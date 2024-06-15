Рогов: Власти Украины вдвое повысили нормы по мобилизации для трёх областей
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Киев не просто ужесточает мобилизацию, офис Зеленского устанавливает планы для каждого региона Украины, в первую очередь выгребая все мужское население на подконтрольных Украине территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Теперь очередь дошла и до приграничных регионов. Как сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, по новой разнарядке трем областям Украины вдвое повысили нормы мобилизации.
По имеющейся информации, увеличенный вдвое план по отлову украинцев в рамках мобилизации получили ТЦК Одессой, Харьковской и Сумской областей Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской. Таким образом, власти Украины выгребают мужское население из регионов, которые уже стали российскими, как Запорожская область, или могут ими стать.
По имеющейся абсолютно подтверждённой информации, режим Зеленского повысил план по мобилизации в Харьковской, Сумской и Одесской области, а также на оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области.
Ранее украинские ресурсы сообщали, что власти Украины ввели практику отправки в некоторые регионы военкомов из других областей, в частности, из Западной Украины. Такая ситуация была на подконтрольной Киеву части Херсонской области, где зверствовали представители ТЦК из Львова. Также «западные» военкомы работали и на территориях приграничных областей.
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