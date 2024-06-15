Энергетическая система Украины распадается, а её восстановление затянется на годы

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Энергетическая система Украины распадается, а её восстановление затянется на годы

Как известно, в ходе конфликта украинская энергетическая система получила значительные повреждения и требует немедленных мер по восстановлению.

Однако пока продолжаются военные действия объекты энергетической инфраструктуры страны будут выходить из строя много быстрее, чем их будут восстанавливать.

Как пишет украинский телеграм-канал «Резидент», энергосистема Украины распадается на острова, став серьёзной проблемой, с которой украинцам придется жить ближайшие годы.



По словам экспертов, для обеспечения хотя бы минимальных энергетических потребностей необходимо уже сейчас серьёзно заняться восстановлением пораженных энергетических объектов, многие из которых и не подлежат восстановлению. Даже если сейчас начать эту работу, она затянется на года два, считают эксперты. И это при условии, что объекты энергетики не будут находиться под ударами.

Кроме того, как отмечает «Резидент», в дальнейшем придётся заняться обновлением всей энергосистемы страны, которая уже давно устарела. На это уйдёт ещё немало лет.

Телеграм-канал заключает, что в нынешних реалиях украинцам лучше всего, как бы странно это ни звучало, перебираться, при возможности, поближе к действующим в стране атомным электростанциям.
9 комментариев
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  1. туц Звание
    туц
    0
    Сегодня, 12:01
    А уран для ядерки (которую построил СССР) кто должен будет поставлять ?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 12:21
      Кто?Может папа римский?На чем то АЭС у них работают..
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        -2
        Сегодня, 12:40
        На чем то АЭС у них работают..
        ..юна вестингаузе...да и то на ладон...нештатки постоянные
    2. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 13:20
      Цитата: туц
      А уран для ядерки (которую построил СССР) кто должен будет поставлять ?

      Они упрямо перешли на американские аналоги от компании Westinghouse. Последним аппаратом, который перешел на американское топливо, стал реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС.Так что они тут независимые laughing
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -4
    Сегодня, 12:02
    «…Как известно, в ходе конфликта украинская энергетическая система получила значительные повреждения и требует немедленных мер по восстановлению…».

    Как известно всё вооружение идёт на Украину «с запада» и «вынос в ноль» украинской генерирующей энергетики на войне вообще никак не скажется.
    В ноль надо выносить «ж/д и автодорожную инфраструктуру».
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 12:19
      И то и то надо выносить в 0..Только для этого нужна политическая решимость и все усилия нашего ВПК вместе с армией.
  3. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 12:04
    перебираться, при возможности, поближе к действующим в стране атомным электростанциям.
    вообще пусть с русской земли перебираются.
  4. Pete Mitchell Звание
    Pete Mitchell
    +1
    Сегодня, 12:24
    Вообще не понятно почему переживают - скакали за избавление Советского прошлого - скачите дальше: хоть согреются, если мозгов не добавится… А России да, придется восстанавливать на более современном уровне - они ведь ничего не вкладывали. Доскакались….
    И кстати, хозяева 404ых с апломбом заявляли, что выносят энерго систему Югославии во благо …. ВГК ничего нового не придумал
  5. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 12:40
    Мечты… В условиях сокращения промышленности вдвое и населения до 25 млн. энергии плясунам хватит. А если и не хватит - получат из ЕС, граница общая. И ЕС же это все оплатит. Лишь бы воевали.