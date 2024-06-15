Якобы «потерявшийся» над Чёрным морем американский дрон-разведчик MQ-4C Triton нашёлся

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Якобы «потерявшийся» над Чёрным морем американский дрон-разведчик MQ-4C Triton нашёлся

Проводивший разведывательные мероприятия у берегов Крыма и затем якобы «потерявшийся» над Черным морем американский дрон-разведчик MQ-4C Triton наконец-то нашелся. Он сам подал через транспондер аварийный сигнал.

Такая информация присутствует на мониторинговом ресурсе RadarBox.



Сигнал был отправлен недалеко от Сицилии. Он имеет код 7700, означающий по стандарту ИКАО аварийную ситуацию на борту. В данной классификации существует еще два вида сигналов об аварии: 7600 (потеря связи) и 7500 (захват воздушного судна).

Подачу БПЛА сигнала подтвердили также специальные боты Flight Emergency Alerts и SquawkAlert.

Вскоре после отправки сообщения об аварии аппарат произвел посадку на авиабазе НАТО Сигонелла, расположенной на острове.

Американский беспилотник, курсировавший неподалеку от Крыма и Новороссийска, имеет позывной BLKCAT6,. Именно он оказался на ресурсе в списке летательных аппаратов, подавших сигнал об аварии. Также там зафиксирован трек движения дрона, на котором можно увидеть конечную точку его маршрута на Сицилии. Посадка аппарата произошла вчера около семи часов вечера.


Главной особенностью дрона-разведчика MQ-4C Triton, стоящего на вооружении ВМС США, является большая дальность. Он способен совершать патрулирование в течение 30 часов на высоте, не превышающей 17 километров.

Ранее в сети интернет появились сообщения о потере связи с таким беспилотником и его исчезновении где-то над Черным морем.
24 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 09:24
    Ну случился форс-мажор, а может опять НАТО в прятки играет и отрабатывает не штатные ситуации, не надо их недооценивать.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 10:09
      Цитата: Ропот 55
      НАТО в прятки играет

      Значит будет налет на Крым, или еще куда нить...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 10:13
        Uncle Lee hi, не факт кружат и восьмерки они там в режиме 24/7 меняясь с Посейдонами а вот атаки идут неикаждый день, так что это не покпзатель обязательной атаки.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +2
          Сегодня, 10:31
          Если в небе "Рама" значит будет налет - из наблюдений в ВОВ....
          Минус не мой.. hi
      2. Egeny Звание
        Egeny
        +1
        Сегодня, 11:17
        ......значит не добили его, выжил гад.
  2. Sofievka Звание
    Sofievka
    +3
    Сегодня, 09:33
    Только валить, хватит уже
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 11:18
      конечно надо, вот только воля нужна, а её нет.
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 09:36
    Проводивший разведывательные мероприятия у берегов Крыма и затем якобы «потерявшийся» над Черным морем американский дрон-разведчик MQ-4C Triton наконец-то нашелся.
    Вскоре после отправки сообщения об аварии аппарат произвел посадку на авиабазе НАТО Сигонелла, расположенной на острове.

    Американский беспилотник, курсировавший неподалеку от Крыма и Новороссийска
    Позывной BLKCAT6 говорит о многом. laughing
  4. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 09:39
    Жаль, не успели помочиться на него.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 09:47
      Может и успели laughing................
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      +1
      Сегодня, 09:50
      Будем надеяться что "обоссали" или прожарили электронику до мягкой корочки
  5. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 09:45
    Проводивший разведывательные мероприятия у берегов Крыма и затем якобы «потерявшийся» над Черным морем американский дрон-разведчик MQ-4C Triton наконец-то нашелся

    Не совсем понимаю эти обсуждения о потерявшемся/найденном БПЛА
    Разве наши службы не ведут контроль за передвижением таких объектов? Или выключенный транспондер способен сорвать такое наблюдение? По идее, наши должны точно знать, где находится тот или иной борт над всей акваторией Черного моря, да и не только.
    Честно говоря, я полагал, что эти обсуждения в СМИ о "потерявшемся" разведчике - просто подготовка к итоговому заявлению, что его "приземлили".
    А, оказывается, его просто не видели? Не понимаю...
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +4
      Сегодня, 09:50
      А, оказывается, его просто не видели?
      В правильно сформулированном вопросе иногда кроется до 100% ответа..

