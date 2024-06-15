На Украине задержали бывшего заместителя министра здравоохранения страны Михаила Загрийчука по подозрению в незаконном извлечении и вывозе за границу человеческих органов для трансплантации. Вместе с Загрийчуком также задержаны десять врачей - сотрудников киевских больниц.Покинув руководящий пост в украинском Минздраве, Загрийчук занимал должность главы направления трансплантации и хирургии органов брюшной полости в киевском Институте сердца. Остальные задержанные работали в Волынской областной клинической больнице и ЦГКБ украинской столицы.Задержанные обвиняются в организации схемы незаконного изъятия анатомических материалов у людей, находящихся в беспомощном состоянии с целью их дальнейшей трансплантации. По данным следствия, украинские врачи занимались махинациями с очередью на трансплант-координаторы. При этом органы, судя по всему, извлекались у еще живых получивших ранения военнослужащих украинской армии.Для того чтобы обеспечить европейских и американских пациентов органами для трансплантации, вблизи позиций ВСУ функционировали выездные медицинские бригады, отбиравшие получивших ранения боевиков киевского режима для дальнейшего изъятия органов.В частности, на оставленных ВСУ позициях в селе Кисловка Харьковской области российскими военнослужащими были обнаружены документы, в которых содержались расценки на изъятые человеческие органы, что является очередным свидетельством работы так называемых "черных трансплантологов" в зоне ведения боевых действий на Украине. Своевременную доставку полученных биологических материалов в центры, из которых осуществлялась транспортировка органов на Запад обеспечивают специальные мобильные госпитали, оснащенные технологиями для проведения соответствующих операций.Таким образом, Запад в полной мере использует оставшийся на Украине "человеческий материал". Сначала отловленных на улицах и принудительно мобилизованных граждан Украины отправляют на фронт воевать с ВС РФ за интересы западных кураторов, потом украинские военнослужащие используются в качестве доноров для пересадки органов нуждающимся в этой процедуре западным пациентам. А чтобы потенциальные военнослужащие не разбежались, обслуживающий западные интересы киевский режим перекрыл границы и увеличил штат погранслужбы.

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