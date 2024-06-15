Украинским военкоматам дано указание вылавливать всех волонтеров и отправлять на фронт

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Украинским военкоматам дано указание вылавливать всех волонтеров и отправлять на фронт

На Украине продолжается охота на мужчин, подпадающих под призыв и мобилизацию, чтобы хоть как-то восстановить значительно поредевшие подразделения ВСУ.

Как сообщает украинский телеграм-канал «Легитимный», теперь власти решили заняться волонтерами, которые и так помогают ВСУ как могут. Сообщается, что территориальные центры комплектования (ТЦК – военкоматы) ещё месяц назад получили с Банковой указания задерживать волонтеров призывного возраста и отправлять на фронт.



Телеграм-канал отмечает, что несмотря на то, что многие волонтеры помогают военным не один год, им так и не предусмотрели отсрочку в законе о мобилизации. На самом деле Офис президента волнует не помощь армии, а будущие политические игры, считают авторы канала.

Такая вот благодарность от власти тем, кто помог выстоять ВСУ

- заключает «Легитимный».

Напомним, что 18 мая на Украине в силу вступили правила ужесточения мобилизации, которая была объявлена ещё в феврале 2022 года. Облавы на потенциальных бойцов ВСУ идут в самых разных местах и даже у роддомов.

Многие украинцы покидают страну, чтобы не попасть на фронт. Киевские власти же пытаются добиться от западных стран возвращения мужчин на родину для пополнения рядов ВСУ.
24 комментария
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  1. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +5
    Сегодня, 12:01
    Сволонтеры за что боролись на то и напоролись. Вспомнилась песня у Арии волонтер.
    1. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 12:16
      Цитата: Incvizitor
      Сволонтеры за что боролись на то и напоролись. Вспомнилась песня у Арии волонтер.

      хе хе, пришло время патриотов, следующими надеюсь пойдут руководители и прочие типаизбранники типа Кима
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 13:49
        У них там бездельников в городских и сельских администрациях полно, а еще есть целая армия из охранных структур (все подготовленные и лицензированные) и все рвутся в бой, все в Ад. Это их плата за европейский БезВиз, другого им ничего не предоставили.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 12:29
      Правильно! Не..ер на рагулях заработывать. Пора бы своими дупами,амбразуры затыкать! Праздник закончился,господа барыги!" У бий! Караты клятих москалив!" ( Ивано- Франковские геи- националисты из Файны Юкрайны)
    3. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 12:38
      Цитата: Incvizitor
      Сволонтеры за что боролись на то и напоролись. Вспомнилась песня у Арии волонтер.

      Пошла зачистка наиболее думающего элемента в стране, оставляют только биомассу на мясо и органы...
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 12:02
    Ну всё правильно. Волонтерами могут быть и женщины. Даже странно что укры раньше до этого не додумались.
  3. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +2
    Сегодня, 12:05
    Вот теперь есть повод поржать с этих малохольных "патриотИв"! Интересно куда стЫрнЭнка теперь подастся? Небось в трансгендеры.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 12:20
      Wolfskin1993 hi, далеко ходить не будем, вон недоучившийся врач "большой патриот Украины" после того как его обязали покинуть Россию ломанулся в Грузию а не на Родину. Так же и тут.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 12:06
    Если не свистеш))) добрая весть, многое держится на волонтерах если их выдернут многое поменяется.
  5. singless Звание
    singless
    +3
    Сегодня, 12:06
    депутатов тоже на фронт они все равно не рашают проблем. всё матрасники решают.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 12:42
      Цитата: singless
      депутатов тоже на фронт они все равно не рашают проблем. всё матрасники решают.

