Болгария анонсировала поставки Украине «ненужной» болгарской армии старой военной техники и вооружений

В понедельник утвержу предложение начальника штаба обороны об излишнем вооружении и технике, которые будут предоставлены Украине, это не повлияет на снабжение наших вооруженных сил,

Болгария готова предоставить Украине дополнительную военную помощь, передав украинской армии вооружения и технику, не используемую болгарской армией по той или иной причине. С таким заявлением выступил министр обороны технического правительства Болгарии Атанас Запрянов.Болгария готова отдать Украине всё, что не нужно болгарской армии и не будет использовано в ближайшем будущем ни при каких условиях. О чем конкретно идет речь, болгарский министр не уточнил, но предполагается, что о списанном вооружении и боеприпасах, находящихся на складах длительного хранения. Таким образом, болгарское Минобороны избавляется от старья, на утилизацию которого нет средств, освобождая место под новое. Соответствующее решение болгарский парламент уже принял.— заявил Запрянов, добавив, что обещанное Украине оборудование войдет в следующий пакет военной помощи.Ранее сообщалось, что Болгария планировала передать Украине зенитные ракеты от комплекса С-300 с истекшим сроком эксплуатации. В Киеве их с удовольствием забрали, тем более что отдавали бесплатно. Также болгары отправили на Украину порядка ста снятых с хранения бронетранспортеров БТР-60ПБ, нуждающихся в ремонте.