколько MV-22B на борту авианесущих кораблей типа «Идзумо».
Боевой потенциал японских амфибийных сил
В настоящее время единственная Амфибийная бригада Сухопутных сил самообороны всё ещё находится в стадии развёртывания, и её возможности пока далеки от планируемых. Однако даже после того, как численность и уровень подготовки личного состава достигнет заданных показателей, это подразделение будет способно успешно проводить десантные операции в узком секторе, и только там, где отсутствует сильная оборона противника, так как в бригаде нет бронированных машин огневой поддержки.
Однако не стоит недооценивать десантный потенциал японских сухопутных сил. В прошлом неоднократно проводились совместные учения с подразделениями Корпуса морской пехоты США, дислоцированными на территории Японии, и японские военные многому научились у американцев.
В составе Сухопутных сил самообороны для ведения десантных операций подготовлена 6-я пехотная дивизия, штаб которой находится в городе Хигасине, префектура Ямагата, и 15-я бригада со штабом в городе Наха, префектура Окинава. В составе этих соединений имеются полки быстрого реагирования и пехотные полки с тяжелой бронетехникой и артиллерией.
Отработка высадки бойцов 6-й пехотной дивизии на берег, на заднем плане танк Туре 74
Так как основной боевой танк Туре 90 (масса более 50 т) для высадки с моря считается слишком тяжелым, для этого использовались танки Туре 74 (масса 38 т). Но недавно появилась информация, что принято решение отказаться от устаревших танков Туре 74, в связи с чем в морских десантных операциях будут задействованы бронированные колёсные машины огневой поддержки Туре 16. Впервые высадка машин Туре 16, принадлежащих 15-й полку быстрого реагирования 14-й бригады, с десантных катеров на воздушной подушке была отработана 15 июня 2018 года.
Машина огневой поддержки Туре 16, доставленная на берег катером на воздушной подушке
Боевая масса Туре 16 составляет 28 т. Машина вооружена 105-мм пушкой, а также 12,7 и 7,62-мм пулемётами. Дизель мощностью 570 л.с. обеспечивает скорость до 100 км/ч. Запас хода – до 400 км. Лобовая броня выдерживает попадания 30-мм снарядов, бортовая защищает от 12,7-мм пуль. Экипаж – 4 человека.
Таким образом, можно констатировать, что Сухопутные силы самообороны Японии имеют достаточно высокий потенциал для проведения десантных операций на побережье. В то же время с учётом общей численности и состава вооружения Амфибийной бригады, 14-й пехотной бригады и 6-й пехотной дивизии, которые могут быть задействованы в десантных операциях, Морские силы самообороны не имеют достаточного количества десантных кораблей и высадочных средств, необходимых для одновременной переброски этих соединений.
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