«Это худшее состояние, чем когда либо»: Союзники США по G7 озабочены состоянием здоровья Байдена

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«Это худшее состояние, чем когда либо»: Союзники США по G7 озабочены состоянием здоровья Байдена

Американский лидер Джо Байден шокировал своим поведением союзников на саммите G7 в Италии, состояние президента США явно ухудшилось в последнее время. Об этом сообщают сразу два западных издания со ссылкой на источники.

Деменция Байдена явно прогрессирует, это было видно по его поведению на саммите. Как заявляют члены делегаций стран «Большой семерки», президент США часто терял концентрацию в ходе обсуждений, увеличились периоды «зависания», он просто «терялся» в пространстве и времени. Как подчеркивается, поведение Байдена «шокировало» других участников саммита. По словам одного из членов американской делегации, он был «в худшем состоянии, чем когда-либо».



Некоторые участники саммита назвали публичные ошибки Байдена «позорными». В ходе встречи он совершил кучу странных действий, не поддающихся обычной логике. Например, он так и не понял, что хозяйка саммита Джорджия Мелони 20 минут ждала его, чтобы поприветствовать. Во время демонстрационных прыжков с парашютом Байден вообще потерялся, став смотреть в другую сторону. В общем, самоходный Джо не зря получил прозвище «Дед Дементий».

Хотя Байден демонстрировал моменты «ясности ума» во время обсуждения важных вопросов с лидерами G7, но иногда он терял концентрацию в частных разговорах

— пишет пресса.

Между тем в Белом доме продолжают утверждать, что со здоровьем у Байдена «все в порядке» и он спокойно может идти на выборы. В то же время демократов беспокоит состояние президента, в последнее время он стал путаться, даже читая по бумажке, и засыпать прямо в ходе разговора. Все больше представителей демократической партии считают, что второй президентский срок он не потянет.
34 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 11:02
    «Это худшее состояние, чем когда либо» —

    — Кто, по-вашему, этот маломощный старик?
    — Не говорите, вы не можете этого знать.
    — Это - гигант мысли, дедушка американской демократии ...
    1. KAV Звание
      KAV
      +7
      Сегодня, 11:20
      Чувствую, все идет к тому, что дождемся склеивания ласт деда Дементия в прямом эфире, на каком-нибудь очередном выступлении... И даже тогда белый дом заявит, что с дедом все хорошо, просто он решил прилечь... В конце-концов, он же великий президент великой страны! Что хочет - то и делает. ))
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +1
        Сегодня, 11:32
        У него же еще дебаты по телеку должны быть с Трампом . Их смотрит практически вся Омерика . Вот хохма будет для омериканцев , если дед уснет . Трамп в сравнением с ним смотрится пока мОлодцем .
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 11:06
    Как сказано в одном фильме... ваш софт дерьмо! (с) Перепрошили бы и делов... laughing (Лоботамия называется)
    Над ним уже свои же избиратели смеются в самих жэ штатах... а у нас уже давно.... И очевидно, что делается это целенаправлено самими же штатами.... уже ЕБН отдыхает.... тот то ладно по трезвяку еще норм был... а этот отжигает и зимой и летом.... одним цветом... lol
    1. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 11:28
      Цитата: Enceladus
      ваш софт дерьмо! (с)

      Да не скажите.
      Для чего IT специалистов США по всему миру скупает, да потому, чтобы общими усилиями оцифровать президента и прошить в него ИИ и после этого будет супер герой "Супердемократ" умеющий и знающий всё. А все их Марвеловские супергерой и рядом стоять не будут ибо в них нет супер ИИ.
      Посему с их софтом поосторожней. И не пользуйтесь всякими интернет услугами ИИ - они Вас просто задушат своим интеллектом.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 11:57
        Начнем с того, что это не ИИ, а программный оператор бигдаты - т.е. нейросеть и дадушить чем-то - она не в состоянии
        Цитата: Irokez
        И не пользуйтесь всякими интернет услугами ИИ - они Вас просто задушат своим интеллектом.

