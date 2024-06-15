ВС России пресекли попытку переброски подкреплений обороняющимся в Волчанске формированиям ВСУ

6
ВС России пресекли попытку переброски подкреплений обороняющимся в Волчанске формированиям ВСУ

На Волчанском направлении ожесточенные бои, противник, выполняя указание из Киева «сделать картинку» к саммиту в Швейцарии, предпринял ряд наступательных действий в Волчанске, включая форсирование реки Волчья. Российские войска позиции не только удержали, но сумели немного продвинуться вперед. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».

По имеющимся данным, накануне противник резко активизировался, проведя за сутки более 10 контратак в районе многоэтажек и на востоке города. Также командованием ВСУ была предпринята попытка перебросить через реку Волчья подкрепления обороняющимся в северной части города украинским подразделениям, но неудачная, наши переправиться украинцам не дали.



В самом городе идут ожесточенные бои, противник бросает в бой все новые резервы, по-видимому, выполняя команду из Киева «одержать победу», чтобы Зеленский в Швейцарии мог хоть чем-нибудь похвастать. Но реальных успехов у ВСУ нет, хотя нашим пришлось тяжело. Как сообщают с передовой, противник начал бросать в мясные штурмы мобилизованных последней волны, а также сборную солянку из остатков различных подразделений. Наши используют «Солнцепеки», которые очень хорошо прорежают ряды ВСУ. Продолжаются тяжелые бои за Агрегатный завод, под контроль российских войск перешло порядка 40% территории завода.

На Липцевском направлении без больших изменений, противник давит в районе Глубокое, наши пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Лукьянцев. Пока ни одна из сторон преимуществ не имеет. Тем не менее противник несет большие потери в попытках контратаковать. На данном направлении у ВСУ политическая необходимость перевешивает военную.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. sergey4791 Звание
    sergey4791
    +5
    Сегодня, 08:03
    Формулировка "к саммиту, к саммиту..." кочует по всем СМИ. Как будто на саммите соберутся политики, кто ни сном ни духом про Украину. И спросят "Ну, расскажите, как там у вас дела?" Им укрофашисты в ответ: "Мы отстояли такие то, такие то населенные пункты, а такие то, такие то захватили обратно". Политики скажут: "О, это успех, вот вам тогда новая пачка денег!" И разъедутся по домам.
    Понятно же, что это не так. На саммите будут те, кто полностью в курсе происходящего и понимает разницу между пиар-акциями и реальными событиями. Эти люди мыслят трендами в отличие от толпы, ведущейся на разовые события
    1. УАТ Звание
      УАТ
      +2
      Сегодня, 08:08
      Макрон, например, только трендами и мыслит. Прям так мыслит, аж кушать не может.
      1. sergey4791 Звание
        sergey4791
        +1
        Сегодня, 08:10
        Речь о кукловодах, а не о марионетках
    2. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 08:56
      Тут не единожды такую параллель проводят. Некоторые вообще писали что вот они в 23г провалили наступ и сейчас запад усадит киевский режим за переговоры. В общем некоторые люди вообще не понимают всего того что запад делает.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 08:25
    в швейцарском Бюргенштоке, обсудят обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриацию детей, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности,
    Источник: https://rusvesna.su/news/1718383346

    Вот и все, что будут там обсуждать.
  3. invisible_man Звание
    invisible_man
    0
    Сегодня, 08:49
    Уже сколько времени укронацисты пытаются отбить Волчанск, и ничего у них не получается!