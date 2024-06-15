Германия не позволила Евросоюзу согласовать очередной пакет санкций против России

Евросоюз не смог согласовать очередной, уже 14-й пакет санкций против России, на этот раз против выступила Германия. Как сообщает Reuters, немцев не устроил один из пунктов, касающийся ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима.По данным британского издания, ссылающегося на европейских чиновников, пожелавших остаться неназванными, Германии не понравилось предложение о наказании дочерних компаний из-за нарушения санкций основными. В общем, из-за позиции ФРГ Евросоюз не смог в пятницу принять новый пакет санкций. Но это временно, в следующую среду обсуждение продолжится, и он будет принят.Как уже сообщалось, 14-й пакет санкций должен быть направлен на борьбу с обходом наложенных на Россию ограничительных мер. Предполагается, что ЕС примет комплекс мер, ограничивающий возможности российского военно-промышленного комплекса закупать западные военные технологии и товары двойного назначения. Кроме того, Брюссель планирует ограничить экспорт российского сжиженного газа (СПГ) в третьи страны, а также запретить российским судам с СПГ заходить в порты европейских стран.Немцев волнует только вероятность наказания «дочек» основных компаний, которые могут пострадать из-за нового санкционного пакета. Как только из него уберут данный пункт, Берлин с удовольствием проголосует за оставшиеся. Так что можно предполагать, что в следующую среду, 19 июня, против России будет введен 14-й пакет санкций.

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