        ИИ подразумевает осознание и возможность творить. Нейра на это не способна - каждая программа не умнее своего создателя. Она просто оперирует биздатой сопоставляя связанную информаци и т.д.
        З.Ы. А вообще речь что а байдене laughing
    2. VicVic Звание
      VicVic
      0
      Сегодня, 11:48
      Смеются, говорите ... Какая-то часть, наверняка, только при этом уровень доверия и поддержки, более 40%. Эти-то не смеются. В общем, какой президент, такая и страна. Состояние БайдЕна, вероятно, это не столь далёкое будущее США ...
      С другой стороны, реальным управленцам такой президент удобен, а то, что страдает имидж страны, им, видимо, не до этого.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 11:59
        Цитата: VicVic
        а то, что страдает имидж страны, им, видимо, не до этого.

        Цитата: VicVic
        Состояние БайдЕна, вероятно, это не столь далёкое будущее США ...

        Дык об этом и писал выше... даже если на небе горят звезды - значит кому-то это выгодно lol
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 11:07
    Как подчеркивается, поведение Байдена «шокировало» других участников саммита. По словам одного из членов американской делегации, он был «в худшем состоянии, чем когда-либо».
    Даёшь, самоходку на президента меркатосии!!! laughing Только отобрать все красные кнопки. Оставить ту, которой вызывает на горшок.
    1. poquello Звание
      poquello
      +3
      Сегодня, 11:12
      Цитата: a.s.zzz888
      Оставить ту, которой вызывает на горшок.

      этт ему не надо, горшок всегда с ним, детское счастье,
      "Хорошо быть кисою, Хорошо собакою, Где хочу пописаю, Где хочу покакаю"
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 11:18
        poquello
        (poquello)
        +1
        Сегодня, 11:12
        Новый
        Цитата: a.s.zzz888
        Оставить ту, которой вызывает на горшок.

        этт ему не надо, горшок всегда с ним, детское счастье,
        "Хорошо быть кисою, Хорошо собакою, Где хочу пописаю, Где хочу покакаю"
        good
        Ну, снимать же "детское счастье" кто то должен ему ? wink Потому без кнопки ни как! laughing
        1. poquello Звание
          poquello
          +2
          Сегодня, 11:21
          Цитата: a.s.zzz888
          Ну, снимать же "детское счастье" кто то должен ему ? Потому без кнопки ни как!

          ))))))))))))))) а он соображает? может у него там датчик переполнения подгузника установлен
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 11:43
      Цитата: a.s.zzz888
      Как подчеркивается, поведение Байдена «шокировало» других участников саммита. По словам одного из членов американской делегации, он был «в худшем состоянии, чем когда-либо».
      Даёшь, самоходку на президента меркатосии!!! laughing Только отобрать все красные кнопки. Оставить ту, которой вызывает на горшок.

      Зачем ему горшок вызывать, когда можно и в штаны.
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 11:10
    Да там и Трамп далеко не мальчик. Отличный выбор будет у американцев. А чего - образцовая демократия, лучшие сыны дошли до финала, больше некому.
  5. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +1
    Сегодня, 11:11
    Управленцев США он устраивает, можно мутить свои делишки, и в крайнем случае всё спихнуть, на него.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +4
      Сегодня, 11:16
      tatarin1972
      0
      Сегодня, 11:11
      Новый
      Управленцев США он устраивает, можно мутить свои делишки, и в крайнем случае всё спихнуть, на него.
      Ну, если" по" делишкам", то камала, которая харрисон самоходкина первая вице - это непривзойдённая тупица во всех отношениях. Вот той, точно можно парить, и не только мозги! wink
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +3
        Сегодня, 11:26
        .камала, которая харрисон самоходкина первая вице - это непривзойдённая тупица во всех отношениях

        Грустно всё это, государство- террорист с ядерным оружием, а разговаривать не с кем. Хуже чем обезьяна с гранатой.
        1. a.s.zzz888 Звание
          a.s.zzz888
          +1
          Сегодня, 11:30
          Южноукраинец
          (Максим )
          +1
          Сегодня, 11:26
          Новый
          .камала, которая харрисон самоходкина первая вице - это непривзойдённая тупица во всех отношениях

