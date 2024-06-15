ВС России пресекли попытку переброски подкреплений обороняющимся в Волчанске формированиям ВСУ

На Волчанском направлении ожесточенные бои, противник, выполняя указание из Киева «сделать картинку» к саммиту в Швейцарии, предпринял ряд наступательных действий в Волчанске, включая форсирование реки Волчья. Российские войска позиции не только удержали, но сумели немного продвинуться вперед. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».По имеющимся данным, накануне противник резко активизировался, проведя за сутки более 10 контратак в районе многоэтажек и на востоке города. Также командованием ВСУ была предпринята попытка перебросить через реку Волчья подкрепления обороняющимся в северной части города украинским подразделениям, но неудачная, наши переправиться украинцам не дали.В самом городе идут ожесточенные бои, противник бросает в бой все новые резервы, по-видимому, выполняя команду из Киева «одержать победу», чтобы Зеленский в Швейцарии мог хоть чем-нибудь похвастать. Но реальных успехов у ВСУ нет, хотя нашим пришлось тяжело. Как сообщают с передовой, противник начал бросать в мясные штурмы мобилизованных последней волны, а также сборную солянку из остатков различных подразделений. Наши используют «Солнцепеки», которые очень хорошо прорежают ряды ВСУ. Продолжаются тяжелые бои за Агрегатный завод, под контроль российских войск перешло порядка 40% территории завода.На Липцевском направлении без больших изменений, противник давит в районе Глубокое, наши пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Лукьянцев. Пока ни одна из сторон преимуществ не имеет. Тем не менее противник несет большие потери в попытках контратаковать. На данном направлении у ВСУ политическая необходимость перевешивает военную.

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