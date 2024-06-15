Германия не позволила Евросоюзу согласовать очередной пакет санкций против России

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Германия не позволила Евросоюзу согласовать очередной пакет санкций против России

Евросоюз не смог согласовать очередной, уже 14-й пакет санкций против России, на этот раз против выступила Германия. Как сообщает Reuters, немцев не устроил один из пунктов, касающийся ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима.

По данным британского издания, ссылающегося на европейских чиновников, пожелавших остаться неназванными, Германии не понравилось предложение о наказании дочерних компаний из-за нарушения санкций основными. В общем, из-за позиции ФРГ Евросоюз не смог в пятницу принять новый пакет санкций. Но это временно, в следующую среду обсуждение продолжится, и он будет принят.



Как уже сообщалось, 14-й пакет санкций должен быть направлен на борьбу с обходом наложенных на Россию ограничительных мер. Предполагается, что ЕС примет комплекс мер, ограничивающий возможности российского военно-промышленного комплекса закупать западные военные технологии и товары двойного назначения. Кроме того, Брюссель планирует ограничить экспорт российского сжиженного газа (СПГ) в третьи страны, а также запретить российским судам с СПГ заходить в порты европейских стран.

Немцев волнует только вероятность наказания «дочек» основных компаний, которые могут пострадать из-за нового санкционного пакета. Как только из него уберут данный пункт, Берлин с удовольствием проголосует за оставшиеся. Так что можно предполагать, что в следующую среду, 19 июня, против России будет введен 14-й пакет санкций.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:20
    «Германии не понравилось предложение о наказании дочерних компаний» —

    — Нравится, не нравится - из-за моря поступит окрик: будешь терпеть, Германия - красавица ...
  2. Октиллион Звание
    Октиллион
    +2
    Сегодня, 06:58
    Немецкий экспорт автомобилей и запчастей в Кыргызстан вырос на 5500%. Неудивительно, что немцам не нравится прикрытие лазеек.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:17
    19 июня, против России будет введен 14-й пакет санкций
    14-й и не последний. Продолжат нам гадить даже в ущерб себе, т.к. уже слишком далеко зашли в своем стремлении "победить Россию" потратив на это немалые средства, и создав себе проблемы.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 08:05
    Ой, чует Германия что-то надвигающееся нехорошее,ой чует.
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 08:28
    экспорт российского сжиженного газа (СПГ) в третьи страны
    ...реально гендеры убогие...ну не будет третьих стран, появятся четвёртые, пятые , десятые...ну право ...убогие в мозгах
  6. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 08:59
    Ждем 537 пакет санкций от европы, в котором они запретят нам убирать трупы их граждан, после того как они покончат с собой в знак протеста против России.