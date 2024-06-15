В соглашении о безопасности мелким шрифтом спрятан этот параграф: «Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам», которое «вступит в силу через 6 месяцев».

Зеленский сильно обеспокоен возможностью расторжения американской стороной так называемого «соглашения о безопасности», подписанного в минувший четверг. Об этом сообщает The New York Times.Подписавший соглашение Зеленский думал, что всё будет хорошо и следующие 10 лет США будут помогать Украине в сфере безопасности. Но американцы не были бы американцами, если бы не предусмотрели возможность расторжения этого договора, добавив в соглашение специальный пункт, который просроченный президент Украины не удосужился прочитать. Тем более что он был написан мелким шрифтом.- приводит выдержку из документа издание.Как уверяет газета, ничего удивительного в этом нет, это «обычная лазейка», которую власти США оставляют на случай непредвиденных обстоятельств. Просто кому-то нужно было внимательно читать текст соглашения, а не подписывать его, не глядя. Так что во всем происходящем виноват исключительно Зеленский.Ранее американские медиа не исключили, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа соглашение о безопасности с Украиной будет расторгнуто. Трамп уже сделал несколько неоднозначных заявлений об Украине, пообещав прекратить военную поддержку Киева.