      Вчерась депутаты Рады начали изучать предложение Путина. Может лёд таки тронулся? Или так, теплом повеяло и снова похолодает?
      Под Угледаром, кстати, часть фашистской группировки окружили...
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:16
    «Вылавливать всех волонтёров и отправлять на фронт» —
    — Волонтёров отправить на фронт добровольцами ...
    (Доскакались)
  7. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 12:24
    Пожарных тоже пора мобилизовать. Целых четыре дня тушили пожар на объекте возле аэродрома Васильково около Киева, после прилёта ракет 12 июня, и только сегодня смогли потушить. request
    Украинские спасатели лишь на четвертые сутки смогли потушить пожар на промышленном объекте в Василькове в Киевской области, который возник а результате российского удара.
    Об этом передает в субботу, 15 июня, пресс-служба ГСЧС Украины в своем Telegram-канале. Там напомнили, что объект подвергся обстрелу в ночь на 12 июня.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 12:33
      «Целых четыре дня тушили пожар на объекте возле аэродрома Васильково около Киева, после прилёта ракет 12 июня, и только сегодня смогли потушить.»©
      При том, что всем известно, что укроПВО стабильно сбивает 99,9% ракет. Значит, что? Значит - пожарные приписками занимаются! Элементарно!
    2. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 12:39
      Пожарных тоже пора мобилизовать.
      Так поэтому и не спешили тушить... request
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 12:26
    власти решили заняться волонтерами, которые и так помогают ВСУ как могут.
    Всех в окопы, а ВСУ обойдется и без волонтерской помощи. А ведь многие из них надеялись отсидеться оказывая помощь армии и не участвуя в боевых действиях. Теперь судя по всему волонтерство у них сойдет на нет и это хорошо.
  9. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 12:26
    Вот их дитя, за которым они бережно ухаживали, их пожрет!
    Какой мерою меряете, такой и вам от еряно будет!
  10. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 12:31
    Как нельзя быть немного беременной, так нельзя быть немного волонтером... финал все равно один даже не для особо буйных патривротов... или кормить опарышей или Волга. 3-его не дано
    1. Попандос Звание
      Попандос
      0
      Сегодня, 13:31
      или Волга. 3-его не дано

      Я бы и этот вариант исключил.
      Эти идейные, таких только в землю
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 14:01
        Вот что-то азов как то сдавался... видимо заранее знали про этого am что их вернут...
        Вот только щас завыли... их больше в плен не берут.... на месте, хватило пару раз... поэтому особо не рыпаются, даже ролик записали какие они бравые ... вчера в новостях был... смех да и только laughing
        Цитата: Попандос
        Эти идейные, таких только в землю
  11. ИванДурак Звание
    ИванДурак
    +2
    Сегодня, 12:37
    Какая мудрая механика по уничтожению тех кто не против уничтожения своих. Последней волной будут сами ловцы.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 13:39
      Цитата: ИванДурак
      Какая мудрая механика по уничтожению тех кто не против уничтожения своих. Последней волной будут сами ловцы.

      Судя по всему, так и будет. Уже начинается:
      Украинская тотальная мобилизация превратилась в незаконную охоту на людей и жестокий беспредел отчасти потому, что сотрудников ТЦК к этому мотивируют.
      Такой информацией поделился украинский Telegram-канал «Резидент, ссылаясь на компетентный источник в Генеральном штабе ВСУ.
      Он рассказал о том, что всем мобилизационным подразделениям на местах спустили жесткий план по поставке в армию рекрутов. При этом самих военкомов предупредили, что в случае невыполнения плана, часть из них будет отправлена на фронт.
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:09
    Понятно, что забугорные спонсоры будут вынуждены подкидывать украм всякого, разного, что б они не сдулись по быстрому....
    Другое дело, людские ресурсы... убыль велика, интенсивно, но, когда зелебобик, вернее наглы, будут приканчивать краину окончательно, дело дойдёт и до фольксштурма...
    Тогда там не просто пустота настанет, это будет... очищенная территория! Только сами свидомых могли б это предотвратить, но тогда НАТО перестать скакать и кастрюли с голов снимать!
  13. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 13:27
    Такая вот благодарность от власти тем, кто помог выстоять ВСУ
    Кто украм помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами, на Украине, прославиться нельзя!!!! laughing laughing good