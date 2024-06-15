Рогов: Власти Украины вдвое повысили нормы по мобилизации для трёх областей

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Рогов: Власти Украины вдвое повысили нормы по мобилизации для трёх областей

Киев не просто ужесточает мобилизацию, офис Зеленского устанавливает планы для каждого региона Украины, в первую очередь выгребая все мужское население на подконтрольных Украине территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Теперь очередь дошла и до приграничных регионов. Как сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, по новой разнарядке трем областям Украины вдвое повысили нормы мобилизации.

По имеющейся информации, увеличенный вдвое план по отлову украинцев в рамках мобилизации получили ТЦК Одессой, Харьковской и Сумской областей Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской. Таким образом, власти Украины выгребают мужское население из регионов, которые уже стали российскими, как Запорожская область, или могут ими стать.



По имеющейся абсолютно подтверждённой информации, режим Зеленского повысил план по мобилизации в Харьковской, Сумской и Одесской области, а также на оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области.

- приводит РИА Новости слова Рогова».

Ранее украинские ресурсы сообщали, что власти Украины ввели практику отправки в некоторые регионы военкомов из других областей, в частности, из Западной Украины. Такая ситуация была на подконтрольной Киеву части Херсонской области, где зверствовали представители ТЦК из Львова. Также «западные» военкомы работали и на территориях приграничных областей.
6 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 08:48
    Всё русское население подгребают на мясо , своих Зелёнский не трогает.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 08:57
      Ирек hi, угу нагребают, хватают значит есть кого нагребать и хватать. Не ушли к нам когда была возможность, не сбегли на Запад ну так то их выбор. Без сарказма на что они надеялись? Что само сабой рассасется? Что коснется всех только не меня? Вот и получается что сами они свою судьбу выбрали.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 09:02
      Цитата: Ирек
      Всё русское население подгребают на мясо , своих Зелёнский не трогает.

      А кто для него свои?
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 08:52
    Мне на работе тоже план повысили, но это не значит, что он будет выполняться. Это всё, что надо знать о планах.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 08:58
      Pharmacist hi, но это значит что с вас за него начнут спрашивать, и нервы вам мотать, а когда не выполните решат чего нибудь.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:56
    «Власти Украины выгребают мужское население из регионов, которые уже стали российскими, как Запорожская область, или могут ими стать» —

    — Сдаваться им надо,не успев запятнать себя кровью ...