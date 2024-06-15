«Это худшее состояние, чем когда либо»: Союзники США по G7 озабочены состоянием здоровья Байдена

Хотя Байден демонстрировал моменты «ясности ума» во время обсуждения важных вопросов с лидерами G7, но иногда он терял концентрацию в частных разговорах

Американский лидер Джо Байден шокировал своим поведением союзников на саммите G7 в Италии, состояние президента США явно ухудшилось в последнее время. Об этом сообщают сразу два западных издания со ссылкой на источники.Деменция Байдена явно прогрессирует, это было видно по его поведению на саммите. Как заявляют члены делегаций стран «Большой семерки», президент США часто терял концентрацию в ходе обсуждений, увеличились периоды «зависания», он просто «терялся» в пространстве и времени. Как подчеркивается, поведение Байдена «шокировало» других участников саммита. По словам одного из членов американской делегации, он был «в худшем состоянии, чем когда-либо».Некоторые участники саммита назвали публичные ошибки Байдена «позорными». В ходе встречи он совершил кучу странных действий, не поддающихся обычной логике. Например, он так и не понял, что хозяйка саммита Джорджия Мелони 20 минут ждала его, чтобы поприветствовать. Во время демонстрационных прыжков с парашютом Байден вообще потерялся, став смотреть в другую сторону. В общем, самоходный Джо не зря получил прозвище «Дед Дементий».— пишет пресса.Между тем в Белом доме продолжают утверждать, что со здоровьем у Байдена «все в порядке» и он спокойно может идти на выборы. В то же время демократов беспокоит состояние президента, в последнее время он стал путаться, даже читая по бумажке, и засыпать прямо в ходе разговора. Все больше представителей демократической партии считают, что второй президентский срок он не потянет.