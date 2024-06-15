Украинский экс-замминистра задержан по делу о продаже биоматериалов, изъятых у раненых военнослужащих ВСУ

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Украинский экс-замминистра задержан по делу о продаже биоматериалов, изъятых у раненых военнослужащих ВСУ

На Украине задержали бывшего заместителя министра здравоохранения страны Михаила Загрийчука по подозрению в незаконном извлечении и вывозе за границу человеческих органов для трансплантации. Вместе с Загрийчуком также задержаны десять врачей - сотрудников киевских больниц.

Покинув руководящий пост в украинском Минздраве, Загрийчук занимал должность главы направления трансплантации и хирургии органов брюшной полости в киевском Институте сердца. Остальные задержанные работали в Волынской областной клинической больнице и ЦГКБ украинской столицы.



Задержанные обвиняются в организации схемы незаконного изъятия анатомических материалов у людей, находящихся в беспомощном состоянии с целью их дальнейшей трансплантации. По данным следствия, украинские врачи занимались махинациями с очередью на трансплант-координаторы. При этом органы, судя по всему, извлекались у еще живых получивших ранения военнослужащих украинской армии.

Для того чтобы обеспечить европейских и американских пациентов органами для трансплантации, вблизи позиций ВСУ функционировали выездные медицинские бригады, отбиравшие получивших ранения боевиков киевского режима для дальнейшего изъятия органов.

В частности, на оставленных ВСУ позициях в селе Кисловка Харьковской области российскими военнослужащими были обнаружены документы, в которых содержались расценки на изъятые человеческие органы, что является очередным свидетельством работы так называемых "черных трансплантологов" в зоне ведения боевых действий на Украине. Своевременную доставку полученных биологических материалов в центры, из которых осуществлялась транспортировка органов на Запад обеспечивают специальные мобильные госпитали, оснащенные технологиями для проведения соответствующих операций.

Таким образом, Запад в полной мере использует оставшийся на Украине "человеческий материал". Сначала отловленных на улицах и принудительно мобилизованных граждан Украины отправляют на фронт воевать с ВС РФ за интересы западных кураторов, потом украинские военнослужащие используются в качестве доноров для пересадки органов нуждающимся в этой процедуре западным пациентам. А чтобы потенциальные военнослужащие не разбежались, обслуживающий западные интересы киевский режим перекрыл границы и увеличил штат погранслужбы.
30 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AdAstra Звание
    AdAstra
    -2
    Сегодня, 10:21
    Ну и что? Нам то, что с этого? Да пусть хоть живьём жрут друг друга, нас это мало должно интересовать.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +7
      Сегодня, 10:27
      Ну да, обычная позиция... наша хата с краю, пусть хоть вся деревня сгорит what
      Цитата: AdAstra
      Да пусть хоть живьём жрут друг друга, нас это мало должно интересовать.
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        +2
        Сегодня, 10:51
        "Ну да, обычная позиция... наша хата с краю, пусть хоть вся деревня сгорит"
        Это типа шутка такая?
        Нет, буду переживать за "раненых военнослужащих ВСУ".
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          +8
          Сегодня, 11:00
          Цитата: AdAstra
          Нет, буду переживать за "раненых военнослужащих ВСУ".

          Вы слижком узко смотрите. Так как к пострелушкам это уже не относится, тем более у них там не только "военослужащие ВСУ" и наши пацаны раненные, которые попали в плен т.к. не могли ничего сделать физически.... конечно хо...лов подрывающихся у себя на гранате я не видел, но с нашей стороны, если в создании и осознании предпочитают гранату. Мы сами в чечне носили комплект и одна для себя - с замененным запалом... чтоб не ждать и если повезет кого-то с собой забрать - чтоб не успели разбежаться, а в крайнем случае подорвались бы, пытаясь воспользоваться трофеем.
          1. Egeny Звание
            Egeny
            +3
            Сегодня, 11:13
            ..................Здоровья тебе, брат.
          2. Pete Mitchell Звание
            Pete Mitchell
            +2
            Сегодня, 11:20
            Кроме вопросов моральной ответственности, есть еще и чисто криминальный аспект, притом действий международной ОПГ. Эта история не вчера началась и даже не в ‘14 году - тянется еще с Югославии: появление хорватских "врачей" было зафиксировано на Донбасе и судьба почти под сотню пропавших неизвестна. Зато совпадающее по времени колебание цен на органы в ‘цивилизованном ’мире говорит о многом. Конечно судьба
            Цитата: Enceladus
            наши пацаны раненные, которые попали в плен т.к. не могли ничего сделать физически....
            не может не беспокоить, особенно при повальной недоговороспособности 404ых в вопросах обмена.
        2. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +3
          Сегодня, 11:06
          Ясно же, что это дело на поток поставлено, и там не одна группа, а целая организация работает.
          Просто не могли американцы мимо таких поставок пройти, так что всё организовали.
          Эти, арестованные, они сами по себе организовались, и не поделились. Вот начальство и обиделось.
          А вот то, что в СМИ попало - странно. Это уже недоработка. Такой сор из избы не выносят, поскольку у самих рыльце в пушку
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 11:34
            Кому война,а кому-мать родна.Впрочем,я-циник.Пусть изымают хоть все.Это проблемы врага
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +6
      Сегодня, 10:35
      Как это - "что из этого"? Вы думаете потенциальным мобикам такое знание мотивации не убавит идти за перемогой в окопы? Ладно бы если еще со свежих 200-х органы "снимали", а то - с раненых. Это как так вообще?! Получается что если, к примеру, человеку ампутируют ногу, то еще и заодно почку удалят чтобы два раза не лазить? Если это всё правда, то это бомба, а не простая информация. Тут уже и сомневающиеся быстренько пополнят ряды "ухилянтов".
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        -1
        Сегодня, 10:53
        Пусть это печатают там, а не у нас.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +8
          Сегодня, 10:56
          Пусть это печатают - везде. А не только там и у нас.
      2. hhurik Звание
        hhurik
        +1
        Сегодня, 11:09
        Почем, кстати, почку побратима барыжат? drinks
    3. Alex Nevs Звание
      Alex Nevs
      +1
      Сегодня, 11:11
      Пропал без вести и есть наибольшее количество потерь. Ответа не будет!
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +9
    Сегодня, 10:22
    Да эта контора по черной транплантологии работает уже 10 лет. В телегах много чего можно не для слабонервных найти... и пока не денацификацию не проведем и не посадим в Киеве правильство нормальное, не западных шестерок - с этим боротся, как пытаться плыть по водопаду вверх. Это бабки и ничего кроме бабок... а все остальное - "биоматериал"... fool
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 10:36
      Цитата: Enceladus
      Это бабки и ничего кроме бабок... а все остальное - "биоматериал"...