          Грустно всё это, государство- террорист с ядерным оружием, а разговаривать не с кем. Хуже чем обезьяна с гранатой.
          те, кто ими всеми руководят, тоже понимают, что все в бункера не поместятся, и не отсидятся. Вылезать то на улицу)) надо будет всё таки. В самолеты судного дня, все не влезут, да и не бесконечно они летают. Потому, пока есть возможность, качают бабло самыми мощными насосами.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 11:19
      Кстати да. Может реально поэтому за него так цепляются и еще и на следующий срок хотят запулить. Возможность отыграть назад, если что. Хотя с другой стороны, у людей могут появиться вопросы, что как могли допустить нахождение у власти человека пребывающего в старческом маразме?
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 11:25
        Уарабей
        (Александр)
        0
        Сегодня, 11:19
        Новый
        Кстати да. Может реально поэтому за него так цепляются и еще и на следующий срок хотят запулить. Возможность отыграть назад, если что. Хотя с другой стороны, у людей могут появиться вопросы, что как могли допустить нахождение у власти человека пребывающего в старческом маразме?
        в мерикатосии 80 - ти процентам фиолетово кто будет. Был бы кокс в достатке, и прожить хотя бы до вечера. Труповозки не успевают собирают с передозами. демократия)) laughing идёт полным ходом!
      2. tatarin1972 Звание
        tatarin1972
        +2
        Сегодня, 11:25
        Простому обывателю США по барабану, потому как он туп, не эрудирован, и само понятие как деменция ему ни чего не говорит.
      3. Лешак Звание
        Лешак
        0
        Сегодня, 11:45
        Хотя с другой стороны, у людей могут появиться вопросы, что как могли допустить нахождение у власти человека пребывающего в старческом маразме?
        А кого ,когда и в какой стране волновали вопросы простых людей? what
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 11:47
          Ну эти вопросы могут появиться не у простых людей, а у конкурентов действующей власти, как вариант.
  6. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 11:13
    Самое скверное то,что он "не приходя в сознание", может натворить делов......даже не сам что то приказать,а в невменяемом состоянии одобрить требования "ястребов"...те вокруг него,как стервятники над падалью...поэтому он им и выгоден на троне...
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 11:19
    Дотянул бы до выборов... И не забыл бы, кто такой- Трамп.. Дайте ему бумажку,с напоминанием.
  8. Ham59 Звание
    Ham59
    +2
    Сегодня, 11:21
    Я помню как над Брежневым смеялись. А "самоходный дед на перфокартах" Брежнева уже переплюнул
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:45
      А "самоходный дед на перфокартах" Брежнева уже переплюнул
      Брежнев, по сравнении с ним, просто-таки спортсмен-легкоатлет wink
  9. Last centurion Звание
    Last centurion
    0
    Сегодня, 11:35
    Его жизнь это маленькая месть СШП за пьяного танцующего ЕБН.
    Пусть теперь каждый американец прочувствует степень позора когда за рулём самоходный дед.
    ЗЫ: да дед Дементий в этот раз в ударе, особенно было прикольно на групповом видео что гуляет по тырнету. Интеллектуальный импотент и его компания :D которая выстраивается вокруг него. Центр деградации :) и спутники деграданта
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:37
    Трамп вроде добился ,что дебаты с Байденом будут стоя.Уважаемый Наган ,у вас букмекеры не принимают ставки на какой минуте кому-то потребуется стул на дебатах ,а может каталка или сразу катафалк?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 11:55
      Организуют Трампу перелом ноги и дебаты будут сидя laughing
      п.с. А Трамп хитрый типок, как оказалось. Хорошая идея на счет дебатов - стоя. Тут можно будет вполне ничего и не говорить, а тупо дождаться пока Бидон свалится))
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:42
    Байден вообще потерялся, став смотреть в другую сторону
    Может у него глаза от всех этих украинских событий находятся на дупе wink
  12. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 11:54
    Когда уже начнутся "сиськи-масиськи", "письки-мисиськи", "кому-сисиськи"?
  13. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:57
    Деменция Байдена явно прогрессирует
    И это еще пока ходящее, хотя и плохо, с уверенностью говорит, что готов к дебатам с Трампом?
  14. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 12:00
    Да ладно, просто он показывал всем своим видом, что ему пофиг на эти сборища холопов и ему скучно....