Украинским военкоматам дано указание вылавливать всех волонтеров и отправлять на фронт

На Украине продолжается охота на мужчин, подпадающих под призыв и мобилизацию, чтобы хоть как-то восстановить значительно поредевшие подразделения ВСУ.Как сообщает украинский телеграм-канал «Легитимный», теперь власти решили заняться волонтерами, которые и так помогают ВСУ как могут. Сообщается, что территориальные центры комплектования (ТЦК – военкоматы) ещё месяц назад получили с Банковой указания задерживать волонтеров призывного возраста и отправлять на фронт.Телеграм-канал отмечает, что несмотря на то, что многие волонтеры помогают военным не один год, им так и не предусмотрели отсрочку в законе о мобилизации. На самом деле Офис президента волнует не помощь армии, а будущие политические игры, считают авторы канала.- заключает «Легитимный».Напомним, что 18 мая на Украине в силу вступили правила ужесточения мобилизации, которая была объявлена ещё в феврале 2022 года. Облавы на потенциальных бойцов ВСУ идут в самых разных местах и даже у роддомов.Многие украинцы покидают страну, чтобы не попасть на фронт. Киевские власти же пытаются добиться от западных стран возвращения мужчин на родину для пополнения рядов ВСУ.

Такая вот благодарность от власти тем, кто помог выстоять ВСУ

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