      Страшно все это ! am
  3. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +6
    Сегодня, 10:25
    Зато , хоть на этот раз , не обдурили рАгулей! Поехали в эУропу и амЭрЫцю! Хоть по зап-частям , но ведь поехали!
  4. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 10:25
    А иначе просто в землю закопали бы. Если с государством договорился - ты белый трансплантолог. А если нет - то негр. В смысле - черный. Но государство в любой момент может и переиграть.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:28
    «Таким образом, Запад в полной мере использует оставшийся на Украине "человеческий материал"» —

    — Дальнейшее развитие лозунга: "До последнего украинца" ...
  6. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +5
    Сегодня, 10:29
    Страшная и мерзкая практика . Вспомнил себя раненого , потом в госпитале и на секунду представил , как меня в сознании , но беспомощного везут на незапланированную операцию , а я уже всё понял . Стало страшно. Даже врагу не желаю испытать этого
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 10:32
    Если, скажем, французу пересадят печень какела, он останется французом или сразу же заделается какелом? wink
  8. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 10:35
    Шайка перестала делиться с главарями. Работа по снабжению хозяев вряд-ли остановится из-за этого мелкого досадного эпизода.
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 10:38
    А ведь давно ходят слухи что этот рынок контролирует жена зеленского.... Честно говоря, я думал это байки всё, а вполне может и правдой оказаться, в свете этих новостей.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:38
    Как это демокротично умереть за западные ценности и при этом быть разобранным как конструктор.Анестезию хоть делали или по живому?
  11. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +3
    Сегодня, 10:45
    На Украине задержали бывшего заместителя министра здравоохранения страны Михаила Загрийчука по подозрению в незаконном извлечении и вывозе за границу человеческих органов для трансплантации. Вместе с Загрийчуком также задержаны десять врачей - сотрудников киевских больниц.
    Отправить на фронт, хотелось бы посмотреть что с тварями сделают бойцы после того как узнают про хирургические "проделки" am am am
  12. solar Звание
    solar
    -3
    Сегодня, 10:46
    Украинский экс-замминистра задержан по делу о продаже биоматериалов, изъятых у раненых военнослужащих ВСУ

    про "раненых военнослужащих ВСУ"- это, похоже, выдумка автора. На Украине в сообщениях об этом нет ни слова, непонятно, где он это взял.
    В основном пишут о махинациях с очередью на трансплантацию. Замминистра, кстати, он был короткое время много лет тому назад, задолго до войны.
  13. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 10:48
    На Украине задержали бывшего заместителя министра здравоохранения страны Михаила Загрийчука по подозрению в незаконном извлечении и вывозе за границу человеческих органов для трансплантации.
    laughing Спалили. Перестал делится. laughing
  14. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +3
    Сегодня, 11:01
    Как опровергнуть версию, что эти транс ...тологи могли в первую очередь вырезать органы у раненых, но живых бойцах ВС России? Я не уверен, что все наши воины, попавшие в плен не по своей вине, были здоровенькими и жизерадостными. Большая вероятность, что эти "доктора" резали в первую очередь наших раненых бойцов.
  15. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 11:03
    Ну так хоть пользу принесут, все равно бедные украинцы умирают бессмысленно и бесполезно благодаря зеленскому и его заокеанским хозяевам.
  16. Отшельница Звание
    Отшельница
    +1
    Сегодня, 11:07
    А что на это скажет товарищ Гутэрриш?
    А что скажет G7 и глобальный Юг?
    Тишина. Продолжают поддерживать демократию на Украине. Скоро станет нормой. В оправдание - здоровые органы просто сгниют, а ведь можно помочь миллионам нуждающихся в пересадке. Да, но где та грань когда раненый, иногда даже легко, не станет живым контейнером? А когда к чёрным попадает раненый со здоровыми органами его разбирают полностью. Эту инфу надо довести до украинцев , забросать всю Украину листовками.
  17. Saler Звание
    Saler
    0
    Сегодня, 12:00
    Режим на Украине поставлен на обслуживании интересов западных кураторов и уничтожения коренного населения для освобождение жизненного пространства и выкачивания всех природных ресурсов.
    Когда же украинцы это поймут и восстанут?
    Дальше будет только хуже.
    К сожалению, петля вокруг украинского народа затягивается. sad