NYT: Зеленский обеспокоен возможным расторжением США подписанного «соглашения о безопасности»

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NYT: Зеленский обеспокоен возможным расторжением США подписанного «соглашения о безопасности»

Зеленский сильно обеспокоен возможностью расторжения американской стороной так называемого «соглашения о безопасности», подписанного в минувший четверг. Об этом сообщает The New York Times.

Подписавший соглашение Зеленский думал, что всё будет хорошо и следующие 10 лет США будут помогать Украине в сфере безопасности. Но американцы не были бы американцами, если бы не предусмотрели возможность расторжения этого договора, добавив в соглашение специальный пункт, который просроченный президент Украины не удосужился прочитать. Тем более что он был написан мелким шрифтом.



В соглашении о безопасности мелким шрифтом спрятан этот параграф: «Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам», которое «вступит в силу через 6 месяцев».

- приводит выдержку из документа издание.

Как уверяет газета, ничего удивительного в этом нет, это «обычная лазейка», которую власти США оставляют на случай непредвиденных обстоятельств. Просто кому-то нужно было внимательно читать текст соглашения, а не подписывать его, не глядя. Так что во всем происходящем виноват исключительно Зеленский.

Ранее американские медиа не исключили, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа соглашение о безопасности с Украиной будет расторгнуто. Трамп уже сделал несколько неоднозначных заявлений об Украине, пообещав прекратить военную поддержку Киева.
14 комментариев
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  1. Наган Звание
    Наган
    +3
    Сегодня, 06:44
    в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа соглашение о безопасности с Украиной будет расторгнуто

    MAGA!
    Let's go Brandon!
    FJB
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:50
    — Развели клоуна. А говорил,что не лох ...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +4
      Сегодня, 06:58
      Его не разводили. США не вкладываются в " братские народы". Поэтому, долар- мировая валюта. Нашим политикам бы,поучиться не мешало.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 07:22
    Зеленский сильно обеспокоен возможностью расторжения американской стороной так называемого «соглашения о безопасности»
    Сначала походил "гоголем" и попрыгал от радости после подписания соглашения, а потом вдруг задумался и понял, что могут кинуть, как последнего лоха коим и является. А ведь кинут когда посчитают необходимым даже без всяких предупреждений цинично заявив, чтобы разбирался сам со своими проблемами.
    1. Арка Звание
      Арка
      0
      Сегодня, 08:19
      Ну не знает "человек" основных нюансов международных соглашений, особенно в амерские исполнении. Это не президента в кино играть и не хреном по роялю лупить.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:21
      Цитата: rotmistr60
      а потом вдруг задумался и понял, что могут кинуть, как последнего лоха

      А ведь сколько учили, что главное в договоре, написанное мелким шрифтом. А уж как ЕС и США кидать умеют известно со времен майдана. laughing
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 07:32
    Американские евреи , оказались хитрее евреев хахляцких.
  5. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -1
    Сегодня, 07:51
    Кстати.Если рассматривать договора,ну разве что кроме кредитных,то во всех букваььно предусмотрена возможность расторжения.Это не капкан для Зеленского,а обычная практика.Но тут из нее уже сделали шоу..
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 08:03
    Зеленский обеспокоен возможным расторжением США подписанного «соглашения о безопасности»

    Ему бы о сохранении своей уже просроченной жизни беспокоиться.
    1. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +2
      Сегодня, 08:07
      По поводу его жизни: "...Поздно пить Боржоми, если почки отвалились..."
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 08:06
    Можно было и не читать, просто вспомнить эвакуацию из Афганистана.
  8. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 08:15
    Что не суббота... так морда лица зеликокса с утра negative Я даже после "вчерашнего" выгляжу как мистер олимпия по сравнению с ним laughing
    1. Добрый Звание
      Добрый
      0
      Сегодня, 08:55
      На фото у Зелика обручальное кольцо на среднем пальце. Уж не заднеприводный ли он negative
  9. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 08:57
    Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по


    Чо он всполошился. Практически любой договор содержит подобный пункт о возможности расторжения. Хоть с сантехниками или электриками sad