МИД Кубы выразил «недовольство» заходом атомной субмарины USS Helena (SSN-725) ВМС США в Гуантанамо

24
МИД Кубы выразил «недовольство» заходом атомной субмарины USS Helena (SSN-725) ВМС США в Гуантанамо

Гавана не одобряет заход американской ударной субмарины USS Helena (SSN-725) на военно-морскую базу ВМС США в Гуантанамо, кубинский МИД выразил США «недовольство» этим решением. Об этом пишет кубинское издание Cubadebate со ссылкой на заявление замглавы МИД республики Карлоса Фернандес де Коссио.

Американская атомная подводная лодка USS Helena (SSN-725) прибыла на Кубу пару дней назад для «демонстрации силы» на фоне захода в порт Гаваны разнородной тактической группы Северного флота ВМФ России, состоящей из фрегата «Адмирал Горшков», атомной многоцелевой подлодки «Казань» проекта «Ясень-М», а также танкера «Академик Пашин» и морского буксира «Николай Чикер». Американская субмарина зашла в порт Гуантанамо, где и находится на данный момент в готовности установить наблюдение за российской подлодкой. О прибытии АПЛ USS Helena на Кубу США предупредили Гавану заранее.



Мы знали об их присутствии, потому что в соответствии с процедурами, которым мы следовали годами, США информировали нас заранее. Но, очевидно, нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды средств такого рода, принадлежащих державе, которая проводит официальную и практическую враждебную политику в отношении Кубы

— говорится в заявлении кубинского МИДа.

Предположительно, американская субмарина уйдет из Гуантанамо 17 июня, поскольку в этот день отряд российских кораблей покинет Гавану, завершив свой визит, и отправится дальше выполнять задачи дальнего морского похода.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:53
    Надо поставить Кубе соответствующее вооружение , чтобы ы не шлындили в их водах как в придомовом бассейне.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:17
      Ирек hi, а Гаванне оно надо, им и так не плохо живется, их все устраивает, и вряд-ли очень вряд - ли Куба захочет попасть под санкции Вашингтона, сколько сейчас кубинцев легально и не легально живут в США.
    2. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 10:21
      Цитата: Ирек
      Надо поставить Кубе соответствующее вооружение , чтобы ы не шлындили в их водах как в придомовом бассейне.

      в текущих реалиях занозу там в заднице США можно сделать шикарную, оно в принципе США долбить у РФ средств и так хватает, но пугалка для американцев получится знатная
    3. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 10:45
      Оккупирующие Гуантанамо янкесы еще что то вякают насчет Крыма.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    -1
    Сегодня, 09:57
    А США как испужалось, да как кинется извинятся.
  3. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 10:01
    Американская атомная подводная лодка USS Helena (SSN-725) прибыла на Кубу пару дней назад для «демонстрации силы»

    Что вообще американцы делают на территории суверенного государства Куба. Может они за отдельную плату арендуют у Кубы территорию Гуантанамо, я такого не знаю. Как долго их еще будут терпеть. Не пора ли уже пинка дать под зад враждебному государству , чтобы дорогу туда забыли.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 10:06
      frruc hi, ну Вашингтон уже давно не интересуется хотелками суверенных государст(за очень редким исключением) а мощи то у Гаванны хватит чтоб рыпнуться а главное поддержит ли народ Кубы такой замес.
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 10:15
        Цитата: Ропот 55
        frruc hi, ну Вашингтон уже давно не интересуется хотелками суверенных государст(за очень редким исключением) а мощи то у Гаванны хватит чтоб рыпнуться а главное поддержит ли народ Кубы такой замес.

        а МИД Кубы это типа не народ?
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 10:25
          poguello hi, а вы уверены что НАРОД Кубы готов к войне с США? Сколько кубинцев по закону и без переехали в штаты? У всех у них родственники и надежды перебраться туда, а если что Вашингтон церемониться с кубинцами не станет чай не Москва, сколько кубинцев имеет доход законный или нет от США? Сколько из них захотят потерять все это, а ГЛАВНОЕ народ Кубы времен Фиделя и народ Кубы сейчас разные народы.
          1. poquello Звание
            poquello
            -2
            Сегодня, 10:41
            Цитата: Ропот 55
            poguello hi, а вы уверены что НАРОД Кубы готов к войне с США? Сколько кубинцев по закону и без переехали в штаты?

            столько букв на один простой вопрос, наверное МИД Кубы таки представляет народ Кубы?
            Цитата: Ропот 55
            У всех у них родственники и надежды перебраться туда,

            а то! американские кубинцы же высаживались на кубинский берег, ну там залив свиней итп, вот для справедливости можно рассмотреть высадку кубинцев во Флориду )
            Цитата: Ропот 55
            а ГЛАВНОЕ народ Кубы времен Фиделя и народ Кубы сейчас разные народы.

            этт сказки в пользу пропаганды, вон на венесуэльцев посмотрите - отчаянные ребята, а кубинцы так вообще дети Че Гевары
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 10:45
              poguello, ну да букв много, а то вы не знаете что хотелки власть имущих и хотелки народа зачастую разнятся очень круто. И да народ на Кубе поменялся я в плане политических взглядов и настроений, а многие до сих пор думают что там спят и видят повоевать.
              1. poquello Звание
                poquello
                0
                Сегодня, 10:51
                Цитата: Ропот 55
                а то вы не знаете что хотелки власть имущих и хотелки народа зачастую разнятся очень круто.

