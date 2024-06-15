Посольство РФ в Лондоне: антироссийскими санкциями Великобритания пытается создать себе конкурентные преимущества

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Посольство РФ в Лондоне: антироссийскими санкциями Великобритания пытается создать себе конкурентные преимущества

Односторонние антироссийские санкции, которые в основном с подачи Вашингтона и Лондона массово принимаются Западом, создаются в попытках хоть как-то сохранить конкурентные преимущества Великобритании и США на международной арене. Одновременно предпринимаются попытки замедлить развитие экономики РФ и ее растущее лидерство. Все эти рестрикции не имеют никакого отношения к самому понятию рыночной экономики. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Ценой искажения нормальных международных торгово-экономических отношений [в Лондоне] пытаются подобными дискриминационными мерами создать для себя временные конкурентные преимущества

— говорится в заявлении российского диппредставительства в Соединенном Королевстве, цитата по ТАСС.



На самом деле США и Великобританию сильно не устраивает растущая роль других государств, включая Россию и Китай. В российском посольстве назвали введенные ограничения «судорожными потугами» Лондона и Вашингтона не дать опередить себя России и другим более успешным и динамично развивающимся субъектам мировой экономики.

Приуроченный к саммиту G7 в Италии очередной пакет нелегитимных ограничительных мер Лондона ярко демонстрирует оппортунизм

— констатировали в диппредставительстве.

Накануне, 13 июня, на следующий день после США, очевидно по указке из Вашингтона, Великобритания ввела санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), ряда других российских компаний и физлиц. Очевидно, что все эти действия ничего общего с пропагандируемым на Западе лишь на словах следованием правилам свободного рынка не имеют.

Впрочем, новые рестрикции существенно не повлияли на деятельность этих российских организаций, как и на финансово-экономическое состояние страны в целом. Центральный банк РФ был готов к такому, были приняты оперативные меры, фактически нивелировавшие очередные потуги Вашингтона и Лондона «навредить» России.

Один из российских финансовых аналитиков отметил, что устойчивость экономики нашего государства к западным санкциям не в последнюю очередь связана с тем, что Россия как раз придерживается рыночных правил ведения дел как внутри страны, так и на международной арене. В то время как Запад, управляемый Вашингтоном и Лондоном, в попытке удержать остатки мировой гегемонии все больше превращается в репрессивно-бюрократический механизм, ничего общего не имеющий с рынком. Это прекрасно видят все страны, поэтому доверие к тому же доллару, который является одним из главных инструментов США для навязывания своей воли, стремительно падает.
11 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:11
    Санкции запада в основном и вводятся ,чтобы сделать себе конкурентные преимущества.Например по урану назначена спасительницей США- Канада.Которая собирается в ближайшее десятилетие обогнать в добыче урана Казахстан и стать первой в добыче в мире..Но есть " маленькое но".Атомная энергетика западом признана экологически чистой.И прогнозируемый дефицит урана ни куда не денется.Немного инфографики с вражьего сайта. Пусть Канада США спасает.Лидер ввода новых атомных мощностей ЮВА и ни как не G7.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 10:21
    Да и смешная новость шведы нахлобучили Германию ,обвинив её в не эффективной политике ценообразования электроэнергии в Германии,отказавшись прокладывать подводный энергокабель мощностью 700 Мватт.Ветряки это хорошо - когда есть ветер,а когда его нет то плохо .Никаких санкций - только бизнес.У шведов и так не хило сидит на шее иногда Норвегия по той же причине.
  3. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 10:21
    десять лет понадобилось дипломатам что бы это понять....
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:29
    Ничего нового не происходит... какие то правила конкурент ной борьбы, только в мозгах самых наивных, недальновидных...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 10:42
      Цитата: rocket757
      только в мозгах самых наивных, недальновидных..

      И где их столько в верхах насобиралось "? wink
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 11:04
        Такие, наверняка, везде найдутся, но нам то на всех других пофиг, наша печаль, что у нас такие или подобные есть и они тормозят процесс выработки правильного направления, действий, именно с нашей стороны!
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 11:06
          Цитата: rocket757
          наша печаль, что у нас такие или подобные есть

          Это я и имел ввиду ! hi
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 11:09
            Этого не видят, об этом не говорит только... да как его не назови, это ничего не меняет.
            Часть нашего истеблишмента нацелена именно туда, на тамошних и это не просто плохо, это беда!!!
            Вопрос... что делать то?
            1. Uncle Lee Звание
              Uncle Lee
              0
              Сегодня, 11:13
              Цитата: rocket757
              что делать то?

              Коней жеж на переправе не меняют ! wink А вот ездовых стоило бы поменять !
  5. knn54 Звание
    knn54
    +3
    Сегодня, 10:31
    -не имеют никакого отношения к самому понятию рыночной экономики.
    Рыночная экономика и капиталистическая экономика не одно и тоже.
  6. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 10:49
    Монополия на мировую валюту не могла привести к другому результату. Монополия диктует рынку, как жить и что делать. Рыночной экономика осталась в книжках.