Посольство РФ в Лондоне: антироссийскими санкциями Великобритания пытается создать себе конкурентные преимущества
Односторонние антироссийские санкции, которые в основном с подачи Вашингтона и Лондона массово принимаются Западом, создаются в попытках хоть как-то сохранить конкурентные преимущества Великобритании и США на международной арене. Одновременно предпринимаются попытки замедлить развитие экономики РФ и ее растущее лидерство. Все эти рестрикции не имеют никакого отношения к самому понятию рыночной экономики. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.
— говорится в заявлении российского диппредставительства в Соединенном Королевстве, цитата по ТАСС.
На самом деле США и Великобританию сильно не устраивает растущая роль других государств, включая Россию и Китай. В российском посольстве назвали введенные ограничения «судорожными потугами» Лондона и Вашингтона не дать опередить себя России и другим более успешным и динамично развивающимся субъектам мировой экономики.
— констатировали в диппредставительстве.
Накануне, 13 июня, на следующий день после США, очевидно по указке из Вашингтона, Великобритания ввела санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), ряда других российских компаний и физлиц. Очевидно, что все эти действия ничего общего с пропагандируемым на Западе лишь на словах следованием правилам свободного рынка не имеют.
Впрочем, новые рестрикции существенно не повлияли на деятельность этих российских организаций, как и на финансово-экономическое состояние страны в целом. Центральный банк РФ был готов к такому, были приняты оперативные меры, фактически нивелировавшие очередные потуги Вашингтона и Лондона «навредить» России.
Один из российских финансовых аналитиков отметил, что устойчивость экономики нашего государства к западным санкциям не в последнюю очередь связана с тем, что Россия как раз придерживается рыночных правил ведения дел как внутри страны, так и на международной арене. В то время как Запад, управляемый Вашингтоном и Лондоном, в попытке удержать остатки мировой гегемонии все больше превращается в репрессивно-бюрократический механизм, ничего общего не имеющий с рынком. Это прекрасно видят все страны, поэтому доверие к тому же доллару, который является одним из главных инструментов США для навязывания своей воли, стремительно падает.
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