                данунафиг, левое движение Юга никуда не делось,
                El pueblo unido jamás será vencido!
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  0
                  Сегодня, 10:59
                  poguello, с этим соглашусь, даже, если мне память не изменяет, ирланские ребята вроде как за свою независимость бьются и баски не оставили надежды, только вот результаты более чем скромные.
                  1. poquello Звание
                    poquello
                    0
                    Сегодня, 11:05
                    Цитата: Ропот 55
                    poguello, с этим соглашусь, даже, если мне память не изменяет, ирланские ребята вроде как за свою независимость бьются и баски не оставили надежды, только вот результаты более чем скромные.

                    так в отличии от ЦРУ, ни СВР ни 8китайское бюро не занимались наглой вредоносной деятельностью, пока
                2. Mazunga Звание
                  Mazunga
                  0
                  Сегодня, 11:20
                  насчет обьединенного непобедимого народа тоже мимо у нас был советский народ единый и неделимый а теперь гордые независимые части этого народа друг друга режут потиху с конца 80х дело в том что эту залепуху втюхивали только РСФСР в остальных республиках с национальным самосознанием было все нормуль)))я к примеру и историю Литвы учил параллельно с обычной историей и литовский шел в добавок к немецкому это были абсолютно обычные предметы в обычной советской 4 средней школе г Шяуляй )))
                  1. poquello Звание
                    poquello
                    0
                    Сегодня, 11:39
                    Цитата: Mazunga
                    у нас был советский народ единый и неделимый

                    это у вас мимо, советский народ дружно шагнул в пропасть по команде своих руководителей, многие из которых эту пропасть и копали усердно
                    1. Комментарий был удален.
    2. АВП 518 Звание
      АВП 518
      +1
      Сегодня, 10:17
      Договор о аренде военной базы Гуантанамо(принадлежащей Кубе) - США, обрел юридическую силу после ряда местных государственных переворотов в 1934 году. В самом договоре цена аренды составляла $3400, при этом он являлся бессрочным и мог отменится только по обоюдному согласию сторон. После победы революции и при Карибском кризисе, Куба неоднократно пыталась вернуть эту территорию, но США отказывалась, ссылаясь на условия договора об аренде
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 10:45
        Цитата: АВП 518
        Куба неоднократно пыталась вернуть эту территорию, но США отказывалась, ссылаясь на условия договора об аренде

        такая же мутная американская сделка, как и с Аляской, Мексикой и северо-американскими индейцами
    3. Napayz Звание
      Napayz
      0
      Сегодня, 10:24
      Именно, что арендуют.

      Военно-морская база Гуантанамо арендована США у Кубы на договорных началах в 1903 году.
      Базу в Гуантанамо поставили на условиях бессрочной аренды за смешную сумму в 2000 песо в золотом эквиваленте ежегодно.
      Современный статус базы регламентируется договором от 1934 года, в соответствии с которым плата за использование базы была увеличена до $3400. Для сравнения, аренда места под базу в других странах мира стоит США 100-150 миллионов долларов в год.
      Договор является «бессрочным» и может быть расторгнут «только по обоюдному согласию сторон либо же при нарушении условий аренды».
      Аренда осуществляется на правах экстерриториальности, что, например, означает запрет на рыбную ловлю в заливе для местного населения.
      Кубинцы считают недопустимы жестокое обращение с заключенными в тюрьме Гуантанамо, где людей могут содержать по несколько лет без предъявления обвинений, потому что на бумаге Гуантанамо не является территорией США, а значит американские законы там не работают.
      Американцы по другую сторону кактусового занавеса наоборот считают, что они держат последний рубеж, защищающий свободу и демократию, как написано на дверях тюрьмы.
      От остальной территории Кубы база Гуантанамо отделена тринадцатикилометровой полосой трехметровых кактусов, высаженных специально ради создания живого барьера. Кактусы перемежаются минными полями и колючей проволокой, так что пройти через эти поля человеку не представляется возможным. По обеим сторонам от "кактусового занавеса", как называют разграничительную полосу по аналогии с железным занавесом, стоят вышки американских и кубинских военных.
    4. stankow Звание
      stankow
      +1
      Сегодня, 10:38
      Гуантанамо никогда не бьiла территорией Кубьi. Зто американцьi завоевали ее от Испании. Трофей.
  4. KrolikZanuda Звание
    KrolikZanuda
    0
    Сегодня, 10:14
    США на мнение Кубы пох) Пока у кубинцев яйца не отрастут, будут стоять и заглатывать.
  5. Victor19 Звание
    Victor19
    -2
    Сегодня, 10:17
    Парочку Ланцетов от неизвестных прокси этой Helena!
  6. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +2
    Сегодня, 10:38
    где и находится на данный момент в готовности установить наблюдение за российской подлодкой. О прибытии //////
    Странная сентенция . Где Гуантанамо , а где Гавана . Это просто сигнал , что это наша песочница. А те кто должен следить и постараться уследить за Казанью , они в Гуантанамо зайти времени не найдут . Там минимум пара лодок "приклеенных" рыскает без всяких демонстраций
  7. Удав КАА Звание
    Удав КАА
    0
    Сегодня, 11:45
    К прибытию ПЛА "Хелена" в порт Гуантонамо нельзя относиться как к "демонстрации силы", потому как ПЛА типа "Лос-Анджелес" относятся к уходящему из состава ВМС США типу лодок. Их списывают в плановом порядке: из 20 ед. на 1.01.2024 года 3 ед. будут списаны в этом году. Хелена намечена к списанию в 2025 году. Поэтом, пугать новейший АПРК 885М проекта, по своим ТТХ сопоставимым с Си Вулфом, лодкой, списываемой на иголки, ну это как-то совсем не комильфо! Скорее всего "послали то что было" и дело с концом. Отбыли номер.