      Не понимаю...
      В данном случае понимать тяжелее, чем не понимать, так что завидую Вам. Хотя скорее всего Вы не то что не понимаете, а пытаетесь гнать от себя нехорошее понимание существующего в реальности положения дел.
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +3
        Сегодня, 10:10
        От вашего ответа у кого-то сбой матрицы может произойти laughing crying Поосторожнее ! lol
        1. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          +2
          Сегодня, 10:12
          Спасибо за понимание! drinks
          .....................................................
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    +3
    Сегодня, 09:50
    Почему он не нашелся на единственно приличествующее ему месте- на дне Черного моря?
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 09:56
    Сигнал был отправлен недалеко от Сицилии. Он имеет код 7700, означающий по стандарту ИКАО аварийную ситуацию на борту. В данной классификации существует еще два вида сигналов об аварии: 7600 (потеря связи) и 7500 (захват воздушного судна).

    Американский беспилотник, курсировавший неподалеку от Крыма и Новороссийска, имеет позывной BLKCAT6,. Именно он оказался на ресурсе в списке летательных аппаратов, подавших сигнал об аварии. Также там зафиксирован трек движения дрона, на котором можно увидеть конечную точку его маршрута на Сицилии. Посадка аппарата произошла вчера около семи часов вечера.
    Снова американцы чудят на "тему" Черного моря. Особенно позывной BLKCAT говорит о многом, а именно BLK-black, CAT-кот(кошка) вернувшаяся "оттуда".
    Проводивший разведывательные мероприятия у берегов Крыма и затем якобы «потерявшийся» над Черным морем американский дрон-разведчик MQ-4C Triton наконец-то нашелся. Он сам подал через транспондер аварийный сигнал.
    Именно он оказался на ресурсе в списке летательных аппаратов, подавших сигнал об аварии. Также там зафиксирован трек движения дрона, на котором можно увидеть конечную точку его маршрута на Сицилии. Посадка аппарата произошла вчера около семи часов вечера.
    Ну да, автоматика американского БПЛА столь несовершенна laughing что способна самостоятельно баловаться кодами и совершать благополучную посадку на аэродроме вылета. С учётом того что системы БПЛА дублированы и также контролируются оператором БПЛА из пункта управления находящегося там же на о.Сицилия. laughing
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 10:04
    Вскоре после отправки сообщения об аварии аппарат произвел посадку на авиабазе НАТО Сигонелла, расположенной на острове.

    Американский беспилотник, курсировавший неподалеку от Крыма и Новороссийска, имеет позывной BLKCAT6,. Именно он оказался на ресурсе в списке летательных аппаратов, подавших сигнал об аварии.
    Чудят американцы со своими БПЛА над Чёрным морем , ой чудят ... laughing
    1. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 10:47
      Чудят американцы со своими БПЛА над Чёрным морем , ой чудят ... laughing


      Хотите сказать , что к Сицилии двойник прилетел, а от первого экземпляра фанерки по Черному морю дрейфуют?
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 10:49
        Хотите сказать , что к Сицилии двойник прилетел, а от первого экземпляра фанерки по Черному морю дрейфуют?
        Фокус в позывных 7500, 7600, 7700 и пропажа на не продолжительное время с экранов радаров. К о.Сицилия возвратился тот же самый БПЛА.
      2. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 10:58
        К о.Сицилия возвратился тот же самый БПЛА. Момент из китайской поговорки про черную кошку в темной комнате. Позывной BLKCAT6 - черная кошка 6, Чёрное море и черная кошка. Не может быть чтобы у американского БПЛА чисто случайно отказало программное обеспечение. Если бы по БПЛА отработали бы РЭБом, то БПЛА MQ-4С Triton давно бы с медузами разговаривал.
  9. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 10:04
    аварийный Сигнал был отправлен недалеко от Сицилии.


    Лучше б он его подал со дна Черного моря. sad
  10. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 10:11
    Потерялся над Черным морем , а обнаружился около Сицилии . И все терялись в догадках где он , хотя он пролетел полевропы . Однако есть вопросы к ПВО южной Европы
  11. andr327 Звание
    andr327
    +1
    Сегодня, 10:48
    Вообще-то штатный полет разведчика с периодическим отключением транспондера. Следует отметит, что этот БПЛА более совершенный чем RQ-4B и принадлежит не ВВС а ВМФ американцев.Т.е. больше обращает внимание, произошла замена RQ-4B (Forte14).Причина не совсем понятна: либо не стало хватать мощности, либо какие-то технические проблемы. Тритоны малочисленны относительно RQ-4B. Или все-таки его решили опробовать в более сложной обстановке.