Associated Press: Компания против хуситов превратилась в самый напряженный морской конфликт со времен Второй мировой войны

10
Associated Press: Компания против хуситов превратилась в самый напряженный морской конфликт со времен Второй мировой войны

Офицеры и эксперты ВМС США заявили, что возглавляемая США операция против йеменских хуситов превратилась в самый напряженный морской конфликт со времен Второй мировой войны, пишет Associated Press.

Агентство опубликовало отчет, в котором говорится, что ВМС США десятилетиями готовились к борьбе с Советским Союзом, а затем с Россией и Китаем на мировых водных путях. Но вместо этого, им приходится бороться с «теневой» группировкой в Йемене, поддерживаемой Ираном.



Корреспонденты Associated Press пообщались с рядом офицеров ВМС США, чтобы ознакомиться с их оценкой ситуации в регионе после нескольких месяцев конфронтации, в ходе которой хуситы использовали беспилотники и ракеты для нападения на корабли, связанные с Израилем, и не позволяли им пересекать Красное море.

Я не думаю, что люди действительно понимают серьезность того, что мы делаем, и степень угрозы, с которой сталкиваются корабли

— сказал офицер Эрик Блумберг с американского военного корабля USS Labone, находящегося в Красном море.

А коммодор Дэвид Роу отметил, что военные корабли круглосуточно сталкиваются с постоянными угрозами и это продолжается месяцы.

По словам бывшего водолаза ВМС США а ныне старшего научного сотрудника Гудзоновского института Брайана Кларка, нынешние столкновения близ Йемена являются самыми напряжёнными для ВМС США со времен Второй мировой войны.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. isv000 Звание
    isv000
    +5
    Сегодня, 12:02
    Если "гегемон" втянулся в самый "затяжной конфликт" на море с хуситами то ему впору крепко чесать репу - что он будет делать на Тайване?!
    1. DoctorRandom Звание
      DoctorRandom
      -1
      Сегодня, 13:57
      Пожалуйста, не выставляйте себя дураком и не ставьте знак равенства между бородачами-террористами со средневековыми порядками и ракетами прямиком из Ирана, и полноценной армией КНР. Засунь туда сейчас любое государство, и предложи ему зачистить эту помойку - никто не справится.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 12:06
    Шта!!!Хуситы превзошли Вьетнам и Саддама Хусейна?Чистой воды Американская пропаганда,чтобы потом сказать : Ну не шмогла я , если бы хуситы камнями и песком бросались, то другое дело.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 12:16
    ВМС США десятилетиями готовились к борьбе с Советским Союзом, а затем с Россией и Китаем на мировых водных путях, но вместо этого им приходится бороться с «теневой» группировкой в Йемене, поддерживаемой Ираном.
    Выходит, что американцы предполагали, что с Россией (СССР) и Китаем будет бороться на море намного легче, чем с какой-то группировкой? А в итоге несознательно признают, что сели в калошу
    нынешние столкновения близ Йемена являются самыми напряжёнными для ВМС США со времен Второй мировой войны
    Какие-то странные у американцев закидоны - готовятся к войне с ядерными державами, а не могут справится с "босоногими".
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:26
    «Я не думаю, что люди действительно понимают серьезность того, что мы делаем, и степень угрозы, с которой сталкиваются корабли» —

    — Отправляйтесь к берегам Флориды.Там вам будет безопасней,пока ...
  5. Анатолий Шпалин Звание
    Анатолий Шпалин
    +3
    Сегодня, 12:37
    а всего-то стоило не поддерживать израильские зверства в Газе.
  6. Illanatol Звание
    Illanatol
    +2
    Сегодня, 12:41
    Цитата: tralflot1832
    Шта!!!Хуситы превзошли Вьетнам и Саддама Хусейна?Чистой воды Американская пропаганда,чтобы потом сказать : Ну не шмогла я , если бы хуситы камнями и песком бросались, то другое дело.


    Конечно, превзошли. А еще превзошли сомалийских пиратов и прочих "серьезных противников".
    Американцам бы с Гренадой еще раз повоевать, вот бы показали всю свою мощь!

    "Берегите американских вояк - санитаров планеты. Они нападают лишь на слабых и больных..."
  7. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 12:42
    Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
  8. Illanatol Звание
    Illanatol
    +3
    Сегодня, 12:43
    Цитата: rotmistr60
    Выходит, что американцы предполагали, что с Россией (СССР) и Китаем будет бороться на море намного легче, чем с какой-то группировкой?


    Вряд ли. Прекрасно знали, что "советская угроза" существует лишь в виде пропагандистских штампов.
    Американские ВС - это не про "защиту национальной безопасности", а про очень Большой Бизнес.
  9. Hellcos Звание
    Hellcos
    +1
    Сегодня, 14:06
    Ладно в комментариях не все знают, но автору положено знать разницу между компанией и кампанией