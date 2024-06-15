Марочко: ВС России нанесли результативный удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области

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Марочко: ВС России нанесли результативный удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области

ВС России нанесли очередной точечный удар, поразив пункт временной дислокации подразделений украинской армии в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Как пояснил эксперт, российское командование получило данные о месте расположения пункта временной дислокации ВСУ в селе Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. Информация была проверена с помощью разведывательных дронов, она полностью подтвердилась. После этого российская авиация нанесла удар по данному пункту дислокации ВСУ. Как оказалось, вместе с ВСУшниками под удар попали и иностранные наемники.



После полученных данных от агентурных источников и проверки их аэроразведкой был выявлен ПВД ВФУ в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. Координаты цели были переданы в штаб группировки войск, после чего было нанесено огневое поражение.

- написал Марочко в своем ТГ-канале.

Между тем стало известно, что на Купянском направлении противник попытался провести массированные контратаки на участке шириной более 30 км. Под удар ВСУ попали позиции российских войск в районах Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка, Берестовое и Стельмаховка. Противник успеха не имел, понеся потери, был вынужден вернуться на исходные позиции.
10 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 09:31
    Наш пострел везде успел good Надеюсь награды (в хорошем смысле) найдут героев, когда освободим. Тем, кто как в ВОВ и эшелоны "опускает" и наводит на важные цели good . И находить у нас вражеских и тоже вручать награды... да не пожизненные, а падением на нож или столкновением с пулей на встречной полосе am
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:48
    Процесс идёт, не быстро, сложно, но так уж есть.
    Кстати, чисто так, вопрос ради вопроса.... по предложениям российской стороны, четыре области это уже Россия, причём в пределах административных границ и никак не меньше....
    Теперь харьковская область, пока то да сё, освободим её практически всю и что, отдадим обратно, потому как изначально на неё не претендовала!?
    Ка по мне, это полная фигня!!! soldier
    Как будет в реале... можно только гадать, посмотрим, короче.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +5
      Сегодня, 09:55
      Так укроп предложение отклонил, значит дальше условия будут меняться.
      1. 1 z1 Звание
        1 z1
        0
        Сегодня, 10:17
        Так укроп предложение отклонил, значит дальше условия будут меняться.

        Исходя из нынешних условий, ВВП озвучил программу максимум , для подтверждения которой требуется приложить очень серьезные усилия. А что бы предъявить более "жестокие " требования , необходимо не просто кардинальное, а скорее "глобальное" изменение обстановки .
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +3
          Сегодня, 10:21
          Ну вот и будут "глобально" менять обстановку. Ничего еще не кончилось.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 10:26
            Будем посмотреть...
            По всем прогнозам лето будет жаркое!!!
          2. 1 z1 Звание
            1 z1
            0
            Сегодня, 10:43
            Ну вот и будут "глобально" менять обстановку. Ничего еще не кончилось.

            Конечо "конца и края " пока не видно. Ну по крайней мере впервые для широкой публики озвучены чёткие и понятные условия .
            А идеальные "глобальные" изменения -это когда всему западу по каким то причинам станет совсем не до Украины .
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              0
              Сегодня, 10:48
              Потому что по людям на ЛБС пока паритет, вот всё и не движется с той скоростью, с какой бы хотелось. Сейчас наши стараются по больше укропа выкосить, но своих поберечь. Нет столько людей чтобы быстро двигаться. И пока выбирают вариант не увеличивать количество наших бойцов, но сокращать количество бойцов противника.
              1. 1 z1 Звание
                1 z1
                0
                Сегодня, 11:04
                Сейчас наши стараются по больше укропа выкосить, но своих поберечь. Нет столько людей чтобы быстро двигаться.

                Так я же под "нынешними условиями" эту ситуацию и имел ввиду.
                Плюс всеобъемлющая помощь ВСУ от НАТО.
                Если прекратятся поставки вооружения от Запада, то независимо от количества ВСУ на ЛБС , СВО перейдет в антипартизанскую операцию
  3. Junkman George Звание
    Junkman George
    +1
    Сегодня, 10:24
    More damage to the Ukrainian energy infrastructure is desperately needed.
    Stupid people belong in the dark.