Болгария анонсировала поставки Украине «ненужной» болгарской армии старой военной техники и вооружений

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Болгария анонсировала поставки Украине «ненужной» болгарской армии старой военной техники и вооружений

Болгария готова предоставить Украине дополнительную военную помощь, передав украинской армии вооружения и технику, не используемую болгарской армией по той или иной причине. С таким заявлением выступил министр обороны технического правительства Болгарии Атанас Запрянов.

Болгария готова отдать Украине всё, что не нужно болгарской армии и не будет использовано в ближайшем будущем ни при каких условиях. О чем конкретно идет речь, болгарский министр не уточнил, но предполагается, что о списанном вооружении и боеприпасах, находящихся на складах длительного хранения. Таким образом, болгарское Минобороны избавляется от старья, на утилизацию которого нет средств, освобождая место под новое. Соответствующее решение болгарский парламент уже принял.



В понедельник утвержу предложение начальника штаба обороны об излишнем вооружении и технике, которые будут предоставлены Украине, это не повлияет на снабжение наших вооруженных сил,

— заявил Запрянов, добавив, что обещанное Украине оборудование войдет в следующий пакет военной помощи.

Ранее сообщалось, что Болгария планировала передать Украине зенитные ракеты от комплекса С-300 с истекшим сроком эксплуатации. В Киеве их с удовольствием забрали, тем более что отдавали бесплатно. Также болгары отправили на Украину порядка ста снятых с хранения бронетранспортеров БТР-60ПБ, нуждающихся в ремонте.
17 комментариев
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  1. ISKANDER_61 Звание
    ISKANDER_61
    +5
    Сегодня, 07:56
    Типа, только деньги, ничего личного. Этих б.... ничто и 5икогда не поменяет.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +5
      Сегодня, 08:05
      Цитата: ISKANDER_61
      Типа, только деньги, ничего личного. Этих б.... ничто и 5икогда не поменяет.

      Эти братушки всегда себе верны! В обоих Мировых войнах были против нас! Но сейчас понабегут болгарофилы и будут кричать, что болгарская армия не принимала непосредственного участия в боевых действиях на территории СССР wassat
  2. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 07:57
    Бтр - 60 с антидроновой сеткой вполне могут сгодиться.
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    Сегодня, 08:00
    Обе мировые войны против России,сейчас снова против нас. Хороши "братушки".
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +8
      Сегодня, 08:05
      Хороши "братушки"
      Чем быстрее мы забудем это дурацкое слово, тем будет лучше для нас wink
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +6
        Сегодня, 08:07
        Вы мёртвого у говорите - уже забыл laughing
        Но не простил.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 08:07
      Цитата: pudelartemon
      Обе мировые войны против России,сейчас снова против нас. Хороши "братушки".

      Вы не понимаете - это другое! wassat Болгарская армия же не принимала непосредственного участия в боевых действиях на территории СССР! laughing laughing laughing
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +1
        Сегодня, 08:11
        А как насчёт непрямых действий? Во время войны не последнее значение имеет.
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 08:30
        Цитата: AllX_VahhaB
        Болгарская армия же не принимала непосредственного участия в боевых действиях на территории СССР!

        Ну, да, ну, да. Это они и заявят, когда обратно в друзья проситься будут.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 08:55
          А стоит вспомнить, уважаемая Елена hi что Самодержец РИ, Александр3, не предполагал освобождать Болгарию от турок. Денег для этой войны у РИ не было . Однако, именно среди народа начались протестные настроения против турок в защиту болгар, именно как братушек и православных. Именно эти народные настроения и привели к тому, что царю пришлось брать долги для войны. Эти долги ради освобождения "братушек" ещё долго тяжёлым бременем лежали на РИ
    3. Enceladus Звание
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 08:08
      Как не вспомнить классику... good laughing
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 08:15
    Цитата: pudelartemon
    Хороши "братушки"
    "Братушки" были после Шипки когда русский солдат погибал спасая болгар от турецкого ига. В 1МВ Болгария вступила в 1915 г. на стороне Германии и Австро-Венгрии объявив войну Сербии. Во 2 МВ опять на стороне Германии. Сегодня по привычке с теми кто против России и поддерживает украинский нацизм. Вот в этом и все т.н. "братушки".
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 08:28
      Цитата: rotmistr60
      "Братушки" были после Шипки когда русский солдат погибал спасая болгар от турецкого ига.

      После Шипки, практически сразу, стали грезить о Великой Болгарии от моря до моря wassat Впрочем это характерно для всех малых народов - размер имеет значение! laughing
      Вот пост типичного болгарина:

      Решил разкажу вам коротко про националная идея Болгарии, про собирание всех болгарь в одно государство. Ето связано с том, что руский народ в ньнешное время оказался в наше положение, когда руские живут в чужие государства, которь не хочет соблюдат его права. В время когда самь близкий и братский народ-украинцев превратились в враг. То самое случилось и с нами, наш самь близкий народ-сербами превратились в самь злейший враг Болгарии. Хочется разкажу вам каже и про партизанская война в Македония, про сербских и греческих звества над болгарами, но ето очен глубокая тема и оставлю на другой раз. А сейчас поставлю много карть, фотки и музька. Надеюсь вам ето понравится.
    2. Slon_on Звание
      Slon_on
      +2
      Сегодня, 08:32
      Эти так называемые "братушки", чтоб им пусто было, буквально через несколько месяцев после окончания той русско-турецкой войны разорвали дипотношения с Россией.
      В годы 2МВ потопили несколько наших подлодок, болгарские санитарные поезда лечили недобитых фрицев. И это не весь перечень их пакостей. Такое же отребье как и чехи. Очень хочется узреть воздаяние за их дела.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:25
    — «... Единоверная нам Болгария, недавно ещё освобождённая от турецкого рабства братскою любовью и кровью русского народа, открыто стала на сторону врагов Христовой веры, славянства, России» ...
    ---
    (Из Манифеста Николая II от 5 октября 1915 год)
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:35
    Сбагривают хохлоте своё старьё , по цене нового.
    1. Читателль 2013 Звание
      Читателль 2013
      +1
      Сегодня, 08:52
      Как показывают события, старой или ненужной техники не бывает