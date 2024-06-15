Марочко: ВС России нанесли результативный удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области
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ВС России нанесли очередной точечный удар, поразив пункт временной дислокации подразделений украинской армии в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как пояснил эксперт, российское командование получило данные о месте расположения пункта временной дислокации ВСУ в селе Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. Информация была проверена с помощью разведывательных дронов, она полностью подтвердилась. После этого российская авиация нанесла удар по данному пункту дислокации ВСУ. Как оказалось, вместе с ВСУшниками под удар попали и иностранные наемники.
После полученных данных от агентурных источников и проверки их аэроразведкой был выявлен ПВД ВФУ в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. Координаты цели были переданы в штаб группировки войск, после чего было нанесено огневое поражение.
- написал Марочко в своем ТГ-канале.
Между тем стало известно, что на Купянском направлении противник попытался провести массированные контратаки на участке шириной более 30 км. Под удар ВСУ попали позиции российских войск в районах Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка, Берестовое и Стельмаховка. Противник успеха не имел, понеся потери, был вынужден вернуться на исходные позиции.
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