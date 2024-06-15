МИД Кубы выразил «недовольство» заходом атомной субмарины USS Helena (SSN-725) ВМС США в Гуантанамо
Гавана не одобряет заход американской ударной субмарины USS Helena (SSN-725) на военно-морскую базу ВМС США в Гуантанамо, кубинский МИД выразил США «недовольство» этим решением. Об этом пишет кубинское издание Cubadebate со ссылкой на заявление замглавы МИД республики Карлоса Фернандес де Коссио.
Американская атомная подводная лодка USS Helena (SSN-725) прибыла на Кубу пару дней назад для «демонстрации силы» на фоне захода в порт Гаваны разнородной тактической группы Северного флота ВМФ России, состоящей из фрегата «Адмирал Горшков», атомной многоцелевой подлодки «Казань» проекта «Ясень-М», а также танкера «Академик Пашин» и морского буксира «Николай Чикер». Американская субмарина зашла в порт Гуантанамо, где и находится на данный момент в готовности установить наблюдение за российской подлодкой. О прибытии АПЛ USS Helena на Кубу США предупредили Гавану заранее.
— говорится в заявлении кубинского МИДа.
Предположительно, американская субмарина уйдет из Гуантанамо 17 июня, поскольку в этот день отряд российских кораблей покинет Гавану, завершив свой визит, и отправится дальше выполнять задачи дальнего морского похода.
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