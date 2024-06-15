Якобы «потерявшийся» над Чёрным морем американский дрон-разведчик MQ-4C Triton нашёлся
Проводивший разведывательные мероприятия у берегов Крыма и затем якобы «потерявшийся» над Черным морем американский дрон-разведчик MQ-4C Triton наконец-то нашелся. Он сам подал через транспондер аварийный сигнал.
Такая информация присутствует на мониторинговом ресурсе RadarBox.
Сигнал был отправлен недалеко от Сицилии. Он имеет код 7700, означающий по стандарту ИКАО аварийную ситуацию на борту. В данной классификации существует еще два вида сигналов об аварии: 7600 (потеря связи) и 7500 (захват воздушного судна).
Подачу БПЛА сигнала подтвердили также специальные боты Flight Emergency Alerts и SquawkAlert.
Вскоре после отправки сообщения об аварии аппарат произвел посадку на авиабазе НАТО Сигонелла, расположенной на острове.
Американский беспилотник, курсировавший неподалеку от Крыма и Новороссийска, имеет позывной BLKCAT6,. Именно он оказался на ресурсе в списке летательных аппаратов, подавших сигнал об аварии. Также там зафиксирован трек движения дрона, на котором можно увидеть конечную точку его маршрута на Сицилии. Посадка аппарата произошла вчера около семи часов вечера.
Главной особенностью дрона-разведчика MQ-4C Triton, стоящего на вооружении ВМС США, является большая дальность. Он способен совершать патрулирование в течение 30 часов на высоте, не превышающей 17 километров.
Ранее в сети интернет появились сообщения о потере связи с таким беспилотником и его исчезновении где-то над Черным морем.
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