Украинским военкоматам дано указание вылавливать всех волонтеров и отправлять на фронт
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На Украине продолжается охота на мужчин, подпадающих под призыв и мобилизацию, чтобы хоть как-то восстановить значительно поредевшие подразделения ВСУ.
Как сообщает украинский телеграм-канал «Легитимный», теперь власти решили заняться волонтерами, которые и так помогают ВСУ как могут. Сообщается, что территориальные центры комплектования (ТЦК – военкоматы) ещё месяц назад получили с Банковой указания задерживать волонтеров призывного возраста и отправлять на фронт.
Телеграм-канал отмечает, что несмотря на то, что многие волонтеры помогают военным не один год, им так и не предусмотрели отсрочку в законе о мобилизации. На самом деле Офис президента волнует не помощь армии, а будущие политические игры, считают авторы канала.
Такая вот благодарность от власти тем, кто помог выстоять ВСУ
- заключает «Легитимный».
Напомним, что 18 мая на Украине в силу вступили правила ужесточения мобилизации, которая была объявлена ещё в феврале 2022 года. Облавы на потенциальных бойцов ВСУ идут в самых разных местах и даже у роддомов.
Многие украинцы покидают страну, чтобы не попасть на фронт. Киевские власти же пытаются добиться от западных стран возвращения мужчин на родину для пополнения рядов ВСУ.
Википедия/Carl Ridderstråle
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