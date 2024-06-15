Болгария анонсировала поставки Украине «ненужной» болгарской армии старой военной техники и вооружений
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Болгария готова предоставить Украине дополнительную военную помощь, передав украинской армии вооружения и технику, не используемую болгарской армией по той или иной причине. С таким заявлением выступил министр обороны технического правительства Болгарии Атанас Запрянов.
Болгария готова отдать Украине всё, что не нужно болгарской армии и не будет использовано в ближайшем будущем ни при каких условиях. О чем конкретно идет речь, болгарский министр не уточнил, но предполагается, что о списанном вооружении и боеприпасах, находящихся на складах длительного хранения. Таким образом, болгарское Минобороны избавляется от старья, на утилизацию которого нет средств, освобождая место под новое. Соответствующее решение болгарский парламент уже принял.
В понедельник утвержу предложение начальника штаба обороны об излишнем вооружении и технике, которые будут предоставлены Украине, это не повлияет на снабжение наших вооруженных сил,
— заявил Запрянов, добавив, что обещанное Украине оборудование войдет в следующий пакет военной помощи.
Ранее сообщалось, что Болгария планировала передать Украине зенитные ракеты от комплекса С-300 с истекшим сроком эксплуатации. В Киеве их с удовольствием забрали, тем более что отдавали бесплатно. Также болгары отправили на Украину порядка ста снятых с хранения бронетранспортеров БТР-60ПБ, нуждающихся в ремонте.
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